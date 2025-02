Wintervorbereitung SpVgg Feldmoching

Die Wintervorbereitung der SpVgg Feldmoching begann mit insgesamt 20 intensiven Trainingseinheiten, inklusive eines lokalen Trainingslagers. In dieser Zeit kehrten auch die langzeitverletzten Spieler Marko Ivic und Marko Colic ins Mannschaftstraining zurück. Das gesamte Team zeigte großen Einsatz und arbeitete intensiv an Fitness, Technik und Taktik.

Im Rahmen der Vorbereitung absolvierte die Mannschaft sechs Testspiele mit wechselndem Erfolg. Im ersten Testspiel gegen den TSV Harthof München unterlag die SpVgg Feldmoching mit 0:2. Die Mannschaft war nach der langen Pause noch nicht auf Augenhöhe mit dem Gegner und wirkte phasenweise im "Winterschlaf". Bereits im zweiten Vorbereitungsspiel gegen die SV Eintracht Berglern zeigte sich jedoch eine deutliche spielerische Steigerung, als ein klarer 4:0-Erfolg erzielt wurde.

Nach dem Trainingslager waren erste Automatismen in den Spielabläufen erkennbar. Besonders im dritten Testspiel gegen den TSV Neuried zeigte die SpVgg Feldmoching eine dominante Leistung. In der ersten Halbzeit kontrollierte das Team das Geschehen nahezu durchgehend, und auch in der zweiten Halbzeit ließ die Mannschaft kaum Chancen zu. Dennoch musste in der letzten Spielminute ein unglücklicher Gegentreffer zum 0:1-Endstand hingenommen werden, da zuvor zahlreiche eigene Torchancen ungenutzt blieben.

Bereits 24 Stunden nach diesem Spiel stand das vierte Testspiel gegen die SpVgg Haidhausen an, welches mit einem 2:2 Unentschieden endete. Im fünften Testspiel gegen den TSV Eching zeigte sich die SpVgg Feldmoching erneut als spielbestimmende Mannschaft, haderte jedoch stark mit der Chancenverwertung. Dennoch konnte ein verdienter 2:1-Heimsieg eingefahren werden.

Das letzte Testspiel gegen den Landesligisten SC Oberweikertshofen war besonders vielversprechend. Die Mannschaft präsentierte sich sehr fokussiert und spielte eine kontrollierte sowie sichere Partie. Defensiv wurden kaum gegnerische Torchancen zugelassen, während sich offensiv gezielte Möglichkeiten erarbeitet wurden. Am Ende belohnte sich die SpVgg Feldmoching mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg.

Zufriedenes Trainerteam trotz kleinerer Rückschläge

Das Trainerteam Daniel Maether und Semih Cakmakci zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Wintervorbereitung. Trotz einiger kleinerer Verletzungen blieben schlimmere Ausfälle aus. Allerdings machte sich die Erkältungswelle bemerkbar, sodass zeitweise auf einige Spieler verzichtet werden musste. Dennoch konnte die Mannschaft die geplanten Trainings- und Vorbereitungsspiele weitestgehend erfolgreich absolvieren.

Nun hofft das Team, zum Start der Rückrunde wieder aus dem Vollen schöpfen zu können. Die positive Entwicklung und die Fortschritte in den letzten Testspielen sollen mit in die Saison genommen werden, um den erfolgreichen Lauf vor der Winterpause fortzusetzen.