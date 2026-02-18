Wintertransfers Kreisliga B Moers - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Moers - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Lintfort II
Trainer: José Antonio Garrido Mira
Zugänge: Armin Hankic (VfL Repelen II), Tayfun Öztürk (TV Asberg), Joel Wansi (reaktiviert), Florian Zukowski (TV Asberg), Enes Kocoglu (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Julien Frick (1. FC Lintfort), Dominik Brescakovic (1. FC Lintfort II), Enes Özcan (TV Asberg), Leon Haliti (1. FC Lintfort)
Abgänge: Rene Kotelnicki (unbekannt), Pascal Ley (Concordia Rheinberg II), Jan Czaykowski (SV Millingen II), André Voigt (Unbekannt), Damian Rolnik (Unbekannt), Dominik Brescakovic (1. FC Lintfort II), Palash Sharma (Unbekannt), Palash Sharma (SV Straelen)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III
Trainer: Dirk Hemkes
Zugänge: Stefan Hufen (Rumelner TV III), Adriano Garau (MTV Union Hamborn II), Mohamad Al Abd (TuS Xanten II), Ionel Plopp (SV Hilden-Nord zg.), Luca Huizinga (SuS Rayen), Tom Florenz (SuS Rayen), Onur Ilgin (SuS Rayen), Erik Reisswig (Reaktiviert), Dennis Reich (DSC Preußen), Shakil Ali Kowalski (DSC Preußen), Dibran Butuci (SV Orsoy), Niclas Torben Van Meegen (SC Rheinkamp), Nirushan Gnanakanthan (Aus eigener Jugend), Julien Simon Dargel (DSC Preußen), Arcel Tagne Guiffo (SV Blau-Weiß Kerpen 1919)
Abgänge: Kevin Leszcz (Pausiert), Anika Philipp (Pausiert), Alen Zahirovic (Karriereende), Christian Wernicke (Karriereende), Tobias Wernicke (Vereinsarbeit), Matthias Rudat (Karriereende), Tom Conrad (TV Asberg), Miseam Müller (VfB Homberg III), Timm Ernicke (Pausiert), Mirco Bock (Pausiert), Michael Wermann (Pausiert), Justin Wermann (), Marvin Wermann (Pausiert), Florian Wienes (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Marvin Sprzagalla (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Michael Wermann (TV Kapellen), Sascha Bereths (TV Kapellen), Onur Ilgin (Pausiert?), Deniz Aslan (Pausiert), Pascal Leon Alberts (Pausiert), Tim Schlosser (Pausiert), Maurice Naß (Pausiert), Stefan Hufen (Zurückgetreten zum nächsten Zeitpunkt), Djamel Faiz Chaal (FC Rot-Weiß Moers), Maurice Naß (MSV Duisburg II)
FC Rot-Weiß Moers
Trainer: Samir Jabri
Zugänge: Oguzhan Derebasi (Vereinslos), Berkay Ulu (VfL Repelen III), Ibrahim Baris Disbudak (Vereinslos), Phil Julien Bathen (Reaktiviert), Gökhan Durak (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II), Justin Pietro Padovano (Reaktiviert), Andre Potratz (), Jeton Rrustolli (), Ben Blischke (), Yassin Bougjdi (TuS Asterlagen), Djamel Faiz Chaal (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III)
Abgänge: Mohammed Ibrahim Tunc (GSV Moers III), Ben Blischke (Vereinslos), Ben Blischke (Rumelner TV), Berkay Ulu (VfL Repelen II), Gökhan Durak (SV Schwafheim), Andre Potratz (FC Rot-Weiß Moers II), Sascha Potratz (FC Rot-Weiß Moers II), Philipp Zerr (Unbekannt)
FC Rumeln-Kaldenhausen
Trainer: Tim Wiegelmann
Zugänge: Nevio Nils Embers (VfL Rheinhausen zg.), Jean-Pierre Dressler (GSV Moers zg.), Tim Wiegelmann (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.), Marcel Terlinden (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.), David Weser (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.), Patrick Weser (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.), Noah Schumann (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.), Justin Schlüter (OSC Rheinhausen), Leon Kroll (OSC Rheinhausen), Raul Madrid Belinchon (GSV Moers zg.)
Abgänge: Ismael El Emrani Laabi (), Jonah Siebert (SV Straelen), Kevin Röös (Concordia Rheinberg), Timo Hahn (Concordia Rheinberg), Marius Wiesener (Concordia Rheinberg), Chris Exner (ESV Hohenbudberg), Oliver Gutkowski (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Sertan Tekin (MSV Duisburg II), Kerem Akcay (OSC Rheinhausen), Nico Justin Olejniczak (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Diyar Günes (GSV Moers II), Ömer Dogan (FC Rumeln-Kaldenhausen III), Andreas Kremer (Karriereende)
MSV Moers
Trainer: Tahsin Engin, Burak Erdogan
Zugänge: Moustapha Abou-Soueid (MSV Moers III), Oguzhan Alemdar (MSV Moers III), Enes Balci (MSV Moers III), Yusuf Balci (MSV Moers III), Eray Deger (MSV Moers III), Yasin Duman (MSV Moers III), Tolga Günes (MSV Moers III), Ismail Güven (MSV Moers III), Hasan Hisman (MSV Moers III), Elyesa-Zeki Isik (MSV Moers III), Mert Kahraman (MSV Moers III), Muhammed Koc (MSV Moers III), Ibrahim Öden (MSV Moers III), Ayhan Okumus (MSV Moers III), Emre Okumus (MSV Moers III), Gökhan Öztürk (MSV Moers III), Burak Salvarcioglu (MSV Moers III), Adem Sarsik (MSV Moers III), Emircan Sarsik (MSV Moers III), Emre Sarsik (MSV Moers III), Mikail Segmen (MSV Moers III), Ozan Sengül (MSV Moers III), Burhan Sentürk (MSV Moers III), Recep Tasci (MSV Moers III), Emir Can Topal (MSV Moers III), Imran Topal (MSV Moers III), Cenk Tutar (MSV Moers III), Ufuk Yaprak (MSV Moers III), Enes Yardim (MSV Moers III), Fatih Yardim (MSV Moers III), Engin Evrim Aydemir (MSV Moers III), Selim Baylan (MSV Moers III), Tahsin Engin (MSV Moers III), Süleyman Hilmi Tenbel (MSV Moers III), Vedat Salvarcioglu (MSV Moers III), Muhammet Uslu (MSV Moers III), Davut Yardim (MSV Moers III), Burak Erdogan (MSV Moers III), Sinan Can Topal (MSV Moers II), Leon Jahl (MSV Moers), Orkan Altinok (SC Rheinkamp II zg.), Ibrahim Atay (SC Rheinkamp II zg.), Onur Yilmaz (SC Rheinkamp II zg.), Mehmet Öden (TV Asberg II), Mahdi Salman (TV Asberg)
Abgänge: Thorsten Eichholz (MSV Moers III), Hussein Karim Abou Hamdan (MSV Moers III), Leon Balke (MSV Moers III), Fatih Baykus (MSV Moers III), Hendrik Eichholz (MSV Moers III), Erblin Fejza (MSV Moers III), Lucas Franke (MSV Moers III), Yannick Grunert (MSV Moers III), Turgul Haliloglu (MSV Moers III), Luis Horn (MSV Moers III), Lukas Kaub (MSV Moers III), Titus Horn (MSV Moers III), Maxim Erik Kemmet (MSV Moers III), Nick Holger Kunnes (MSV Moers III), Nico Klingbeil (MSV Moers III), Tim Bernhard Kunnes (MSV Moers III), Pascal Luca Ludwig (MSV Moers III), Johannes Knopp (MSV Moers III), Malik Sahin (MSV Moers III), Noah Julian Sänger (MSV Moers III), Simon Schnelzer (MSV Moers III), Eric Schürmann (MSV Moers III), Mahmut Seker (MSV Moers III), Hendrik Theisen (MSV Moers III), Björn Theisen (MSV Moers III), Thomas Walbröl (MSV Moers III), Marc Walbröl (MSV Moers III), Konstantin Wagner (MSV Moers III), Besnik Veseli (MSV Moers III), Daniel Urbaniak (MSV Moers III), Salman Sernikli (MSV Moers III), Lukas Knopp (MSV Moers III), Leon Jahl (MSV Moers), Kilian Möller (SV Schwafheim II), Mehmet Öden (TV Asberg II), Bahadir Sindi (VfL Repelen III), Ufuk Yaprak (Vereinslos)
OSC Rheinhausen
Trainer: Thomas Meyer, Enes Celik
Zugänge: Kerem Akcay (FC Rumeln-Kaldenhausen), Ahmet Semih Atalay (Sportfreunde Walsum 09), Sinan Selahattin Gültekin (), Lars Brandes (), Lars Brandes (Duisburger SV 1900)
Abgänge: Eyyub Aydin (VfL Rheinhausen II), Moritz Haagen (MSV Duisburg II), Justin Schlüter (unbekannt), Mikail van der Linden (ESV Hohenbudberg), Rene Sefzig (ESV Hohenbudberg), Mateusz Glied (ESV Hohenbudberg), Murat Bolat (VfL Rheinhausen II), Yunus Ünlü (VfL Rheinhausen II), Emre Bolat (VfL Rheinhausen II), Justin Schlüter (FC Rumeln-Kaldenhausen), Leon Kroll (FC Rumeln-Kaldenhausen), Ergün Aydogan (FC Taxi Duisburg), Felix Hörstgen (Rumelner TV II), Sandro Vrebac (SV Oppum II)
Rumelner TV II
Trainer: Marc Falkenberg
Zugänge: Domenic van Meegen (Reaktiviert), Ben Hampel (Viktoria Buchholz), Mohamed Mesrar (TSV Neviges-Engizek 1982), Felix Hörstgen (OSC Rheinhausen), Osama Awn (FC Rumeln-Kaldenhausen II zg.)
Abgänge: Hussein Alabed (Viktoria Beeck II), Yannik Peer Heindl (FC Taxi Duisburg)
SSV Lüttingen II
Trainer: Lukas van den Berg
Zugänge: Tim Overfeld (SSV Lüttingen), Linus Jordans (SSV Lüttingen), Luke Hußmann (SSV Lüttingen)
Abgänge: Anatol Junker (SV Rheinkraft Ginderich), Tobias Strecker (Post SV Düsseldorf)
SV Alemannia Kamp
Trainer: Daniel Tepus
Zugänge: Justin Schnabl (SC Rheinkamp II zg.), Timo Samusch (1. FC Lintfort), Jannis Falk (SV Budberg II), Fitim Krasniqi (TuS Gellep II), Sirk Schürmann (Reaktiviert)
Abgänge: Fynn Rathmer (Pausiert), Fynn Rathmer (TuS Borth)
SV Budberg III
Trainer: Helge Coerdt, Thorsten Feß, Tim Pacynski
Zugänge: Christian Engeln (SV Budberg II), Hendrik Knoll (SV Budberg II), Kevin Lünebach (SV Budberg II), Nils Nühlen (SV Budberg II), Laurent Dombrowski (SV Budberg II), Luca Heinrich (SV Budberg II), Lion Hicking (SV Budberg), Arne Twardzik (SV Budberg II), Fabio Andriejewski (SV Beeckerwerth), Lennard Auweiler (reaktiviert)
Abgänge: Robin Morawa (SV Schwafheim), Lennard Auweiler (pausiert), Dominik Baum (Karriereende), Marvin Schöps (Karriereende), Leon Sinnwell (SV Budberg IV), Nisfad Grgic (SV Budberg IV), Brendan Sean Hogwood (SV Budberg IV)
SV Haesen-Hochheide
Trainer: Jörg Lausberg, Patrick Lausberg, Maik Fröhlich
Zugänge: Moha Ouraba (FC Taxi Duisburg), Mussa Tamr (SV Haesen-Hochheide), Brian Guth (SV Scherpenberg), Marian Gräfen (VfB Homberg III)
Abgänge: Yasin Duman (MSV Moers III), Enes Özcan (TV Asberg), Dominik Konzen (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Remsad Seza (Post SV Siegfried Hamborn), Muhanad Muayad Zakholy (GSV Moers II), Tarik Mustafa (TV Asberg II), Givara-Bachtiar Rashied (TV Asberg II), Hersh Sindi (TV Asberg II), Omar Bashar Gamal (TV Asberg II), Ramtin Nastaran Tehrani (TSV Bruckhausen), Meik Kuta (TSV Bruckhausen), Mussa Tamr (SV Haesen-Hochheide), Bilal Baytekin (TV Asberg II), Muhanad Muayad (GSV Moers II), Yasar Halkan Anders Yildirim (VfvB Ruhrort-Laar)
SV Millingen II
Trainer: Marc Menczyk
Zugänge: Jan Czaykowski (1. FC Lintfort II), Luis Hallemann (SV Millingen), Luca Dean Beh (), Luca Dean Beh (), Luca Dean Beh ()
Abgänge: Maximillian Pullich (SV Millingen)
SV Orsoy
Trainer: Stefan Bockting
Zugänge: Stefan Bockting (Aus dem Nachwuchsbereich VfB Homberg/Viktoria Buch), Marcel Bockting (Viktoria Buchholz), Simon Poredda (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Ömer Mert (Viktoria Beeck II), Armend Butuci (Ziel unbekannt), Armend Butuci (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II), Elias Hauk (GSV Moers II), Florian Gashi (GSG Duisburg), Abdul Kader Aabido (Büdericher SV II), Fadilj Murina (Büdericher SV II), Emrullah Yavuz (Eintracht Duisburg), Dibran Butuci (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Umut Cam (FC Teutonia Weiden II), Selim Kudu (OSC Rheinhausen III zg.), Stephan Barth (Gegangen), Marcel Kühne (Gegangen), Lucas Dietrich van der Borg (FC Moers-Meerfeld II), Felix Merlin Gerhard Baar (SV Millingen), Deniz Yalinci (FC Moers-Meerfeld II), Sven Küppers (TuS Baerl), Muhammed Talha Okumus (SV Genc Osman Duisburg II)
SV Viktoria Birten
Trainer: Julian Schmelzer
Zugänge: Steven Ladwig (Union Wetten), Dennis Knoll (SV Menzelen), Rene Schwarzmeier (SV Viktoria Birten II), Stefan Brunnen (SV Viktoria Birten II), Leon Winnekens (Borussia Veen), Rene Großholtfurth (SV Vynen-Marienbaum), Constantin van Elten (SV Menzelen), Matti Steffen Evertz (), Lutz Peters ()
Abgänge: Henri Andreas Bothen (PSV Wesel III), Gianluca Krämer (Borussia Veen II), Steven Ladwig (aus sportlichen Gründen entlassen), Marcel Drißen (Büdericher SV II)
TuS Asterlagen II
Trainer: Muhammed Silik
Zugänge: Murat Karateke (FC Bosporus Oberhausen II), Muhammed Silik ()
Abgänge: Sinan Atabay (OSC Rheinhausen II), Yunus Emre Ertugrul (OSC Rheinhausen II), Mehmet Dogru (Duisburger FV 08 III), Tamer Terzioglu (TSV Bruckhausen II)
TuS Borth
Trainer: Stefan Kuban
Zugänge: Fynn Rathmer (SV Alemannia Kamp), Martin Hirsch Weiser (SV Issum)
Abgänge: Felix Merlin Gerhard Baar (SV Orsoy II), Christopher Schmidt (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Patrick Heydrich (GSV Moers II), Finn Schulz (Concordia Rheinberg), Lars Schenkendorf (GSV Moers II), Nils Armes (GSV Moers II), Andreas Gressl (GSV Moers II), Carsten Röll (GSV Moers II), Nils Armes (Pausiert als Spieler), Justin Schraven (GSV Moers II), Simon Schmieler (GSV Moers II), Philip Schall (Concordia Rheinberg)
TV Asberg II
Trainer: Efkan Civelek, Tim Kadesreuther
Zugänge: Firat Mocu (ESV Hohenbudberg), Tarik Mustafa (SV Haesen-Hochheide), Givara-Bachtiar Rashied (SV Haesen-Hochheide), Hersh Sindi (SV Haesen-Hochheide), Omar Bashar Gamal (SV Haesen-Hochheide), Mehmet Öden (MSV Moers), Bilal Baytekin (SV Haesen-Hochheide), Khalil Al-Bazal (TuS Asterlagen)
Abgänge: Ommer Alabed (Viktoria Beeck II), Heiko Jansen (Post SV Siegfried Hamborn II), Kubilay Firat (1. FC Dersimspor), Mehmet Öden (MSV Moers)
TV Kapellen
Trainer: Tim Laakmann
Zugänge: Michael Wermann (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Sascha Bereths (FC Neukirchen-Vluyn 09/21 III), Sofian Barakat (VfL Repelen II), Niklas Bohr (TuS Mündelheim II zg.), Yannic Frühauf (reaktiviert), Baris Dügencioglu (VfL Repelen II)
Abgänge: Adil Zaytouni (GSV Moers II), Kevin Nagel (RSG Verberg/Gartenst. II), Patrick Schmeitz (SuS Rayen), Stephan Morck (TV Kaldenhausen), Meik Steyer (unbekannt), Julian von Tessmer (SV Schwafheim III), Marvin Schwindowski (Karriereende)
