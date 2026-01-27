Winterwechsel: Talent Heininger zieht es zu Schaldings U23

Der SV Schalding-Heining gibt eine Winterverpflichtung bekannt. Vom Ligakonkurrenten FC Künzing wechselt der junge Verteidiger Benedikt Heininger in den Passauer Westen. Der 18-Jährige, der vor seinem Wechsel an die B8 zwei Jahre im NLZ des SV Wacker Burghausen kickte, ist bei den Grün-Weißen ein altbekanntes Gesicht, denn schon in seiner Nachwuchszeit trug der Aunkirchener das Trikot des SVS. Bei den "Römern" blieb dem Youngster der erhoffte Durchbruch verwehrt, denn der Abwehrmann stand lediglich einmal in der Startelf des Tabellendritten.

"Ich habe mich für den SV Schalding-Heining entschieden, da ich schon sehr lange in der Jugend für den Verein gespielt habe. Ich finde den SVS und die gesamte Struktur sehr cool. Zudem freue ich mich auf die junge, hungrige Mannschaft“, erklärt Heininger. Ausschlaggebend für den Wechsel waren vor allem der Kontakt zu Trainer Manuel Mörtlbauer. "Die Gespräche mit Manuel liefen sehr gut und waren letztlich der entscheidende Punkt. Außerdem sind noch einige Spieler hier, mit denen ich bereits in der Jugend zusammengespielt habe", gibt Heininger zu Protokoll. Der Defensivspieler bringt neben seiner Variabilität auch eine hohe Mentalität mit und möchte den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. "Mein persönliches Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und viel Spielpraxis zu sammeln“, sagt Heininger.

Auch U23-Trainer Manuel Mörtlbauer zeigt sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang: "Wir freuen uns, dass Bene wieder den Weg zurück an den Reuthinger Weg gefunden hat. Er soll bei uns im Herrenbereich ankommen und befreit Fußball spielen können.“