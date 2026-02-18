 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Kleve-Geldern - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Kleve-Geldern in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: Sylwia Kopeć

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

BV DJK Kellen
Trainer: Okan Güden
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BV DJK Kellen II
Trainer: Jan Skotnicki
Zugänge: Andreas Gorczynski ()
Abgänge: Sebastian Krzysztof Dreszler (SV Nütterden)

Concordia Goch
Trainer: André Küppers
Zugänge: Leon Loosen (Union Kervenheim zg.), Luca Dörning (Alemannia Pfalzdorf IV), Stefan Küppers (Reaktiviert), Luca Tifra (Aus Rumänien hergezogen)
Abgänge: keine

DJK Grün-Weiß Appeldorn
Trainer: Marcel Zalewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Germania Wemb
Trainer: Lukasz Kempa
Zugänge: Johannes Winthuis (Kevelaerer SV)
Abgänge: keine

SG Keeken / Schanz
Trainer: Nils Nellissen
Zugänge: Bedri Shillova (SV Rindern II), Kajan Mahendran (1. FC Kleve II), Hussein Toema (), Armend Haliti (), Edgar Schwarz ()
Abgänge: Remco König (Karriereende)

Rheinwacht Erfgen
Trainer: Peter Fehlemann
Zugänge: keine
Abgänge: Adil Mednouni (), Benjamin Olesch (DJK Rhenania Kleve II), Justin Häusler (SG Mehr/Niel / Wyler), Andre Ketelaer (SG Mehr/Niel / Wyler), Adil Mednouni (SG Mehr/Niel / Wyler), Thomas Panke (Unbekannt)

Siegfried Materborn II
Trainer: Andreas Ingensand
Zugänge: keine
Abgänge: Yannik Thiel (DJK Rhenania Kleve)

SG SG Kessel / Ho-Ha / Ho.-Ha.
Trainer: Thomas von Kuczkowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SuS Kalkar
Trainer: Julian Hartung
Zugänge: keine
Abgänge: André Fangohr (SV Bedburg-Hau), Edward Todd (SV Donsbrüggen)

SV Bedburg-Hau
Trainer: Sascha Lousee
Zugänge: André Fangohr (SuS Kalkar)
Abgänge: Kevin Siewert (GSV Moers), Guiliano Sessa (TSV Ziemetshausen II)

SV Grieth
Trainer: Sascha Horsmann
Zugänge: Lennart Plum (SV Rindern)
Abgänge: Prince Monzer (SV Rees II)

SV Rindern II
Trainer: Stefan Schrey, Johannes Pitz
Zugänge: keine
Abgänge: Bedri Shillova (SG Keeken / Schanz), Nik Ballabani (Umzug), Filip Marcel Wojnowski (Privat), Levi Mutai (SG Weißenthurm)

TSV Weeze II
Trainer: Niclas van de Loo
Zugänge: Mirco Hiller (TSV Weeze III)
Abgänge: Daniel Heeks (SV Asperden)

TuS Kranenburg
Trainer: Markus Verkühlen
Zugänge: Frederik Janssen (SV Nütterden)
Abgänge: keine

Viktoria Winnekendonk II
Trainer: Christopher Willems, Georg Blenkers, Marvin Blenkers
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga B2

Arminia Kapellen/Hamb
Trainer: Johannes Bothen
Zugänge: keine
Abgänge: Jörn Kaminski (1. FC Gievenbeck II)

DJK Twisteden II
Trainer: Darius Toonen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Aldekerk II
Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Grün-Weiß Vernum II
Trainer: Daniel Neuer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kevelaerer SV II
Trainer: Tim Boumanns
Zugänge: Ryan Boumanns (Rot-Weiß Geldern), Kareem Jradi (Rot-Weiß Geldern)
Abgänge: Bastian Simons (Kevelaerer SV III)

Rot-Weiß Geldern
Trainer: David van Lier
Zugänge: keine
Abgänge: Ryan Boumanns (Kevelaerer SV II), Alexandru Chivu (SV Herongen), Ionut Rebrean (SV Herongen), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II), Marcel Rogge (FC Aldekerk III), Reneé Schapdick (SV Issum), Rolf Niersmans (Vereinslos)

SC Auwel-Holt
Trainer: Patrick Heyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Broekhuysen II
Trainer: Marcel Scholz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Herongen
Trainer: Andre Lemmen
Zugänge: Justin Haack (SV Walbeck), Alexandru Chivu (Rot-Weiß Geldern), Ionut Rebrean (Rot-Weiß Geldern), Mounir Anounou (TSV Wachtendonk-Wankum)
Abgänge: keine

SV Herongen II
Trainer: Sebastian Ludwik
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Issum II
Trainer: Björn Beyers, Patrick Obier, Simon Oppenberg
Zugänge: Luca Becker (SV Issum)
Abgänge: keine

SV Sevelen II
Trainer: Maurice Michaelis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Straelen
Trainer: Thomas Geist
Zugänge: Remus-Dumitru Bratu (Rumänien)
Abgänge: Yuri Goncalves Fernandes da Costa (Brasilien), Ge Schouenberg (Niederlande), Christof Winter (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Mauricio Baumann (Viktoria Winnekendonk), Muhammad Ali Bawa (FC Moers-Meerfeld)

SV Walbeck II
Trainer: Carsten Ronczka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Nieukerk II
Trainer: Marcel Hodina
Zugänge: Sven Dickopf (Wieder back), Malte Lucas (Neu)
Abgänge: Dirk Jung (TSV Nieukerk)

Union Wetten
Trainer: Leon Hebben
Zugänge: keine
Abgänge: keine

