Wintertransfers Kreisliga B Kleve-Geldern - die Zugänge & Abgänge

Concordia Goch

Trainer: André Küppers

Zugänge: Leon Loosen (Union Kervenheim zg.), Luca Dörning (Alemannia Pfalzdorf IV), Stefan Küppers (Reaktiviert), Luca Tifra (Aus Rumänien hergezogen)

Abgänge: keine



DJK Grün-Weiß Appeldorn

Trainer: Marcel Zalewski

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Kreisliga B2

Germania WembTrainer: Lukasz KempaZugänge: Johannes Winthuis (Kevelaerer SV)Abgänge: keineSG Keeken / SchanzTrainer: Nils NellissenZugänge: Bedri Shillova (SV Rindern II), Kajan Mahendran (1. FC Kleve II), Hussein Toema (), Armend Haliti (), Edgar Schwarz ()Abgänge: Remco König (Karriereende)Rheinwacht ErfgenTrainer: Peter FehlemannZugänge: keineAbgänge: Adil Mednouni (), Benjamin Olesch (DJK Rhenania Kleve II), Justin Häusler (SG Mehr/Niel / Wyler), Andre Ketelaer (SG Mehr/Niel / Wyler), Adil Mednouni (SG Mehr/Niel / Wyler), Thomas Panke (Unbekannt)Siegfried Materborn IITrainer: Andreas IngensandZugänge: keineAbgänge: Yannik Thiel (DJK Rhenania Kleve)SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.Trainer: Thomas von KuczkowskiZugänge: keineAbgänge: keineSuS KalkarTrainer: Julian HartungZugänge: keineAbgänge: André Fangohr (SV Bedburg-Hau), Edward Todd (SV Donsbrüggen)SV Bedburg-HauTrainer: Sascha LouseeZugänge: André Fangohr (SuS Kalkar)Abgänge: Kevin Siewert (GSV Moers), Guiliano Sessa (TSV Ziemetshausen II)SV GriethTrainer: Sascha HorsmannZugänge: Lennart Plum (SV Rindern)Abgänge: Prince Monzer (SV Rees II)SV Rindern IITrainer: Stefan Schrey, Johannes PitzZugänge: keineAbgänge: Bedri Shillova (SG Keeken / Schanz), Nik Ballabani (Umzug), Filip Marcel Wojnowski (Privat), Levi Mutai (SG Weißenthurm)TSV Weeze IITrainer: Niclas van de LooZugänge: Mirco Hiller (TSV Weeze III)Abgänge: Daniel Heeks (SV Asperden)TuS KranenburgTrainer: Markus VerkühlenZugänge: Frederik Janssen (SV Nütterden)Abgänge: keineViktoria Winnekendonk IITrainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin BlenkersZugänge: keineAbgänge: keine

Arminia Kapellen/Hamb

Trainer: Johannes Bothen

Zugänge: keine

Abgänge: Jörn Kaminski (1. FC Gievenbeck II)



DJK Twisteden II

Trainer: Darius Toonen

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Aldekerk II

Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Grün-Weiß Vernum II

Trainer: Daniel Neuer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Kevelaerer SV II

Trainer: Tim Boumanns

Zugänge: Ryan Boumanns (Rot-Weiß Geldern), Kareem Jradi (Rot-Weiß Geldern)

Abgänge: Bastian Simons (Kevelaerer SV III)



Rot-Weiß Geldern

Trainer: David van Lier

Zugänge: keine

Abgänge: Ryan Boumanns (Kevelaerer SV II), Alexandru Chivu (SV Herongen), Ionut Rebrean (SV Herongen), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II), Marcel Rogge (FC Aldekerk III), Reneé Schapdick (SV Issum), Rolf Niersmans (Vereinslos)



SC Auwel-Holt

Trainer: Patrick Heyer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Broekhuysen II

Trainer: Marcel Scholz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Herongen

Trainer: Andre Lemmen

Zugänge: Justin Haack (SV Walbeck), Alexandru Chivu (Rot-Weiß Geldern), Ionut Rebrean (Rot-Weiß Geldern), Mounir Anounou (TSV Wachtendonk-Wankum)

Abgänge: keine



SV Herongen II

Trainer: Sebastian Ludwik

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Issum II

Trainer: Björn Beyers, Patrick Obier, Simon Oppenberg

Zugänge: Luca Becker (SV Issum)

Abgänge: keine



SV Sevelen II

Trainer: Maurice Michaelis

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Straelen

Trainer: Thomas Geist

Zugänge: Remus-Dumitru Bratu (Rumänien)

Abgänge: Yuri Goncalves Fernandes da Costa (Brasilien), Ge Schouenberg (Niederlande), Christof Winter (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Mauricio Baumann (Viktoria Winnekendonk), Muhammad Ali Bawa (FC Moers-Meerfeld)



SV Walbeck II

Trainer: Carsten Ronczka

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Nieukerk II

Trainer: Marcel Hodina

Zugänge: Sven Dickopf (Wieder back), Malte Lucas (Neu)

Abgänge: Dirk Jung (TSV Nieukerk)



Union Wetten

Trainer: Leon Hebben

Zugänge: keine

Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: