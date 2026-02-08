 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Winterzugänge beim B-Kreisligisten Staufener SC

Drei neue Spieler stoßen zum Team aus Staufen dazu

von PM Staufener SC · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser
Joschka Hörschelmann (Sportvorstand& Spielausschuss), Benedikt Riesterer, Mika Kieninger und Dennis Sum
Joschka Hörschelmann (Sportvorstand& Spielausschuss), Benedikt Riesterer, Mika Kieninger und Dennis Sum – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B IV
Staufen

Der Staufener SC aus der Kreisliga B hat drei Winterneuzugänge vermeldet:

Benedikt Riesterer:
Nach ein paar Stationen ist Bene wieder da, wo alles alles begonnen hat!
2023 ging’s für ihn zunächst in die A-Jugend ins Münstertal, wo er ein Jahr lang Spielpraxis sammeln konnte. 2024 folgte der nächste Schritt zur A-Jugend von SV Ballrechten- Dottingen, dort stand er insgesamt 1.5 Jahre auf dem Platz, sammelte dabei nicht nur Jugend-, sondern auch 1 Jahr Aktiven- Erfahrung.
Mika Kieninger:
Unser Neuzugang Mika Kieninger hat das Fußball-Einmaleins bis zur A-Jugend bei der DJK Villingen gelernt, danach hat er eine kurze Pause eingelegt und studiert jetzt in Freiburg.
Jetzt hat er Bock auf sein Fußball-Comeback!
Dennis Sum:
Nach einem kurzen Ausflug von einem halben Jahr kehrt unser ehemaliger Kaptiän Dennis Sum zurück zum Staufener SC. Mit Dennis haben wir einen wichtigen Führungsspieler zurückgewonnen!