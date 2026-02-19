Wintertransfers Kreisliga B Rees-Bocholt - die Zugänge & Abgänge

DJK Barlo

Trainer: Tim Mensing

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Rhede II

Trainer: Ulrich Lammers

Zugänge: Amaro Leon Torner (FC Olympia Bocholt II)

Abgänge: Leon Dosedal (SV Bislich), Dennis Beckmann (VfL Rhede III o.W.), Alexander Belting (VfL Rhede III o.W.), Kabirou Amah (VfL Rhede III o.W.), Luis Bollmann (VfL Rhede III o.W.), Niklas Elsebrock (VfL Rhede III o.W.), Miguel Garcia Galan (VfL Rhede III o.W.), Bleron Krasnic (VfL Rhede III o.W.), Ylli Krasniqi (VfL Rhede III o.W.), Linus Schierenberg (VfL Rhede III o.W.), Phil-Sascha Tenhaken (pausiert), Mohammed Zahweh (VfL Rhede III o.W.)





Kreisliga B2

Eintracht EmmerichTrainer: Frank Schramm, Fabian BeyerleinZugänge: Amine Zaidi (VfB Rheingold Emmerich), Sinan Nokta (SV Emmerich-Vrasselt)Abgänge: keineHemdener SVTrainer: Marcel HentrichZugänge: Marcel Hentrich (Vereinslos)Abgänge: keineSC TuB Mussum 1926 IITrainer: Yannick SchönbergZugänge: Leon Bonnis (SC TuB Mussum 1926)Abgänge: keineSportfreunde 97/30 Lowick IITrainer: Uwe BrunnerZugänge: keineAbgänge: keineSTV Hünxe IITrainer: Henrik BauerZugänge: keineAbgänge: keineSV WerthTrainer: Jan-Nadim Akhtar, Michael BoomsZugänge: Justin Lamers (1. FC Heelden)Abgänge: keineTuB Bocholt IITrainer: Abdullatif Tokgöz, Pascal PiatkowskiZugänge: Dennis Sentürk (DJK Rhede)Abgänge: keineTuS Stenern IITrainer: Mattia WiegrinkZugänge: keineAbgänge: keineVfL 45 BocholtTrainer: Marco SchmalzZugänge: Miguel Otten (DJK Rhede)Abgänge: Luis Stein (DJK Lösort Meiderich III)VfL Rhede IITrainer:Zugänge: keineAbgänge: keineWestfalia Anholt IITrainer: Christopher SteinZugänge: Carsten Meyer (), Younes Sharef (Vereinslos), Jannes Jolink (1. FC Heelden)Abgänge: Florian Schmeink (Karriereende)

Blau-Weiß Wertherbruch

Trainer: Harald Katemann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



BSV Viktoria Wesel

Trainer: Daniel Berge, Cantürk Mar

Zugänge: Jeremy Joel Gratza (Büdericher SV), Justin Benning (SuS Wesel)

Abgänge: Sebastian Kilbinger (PSV Wesel II)



Fortuna Millingen

Trainer: Rolf Sent

Zugänge: Marius Paul Sent (SV Emmerich-Vrasselt)

Abgänge: keine



Grün-Weiß Lankern

Trainer: Ulrich Kasparek

Zugänge: Henning Tepaß (Grün-Weiß Lankern II), Philipp Fischer (Grün-Weiß Lankern II), Ricardo Mai (Grün-Weiß Lankern II)

Abgänge: keine



PSV Wesel III

Trainer: Carsten Komescher

Zugänge: keine

Abgänge: Mirko Marschall (BSV Grün-Weiß Flüren)



STV Hünxe

Trainer: Marvin Schweds

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV 08/29 Friedrichsfeld II

Trainer: David La Perna

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Blau-Weiß Bienen

Trainer: Robert Rowoldt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Blau-Weiß Dingden III

Trainer: Jari Kaiser, Janek Buil, Tim Ernsten

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Haldern II

Trainer: Matthias Bauhaus

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Rees

Trainer: Meriton Arifi, Pascal Hühner

Zugänge: Tobias Claaßen (FC Neukirchen-Vluyn 09/21)

Abgänge: keine



SV Ringenberg

Trainer: Fabian Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Spellen II

Trainer: Sebastian Pöss

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuS Drevenack

Trainer: Michael Fergon

Zugänge: keine

Abgänge: Aybars Erdogan (RW Selimiyespor Lohberg III)



TV Voerde II

Trainer: Christoph Evers, Karsten Neumann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Weseler SV

Trainer: Sabri Bulut

Zugänge: keine

Abgänge: Amel Durakovic (PSV Wesel II), Ali Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Ridvan Gümüs (SV Rheinkraft Ginderich), Elvedin Hasanovic (SV Rheinkraft Ginderich), Marc Haubruck (TuS Haffen-Mehr), Yunus Sarica (SV Bislich III o.W.), Mizan Syed (TuS Haffen-Mehr)

