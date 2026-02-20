Wintertransfers Kreisliga B Wuppertal - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Wuppertal-Niederberg - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
ASV Wuppertal
Trainer: Daniel Ritter
Zugänge: Yassin Boutchoukat ()
Abgänge: keine
BV Azadi Wuppertal
Trainer: Abdullah Rezan
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Kammoe Kamgang (TSV Fortuna Wuppertal II)
ASV Mettmann II
Trainer: Ottorino Giancola
Zugänge: keine
Abgänge: Ottorino Giancola (Rücktritt), Nesuh Baba (Rücktritt), Watcharaphong Mannongwaeng (), Francesco Pennisi ()
Blau-Weiß Langenberg II
Trainer: Jann Liedtke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Iraklis Neviges
Trainer: Jannis Bellos
Zugänge: Maurice Kulpe (Sportfreunde Siepen), Cem-Lee Kaymaz (), Ayyoub Assaid (), Nathan Da Silva George (), Stavros Spyrou (), Stavros Spyrou (SpVgg Steele)
Abgänge: Baris Baydarli (Langenberger SV 1916), Bajrush Azemi (Türkgücü Velbert), Mirssel Bosnjakovic (SSVg Velbert III)
FC Mettmann 08 II
Trainer: Benjamin Waldt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Langenberger SV 1916
Trainer: Baran Sezgün
Zugänge: Ibrahima Sillah (Spanien), Leonard Krasniqi (FC Langenberg), Emre Günaydin (Türkgücü Velbert), Leonard Krasniqi (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Baris Baydarli (FC Iraklis Neviges), Kevin Okechukwu Ogbuju (TGD Essen-West)
Abgänge: Rahman Senel (FC Langenberg), Mazlum Özel (SSVg Velbert III), Adrian Mais (SSVg Velbert III)
SC Velbert III
Trainer: Dustin Weißgerber
Zugänge: keine
Abgänge: Eren Akyüz (Pausiert), Sven Kohne (Pausiert), Marcel Pokladnik (Pausiert)
Sportfreunde Dönberg
Trainer: Selcuk Sener
Zugänge: Eric Weishaupt (TSV Ronsdorf), Yassine Debdoubi (SV Bayer Wuppertal), Filip Maric (SV Bayer Wuppertal), Fabian Dayekh (SC Sonnborn II), Melvin Agusev (Sportfreunde Dönberg)
Abgänge: Marco Pletat (TSV Fortuna Wuppertal)
Sportfreunde Siepen II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sven Fischer (Vereinslos)
SSVg Heiligenhaus II
Trainer: Adnane OualdAbbou
Zugänge: Alican Timar (SSVg Heiligenhaus), Murat Yildirim (FC Schalke 04)
Abgänge: Leon Di Filippo (ASC Ratingen-West)
Stella Azzurra Velbert II
Trainer: Thomas Trepels
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Trepels (Rücktritt), Dirk Drews (Rücktritt), Jannick Fecke (SV Union Velbert II), Yassine Quennas (SSVg Velbert III)
SV Bayer Wuppertal
Trainer: Mohamed Sabba
Zugänge: Amjad Mhanduali (), Mohamed Achkif (VfL Wuppertal 22), Yaakoub El Osrouti, Yaakoub (VfL Wuppertal 22), Anas Fourka (VfL Wuppertal 22)
Abgänge: Tristan Schultze (Sportfreunde Siepen), Kai Östreich (Karriereende), Tivon Jordi Klietsch (1. FC Wülfrath II), Yassine Debdoubi (Sportfreunde Dönberg), Filip Maric (Sportfreunde Dönberg)
SV Rot-Weiß Wülfrath II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Krasniqi (Langenberger SV 1916), Lorjan Imeri (Türkgücü Velbert)
SV Union Velbert II
Trainer: Ralf Fedgenhäuer
Zugänge: Marcel Kurzaj (Stella Azzurra Velbert zg.), Jannick Fecke (Stella Azzurra Velbert II)
Abgänge: Andreas Führes ()
TSV Einigkeit Dornap II
Trainer: Christian Mischketat
Zugänge: keine
Abgänge: Dustin Welz (1. FC Wülfrath II)
TSV Gruiten
Trainer: Timo Hofmann
Zugänge: Mario Ramku (TSV Solingen)
Abgänge: keine
TSV Union Wuppertal II
Trainer: Robin Effmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TVD Velbert II
Trainer: Dennis Schulten
Zugänge: Fabian Schlee (SV Union Velbert), Adrian Oetzbach (), Niklas Schiller (1. FC Wülfrath)
Abgänge: keine
VfL Wuppertal 22
Trainer: Azedine Habsaoui, Hicham Azzaydi
Zugänge: Leon Hoppe (TFC Wuppertal 95/10), Ilhan Acar (TSV Union Wuppertal), Mohamed El-Osrouti (Wuppertaler SV), Amjad Mhanduali (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Elmedin Bekir (SSV 07 Sudberg zg.), Ayoub Lakhal (DV Solingen II), Julian Alberti (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Tareke Abdoulay (Dersimspor Solingen)
Abgänge: Noris Hecker (SSV Germania Wuppertal II), Kemal Öksüz (SSV Germania Wuppertal II), Mohamed Achkif (SV Bayer Wuppertal), Yaakoub El Osrouti, Yaakoub (SV Bayer Wuppertal), Anas Fourka (SV Bayer Wuppertal)
