Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Rees-Bocholt - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Rees-Bocholt in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: Moritz Becker

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Rees-Bocholt - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

1. FC Heelden
Trainer: Ben Lukassen
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Lamers (SV Werth), Jannes Jolink (Westfalia Anholt II)

BV Borussia Bocholt
Trainer: Maximilian Schröer, Dirk Büning, Janis Büning
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Barlo
Trainer: Tim Mensing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Rhede II
Trainer: Ulrich Lammers
Zugänge: Amaro Leon Torner (FC Olympia Bocholt II)
Abgänge: Leon Dosedal (SV Bislich), Dennis Beckmann (VfL Rhede III o.W.), Alexander Belting (VfL Rhede III o.W.), Kabirou Amah (VfL Rhede III o.W.), Luis Bollmann (VfL Rhede III o.W.), Niklas Elsebrock (VfL Rhede III o.W.), Miguel Garcia Galan (VfL Rhede III o.W.), Bleron Krasnic (VfL Rhede III o.W.), Ylli Krasniqi (VfL Rhede III o.W.), Linus Schierenberg (VfL Rhede III o.W.), Phil-Sascha Tenhaken (pausiert), Mohammed Zahweh (VfL Rhede III o.W.)

Eintracht Emmerich
Trainer: Frank Schramm, Fabian Beyerlein
Zugänge: Amine Zaidi (VfB Rheingold Emmerich), Sinan Nokta (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: keine

Hemdener SV
Trainer: Marcel Hentrich
Zugänge: Marcel Hentrich (Vereinslos)
Abgänge: keine

SC TuB Mussum 1926 II
Trainer: Yannick Schönberg
Zugänge: Leon Bonnis (SC TuB Mussum 1926)
Abgänge: keine

Sportfreunde 97/30 Lowick II
Trainer: Uwe Brunner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

STV Hünxe II
Trainer: Henrik Bauer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Werth
Trainer: Jan-Nadim Akhtar, Michael Booms
Zugänge: Justin Lamers (1. FC Heelden)
Abgänge: keine

TuB Bocholt II
Trainer: Abdullatif Tokgöz, Pascal Piatkowski
Zugänge: Dennis Sentürk (DJK Rhede)
Abgänge: keine

TuS Stenern II
Trainer: Mattia Wiegrink
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL 45 Bocholt
Trainer: Marco Schmalz
Zugänge: Miguel Otten (DJK Rhede)
Abgänge: Luis Stein (DJK Lösort Meiderich III)

VfL Rhede II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Westfalia Anholt II
Trainer: Christopher Stein
Zugänge: Carsten Meyer (), Younes Sharef (Vereinslos), Jannes Jolink (1. FC Heelden)
Abgänge: Florian Schmeink (Karriereende)

Kreisliga B2

Blau-Weiß Wertherbruch
Trainer: Harald Katemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSV Viktoria Wesel
Trainer: Daniel Berge, Cantürk Mar
Zugänge: Jeremy Joel Gratza (Büdericher SV), Justin Benning (SuS Wesel)
Abgänge: Sebastian Kilbinger (PSV Wesel II)

Fortuna Millingen
Trainer: Rolf Sent
Zugänge: Marius Paul Sent (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: keine

Grün-Weiß Lankern
Trainer: Ulrich Kasparek
Zugänge: Henning Tepaß (Grün-Weiß Lankern II), Philipp Fischer (Grün-Weiß Lankern II), Ricardo Mai (Grün-Weiß Lankern II)
Abgänge: keine

PSV Wesel III
Trainer: Carsten Komescher
Zugänge: keine
Abgänge: Mirko Marschall (BSV Grün-Weiß Flüren)

STV Hünxe
Trainer: Marvin Schweds
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV 08/29 Friedrichsfeld II
Trainer: David La Perna
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Weiß Bienen
Trainer: Robert Rowoldt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Blau-Weiß Dingden III
Trainer: Jari Kaiser, Janek Buil, Tim Ernsten
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Haldern II
Trainer: Matthias Bauhaus
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Rees
Trainer: Meriton Arifi, Pascal Hühner
Zugänge: Tobias Claaßen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
Abgänge: keine

SV Ringenberg
Trainer: Fabian Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Spellen II
Trainer: Sebastian Pöss
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Drevenack
Trainer: Michael Fergon
Zugänge: keine
Abgänge: Aybars Erdogan (RW Selimiyespor Lohberg III)

TV Voerde II
Trainer: Christoph Evers, Karsten Neumann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Weseler SV
Trainer: Sabri Bulut
Zugänge: keine
Abgänge: Amel Durakovic (PSV Wesel II), Ali Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Ridvan Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Elvedin Hasanovic (SV Rheinkraft Ginderich), Marc Haubruck (TuS Haffen-Mehr), Yunus Sarica (SV Bislich III o.W.), Mizan Syed (TuS Haffen-Mehr)

