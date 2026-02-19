Wintertransfers Kreisliga B Rees-Bocholt - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Rees-Bocholt - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Heelden
Trainer: Ben Lukassen
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Lamers (SV Werth), Jannes Jolink (Westfalia Anholt II)
BV Borussia Bocholt
Trainer: Maximilian Schröer, Dirk Büning, Janis Büning
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Blau-Weiß Wertherbruch
Trainer: Harald Katemann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BSV Viktoria Wesel
Trainer: Daniel Berge, Cantürk Mar
Zugänge: Jeremy Joel Gratza (Büdericher SV), Justin Benning (SuS Wesel)
Abgänge: Sebastian Kilbinger (PSV Wesel II)
Fortuna Millingen
Trainer: Rolf Sent
Zugänge: Marius Paul Sent (SV Emmerich-Vrasselt)
Abgänge: keine
Grün-Weiß Lankern
Trainer: Ulrich Kasparek
Zugänge: Henning Tepaß (Grün-Weiß Lankern II), Philipp Fischer (Grün-Weiß Lankern II), Ricardo Mai (Grün-Weiß Lankern II)
Abgänge: keine
PSV Wesel III
Trainer: Carsten Komescher
Zugänge: keine
Abgänge: Mirko Marschall (BSV Grün-Weiß Flüren)
STV Hünxe
Trainer: Marvin Schweds
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV 08/29 Friedrichsfeld II
Trainer: David La Perna
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Weiß Bienen
Trainer: Robert Rowoldt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Weiß Dingden III
Trainer: Jari Kaiser, Janek Buil, Tim Ernsten
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Haldern II
Trainer: Matthias Bauhaus
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Rees
Trainer: Meriton Arifi, Pascal Hühner
Zugänge: Tobias Claaßen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)
Abgänge: keine
SV Ringenberg
Trainer: Fabian Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Spellen II
Trainer: Sebastian Pöss
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Drevenack
Trainer: Michael Fergon
Zugänge: keine
Abgänge: Aybars Erdogan (RW Selimiyespor Lohberg III)
TV Voerde II
Trainer: Christoph Evers, Karsten Neumann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Weseler SV
Trainer: Sabri Bulut
Zugänge: keine
Abgänge: Amel Durakovic (PSV Wesel II), Ali Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Ridvan Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Elvedin Hasanovic (SV Rheinkraft Ginderich), Marc Haubruck (TuS Haffen-Mehr), Yunus Sarica (SV Bislich III o.W.), Mizan Syed (TuS Haffen-Mehr)
