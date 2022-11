Wintervorbereitung: RW Essen gastiert bei „Schauinsland Reisen Cup“ Hallen-Gegner in Gummersbach unter anderem Podolski-Team und Zweitligisten.

Rot-Weiss Essen bereitet sich überdacht auf die zweite Hälfte der Saison 2022/23 vor und geht eine Woche vor Drittliga-Wiederbeginn, am 8. Januar 2023 (So., ab 12.30 Uhr) beim „Schauinsland Reisen Cup“ in der Gummersbacher Schwalben-Arena an den Start.