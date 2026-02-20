Wintertransfers Kreisliga B Remscheid-Solingen - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Remscheid-Solingen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. Spvg. Solingen Wald 03 III
Trainer: Christian Proff
Zugänge: Danny Robin Zyla (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Vasileios Anastasiou (SV Solingen 08/10 II)
Abgänge: keine
BSC Union Solingen
Trainer: Benjamin Uhlenbrock
Zugänge: Dennis Passafiume (GSV Langenfeld II)
Abgänge: Lusende Anthonio Basisa (), Nouh Gassa (), Pascal Milz (Vereinslose Spieler Niederrhein)
BV Bergisch Neukirchen II
Trainer: Florian Nicklas, Michael Nimpsch
Zugänge: Alec Wegner (BV Bergisch Neukirchen)
Abgänge: keine
BV Burscheid
Trainer: Jan Hammans
Zugänge: Raphael Mampuya (TuS Quettingen II)
Abgänge: keine
BV Remscheid
Trainer:
Zugänge: Marcel Polgar (TS Struck)
Abgänge: keine
Dabringhauser TV II
Trainer: Jason-Tobias Heinz Simonides, Kevin Christian Becker
Zugänge: Alexander Walesch ()
Abgänge: keine
FC Remscheid II
Trainer: Lucas Dürholz
Zugänge: Pascal Müller (Reaktiviert), Fabian Luboisch (SV Jägerhaus Linde II), Salvatore Caruso (TuRa Remscheid-Süd), Mario Alfredo Raffaele (SSV Bergisch Born III), Colin Engelmann (SSV Bergisch Born III), Sezgin Basel (SC Ayyildiz Remscheid II), Eric Susanj (SC 08 Radevormwald II), Levent Gün (Reaktiviert), Malte Visser (Reaktiviert)
Abgänge: keine
RSV Hückeswagen
Trainer: David Cocina
Zugänge: Mohammad Noor Alsulaiman (SSV Dhünn), Laurenz Felbick (SSV Dhünn)
Abgänge: keine
SG Hackenberg II
Trainer: Norbert Kurz
Zugänge: Leon Enrico Michalke (SSV Bergisch Born III)
Abgänge: Noah Kraushaar (SG Hackenberg)
SSV Dhünn II
Trainer:
Zugänge: Justin Hager (SSV Dhünn)
Abgänge: Luca Püllen (TV Herbeck II zg.)
SSV Lützenkirchen II
Trainer: Christian Görgen, Wissam Arabi
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV 09/35 Wermelskirchen III
Trainer: Bobby Soumajea
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TS Struck II
Trainer: Kaoussou Sonko
Zugänge: Fatih Sahin (), Pascal-Jerome Schawo (), Yalcin Günlü (), Amin Ijfiri (TS Struck), Amin Bahaddou (TS Struck), Paul Leon Wittkopp (TS Struck), Martin Raul Aragon Melchor (TS Struck)
Abgänge: keine
TuRa Pohlhausen
Trainer: Benjamin Er
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuRa Remscheid-Süd II
Trainer: Gökhan Duvan
Zugänge: Vladyslav Obukhivskyi (TuRa Remscheid-Süd)
Abgänge: Justin Katona (SV 09/35 Wermelskirchen)
TuS Quettingen II
Trainer: Bedri Seapi
Zugänge: Ahmed Dahri (Genclerbirligi Opladen), Ali Mousa (reaktiviert), Alend Sabri (Mülheimer FC 97 II), Hesha Nasser (GSV Langenfeld II), Kaan Demir (Genclerbirligi Opladen II)
Abgänge: Oussama Ziry (Ziel unbekannt), Abdul Melik Coban (Ziel unbekannt), Marco Stamm (Ziel unbekannt), Yusuf Egilmez (Ziel unbekannt), Ibrahim Kar (TuS 1887 Roland Bürrig II), Niklas Petzold (Ziel unbekannt), Ditoma-Jonas Yedibahoma (Ziel unbekannt), Gradi Mampuya (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (Ziel unbekannt), Nasser Bakkali (Ziel unbekannt), Mohammed El Bakkali Ettaheri Abassi (Ziel unbekannt), Mohammed Zaoui (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (BV Burscheid), Ditoma-Jonas Yedibahoma (SC Leverkusen 2017)
TuSpo Dahlhausen
Trainer: Andre Schubert, Frank Haupt
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Karl Arndt (TV Herbeck II zg.), Luca Horlitz (TV Herbeck II zg.)
TV Herbeck
Trainer: Enzo Spadola
Zugänge: Enzo Spadola (SC 08 Radevormwald II)
Abgänge: Leander Feldhoff (/), Leander Feldhoff (TSV Beyenburg II)
VfL Witzhelden II
Trainer: Stephan Grallert
Zugänge: Martin Striehn (Reaktiviert), Dustin Liebrecht (Reaktiviert), Tim Schwenzer (SV Hilden-Ost)
Abgänge: Jan Guntermann (Pausiert ..), Morris Schultes (Geht in Rente !!)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: