Wintger eröffnet Punktekonto, oben wieder alles offen

Im Duell der Aufsteiger ging Fels früh durch Mendes im Anschluss an eine Flanke von links in Lintgen in Führung (0:1, 4.‘). Die Gastgeber vergaben den möglichen Ausgleich zunächst, als sie einen Elfmeter verschossen (18.‘), doch nach einer halben Stunde traf Perrey aus kurzer Distanz zum späteren Endstand von 1:1. Der dritte Aufsteiger im Bunde, Sorgenkind Wintger, legte gegen Kehlen los wie die Feuerwehr, als man von einem Missverständnis der Kehlener Hintermannschaft profitierte (1:0, 1.‘). Die Gäste kamen durch einen schönen Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel durch Glamuzina zum 1:1 (22.‘), drückten weiter und gingen kurz nach Wiederanpfiff durch ein Kopfballtor im Anschluss an einen Freistoß in Führung. Da man es u.a. durch einen Aluminiumtreffer verpasste, nachzulegen, blieb es spannend und in der Schlussphase näherte sich Wintger dem 2:2 an und wurde seinerseits durch einen Kopfballtreffer von Morais Barbosa nach einer Ecke belohnt (89.‘). Im Derby zwischen Mertzig und Useldingen sprang nach Sporting-Führung und einer Partie mit einigen Chancen auf beiden Seiten am Ende ebenfalls ein Remis heraus (1:1).

Besch: „sind froh, wenn wir in der Winterpause sind“

Dave Besch, Co-Trainer von Mertzig: „Im Endeffekt war das 1:1 ein gerechtes Resultat. Betrachtet man den Spielverlauf, haben wir uns in der 2.Halbzeit schwergetan, ähnlich wie bereits im Spiel gegen Fels. Wir fingen gut an, doch man beginnt die Müdigkeit zu merken. Wir nutzten ein, zwei Chancen nicht. Wir sind froh, wenn wir in der Winterpause sind. Useldingens Tor fiel nach einem individuellen Fehler im Mertziger Spielaufbau. Später in Unterzahl waren wir dann mit dem Punkt zufrieden.“

Ein komplett verrücktes Spiel erlebten die Zuschauer in Hobscheid. Der Gast aus Weiswampach und Hüpperdingen lag nach 20 Minuten und drei individuellen Fehlern der Hausherren bereits mit 5:0 in Führung, ein Debakel kündigte sich für die Gastgeber an. Doch Norden stellte das Spiel in der Folge ein. Mit 5:3 aus Sicht der Gäste ging es in die Pause, wobei es zu dem Zeitpunkt schon hätte 5:4 stehen können. Äischdall war nach der Pause spielerisch überlegen, kam dann in der Tat auf 5:4 heran und gegen Norden wurde ein Platzverweis verhängt (75.'). Die Gastgeber warfen alles nach vorne und arbeiteten am eigentlich verdienten Ausgleich, doch Norden machte auf Konter alles klar. Einen wichtigen 3:1-Heimsieg feierte Gilsdorf im Derby gegen Bastendorf. Die Gäste hatten Pech, als sie Mitte der 1.Halbzeit am Innenpfosten scheiterten und kurz nach der Pause an der Latte und am Torwart der Gastgeber. Auf Konter traf Gilsdorf dann zum 1:0 (53.‘), welchem zeitnah der sehenswerte Ausgleich von Theis aus rund 30 Metern in den Winkel folgte (1:1, 60.‘). Oliveira schloss aber wiederum kurz danach ein Solo mit dem 2:1 ab (67.‘), ehe Simoes Dinis per Lob aus 40 Metern den Deckel auf den Gilsdorfer Sieg machte (3:1, 80.‘)!

Auch Hosingen sicherte sich wichtige 3 Punkte nach einen 3:2-Sieg gegen Koerich. Die Gäste trafen zwar Mitte der 1.Hälfte zum 0:1, doch u.a. durch einen Doppelpack von Mmaee drehte der FCASH das Ergebnis auf 3:1. Der Koericher Anschlusstreffer in der Nachspielzeit fiel zu spät, um noch zu einem Punktgewinn zu reichen. Diekirch gelang mit dem 2:1-Sieg bei Leader Beggen durchaus eine Überraschung, bis Sonntag hatte der sechsmalige Meister jedes seiner Heimspiele in der Meisterschaft gewonnen. Beggen ging durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung, doch insgesamt war es eine offene Begegnung und im 2.Abschnitt gelang es den Young Boys, das Spiel zu drehen und sich den Sieg zu sichern. Schieren ging früh nach einer Kopfballablage im Anschluss an eine Ecke durch Musliu in Medernach in Führung (0:1, 3.‘) und legte damit den Grundstein, um sich endgültig im Aufstiegsrennen anzumelden. Nach einem Lattentreffer der Gäste nach einer halben Stunde traf Medernach unmittelbar vor dem Seitenwechsel den Pfosten. Nach einer Stunde sorgte Schieren für die Vorentscheidung, am Ende setzte man sich mit 3:1 durch.

Nachholspiele des 13.Spieltags

Diekirch konnte sich vor anderthalb Wochen glücklich mit 3:2 gegen Medernach behaupten und Schieren trennte sich mit einem 3:3 von Lintgen. Alle weiteren Begegnungen der 13.Runde im 1.Bezirk der 1.Divison fielen Absagen zum Opfer und werden am Mittwoch, den 3.Dezember nachgeholt. Man darf gespannt sein, wie Leader Beggen sich nach seiner ersten Heimniederlage (s.o.) in Koerich präsentieren wird. Bastendorf und Hosingen kämpfen ebenso um wichtige Punkte gegen den Abstieg wie die beiden Aufsteiger Fels und Wintger, die sich im direkten Duell gegenüberstehen werden. Ein enges Spiel kann man sich auch zwischen Kehlen und Mertzig erwarten.

Am Mittwoch

