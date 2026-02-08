Winterzugänge beim B-Kreisligisten Staufener SC

Nach ein paar Stationen ist Bene wieder da, wo alles alles begonnen hat!

2023 ging’s für ihn zunächst in die A-Jugend ins Münstertal, wo er ein Jahr lang Spielpraxis sammeln konnte. 2024 folgte der nächste Schritt zur A-Jugend von SV Ballrechten- Dottingen, dort stand er insgesamt 1.5 Jahre auf dem Platz, sammelte dabei nicht nur Jugend-, sondern auch 1 Jahr Aktiven- Erfahrung.

Mika Kieninger:

Unser Neuzugang Mika Kieninger hat das Fußball-Einmaleins bis zur A-Jugend bei der DJK Villingen gelernt, danach hat er eine kurze Pause eingelegt und studiert jetzt in Freiburg.

Jetzt hat er Bock auf sein Fußball-Comeback!