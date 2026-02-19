Winterwetter hält weiter an: Das sind die (möglichen) Nachholtermine

Im Testspiel gegen den VfL Gehrden konnte der Schnee den Landesligisten TSV Rot-Weiß Zerbst nicht stoppen. In der Verbandsliga dagegen sorgte die Witterung für einige Neuansetzungen und geänderte Pläne. – Foto: Torben Fischer

Der Winter hat den Fußball-Spielbetrieb in Sachsen-Anhalt weiterhin fest im Griff. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt sorgen für eisige Plätze. Die Niederschläge der vergangenen Wochen setzten Natur- wie Kunstrasenplätzen zu. Und setzt erst einmal (wieder) das Tauwetter ein, bekommen es die Platzwarte mit aufgeweichten Rasenplätzen zu tun.

Immerhin: Der Rahmenterminplan des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) zeigt noch einige Nachholtermine auf. Der Nachteil: Diese sind - wenn sie nicht gerade an einem Pokalwochenende liegen - an Feiertagen oder innerhalb der Woche. Wir zeigen euch, welche Tage der FSA-Rahmenterminplan als mögliche Ersatztermine vorgibt und welche Paarungen an diesen Terminen bereits neu angesetzt sind.

An einen regulären Spielbetrieb in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt ist zumindest gegenwärtig noch nicht zu denken. Von den Partien der 16. Runde, die für das kommende Wochenende vorgesehen ist, wurden drei bereits neu terminiert - und weitere Absagen könnten folgen. Dann wiederum stellt sich die Frage: Wann können die ausgefallenen Partien nachgeholt werden?

Der erste Nachholtermin im neuen Jahr ist bereits verstrichen - nur gespielt werden konnte witterungsbedingt nicht. So musste das Duell zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Eintracht Emseloh auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

3./4. März

Der zweite Nachholtermin bietet sich laut Rahmenterminplan bereits zum Start in den neuen Monat an. So sind der 3. und 4. März für mögliche Nachholpartien vorgesehen. Angesetzt sind dafür aber (noch) keine Verbandsliga-Partien.

27. bis 29. März

Ende März wird ein Pokalwochenende zweckentfremdet. Während es im dachbleche24-Landespokal um den Einzug in das Finale geht, wird auch in der Verbandsliga unvermeidlich der Ball rollen. Die Begegnungen SC Bernburg gegen Haldensleber SC (12. Spieltag), SV Westerhausen gegen den SV Blau-Weiß Zorbau sowie SV Dessau 05 gegen den BSV Halle-Ammendorf (beide 15. Spt.) wurden an diesem Nachhol-Slot bereits neu angesetzt.

SC Bernburg - Haldensleber SC (27. März, 19 Uhr)

SV Westerhausen - SV Blau-Weiß Zorbau (28. März, 14 Uhr)

SV Dessau 05 - BSV Halle-Ammendorf (28. März, 14 Uhr)

6. April

Das Osterfest bietet einen weiteren Alternativtermin. Während einerseits ein regulärer Verbandsliga-Spieltag vorgesehen ist - absolviert werden die Partien am Gründonnerstagabend und am Karsamstag - ist der Ostermontag andererseits für Nachholer geblockt. An diesem Tag soll auch die Partie zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem VfB Merseburg nachgeholt werden. Beide spielen, sollten sich die Ansetzungen nicht ändern, zweimal binnen 48 Stunden. Weitere Begegnungen könnten folgen - etwa wenn am kommenden Wochenende in Haldensleben oder Westerhausen nicht gespielt werden kann.

SV Eintracht Emseloh - VfB Merseburg (6. April, 14 Uhr)

21./22. April

Wie schon Anfang März ist auch für den April ein Nachholspieltag innerhalb der Woche vorgesehen. Am Dienstag- oder Mittwochabend könnten Partien steigen. Noch ist allerdings keine angesetzt.

30. April bis 3. Mai

Am Wochenende rund um den Tag der Arbeit sollten die Verbandsliga-Fußballer in diesem Jahr eigentlich frei haben. In den Genuss werden jedoch nicht alle Teams kommen. Das Derby zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der SG Rot-Weiß Thalheim sowie das Duell SSC Weißenfels gegen SV Eintracht Emseloh wurden jeweils bereits für den Abend vor dem Maifeiertag neu terminiert. Der SV Dessau 05 und der VfB Merseburg werden ihre Begegnung am 2. Mai nachholen. Auch sonst ist dieser Zeitraum prädestiniert für weitere Nachholer.

1. FC Bitterfeld-Wolfen - SG Rot-Weiß Thalheim (30. April, 18:30 Uhr)

SSC Weißenfels - SV Eintracht Emseloh (30. April, 18:30 Uhr)

SV Dessau 05 - VfB Merseburg (2. Mai, 14 Uhr)

13. bis 16. Mai

Doppeltes Vergnügen werden der SSC Weißenfels und der SC Bernburg rund um Himmelfahrt haben - so sieht es der Terminplan aktuell zumindest vor. Zum regulären 26. Spieltag empfängt der Saalesportclub zunächst am 13. Mai, einem Mittwochabend, den SV Blau-Weiß Dölau, während die Bernburger den FSV Barleben begrüßen. Nur wenige Tage später, am 16. Mai, treffen sich der SSC und der SCB dann zu ihrem Nachholer. Bleiben sie die einzigen Teams mit dieser Doppelbelastung?

SSC Weißenfels - SC Bernburg (16. Mai, 14 Uhr)

19. bis 21. Mai

Einen weiteren Wochenspieltag als möglichen Nachholtermin gibt der Rahmenterminplan für die Tage vom 19. bis 21. Mai vor. Noch sind dafür aber keine Partien angesetzt.

22. bis 25. Mai

Am Pfingstwochenende 2026 sollen die Verbandsliga-Fußballer in Sachsen-Anhalt eigentlich frei haben. Immerhin ist der 23. Mai als Finaltag der Amateur geblockt. Sollte allerdings Bedarf bestehen, könnten laut Rahmenterminplan auch an diesem Wochenende Nachholer stattfinden - uns zwar gleich an vier verschiedenen Tagen: Der Pfingstmontag (25. Mai) ist als letzter Nachholspieltag vor dem Saisonfinale am 19. Juni vorgesehen.