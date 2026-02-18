Wintertransfers Kreisliga B Kleve-Geldern - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kleve-Geldern - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
BV DJK Kellen
Trainer: Okan Güden
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BV DJK Kellen II
Trainer: Jan Skotnicki
Zugänge: Andreas Gorczynski ()
Abgänge: Sebastian Krzysztof Dreszler (SV Nütterden)
Arminia Kapellen/Hamb
Trainer: Johannes Bothen
Zugänge: keine
Abgänge: Jörn Kaminski (1. FC Gievenbeck II)
DJK Twisteden II
Trainer: Darius Toonen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Aldekerk II
Trainer: Nils Marinello, Sebastian Süselbeck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Grün-Weiß Vernum II
Trainer: Daniel Neuer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Kevelaerer SV II
Trainer: Tim Boumanns
Zugänge: Ryan Boumanns (Rot-Weiß Geldern), Kareem Jradi (Rot-Weiß Geldern)
Abgänge: Bastian Simons (Kevelaerer SV III)
Rot-Weiß Geldern
Trainer: David van Lier
Zugänge: keine
Abgänge: Ryan Boumanns (Kevelaerer SV II), Alexandru Chivu (SV Herongen), Ionut Rebrean (SV Herongen), Kareem Jradi (Kevelaerer SV II), Marcel Rogge (FC Aldekerk III), Reneé Schapdick (SV Issum), Rolf Niersmans (Vereinslos)
SC Auwel-Holt
Trainer: Patrick Heyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Broekhuysen II
Trainer: Marcel Scholz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Herongen
Trainer: Andre Lemmen
Zugänge: Justin Haack (SV Walbeck), Alexandru Chivu (Rot-Weiß Geldern), Ionut Rebrean (Rot-Weiß Geldern), Mounir Anounou (TSV Wachtendonk-Wankum)
Abgänge: keine
SV Herongen II
Trainer: Sebastian Ludwik
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Issum II
Trainer: Björn Beyers, Patrick Obier, Simon Oppenberg
Zugänge: Luca Becker (SV Issum)
Abgänge: keine
SV Sevelen II
Trainer: Maurice Michaelis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Straelen
Trainer: Thomas Geist
Zugänge: Remus-Dumitru Bratu (Rumänien)
Abgänge: Yuri Goncalves Fernandes da Costa (Brasilien), Ge Schouenberg (Niederlande), Christof Winter (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.), Mauricio Baumann (Viktoria Winnekendonk), Muhammad Ali Bawa (FC Moers-Meerfeld)
SV Walbeck II
Trainer: Carsten Ronczka
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Nieukerk II
Trainer: Marcel Hodina
Zugänge: Sven Dickopf (Wieder back), Malte Lucas (Neu)
Abgänge: Dirk Jung (TSV Nieukerk)
Union Wetten
Trainer: Leon Hebben
Zugänge: keine
Abgänge: keine
