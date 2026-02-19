 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Oberhausen-Bottrop - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: Cindy Jahn

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

Blau-Weiß Fuhlenbrock II
Trainer: Sebastian Fries
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Zappel (Adler Ellinghorst), Justin Marvin Kolek (FC Welheim), Felix Kipp (Pausiert), Rolf Briele (Entlassen)

DJK Adler Oberhausen II
Trainer: Oleksandr Revedzhuk, Anatolii Sudak
Zugänge: Illia Sidiakin (TuSpo Saarn 1908 III), Yehor Titov (TuS Hattingen II), Nikita Kolch (Ukraine), Serhii Karpenko (Schacht 11 Bottrop)
Abgänge: Yehor Fatianov (), Yehor Hordiienko ()

DJK Arminia Klosterhardt III
Trainer: Marzio Niegel
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Samsin (DJK Adler Oberhausen III), Azer Erdogan (), Leonard Matzat (), Murat Kücük (), Justin Scheiwe (), Matthias Eilts (), Manfred Eilts (), Leonard Matzat (SV Beeckerwerth), Azer Erdogan (SG Osterfeld), Murat Kücük (1. FC Mülheim-Styrum II)

FC Internationale Oberhausen 2023
Trainer: Rene Langer, Dario Basello, Lukas Schwebig
Zugänge: Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade), Tarik Rutke (Mülheimer FC 97), Rene Langer (Pause/Reaktiviert)
Abgänge: Francesco Lentini (1. FC Hirschkamp), Felix Beusing (DJK Arminia Lirich 1920), Nils Beusing (DJK Arminia Lirich 1920)

Fortuna Bottrop II
Trainer: Radoslaw Jankowski
Zugänge: keine
Abgänge: Timo Brodowski (Schwarz-Weiß Alstaden II)

Glück-Auf Sterkrade III
Trainer: Kay Persch, Julian Lorse
Zugänge: keine
Abgänge: Mika Kamp (SV Biemenhorst II), Adem Incebacak (Glück-Auf Sterkrade)

Grün-Weiß Holten
Trainer: Timo Schmidt
Zugänge: Ahmed Oweis (1. FC Hirschkamp), Andre Frensch (SC Buschhausen 1912), Daniele Kowalski (Reaktiviert)
Abgänge: Sebastian Ritt (Grün-Weiß Holten III), Can Demir (Grün-Weiß Holten III), Timm Schüffeln (Grün-Weiß Holten III)

Hobby-Liga Bottrop
Trainer: Peter Chris Slachciak
Zugänge: Fabian Domingo Schulze (SV Raadt zg.), Deniz-Sergen Gülen (SV Raadt zg.), Oguz Gülen (SV Raadt zg.), Jeremy Bali (SV Raadt zg.), Cengiz Bali (SV Raadt zg.), Christoph Cesarczyk (SV Raadt zg.), Joel Pedro (SV Raadt zg.), Maximilian Menzel (SV Raadt zg.), Erdal Balli (FC Bosporus Oberhausen), Waseem Waleed Eedo Eedo (SV Rot-Weiss Mülheim), Maxwell Kelvin Oluwaseun-Oluwatobi Babatunde (SV Raadt zg.)
Abgänge: Rene Avemaria (SSV Welheimer Mark 25), Luca Eickenberg (SSV Welheimer Mark 25), Philipp Franzke (SSV Welheimer Mark 25), Kevin Jäschke (SSV Welheimer Mark 25), Marco Lüsebrink (SSV Welheimer Mark 25), Khaled Othman (SSV Welheimer Mark 25), Colin Pribyla (SSV Welheimer Mark 25), Justin Woznitza (SSV Welheimer Mark 25), Patrick Wittig (Nach unbekannt), Nico Fleischmann (Hobby-Liga Bottrop II), Dominik Watzlik (SSV Welheimer Mark 25), Ramon Paddy Tomalla (SSV Welheimer Mark 25), Sascha Schymik (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Marcel Rudoff (SpVgg Sterkrade 06/07 II)

Hobby-Liga Oberhausen 78
Trainer: Fred Piepenbring
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC 1920 Oberhausen II
Trainer:
Zugänge: Sammy Maaroufi (DJK Adler Oberhausen III)
Abgänge: keine

RW Oberhausen II
Trainer: Günter Abel
Zugänge: Ben Opriel (), Blonzo Tsapbeng (Würzburger FV)
Abgänge: Kevin Kirchner (), Kevin Kirchner (SV Duissern), Selman Aldemir (DJK Adler Oberhausen)

SG Osterfeld
Trainer: Giuseppe Minnella
Zugänge: Omar Huwari (), Vitalis Anekwe (), Georgi Mustafa (), Ersin Karaman (SG Osterfeld II), Azer Erdogan (DJK Arminia Klosterhardt III), Caner Kömür (FC Welheim), Sven Rosen (DJK Dellwig 1910), Roberto Sergioli (SG Osterfeld II), Adem Oruc (Pausiert)
Abgänge: Mohamad Ali Abou Hamad (TB Oberhausen 1889 III), Serdar Dogan (SV Adler Osterfeld), Yasin Meziroglu (SV Adler Osterfeld), Harun Al (), Frederik Pip (Pausiert), Harun Al (BV Osterfeld 1919), Ahmed Can Yesildag (Mülheimer FC 97 II), Kadir Demircan (SV Adler Osterfeld), Okan Demircan (SV Adler Osterfeld), Musa Erdogan (unbekannt), Luan Florian Hajrizaj (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Justin Metzdorf (Pausiert), Alkan Candan (BV Osterfeld 1919), Sercan Ören (BV Osterfeld 1919 II)

Sportfreunde 06 Sterkrade
Trainer: Dirk Kallweit
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde 08/21 Bottrop
Trainer: Ralf van Niersen
Zugänge: keine
Abgänge: Jan-Eric Spiller (SSV Welheimer Mark 25)

SpVgg Sterkrade 06/07 II
Trainer: Ahmet Kaynar, Sven Huhmann
Zugänge: Luan Florian Hajrizaj (SG Osterfeld), Furkan Katircioglu (SG Osterfeld II), Sascha Schymik (Hobby-Liga Bottrop), Marcel Rudoff (Hobby-Liga Bottrop)
Abgänge: Kaan Coskun (), Burak Köktürk (), Oliver Plewniok ()

SuS 21 Oberhausen II
Trainer: Fabian Krause
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bottrop 1911
Trainer: Daniel Thiele
Zugänge: Lukas Schneider (SV Adler Osterfeld)
Abgänge: Kai Willi Willert (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Dominik Steuper (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Tim Synnberg (DJK Arminia Klosterhardt II), Yannick Wykrota (DJK Arminia Klosterhardt II)

TB Oberhausen 1889 III
Trainer: Sandy-Ruven Padtberg
Zugänge: Mohamad Ali Abou Hamad (SG Osterfeld)
Abgänge: Nikolei Remus (TB Oberhausen 1889 II), Zidane Sani (TB Oberhausen 1889), Ashraf Salman (TB Oberhausen 1889 II)

Kreisliga B2

Blau-Weiß Oberhausen-Lirich
Trainer: Roberto Gambino
Zugänge: Nico Kinscher (FC Sterkrade 72), Luis Gabriel Bioly (FC Italia Oberhausen 2021)
Abgänge: Patrick Kemnitz (1. FC Hagenshof)

BV Osterfeld 1919 II
Trainer: Ismail Bayar
Zugänge: Berkay Aydinli (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Gökdas (Schacht 11 Bottrop II zg.), Ersin Kavsur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Okan Arslan (Schacht 11 Bottrop II zg.), Cagan Deliaci (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Ören (Schacht 11 Bottrop II zg.), Batuhan Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kerem Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Koray Yalcin (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kaan Uygur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Sercan Ören (SG Osterfeld)
Abgänge: Tugberk Calmekik (SV Sarajevo Oberhausen), Altay Yavuz (1. FC Mülheim-Styrum II)

DJK Adler Oberhausen
Trainer: Ralf Boden
Zugänge: Selman Aldemir (RW Oberhausen II)
Abgänge: Manuel Knobloch (VfR 08 Oberhausen II)

DJK Arminia Lirich 1920 II
Trainer: Dirk Loege
Zugänge: Roland Kabeya Kabangu (Reaktiviert), Paul-Yannick Schumacher (DJK Arminia Lirich 1920), Max Richmann (Reaktiviert), Max Richmann (Reaktiviert), Joel Kabangu (TuRa 88 Duisburg II), Leon Schmitz (Reaktiviert)
Abgänge: Mehmet Sah Bilik (Schwarz-Weiß Alstaden II)

Dostlukspor Bottrop II
Trainer: Reduan El Khabaz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Italia Oberhausen 2021
Trainer: Sandro Pinna
Zugänge: Dominik Popenda (), Simon Schulte-Ostrop (), Dominik Popenda (TuS Baerl), Simon Schulte-Ostrop (Hibernia Alstaden)
Abgänge: Luis Gabriel Bioly (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich)

FC Sterkrade 72 II
Trainer: Daniel Chicano Tizon
Zugänge: Florian Meixner (), Michél Müller (), Florian Maximilian Meixner ()
Abgänge: Burak Polat (SC Hertha Hamborn), Pascal Panhuber (SC Hertha Hamborn), Timo Krebs (Werner SV Bochum)

Glück-Auf Sterkrade II
Trainer: Karsten Krönung
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Grün-Weiß Holten II
Trainer: Emre Günes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Hibernia Alstaden
Trainer: Tim Christ
Zugänge: keine
Abgänge: Eldin Kadic (SV Sarajevo Oberhausen), Simon Schulte-Ostrop (FC Italia Oberhausen 2021), Marcio Derks (Unbekannt), Can Gül (Unbekannt), Meris Islamovic (Unbekannt)

Post SV Oberhausen
Trainer: Abidin Aslan, Kevin Böhmfeldt
Zugänge: Abdullah Bayram (1. FC Mülheim-Styrum)
Abgänge: Soner Yavuz (Mülheimer FC 97 II)

Rhenania Bottrop U23 II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Eintracht Oberhausen
Trainer: Nick Buchwald
Zugänge: Christoph Grams (Reaktiviert), Dominik Varlemann ()
Abgänge: keine

Schwarz-Weiß Alstaden II
Trainer: Lennart Hintzen
Zugänge: Mehmet Sah Bilik (DJK Arminia Lirich 1920 II), Timo Brodowski (Fortuna Bottrop II), Yasin Cukur (FC Bosporus Oberhausen)
Abgänge: Gökhan Dikmen (FC Sterkrade 72)

SV Adler Osterfeld II
Trainer: Milan Gegic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TB Oberhausen 1889 II
Trainer: Atilla Yasin Varlioglu
Zugänge: Christian Rosen (FC Taxi Duisburg), Nikolei Remus (TB Oberhausen 1889 III), Marcel De Witt (SV Concordia Oberhausen), Ashraf Salman (TB Oberhausen 1889 III)
Abgänge: keine

VfB Bottrop II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Polonia Bottrop-Ebel
Trainer: Dariusz Jackiewicz, Bartlomiej Kasprzysiak
Zugänge: keine
Abgänge: keine

