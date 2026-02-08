Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Winterzugänge beim B-Kreisligisten Staufener SC
Drei neue Spieler stoßen zum Team aus Staufen dazu
von PM Staufener SC · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Joschka Hörschelmann (Sportvorstand& Spielausschuss), Benedikt Riesterer, Mika Kieninger und Dennis Sum – Foto: Verein
Der Staufener SC aus der Kreisliga B hat drei Winterneuzugänge vermeldet:
Benedikt Riesterer:
Nach ein paar Stationen ist Bene wieder da, wo alles alles begonnen hat!
2023 ging’s für ihn zunächst in die A-Jugend ins Münstertal, wo er ein Jahr lang Spielpraxis sammeln konnte. 2024 folgte der nächste Schritt zur A-Jugend von SV Ballrechten- Dottingen, dort stand er insgesamt 1.5 Jahre auf dem Platz, sammelte dabei nicht nur Jugend-, sondern auch 1 Jahr Aktiven- Erfahrung.
Mika Kieninger:
Unser Neuzugang Mika Kieninger hat das Fußball-Einmaleins bis zur A-Jugend bei der DJK Villingen gelernt, danach hat er eine kurze Pause eingelegt und studiert jetzt in Freiburg.
Jetzt hat er Bock auf sein Fußball-Comeback!
Dennis Sum:
Nach einem kurzen Ausflug von einem halben Jahr kehrt unser ehemaliger Kaptiän Dennis Sum zurück zum Staufener SC. Mit Dennis haben wir einen wichtigen Führungsspieler zurückgewonnen!