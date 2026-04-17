Winterzugänge als Schlüssel?! - "Haben viele Punkte liegen gelassen!"

Christian Apel und die Siemeröder Defensive will endlich wieder die Null halten und Stabilität rein bekommen, denn gerade Offensiv ist man schließlich immer für einen Treffer gut. – Foto: Marcel Junghanns

Nun soll sich das ändern – zumal Siemerode mit einer starken Rückrunde im Rücken in die Partie geht. Die Mannschaft von Trainerteam und Co-Trainer Maik Aschenbach ist in der zweiten Saisonhälfte weiterhin ungeschlagen und hat sich damit Luft im unteren Tabellenbereich verschafft.

Dennoch sieht Aschenbach die vergangenen Wochen mit gemischten Gefühlen. „Wir spielen eine, wie ich finde, durchwachsene Rückrunde. Leider haben wir gegen in der Tabelle schlechter platzierte Mannschaften nur unentschieden gespielt. Da haben wir sehr viele Punkte liegen gelassen.“ Er meint damit natürlich die Begegnungen gegen Arenshausen, Artern und Bad Tennstedt, die allesamt mit einem Remis endeten. Trotz einiger liegen gelassener Zähler zeigt die Entwicklung dennoch klar nach oben. Vor allem gegen stärker eingeschätzte Gegner präsentierte sich Siemerode zuletzt stabil und konkurrenzfähig. Entsprechend will man den positiven Trend nun auch gegen Großengottern bestätigen.

Auch personell hat sich im Winter einiges getan. Neue Spieler sorgen für zusätzliche Qualität im Kader, auch wenn laut Aschenbach noch nicht alles perfekt abgestimmt ist. „Wir müssen uns im Zusammenspiel noch verbessern. Individuell verfügen wir über genügend Qualität, um jede Mannschaft in der Liga zu schlagen.“ In der Tabelle steht Siemerode aktuell auf einem soliden neunten Platz. Das Polster nach unten ist gewachsen, dennoch bleibt das Ziel klar: Schnellstmöglich die nötigen Punkte für den sicheren Ligaverbleib holen. „Wir versuchen uns als Mannschaft zu verbessern und natürlich so schnell wie möglich sechs Punkte zu holen, damit wir den Ligaverbleib sichern können. Dann können wir für die neue Saison planen.“