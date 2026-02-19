Wintertransfers Kreisliga B Oberhausen-Bottrop - die Zugänge & Abgänge

DJK Arminia Klosterhardt III

Trainer: Marzio Niegel

Zugänge: keine

Abgänge: Michael Samsin (DJK Adler Oberhausen III), Azer Erdogan (), Leonard Matzat (), Murat Kücük (), Justin Scheiwe (), Matthias Eilts (), Manfred Eilts (), Leonard Matzat (SV Beeckerwerth), Azer Erdogan (SG Osterfeld), Murat Kücük (1. FC Mülheim-Styrum II)



FC Internationale Oberhausen 2023

Trainer: Rene Langer, Dario Basello, Lukas Schwebig

Zugänge: Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade), Tarik Rutke (Mülheimer FC 97), Rene Langer (Pause/Reaktiviert)

Abgänge: Francesco Lentini (1. FC Hirschkamp), Felix Beusing (DJK Arminia Lirich 1920), Nils Beusing (DJK Arminia Lirich 1920)





Kreisliga B2

Fortuna Bottrop IITrainer: Radoslaw JankowskiZugänge: keineAbgänge: Timo Brodowski (Schwarz-Weiß Alstaden II)Glück-Auf Sterkrade IIITrainer: Kay Persch, Julian LorseZugänge: keineAbgänge: Mika Kamp (SV Biemenhorst II), Adem Incebacak (Glück-Auf Sterkrade)Grün-Weiß HoltenTrainer: Timo SchmidtZugänge: Ahmed Oweis (1. FC Hirschkamp), Andre Frensch (SC Buschhausen 1912), Daniele Kowalski (Reaktiviert)Abgänge: Sebastian Ritt (Grün-Weiß Holten III), Can Demir (Grün-Weiß Holten III), Timm Schüffeln (Grün-Weiß Holten III)Hobby-Liga BottropTrainer: Peter Chris SlachciakZugänge: Fabian Domingo Schulze (SV Raadt zg.), Deniz-Sergen Gülen (SV Raadt zg.), Oguz Gülen (SV Raadt zg.), Jeremy Bali (SV Raadt zg.), Cengiz Bali (SV Raadt zg.), Christoph Cesarczyk (SV Raadt zg.), Joel Pedro (SV Raadt zg.), Maximilian Menzel (SV Raadt zg.), Erdal Balli (FC Bosporus Oberhausen), Waseem Waleed Eedo Eedo (SV Rot-Weiss Mülheim), Maxwell Kelvin Oluwaseun-Oluwatobi Babatunde (SV Raadt zg.)Abgänge: Rene Avemaria (SSV Welheimer Mark 25), Luca Eickenberg (SSV Welheimer Mark 25), Philipp Franzke (SSV Welheimer Mark 25), Kevin Jäschke (SSV Welheimer Mark 25), Marco Lüsebrink (SSV Welheimer Mark 25), Khaled Othman (SSV Welheimer Mark 25), Colin Pribyla (SSV Welheimer Mark 25), Justin Woznitza (SSV Welheimer Mark 25), Patrick Wittig (Nach unbekannt), Nico Fleischmann (Hobby-Liga Bottrop II), Dominik Watzlik (SSV Welheimer Mark 25), Ramon Paddy Tomalla (SSV Welheimer Mark 25), Sascha Schymik (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Marcel Rudoff (SpVgg Sterkrade 06/07 II)Hobby-Liga Oberhausen 78Trainer: Fred PiepenbringZugänge: keineAbgänge: keineSC 1920 Oberhausen IITrainer:Zugänge: Sammy Maaroufi (DJK Adler Oberhausen III)Abgänge: keineRW Oberhausen IITrainer: Günter AbelZugänge: Ben Opriel (), Blonzo Tsapbeng (Würzburger FV)Abgänge: Kevin Kirchner (), Kevin Kirchner (SV Duissern), Selman Aldemir (DJK Adler Oberhausen)SG OsterfeldTrainer: Giuseppe MinnellaZugänge: Omar Huwari (), Vitalis Anekwe (), Georgi Mustafa (), Ersin Karaman (SG Osterfeld II), Azer Erdogan (DJK Arminia Klosterhardt III), Caner Kömür (FC Welheim), Sven Rosen (DJK Dellwig 1910), Roberto Sergioli (SG Osterfeld II), Adem Oruc (Pausiert)Abgänge: Mohamad Ali Abou Hamad (TB Oberhausen 1889 III), Serdar Dogan (SV Adler Osterfeld), Yasin Meziroglu (SV Adler Osterfeld), Harun Al (), Frederik Pip (Pausiert), Harun Al (BV Osterfeld 1919), Ahmed Can Yesildag (Mülheimer FC 97 II), Kadir Demircan (SV Adler Osterfeld), Okan Demircan (SV Adler Osterfeld), Musa Erdogan (unbekannt), Luan Florian Hajrizaj (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Justin Metzdorf (Pausiert), Alkan Candan (BV Osterfeld 1919), Sercan Ören (BV Osterfeld 1919 II)Sportfreunde 06 SterkradeTrainer: Dirk KallweitZugänge: keineAbgänge: keineSportfreunde 08/21 BottropTrainer: Ralf van NiersenZugänge: keineAbgänge: Jan-Eric Spiller (SSV Welheimer Mark 25)SpVgg Sterkrade 06/07 IITrainer: Ahmet Kaynar, Sven HuhmannZugänge: Luan Florian Hajrizaj (SG Osterfeld), Furkan Katircioglu (SG Osterfeld II), Sascha Schymik (Hobby-Liga Bottrop), Marcel Rudoff (Hobby-Liga Bottrop)Abgänge: Kaan Coskun (), Burak Köktürk (), Oliver Plewniok ()SuS 21 Oberhausen IITrainer: Fabian KrauseZugänge: keineAbgänge: keineSV Bottrop 1911Trainer: Daniel ThieleZugänge: Lukas Schneider (SV Adler Osterfeld)Abgänge: Kai Willi Willert (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Dominik Steuper (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Tim Synnberg (DJK Arminia Klosterhardt II), Yannick Wykrota (DJK Arminia Klosterhardt II)TB Oberhausen 1889 IIITrainer: Sandy-Ruven PadtbergZugänge: Mohamad Ali Abou Hamad (SG Osterfeld)Abgänge: Nikolei Remus (TB Oberhausen 1889 II), Zidane Sani (TB Oberhausen 1889), Ashraf Salman (TB Oberhausen 1889 II)

Blau-Weiß Oberhausen-Lirich

Trainer: Roberto Gambino

Zugänge: Nico Kinscher (FC Sterkrade 72), Luis Gabriel Bioly (FC Italia Oberhausen 2021)

Abgänge: Patrick Kemnitz (1. FC Hagenshof)



BV Osterfeld 1919 II

Trainer: Ismail Bayar

Zugänge: Berkay Aydinli (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Gökdas (Schacht 11 Bottrop II zg.), Ersin Kavsur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Okan Arslan (Schacht 11 Bottrop II zg.), Cagan Deliaci (Schacht 11 Bottrop II zg.), Emre Ören (Schacht 11 Bottrop II zg.), Batuhan Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kerem Bayar (Schacht 11 Bottrop II zg.), Koray Yalcin (Schacht 11 Bottrop II zg.), Kaan Uygur (Schacht 11 Bottrop II zg.), Sercan Ören (SG Osterfeld)

Abgänge: Tugberk Calmekik (SV Sarajevo Oberhausen), Altay Yavuz (1. FC Mülheim-Styrum II)



DJK Adler Oberhausen

Trainer: Ralf Boden

Zugänge: Selman Aldemir (RW Oberhausen II)

Abgänge: Manuel Knobloch (VfR 08 Oberhausen II)



DJK Arminia Lirich 1920 II

Trainer: Dirk Loege

Zugänge: Roland Kabeya Kabangu (Reaktiviert), Paul-Yannick Schumacher (DJK Arminia Lirich 1920), Max Richmann (Reaktiviert), Max Richmann (Reaktiviert), Joel Kabangu (TuRa 88 Duisburg II), Leon Schmitz (Reaktiviert)

Abgänge: Mehmet Sah Bilik (Schwarz-Weiß Alstaden II)



Dostlukspor Bottrop II

Trainer: Reduan El Khabaz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Italia Oberhausen 2021

Trainer: Sandro Pinna

Zugänge: Dominik Popenda (), Simon Schulte-Ostrop (), Dominik Popenda (TuS Baerl), Simon Schulte-Ostrop (Hibernia Alstaden)

Abgänge: Luis Gabriel Bioly (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich)



FC Sterkrade 72 II

Trainer: Daniel Chicano Tizon

Zugänge: Florian Meixner (), Michél Müller (), Florian Maximilian Meixner ()

Abgänge: Burak Polat (SC Hertha Hamborn), Pascal Panhuber (SC Hertha Hamborn), Timo Krebs (Werner SV Bochum)



Glück-Auf Sterkrade II

Trainer: Karsten Krönung

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Grün-Weiß Holten II

Trainer: Emre Günes

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Hibernia Alstaden

Trainer: Tim Christ

Zugänge: keine

Abgänge: Eldin Kadic (SV Sarajevo Oberhausen), Simon Schulte-Ostrop (FC Italia Oberhausen 2021), Marcio Derks (Unbekannt), Can Gül (Unbekannt), Meris Islamovic (Unbekannt)



Post SV Oberhausen

Trainer: Abidin Aslan, Kevin Böhmfeldt

Zugänge: Abdullah Bayram (1. FC Mülheim-Styrum)

Abgänge: Soner Yavuz (Mülheimer FC 97 II)



Rhenania Bottrop U23 II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Eintracht Oberhausen

Trainer: Nick Buchwald

Zugänge: Christoph Grams (Reaktiviert), Dominik Varlemann ()

Abgänge: keine



Schwarz-Weiß Alstaden II

Trainer: Lennart Hintzen

Zugänge: Mehmet Sah Bilik (DJK Arminia Lirich 1920 II), Timo Brodowski (Fortuna Bottrop II), Yasin Cukur (FC Bosporus Oberhausen)

Abgänge: Gökhan Dikmen (FC Sterkrade 72)



SV Adler Osterfeld II

Trainer: Milan Gegic

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TB Oberhausen 1889 II

Trainer: Atilla Yasin Varlioglu

Zugänge: Christian Rosen (FC Taxi Duisburg), Nikolei Remus (TB Oberhausen 1889 III), Marcel De Witt (SV Concordia Oberhausen), Ashraf Salman (TB Oberhausen 1889 III)

Abgänge: keine



VfB Bottrop II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfR Polonia Bottrop-Ebel

Trainer: Dariusz Jackiewicz, Bartlomiej Kasprzysiak

Zugänge: keine

Abgänge: keine

