Wintertransfers Kreisliga B Oberhausen-Bottrop - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Blau-Weiß Fuhlenbrock II
Trainer: Sebastian Fries
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Zappel (Adler Ellinghorst), Justin Marvin Kolek (FC Welheim), Felix Kipp (Pausiert), Rolf Briele (Entlassen)
DJK Adler Oberhausen II
Trainer: Oleksandr Revedzhuk, Anatolii Sudak
Zugänge: Illia Sidiakin (TuSpo Saarn 1908 III), Yehor Titov (TuS Hattingen II), Nikita Kolch (Ukraine), Serhii Karpenko (Schacht 11 Bottrop)
Abgänge: Yehor Fatianov (), Yehor Hordiienko ()
Blau-Weiß Oberhausen-Lirich
Trainer: Roberto Gambino
Zugänge: Nico Kinscher (FC Sterkrade 72), Luis Gabriel Bioly (FC Italia Oberhausen 2021)
Abgänge: Patrick Kemnitz (1. FC Hagenshof)
BV Osterfeld 1919 II
Trainer: Ismail Bayar
Zugänge: Berkay Aydinli (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Gökdas (Schacht 11 Bottrop II zg.), Ersin Kavsur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Okan Arslan (Schacht 11 Bottrop II zg.), Cagan Deliaci (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Ören (Schacht 11 Bottrop II zg.), Batuhan Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kerem Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Koray Yalcin (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kaan Uygur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Sercan Ören (SG Osterfeld)
Abgänge: Tugberk Calmekik (SV Sarajevo Oberhausen), Altay Yavuz (1. FC Mülheim-Styrum II)
DJK Adler Oberhausen
Trainer: Ralf Boden
Zugänge: Selman Aldemir (RW Oberhausen II)
Abgänge: Manuel Knobloch (VfR 08 Oberhausen II)
DJK Arminia Lirich 1920 II
Trainer: Dirk Loege
Zugänge: Roland Kabeya Kabangu (Reaktiviert), Paul-Yannick Schumacher (DJK Arminia Lirich 1920), Max Richmann (Reaktiviert), Max Richmann (Reaktiviert), Joel Kabangu (TuRa 88 Duisburg II), Leon Schmitz (Reaktiviert)
Abgänge: Mehmet Sah Bilik (Schwarz-Weiß Alstaden II)
Dostlukspor Bottrop II
Trainer: Reduan El Khabaz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Italia Oberhausen 2021
Trainer: Sandro Pinna
Zugänge: Dominik Popenda (), Simon Schulte-Ostrop (), Dominik Popenda (TuS Baerl), Simon Schulte-Ostrop (Hibernia Alstaden)
Abgänge: Luis Gabriel Bioly (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich)
FC Sterkrade 72 II
Trainer: Daniel Chicano Tizon
Zugänge: Florian Meixner (), Michél Müller (), Florian Maximilian Meixner ()
Abgänge: Burak Polat (SC Hertha Hamborn), Pascal Panhuber (SC Hertha Hamborn), Timo Krebs (Werner SV Bochum)
Glück-Auf Sterkrade II
Trainer: Karsten Krönung
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Grün-Weiß Holten II
Trainer: Emre Günes
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Hibernia Alstaden
Trainer: Tim Christ
Zugänge: keine
Abgänge: Eldin Kadic (SV Sarajevo Oberhausen), Simon Schulte-Ostrop (FC Italia Oberhausen 2021), Marcio Derks (Unbekannt), Can Gül (Unbekannt), Meris Islamovic (Unbekannt)
Post SV Oberhausen
Trainer: Abidin Aslan, Kevin Böhmfeldt
Zugänge: Abdullah Bayram (1. FC Mülheim-Styrum)
Abgänge: Soner Yavuz (Mülheimer FC 97 II)
Rhenania Bottrop U23 II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Eintracht Oberhausen
Trainer: Nick Buchwald
Zugänge: Christoph Grams (Reaktiviert), Dominik Varlemann ()
Abgänge: keine
Schwarz-Weiß Alstaden II
Trainer: Lennart Hintzen
Zugänge: Mehmet Sah Bilik (DJK Arminia Lirich 1920 II), Timo Brodowski (Fortuna Bottrop II), Yasin Cukur (FC Bosporus Oberhausen)
Abgänge: Gökhan Dikmen (FC Sterkrade 72)
SV Adler Osterfeld II
Trainer: Milan Gegic
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TB Oberhausen 1889 II
Trainer: Atilla Yasin Varlioglu
Zugänge: Christian Rosen (FC Taxi Duisburg), Nikolei Remus (TB Oberhausen 1889 III), Marcel De Witt (SV Concordia Oberhausen), Ashraf Salman (TB Oberhausen 1889 III)
Abgänge: keine
VfB Bottrop II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfR Polonia Bottrop-Ebel
Trainer: Dariusz Jackiewicz, Bartlomiej Kasprzysiak
Zugänge: keine
Abgänge: keine
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: