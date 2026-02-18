Wintertransfers Kreisliga B Kempen-Krefeld - die Zugänge & Abgänge

DJK Fortuna Dilkrath II

Trainer: Christian Louven

Zugänge: Jamie Colin Scriba (TuRa Brüggen II)

Abgänge: Kewel Yezion (SC Niederkrüchten), Yasin Yavuz (TIV Nettetal), Yakub Yavuz (TIV Nettetal)



DJK Oberkrüchten

Trainer: Detlef Prinzen

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Kreisliga B2

Dülkener FCTrainer: Michael Holthausen, Sawwas PanagiotidisZugänge: Dominik Klein (1. FC Viersen III o.W.), Felix Wiesner (ASV Einigkeit Süchteln III), Harun Pakirci (ASV Einigkeit Süchteln II), Silas Legermann ()Abgänge: Ibo Cobanoglu (Dülkener FC II), Jan Olbertz (Dülkener FC II)SC Rhenania Hinsbeck IITrainer: Marc HeggerZugänge: Philipp Zanders (SuS Schaag II)Abgänge: Marco Hammann (SC Rhenania Hinsbeck), Jonas Hermann (SC Rhenania Hinsbeck), Max Zanders (SC Rhenania Hinsbeck)SC Waldniel IITrainer: Michael MollZugänge: keineAbgänge: Christian Schnitzler (SC Waldniel)Sportfreunde LeuthTrainer: Pascal SötjeZugänge: keineAbgänge: Josef Mooren (Ziemlich Beste Freunde)SSV Grefrath 1910/24 IITrainer: Stefan Behrens, Lukas Schmitz, Dennis DürrwaldZugänge: Kevin Feyen (TSV Ottobrunn II)Abgänge: keineSuS SchaagTrainer: Artur GrzesiakZugänge: keineAbgänge: Timo Steuten (MTV Stuttgart II)TIV NettetalTrainer: Sezai ÖzcanZugänge: Yasin Yavuz (DJK Fortuna Dilkrath II), Yakub Yavuz (DJK Fortuna Dilkrath II), Jonas Gries (DJK Fortuna Dilkrath), Jannick Gries (DJK Fortuna Dilkrath), Sabri Sahin (DJK Hehn), Amir Hossein Ahmadi (TVAS Viersen), Baris Enes (TVAS Viersen), Asrin Ali Yilmaz (TVAS Viersen), Ahmet Sejdijaj (SC Union Nettetal II)Abgänge: Burhan Kazmaci (DJK Fortuna Dilkrath), Salih Keskin (FSV Vatan Neuss), Demirhan Kumlu (SC Union Nettetal), Georgios Stylianos Karapavlidis (TIV Nettetal II), Sinan Esen (TIV Nettetal II), Yakub Yavuz (TIV Nettetal II), Yasin Yavuz (TIV Nettetal II)TSF BrachtTrainer: Oliver Schmäl, Marvin KurzZugänge: keineAbgänge: keineTSV BoisheimTrainer: Daniel Schrörs, Jan BallisZugänge: keineAbgänge: keineTSV Kaldenkirchen IITrainer: Lukas KrumpiecZugänge: Sebastian Skirde ()Abgänge: keineTuRa Brüggen IIITrainer: Stefan Schumacher-PillerZugänge: keineAbgänge: keineTVAS ViersenTrainer: Michael LazidisZugänge: Burak Türkmen (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Georgios Xenidis (VSF Amern II zg.), Ömer Gök (Reaktiviert), Michael Lazidis (Auszeit), Metin-Yasin Seyhun (Auszeit), Yasar Can Yildirim (Reaktiviert), Yusuf Kalkan (Rückkehr), Shadi Alkadri (BW Concordia Viersen II)Abgänge: Ahmet Sinan Ilhan (Rheydter SV), Sergen Camcioglu (Rheydter SV), Alexander Neufeld (SC Viersen-Rahser), Stefan Dargus (Pausiert), Tim Jaspers (Pausiert), Markus Jäkel (Pausiert), Amir Hossein Ahmadi (Unbekannt), Serkan Bozkurt (Unbekannt), Adem Karaman (SC Viersen-Rahser), Asrin Ali Yilmaz (Unbekannt), Baris Enes (Unbekannt), Yusuf Kalkan (Unbekannt), Amir Hossein Ahmadi (TIV Nettetal), Baris Enes (TIV Nettetal), Asrin Ali Yilmaz (TIV Nettetal)

Borussia Oedt

Trainer: Olaf Dickhoff

Zugänge: keine

Abgänge: Matthäus Szewczyk (Karriereende)



BV Union Krefeld

Trainer: Joannis Vassilakos

Zugänge: keine

Abgänge: Alex Böhnke (BV Union Krefeld II), Frank Schachtschneider (BV Union Krefeld II)



CSV Marathon Krefeld II

Trainer: Volkan Polat

Zugänge: Memis Kivanc (DJK VfL Willich III zg.), Özcan Erhan (DJK VfL Willich III zg.), Sadi Erdogan (KSV Pascha Spor zg.)

Abgänge: Semih Kiyak (Verein beendet die Zusammenarbeit), Samet Köksal (FC Traar), Tia Germain Bamba (Ziel unbekannt), Victor Idrissa Bebane (Ziel unbekannt), Ogulcan Erdogan (SuS Krefeld II), Mevlüt Erdogan Gündüz (Ziel unbekannt), Yekta-Ken Güzeler (Hört mit Fußball auf), Semih Kiyak (Thomasstadt Kempen IV), Jan Klecker (VfR Krefeld-Fischeln III), Adrian May (VfR Krefeld-Fischeln III), Jens Meyer (Ziel unbekannt), Sidy Sangho (Ziel unbekannt), Kian Setoudeh Haghighi (Hört mit Fußball auf), Jens Meyer (VfR Krefeld-Fischeln III), Alessandro Leon Rho (VfR Krefeld-Fischeln III)



DJK VfL Willich III

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Fatih Aydin (Vereinslos), Abdul-Kerim Caliskan (Vereinslos), Mehmet Can Cetin (Vereinslos), Abdullah Cetinkaya (Vereinslos), Ferhat Vanli (Vereinslos), Ekrem Engin (Vereinslos), Emre Efdal Engin (Vereinslos), Cüneyd Öztürk (Vereinslos), Üsame Kiraz (Vereinslos), Mustafa Cicek (Vereinslos), Bahadir Temürlü (Vereinslos), Mike op de Hipt (SC Schiefbahn II), Memis Kivanc (CSV Marathon Krefeld II), Özcan Erhan (CSV Marathon Krefeld II), Fatih Aydin (FSV Vatan Neuss), Ekrem Engin (FSV Vatan Neuss), Oguz Sentürk (SC Schiefbahn II)



FC Traar

Trainer: Halil Özbulat

Zugänge: Samet Köksal (CSV Marathon Krefeld II), Sven Hein (TuS Gellep), Leon Mertin (SuS Krefeld), Christian Zeiler (zurück aus inaktivität)

Abgänge: Patrick Schneider (interner Wechsel), Brandon Lee Vieten (SV Vorst)



Hülser SV II

Trainer: Carsten Tolzmann

Zugänge: keine

Abgänge: Kevin Eschweiler (Karriereende)



KTSV Preussen Krefeld

Trainer: Tim Rother

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC St. Tönis 1911/20 IV

Trainer: Jan Hortmann

Zugänge: Dominik Lehnen ()

Abgänge: keine



SC Viktoria 09 Krefeld

Trainer: Marcus Felix

Zugänge: Pascal Olbert (VfR Krefeld-Fischeln II)

Abgänge: Dominik Fernandes (Pausiert)



SuS Krefeld II

Trainer: Ibrahim Dayi, Selcuk Bas

Zugänge: Ogulcan Erdogan (CSV Marathon Krefeld II)

Abgänge: Aliu Sumaila (FC Hellas Krefeld)



SV Oppum II

Trainer: Stefan Sesli

Zugänge: Sandro Vrebac (OSC Rheinhausen), Tobias Kant (VfR Krefeld-Fischeln II), Julien Rosenbaum (SV Oppum IV)

Abgänge: Joel Kremmers (BV Union Krefeld II), Sandro Vrebac (SV Sarajevo Oberhausen), Björn Böhm (SV Oppum IV)



SV Vorst

Trainer: Marcel Fischbach

Zugänge: Brandon Lee Vieten (FC Traar), Axel Wilde (SV Vorst)

Abgänge: Nick Scheiber (Vereinslos), Oliver Franken (OSV Meerbusch), Mahmoud Kone (Inaktiv)



Thomasstadt Kempen II

Trainer: Nico Larosche, Ingo Wesche

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Krefeld-Bockum III

Trainer: Tom Stevens

Zugänge: Louis Pantel (TSV Glinde)

Abgänge: Abdullah Abdul Fattah (Unbekannt)



TuS St. Hubert

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Jubran Nabizada (DJK VfL Willich), John Anstötz (Ziemlich Beste Freunde), Marwin Zorn (VfR Krefeld-Fischeln III)



VfL Tönisberg II

Trainer: Sven Locke

Zugänge: Feriz Limbach (SC St. Tönis 1911/20 III), Jonas Weber (Aus eigener Jugend), Marvin Franzes (SV Oppum), Ahmad Ibrahim (TuS Gellep)

Abgänge: keine

Kreisliga B3

Anadolu Türkspor Krefeld II

Trainer: Talha Muhammed Alkan, Mohamad Ali

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK VfL Willich II

Trainer: Marco Bartsch

Zugänge: Stefan Giesen (CSV Marathon Krefeld)

Abgänge: keine



Eintracht Vinhoven

Trainer: Gökhan Kara

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Hellas Krefeld II

Trainer: Dimos Rakanidis

Zugänge: keine

Abgänge: Mesut Yanik (SSV Strümp), Mert-Ali Asan (SSV Strümp), Timur Köse (SC St. Tönis 1911/20 III)



KTSV Preussen Krefeld II

Trainer: Tim Borrenkott

Zugänge: keine

Abgänge: Dustin Rödel (SuS Krefeld III)



Linner SV

Trainer: Frank Krüll

Zugänge: Enrico Velija (FC Hellas Krefeld), Alhassane Souare (TSV Krefeld-Bockum II), Nico Velija (TSV Meerbusch II)

Abgänge: keine



Niersia Neersen

Trainer: Konstantin Waniek

Zugänge: keine

Abgänge: keine



OSV Meerbusch II

Trainer: Frank Kollegger

Zugänge: keine

Abgänge: Shinji Oba (1. FC Grevenbroich-Süd)



SC Schiefbahn II

Trainer: Roland Garnschröder

Zugänge: Julien Zöllner (VfB Uerdingen), Niklas Brockerhoff (Reaktiviert), Mike op de Hipt (DJK VfL Willich III zg.), Oguz Sentürk (DJK VfL Willich III zg.)

Abgänge: keine



SC St. Tönis 1911/20 III

Trainer: Janis Marx

Zugänge: Timur Köse (FC Hellas Krefeld II)

Abgänge: Feriz Limbach (VfL Tönisberg II)



SC Viktoria 07 Anrath II

Trainer: Fabian Ix

Zugänge: keine

Abgänge: Moritz Sauer (SC Schiefbahn)



SSV Strümp II

Trainer: Tim Helesky

Zugänge: John-Chistoph Weidmann (TSV Meerbusch III)

Abgänge: keine



SuS Krefeld

Trainer: Karl-Heinz Winkler

Zugänge: Gianni Wittenberg (CSV Marathon Krefeld)

Abgänge: Leon Mertin (FC Traar), Mohamed Amin El Kaddouri (FC Hellas Krefeld)



SV Oppum

Trainer: Salih Kilic

Zugänge: keine

Abgänge: Marvin Franzes (VfL Tönisberg II)



VfB Uerdingen II

Trainer: Stefan G. Rex

Zugänge: keine

Abgänge: keine

