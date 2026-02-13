Winterwundertüte Thüringenliga: Schwalenberg & Wirth blicken voraus Am Samstag treffen die SpVgg Geratal und Preußen Bad Langensalza auf dem Kunstrasen in Geraberg aufeinander – ein Spiel, das für beide Teams richtungsweisend sein könnte. von André Hofmann · Heute, 18:12 Uhr · 0 Leser

Thomas Wirth und Frank Schwalenberg – Foto: © Harbke / Schwalenberg

FuPa Thüringen sprach vorab mit beiden Trainern über die holprige Vorbereitung, die Partie selbst und die Bedeutung für die Tabelle.

FuPa Thüringen: Kurioser Winter in Thüringen – viel Schnee, wenig Testmöglichkeiten. Wie ist dein Gefühl vor dem Re-Start?

Frank Schwalenberg (Geratal): Aktuell gehen wir davon aus, dass wir spielen können, auch wenn in der Nacht auf Samstag wieder Frost und Schnee angekündigt ist. Das könnte die Partie verhindern. Immerhin standen wir donnerstags erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Davor war bis auf das Trainingslager und zwei Testspiele nicht viel möglich. Trotz durchwachsener Leistungen haben wir beide Spiele gewonnen. Gefühlsmäßig wird der Ligastart eine Wundertüte – keiner weiß, wo er steht.“ Thomas Wirth (Bad Langensalza): Die Vorbereitung war natürlich eine absolute Katastrophe. Wir hatten vier Wochen eingeplant, waren aber nur zweimal auf dem Platz – am ersten und letzten Tag der Vorbereitung. Dazwischen gab es mal zwei Testspiele, sonst nur Hallentraining und Turniere. Das hat nichts mit Vorbereitung im eigentlichen Sinn zu tun. Aber so ging es wohl – bis auf SCHOTT Jena – allen Vereinen. Vom Thüringer Fußball-Verband hätte ich mir da mal einen Austausch mit den Vereinen gewünscht.

FuPa Thüringen: Was für ein Spiel erwartest du zum Auftakt? Worauf wird es ankommen?

Frank: Es ist schwer einzuschätzen, was uns erwartet. Am Ende geht es allen gleich. Wir schauen einfach, was passiert, und ich bin da relativ offen, ohne große Erwartungshaltung. Es wird auf Disziplin und taktisches Verhalten ankommen. Wir sind keine Mannschaft, die über individuelle Klasse glänzt. Für uns geht es darum, als Team zu arbeiten – tiefgestaffelt, enge Räume und daraus zu kontern. Das haben wir letztes Jahr am Ende gut gemacht. Thomas: Zwei Mannschaften mit ähnlichen Strukturen treffen aufeinander. Gleich ein wichtiges Spiel. Wir schätzen Geratal und haben Respekt. Aber wir wollen definitiv gewinnen. Wir haben drei Punkte Vorsprung und wollen den Abstand halten. Beide Teams werden tiefstehen, wenig Platz lassen und Zweikämpfe suchen. Ich denke, die Partie wird durch Einzelaktionen entschieden – vielleicht durch einen Standard oder die besseren individuellen Spieler. Kein Zuckerspiel, dafür kennen sich beide Teams zu gut. Ich hoffe, das Quäntchen Glück und die Individualität liegen auf unserer Seite.