Wintertransfers Kreisliga B Remscheid-Solingen - die Zugänge & Abgänge

BV Gräfrath II

Trainer:

Zugänge: Borgino Manata (), Sascha Fischer (SP.-VG. Hilden 05/06 III)

Abgänge: keine



BV Remscheid II

Trainer: Said Lakraa

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Kreisliga B2

DV Solingen IIITrainer: Kürsat YilmazZugänge: Sinan Akin (SV Solingen 08/10 II), Ben-Rene Gamroth (Post SV Solingen II), Soufiane Al Kaddouri (BSC Union Solingen III), Kiano Cassidy Kestenus (TG Burg)Abgänge: Gökhan Azgin (Post SV Solingen)GSV Langenfeld IIITrainer: Luca BrückmannZugänge: Tim Gaebert (), Tim Gaebert ()Abgänge: Hassan El-Zein (GSV Langenfeld II), Niklas Sven Zilian (SSV Berghausen II), Alexander von Norman (Fußballrente)Inter Monheim IITrainer: Antimo RizzelliZugänge: keineAbgänge: Can Roland Obert (Inter Monheim)Post SV SolingenTrainer: Patrick WöllnerZugänge: Gökhan Azgin (DV Solingen III), Tim Christopher Hardt (1. FC Sport-Ring Solingen II zg.), Luigi D'Apollonio (1. FC Sport-Ring Solingen II zg.)Abgänge: keineSC 08 Radevormwald IITrainer: Michael SchulteZugänge: Lars Goldschmidt ()Abgänge: Enzo Spadola (TV Herbeck), Eric Susanj (FC Remscheid II)SC Germania Reusrath IIITrainer: Rouven Zimmermann, Jan Peter KaufholdZugänge: Lasse Voemel (SG Wildsachsen), Kai Hildebrand (TuS 1887 Roland Bürrig II), Jannik Steffens (VfB 06 Langenfeld II)Abgänge: keineSSV Berghausen IITrainer: Sebastian TimmZugänge: Benedikt Kremer (Hertha BSC IV), Maximilian Siemon (TuSpo Richrath), Niklas Sven Zilian (GSV Langenfeld III)Abgänge: Karl Louis Guggenmos (Efferener BC II)SSVg 06 HaanTrainer: Yassin El-YaghmouriZugänge: Alessio Hasibra (SSV Erkrath), Salim Maral (Rückkehr), Giuseppe Pagliuca (Italien)Abgänge: keineSV Solingen 08/10 IIITrainer: Angelo AntonaciZugänge: keineAbgänge: keineTG BurgTrainer: Bartosz WojtalikZugänge: keineAbgänge: Kiano Cassidy Kestenus (DV Solingen III)TS Struck IIITrainer:Zugänge: keineAbgänge: keineTSV Solingen IIITrainer:Zugänge: keineAbgänge: keineVfL WitzheldenTrainer: Oliver HeesenZugänge: keineAbgänge: keine

BV Bergisch Neukirchen II

Trainer: Florian Nicklas, Michael Nimpsch

Zugänge: Alec Wegner (BV Bergisch Neukirchen)

Abgänge: keine



BV Burscheid

Trainer: Jan Hammans

Zugänge: Raphael Mampuya (TuS Quettingen II)

Abgänge: keine



BV Remscheid

Trainer:

Zugänge: Marcel Polgar (TS Struck)

Abgänge: keine



Dabringhauser TV II

Trainer: Jason-Tobias Heinz Simonides, Kevin Christian Becker

Zugänge: Alexander Walesch ()

Abgänge: keine



FC Remscheid II

Trainer: Lucas Dürholz

Zugänge: Pascal Müller (Reaktiviert), Fabian Luboisch (SV Jägerhaus Linde II), Salvatore Caruso (TuRa Remscheid-Süd), Mario Alfredo Raffaele (SSV Bergisch Born III), Colin Engelmann (SSV Bergisch Born III), Sezgin Basel (SC Ayyildiz Remscheid II), Eric Susanj (SC 08 Radevormwald II), Levent Gün (Reaktiviert), Malte Visser (Reaktiviert)

Abgänge: keine



RSV Hückeswagen

Trainer: David Cocina

Zugänge: Mohammad Noor Alsulaiman (SSV Dhünn), Laurenz Felbick (SSV Dhünn)

Abgänge: keine



SG Hackenberg II

Trainer: Norbert Kurz

Zugänge: Leon Enrico Michalke (SSV Bergisch Born III)

Abgänge: Noah Kraushaar (SG Hackenberg)



SSV Dhünn II

Trainer:

Zugänge: Justin Hager (SSV Dhünn)

Abgänge: Luca Püllen (TV Herbeck II zg.)



SSV Lützenkirchen II

Trainer: Christian Görgen, Wissam Arabi

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV 09/35 Wermelskirchen III

Trainer: Bobby Soumajea

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TS Struck II

Trainer: Kaoussou Sonko

Zugänge: Fatih Sahin (), Pascal-Jerome Schawo (), Yalcin Günlü (), Amin Ijfiri (TS Struck), Amin Bahaddou (TS Struck), Paul Leon Wittkopp (TS Struck), Martin Raul Aragon Melchor (TS Struck)

Abgänge: keine



TuRa Pohlhausen

Trainer: Benjamin Er

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuRa Remscheid-Süd II

Trainer: Gökhan Duvan

Zugänge: Vladyslav Obukhivskyi (TuRa Remscheid-Süd)

Abgänge: Justin Katona (SV 09/35 Wermelskirchen)



TuS Quettingen II

Trainer: Bedri Seapi

Zugänge: Ahmed Dahri (Genclerbirligi Opladen), Ali Mousa (reaktiviert), Alend Sabri (Mülheimer FC 97 II), Hesha Nasser (GSV Langenfeld II), Kaan Demir (Genclerbirligi Opladen II)

Abgänge: Oussama Ziry (Ziel unbekannt), Abdul Melik Coban (Ziel unbekannt), Marco Stamm (Ziel unbekannt), Yusuf Egilmez (Ziel unbekannt), Ibrahim Kar (TuS 1887 Roland Bürrig II), Niklas Petzold (Ziel unbekannt), Ditoma-Jonas Yedibahoma (Ziel unbekannt), Gradi Mampuya (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (Ziel unbekannt), Nasser Bakkali (Ziel unbekannt), Mohammed El Bakkali Ettaheri Abassi (Ziel unbekannt), Mohammed Zaoui (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (BV Burscheid), Ditoma-Jonas Yedibahoma (SC Leverkusen 2017)



TuSpo Dahlhausen

Trainer: Andre Schubert, Frank Haupt

Zugänge: keine

Abgänge: Robin Karl Arndt (TV Herbeck II zg.), Luca Horlitz (TV Herbeck II zg.)



TV Herbeck

Trainer: Enzo Spadola

Zugänge: Enzo Spadola (SC 08 Radevormwald II)

Abgänge: Leander Feldhoff (/), Leander Feldhoff (TSV Beyenburg II)



VfL Witzhelden II

Trainer: Stephan Grallert

Zugänge: Martin Striehn (Reaktiviert), Dustin Liebrecht (Reaktiviert), Tim Schwenzer (SV Hilden-Ost)

Abgänge: Jan Guntermann (Pausiert ..), Morris Schultes (Geht in Rente !!)

