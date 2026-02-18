Wintertransfers U19-Bergische Leistungsklasse - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der U19-Bergische Leistungsklasse - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Monheim
Trainer: Sascha Elsner
Zugänge: Sascha Elsner (1.FC Monheim U17), Sait Gözel (Borussia Hohenlind U19), Joel Kissimba (SV Bergisch Gladbach 09), Marko Duvnjak (SSV Berghausen), Yasin Guizani (SV Schlebusch U17), Mohamad Nori Mamo (SV Schlebusch U17), Luca Andreas Sobik (SV Leverkusen U19), Taha Mehmet Albayrak (Hilden05/06 U17), Samuel Fijol (TuS 1887 Roland Bürrig), Elvin Noci (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel zg.), Keny Maiko Rakowiecki (FC Viktoria Köln), Eduardo Juan Houscht (Sportfreunde Baumberg), Raffael Blatancic (SF Baumberg), Ami Hussan Saefi (1. FC Monheim), Abubakri Bah (Sportfreunde Baumberg), Ibrahim Awwad (SSV Leverkusen-Alkenrath)
Abgänge: Emre Adigüzel (1. FC Monheim II), Marcel Kotlorz (1. FC Monheim II), Amin Bouzahra (1. FC Monheim II), Adel Mustafa (1. FC Monheim II), Kaan Kara (AC Italia Hilden), Devrim acil (AC Italia Hilden), Michel Konstantin Bursie (AC Italia Hilden), Moses Zumbel (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Leonhard Theodor Jerzy Skayas (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)
Cronenberger SC
Trainer: Sebastian Brune, Bülent Sahiner
Zugänge: Celino-Luis Fernandez Rodilla (Wuppertaler SV), Florian Bost (Cronenberger SC II), Anouar-Noah Kühl (VfB 03 Hilden), Malik Emin Demir (FC Remscheid), David Leonard Hebbinghaus (FC Remscheid), Koray Kursuncu (FC Remscheid), Luca Capasso (TSV Ronsdorf), Maxim Hooge (FC Remscheid), Bülent Sahiner ()
Abgänge: Semi Ergin (SSV Bergisch Born), Semih San (SV 09/35 Wermelskirchen), Max Mierau (SC Sonnborn), Kaan Ersindigil (unbekannt), Tobias Christopher Grineisen (unbekannt), Princeley Ngankam (unbekannt), Alessio Buonocore (Cronenberger SC II), Mohamad Halabieh (Cronenberger SC II), Mehmet Keserci (Wuppertaler SV), Amin Mohammed Roubyou (C.S.I.-Milano Wuppertal), Florian Bost (TSV Ronsdorf), Celino-Luis Fernandez Rodilla (TSV Ronsdorf), Maxim Hooge (SSV Bergisch Born)
FC Mettmann 08
Trainer: Jan-Tobias Teiwes, Dominik Schlüter
Zugänge: Noah-Leon Witt (), Luis Alexander Schuler ()
Abgänge: Berkay Mümin Kibritoglu (TSV Einigkeit Dornap)
HSV Langenfeld
Trainer: Aziz Ait Ben Omar
Zugänge: keine
Abgänge: Lorenz Staehler (HSV Langenfeld), Oleksii Yermolaiev (HSV Langenfeld), Emir Abdulahi (Inter Monheim), Leutrim Ljuma (Inter Monheim), Nick Wilhelm Rommerswinkel (SSV Berghausen)
SC Velbert
Trainer: Gzim Rexhaj
Zugänge: keine
Abgänge: Marlon Eyambe Asah (), Niklas Böhm (), Tom Luis Schumacher (SC Velbert), Jovan Gudalovic (SC Velbert)
Sportfreunde Baumberg
Trainer: Kevin Muth
Zugänge: Gentian Memedi (Sportfreunde Baumberg), Umer Naeem (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: Ilias Tahiri (SSVg Velbert), Abubakri Bah (1. FC Monheim)
SSV Bergisch Born
Trainer: Robin Hartmann
Zugänge: Maxim Hooge (Cronenberger SC)
Abgänge: Julian Bernhard (SSV Bergisch Born), Maximilian Felix Kytzia (SSV Bergisch Born), Antonio Plesa (SSV Bergisch Born II), Maurizio Amato (SSV Bergisch Born II), Patrick Leuchten (SSV Bergisch Born II), Lennart Neuschäfer (SSV Bergisch Born III), Leon Enrico Michalke (SSV Bergisch Born III), Max Jablonski (SSV Bergisch Born III), Karim Abou-Rakha (TS Struck), Malik Ijfiri (SG Hackenberg), Gian-Luca Stindt (Cronenberger SC), Marlon Eyambe Asah (SSV Germania Wuppertal II), Lorenzo Linardi (Wuppertaler SV)
SV Solingen 08/10
Trainer: Bekim Ismajli, Hassan Madani
Zugänge: Jakob Marek Goslawski ()
Abgänge: Faceli Conde (SV Solingen 08/10 II), Aron Wolny (SV Solingen 08/10 II), Sambala Susso (SV Solingen 08/10 II), Bastian Czub (SV Solingen 08/10 II)
TG Hilgen
Trainer: Mike Kirsten, Felix Ulf Kirsten
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Zöller (VfL Witzhelden)
TSV Ronsdorf
Trainer: Stefan Berster
Zugänge: Florian Bost (Cronenberger SC), Celino-Luis Fernandez Rodilla (Cronenberger SC), Vincent Demasi ()
Abgänge: Abdelhakim Abu Obaid (SSVg Velbert)
TSV Solingen
Trainer: Viktor Knaus, Tobias Piotrowicz, Daniel Meijning
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Celik (GSV Langenfeld II), Dogan Sözeri (GSV Langenfeld II), Max Baumgart (FV Lauda), Rdwan Derman (Cronenberger SC II), Elias Hans (SSVg Velbert II), Gustavo Lino (BV Bergisch Neukirchen), Max Beckmann (TSV Solingen), Saidow Jallow (TSV Solingen II), Luca Frassanito (TSV Solingen II), Fynn Stamm (GSV Langenfeld IV zg.), Alban Ahmetaj (SP.-VG. Hilden 05/06 II)
TVD Velbert
Trainer: Hicret Yildiz
Zugänge: keine
Abgänge: Lyon Simon (TVD Velbert II), Stefan Pavlovski (TVD Velbert II), Esad Mllihuzin (TVD Velbert II), Noel Tzschicholz (TVD Velbert II), Jan Engelhardt (TVD Velbert zg.), Younes Zibuh (TVD Velbert II), Sinan Kocak (TVD Velbert II), Jan Engelhardt (TVD Velbert zg.), Jassim Tighadouini (TVD Velbert zg.), Safa Eren Topaloglu (TVD Velbert II), Enes Binici (TVD Velbert II), Enes Binici (TVD Velbert II), Ilay Mert Ciftci (SSVg Velbert)
