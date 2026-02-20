 2026-02-20T07:39:22.130Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Remscheid-Solingen - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Remscheid-Solingen in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: David Zimmer

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Remscheid-Solingen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

1. Spvg. Solingen Wald 03 III
Trainer: Christian Proff
Zugänge: Danny Robin Zyla (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Vasileios Anastasiou (SV Solingen 08/10 II)
Abgänge: keine

BSC Union Solingen
Trainer: Benjamin Uhlenbrock
Zugänge: Dennis Passafiume (GSV Langenfeld II)
Abgänge: Lusende Anthonio Basisa (), Nouh Gassa (), Pascal Milz (Vereinslose Spieler Niederrhein)

BV Gräfrath II
Trainer:
Zugänge: Borgino Manata (), Sascha Fischer (SP.-VG. Hilden 05/06 III)
Abgänge: keine

BV Remscheid II
Trainer: Said Lakraa
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DV Solingen III
Trainer: Kürsat Yilmaz
Zugänge: Sinan Akin (SV Solingen 08/10 II), Ben-Rene Gamroth (Post SV Solingen II), Soufiane Al Kaddouri (BSC Union Solingen III), Kiano Cassidy Kestenus (TG Burg)
Abgänge: Gökhan Azgin (Post SV Solingen)

GSV Langenfeld III
Trainer: Luca Brückmann
Zugänge: Tim Gaebert (), Tim Gaebert ()
Abgänge: Hassan El-Zein (GSV Langenfeld II), Niklas Sven Zilian (SSV Berghausen II), Alexander von Norman (Fußballrente)

Inter Monheim II
Trainer: Antimo Rizzelli
Zugänge: keine
Abgänge: Can Roland Obert (Inter Monheim)

Post SV Solingen
Trainer: Patrick Wöllner
Zugänge: Gökhan Azgin (DV Solingen III), Tim Christopher Hardt (1. FC Sport-Ring Solingen II zg.), Luigi D'Apollonio (1. FC Sport-Ring Solingen II zg.)
Abgänge: keine

SC 08 Radevormwald II
Trainer: Michael Schulte
Zugänge: Lars Goldschmidt ()
Abgänge: Enzo Spadola (TV Herbeck), Eric Susanj (FC Remscheid II)

SC Germania Reusrath III
Trainer: Rouven Zimmermann, Jan Peter Kaufhold
Zugänge: Lasse Voemel (SG Wildsachsen), Kai Hildebrand (TuS 1887 Roland Bürrig II), Jannik Steffens (VfB 06 Langenfeld II)
Abgänge: keine

SSV Berghausen II
Trainer: Sebastian Timm
Zugänge: Benedikt Kremer (Hertha BSC IV), Maximilian Siemon (TuSpo Richrath), Niklas Sven Zilian (GSV Langenfeld III)
Abgänge: Karl Louis Guggenmos (Efferener BC II)

SSVg 06 Haan
Trainer: Yassin El-Yaghmouri
Zugänge: Alessio Hasibra (SSV Erkrath), Salim Maral (Rückkehr), Giuseppe Pagliuca (Italien)
Abgänge: keine

SV Solingen 08/10 III
Trainer: Angelo Antonaci
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TG Burg
Trainer: Bartosz Wojtalik
Zugänge: keine
Abgänge: Kiano Cassidy Kestenus (DV Solingen III)

TS Struck III
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Solingen III
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Witzhelden
Trainer: Oliver Heesen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga B2

BV Bergisch Neukirchen II
Trainer: Florian Nicklas, Michael Nimpsch
Zugänge: Alec Wegner (BV Bergisch Neukirchen)
Abgänge: keine

BV Burscheid
Trainer: Jan Hammans
Zugänge: Raphael Mampuya (TuS Quettingen II)
Abgänge: keine

BV Remscheid
Trainer:
Zugänge: Marcel Polgar (TS Struck)
Abgänge: keine

Dabringhauser TV II
Trainer: Jason-Tobias Heinz Simonides, Kevin Christian Becker
Zugänge: Alexander Walesch ()
Abgänge: keine

FC Remscheid II
Trainer: Lucas Dürholz
Zugänge: Pascal Müller (Reaktiviert), Fabian Luboisch (SV Jägerhaus Linde II), Salvatore Caruso (TuRa Remscheid-Süd), Mario Alfredo Raffaele (SSV Bergisch Born III), Colin Engelmann (SSV Bergisch Born III), Sezgin Basel (SC Ayyildiz Remscheid II), Eric Susanj (SC 08 Radevormwald II), Levent Gün (Reaktiviert), Malte Visser (Reaktiviert)
Abgänge: keine

RSV Hückeswagen
Trainer: David Cocina
Zugänge: Mohammad Noor Alsulaiman (SSV Dhünn), Laurenz Felbick (SSV Dhünn)
Abgänge: keine

SG Hackenberg II
Trainer: Norbert Kurz
Zugänge: Leon Enrico Michalke (SSV Bergisch Born III)
Abgänge: Noah Kraushaar (SG Hackenberg)

SSV Dhünn II
Trainer:
Zugänge: Justin Hager (SSV Dhünn)
Abgänge: Luca Püllen (TV Herbeck II zg.)

SSV Lützenkirchen II
Trainer: Christian Görgen, Wissam Arabi
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 09/35 Wermelskirchen III
Trainer: Bobby Soumajea
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TS Struck II
Trainer: Kaoussou Sonko
Zugänge: Fatih Sahin (), Pascal-Jerome Schawo (), Yalcin Günlü (), Amin Ijfiri (TS Struck), Amin Bahaddou (TS Struck), Paul Leon Wittkopp (TS Struck), Martin Raul Aragon Melchor (TS Struck)
Abgänge: keine

TuRa Pohlhausen
Trainer: Benjamin Er
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuRa Remscheid-Süd II
Trainer: Gökhan Duvan
Zugänge: Vladyslav Obukhivskyi (TuRa Remscheid-Süd)
Abgänge: Justin Katona (SV 09/35 Wermelskirchen)

TuS Quettingen II
Trainer: Bedri Seapi
Zugänge: Ahmed Dahri (Genclerbirligi Opladen), Ali Mousa (reaktiviert), Alend Sabri (Mülheimer FC 97 II), Hesha Nasser (GSV Langenfeld II), Kaan Demir (Genclerbirligi Opladen II)
Abgänge: Oussama Ziry (Ziel unbekannt), Abdul Melik Coban (Ziel unbekannt), Marco Stamm (Ziel unbekannt), Yusuf Egilmez (Ziel unbekannt), Ibrahim Kar (TuS 1887 Roland Bürrig II), Niklas Petzold (Ziel unbekannt), Ditoma-Jonas Yedibahoma (Ziel unbekannt), Gradi Mampuya (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (Ziel unbekannt), Nasser Bakkali (Ziel unbekannt), Mohammed El Bakkali Ettaheri Abassi (Ziel unbekannt), Mohammed Zaoui (Ziel unbekannt), Raphael Mampuya (BV Burscheid), Ditoma-Jonas Yedibahoma (SC Leverkusen 2017)

TuSpo Dahlhausen
Trainer: Andre Schubert, Frank Haupt
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Karl Arndt (TV Herbeck II zg.), Luca Horlitz (TV Herbeck II zg.)

TV Herbeck
Trainer: Enzo Spadola
Zugänge: Enzo Spadola (SC 08 Radevormwald II)
Abgänge: Leander Feldhoff (/), Leander Feldhoff (TSV Beyenburg II)

VfL Witzhelden II
Trainer: Stephan Grallert
Zugänge: Martin Striehn (Reaktiviert), Dustin Liebrecht (Reaktiviert), Tim Schwenzer (SV Hilden-Ost)
Abgänge: Jan Guntermann (Pausiert ..), Morris Schultes (Geht in Rente !!)

