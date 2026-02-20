 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Wuppertal - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Wuppertal-Niederberg in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: wilhelm gundlach

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Wuppertal-Niederberg - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

ASV Wuppertal
Trainer: Daniel Ritter
Zugänge: Yassin Boutchoukat ()
Abgänge: keine

BV Azadi Wuppertal
Trainer: Abdullah Rezan
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Kammoe Kamgang (TSV Fortuna Wuppertal II)

FC Langenberg
Trainer: Yasin Yildirim
Zugänge: Emre Osman (Türkgücü Velbert), Emre Osman (), Rahman Senel (Langenberger SV 1916), Inan Karatas (SSVg Heiligenhaus), Özkan Kiretli (), Mücahit Bozok (SV Höntrop)
Abgänge: Leonard Krasniqi (Langenberger SV 1916)

FC Mettmann 08 III
Trainer: Reiner Treder
Zugänge: keine
Abgänge: Eldin Bajric (), Marcel Bartsch (), Timo Belling (), Phil Niclas Bödeker (), Leon Collmann (), Luca Peter Feigel (), Fabian Filla (), Julian Glombica (), Malte Leonard Haude ()

Hellas Wuppertal II
Trainer: Athanasios Tselempidis
Zugänge: keine
Abgänge: Christos Lolos (TSV Fortuna Wuppertal II)

SC Breite Burschen Barmen II
Trainer: Stefan Greef, Fabian Arentz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Sonnborn II
Trainer: Fabian Dayekh, Manuel Bollmus
Zugänge: keine
Abgänge: Hassan Hamzi (TFC Wuppertal 95/10), Fabian Dayekh (Sportfreunde Dönberg)

SC Uellendahl
Trainer: Christian Ingensandt
Zugänge: Sali Beqiraj (TSV Fortuna Wuppertal), Marco Muzzi (TSV Fortuna Wuppertal), Leon Gies (TuS Grün-Weiß Wuppertal)
Abgänge: keine

SSV 07 Sudberg II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Dirk Picard (TSV Beyenburg II)

SSV Germania Wuppertal II
Trainer: Markus Westerholz
Zugänge: John Zayed Hamidi (TSV Union Wuppertal), Patrick Siebel (SSV 07 Sudberg zg.), Ersen Dogan (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), David Droste (), Noris Hecker (VfL Wuppertal 22), Kemal Öksüz (VfL Wuppertal 22)
Abgänge: Joel Leon Strack (TSV Ronsdorf II), Marlon Eyambe Asah (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Felix Stein ()

SV Heckinghausen
Trainer:
Zugänge: Pleurat Nuredini (TSV Union Wuppertal)
Abgänge: keine

SV Jägerhaus Linde II
Trainer: Mario Zelic
Zugänge: Manuel Schwenger (Reaktiviert)
Abgänge: Jacob Stotzka (Pausiert), Fabian Luboisch (FC Remscheid II), Fabian Kny (TSV Beyenburg II)

TFC Wuppertal 95/10
Trainer: Timo Bohlen, Mehmet Ugur
Zugänge: Hassan Hamzi (SC Sonnborn II), Efekan Ugur (SC Sonnborn II), Roberto Chipereanu (SC Viktoria Wuppertal Rott 89)
Abgänge: Omed Ashrafi (1. FC Wülfrath II), Leon Hoppe (VfL Wuppertal 22), Muhammed Said Ekiz (Pausiert), Mahsun Tan (Pausiert)

TSV Fortuna Wuppertal II
Trainer: Ridvan Krasnici
Zugänge: Kevin Kammoe Kamgang (BV Azadi Wuppertal), Christos Lolos (Hellas Wuppertal II)
Abgänge: keine

TSV Gruiten II
Trainer: Robert Kurtis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Union Wuppertal
Trainer: Lukas Kalms, Marcel Wernicke
Zugänge: Jona Constantin Neumann (A Jugend), Ben Philipp Sopp (SSV 07 Sudberg zg.), Jona Constantin Neumann (TSV Union Wuppertal)
Abgänge: Facundo Nicolas Mansilla (SSV Germania Wuppertal), Ilhan Acar (VfL Wuppertal 22), Pleurat Nuredini (SV Heckinghausen)

Wichlinghauser Kickers
Trainer: Birol Gunay Coskun
Zugänge: keine
Abgänge: Jan-Hendrik Heyer (TuS Grün-Weiß Wuppertal II)

Wuppertaler SV II
Trainer: Alexander Radowski
Zugänge: William Lo Nero (), Adrian Cyqalla (ohne Verein)
Abgänge: Jean-Marie Körner (unbekannt), Christopher Schmitz (unbekannt)

Kreisliga B2

ASV Mettmann II
Trainer: Ottorino Giancola
Zugänge: keine
Abgänge: Ottorino Giancola (Rücktritt), Nesuh Baba (Rücktritt), Watcharaphong Mannongwaeng (), Francesco Pennisi ()

Blau-Weiß Langenberg II
Trainer: Jann Liedtke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Iraklis Neviges
Trainer: Jannis Bellos
Zugänge: Maurice Kulpe (Sportfreunde Siepen), Cem-Lee Kaymaz (), Ayyoub Assaid (), Nathan Da Silva George (), Stavros Spyrou (), Stavros Spyrou (SpVgg Steele)
Abgänge: Baris Baydarli (Langenberger SV 1916), Bajrush Azemi (Türkgücü Velbert), Mirssel Bosnjakovic (SSVg Velbert III)

FC Mettmann 08 II
Trainer: Benjamin Waldt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Langenberger SV 1916
Trainer: Baran Sezgün
Zugänge: Ibrahima Sillah (Spanien), Leonard Krasniqi (FC Langenberg), Emre Günaydin (Türkgücü Velbert), Leonard Krasniqi (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Baris Baydarli (FC Iraklis Neviges), Kevin Okechukwu Ogbuju (TGD Essen-West)
Abgänge: Rahman Senel (FC Langenberg), Mazlum Özel (SSVg Velbert III), Adrian Mais (SSVg Velbert III)

SC Velbert III
Trainer: Dustin Weißgerber
Zugänge: keine
Abgänge: Eren Akyüz (Pausiert), Sven Kohne (Pausiert), Marcel Pokladnik (Pausiert)

Sportfreunde Dönberg
Trainer: Selcuk Sener
Zugänge: Eric Weishaupt (TSV Ronsdorf), Yassine Debdoubi (SV Bayer Wuppertal), Filip Maric (SV Bayer Wuppertal), Fabian Dayekh (SC Sonnborn II), Melvin Agusev (Sportfreunde Dönberg)
Abgänge: Marco Pletat (TSV Fortuna Wuppertal)

Sportfreunde Siepen II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sven Fischer (Vereinslos)

SSVg Heiligenhaus II
Trainer: Adnane OualdAbbou
Zugänge: Alican Timar (SSVg Heiligenhaus), Murat Yildirim (FC Schalke 04)
Abgänge: Leon Di Filippo (ASC Ratingen-West)

Stella Azzurra Velbert II
Trainer: Thomas Trepels
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Trepels (Rücktritt), Dirk Drews (Rücktritt), Jannick Fecke (SV Union Velbert II), Yassine Quennas (SSVg Velbert III)

SV Bayer Wuppertal
Trainer: Mohamed Sabba
Zugänge: Amjad Mhanduali (), Mohamed Achkif (VfL Wuppertal 22), Yaakoub El Osrouti, Yaakoub (VfL Wuppertal 22), Anas Fourka (VfL Wuppertal 22)
Abgänge: Tristan Schultze (Sportfreunde Siepen), Kai Östreich (Karriereende), Tivon Jordi Klietsch (1. FC Wülfrath II), Yassine Debdoubi (Sportfreunde Dönberg), Filip Maric (Sportfreunde Dönberg)

SV Rot-Weiß Wülfrath II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Leonard Krasniqi (Langenberger SV 1916), Lorjan Imeri (Türkgücü Velbert)

SV Union Velbert II
Trainer: Ralf Fedgenhäuer
Zugänge: Marcel Kurzaj (Stella Azzurra Velbert zg.), Jannick Fecke (Stella Azzurra Velbert II)
Abgänge: Andreas Führes ()

TSV Einigkeit Dornap II
Trainer: Christian Mischketat
Zugänge: keine
Abgänge: Dustin Welz (1. FC Wülfrath II)

TSV Gruiten
Trainer: Timo Hofmann
Zugänge: Mario Ramku (TSV Solingen)
Abgänge: keine

TSV Union Wuppertal II
Trainer: Robin Effmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TVD Velbert II
Trainer: Dennis Schulten
Zugänge: Fabian Schlee (SV Union Velbert), Adrian Oetzbach (), Niklas Schiller (1. FC Wülfrath)
Abgänge: keine

VfL Wuppertal 22
Trainer: Azedine Habsaoui, Hicham Azzaydi
Zugänge: Leon Hoppe (TFC Wuppertal 95/10), Ilhan Acar (TSV Union Wuppertal), Mohamed El-Osrouti (Wuppertaler SV), Amjad Mhanduali (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Elmedin Bekir (SSV 07 Sudberg zg.), Ayoub Lakhal (DV Solingen II), Julian Alberti (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Tareke Abdoulay (Dersimspor Solingen)
Abgänge: Noris Hecker (SSV Germania Wuppertal II), Kemal Öksüz (SSV Germania Wuppertal II), Mohamed Achkif (SV Bayer Wuppertal), Yaakoub El Osrouti, Yaakoub (SV Bayer Wuppertal), Anas Fourka (SV Bayer Wuppertal)

