Wintertransfers Kreisliga B Kempen-Krefeld - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Kempen-Krefeld - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
BSV Leutherheide
Trainer: Stefan Hillebrandt, Tobias Wüst
Zugänge: Lars Zischewski ()
Abgänge: keine
Concordia Lötsch
Trainer: Frank Cremers
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Borussia Oedt
Trainer: Olaf Dickhoff
Zugänge: keine
Abgänge: Matthäus Szewczyk (Karriereende)
BV Union Krefeld
Trainer: Joannis Vassilakos
Zugänge: keine
Abgänge: Alex Böhnke (BV Union Krefeld II), Frank Schachtschneider (BV Union Krefeld II)
CSV Marathon Krefeld II
Trainer: Volkan Polat
Zugänge: Memis Kivanc (DJK VfL Willich III zg.), Özcan Erhan (DJK VfL Willich III zg.), Sadi Erdogan (KSV Pascha Spor zg.)
Abgänge: Semih Kiyak (Verein beendet die Zusammenarbeit), Samet Köksal (FC Traar), Tia Germain Bamba (Ziel unbekannt), Victor Idrissa Bebane (Ziel unbekannt), Ogulcan Erdogan (SuS Krefeld II), Mevlüt Erdogan Gündüz (Ziel unbekannt), Yekta-Ken Güzeler (Hört mit Fußball auf), Semih Kiyak (Thomasstadt Kempen IV), Jan Klecker (VfR Krefeld-Fischeln III), Adrian May (VfR Krefeld-Fischeln III), Jens Meyer (Ziel unbekannt), Sidy Sangho (Ziel unbekannt), Kian Setoudeh Haghighi (Hört mit Fußball auf), Jens Meyer (VfR Krefeld-Fischeln III), Alessandro Leon Rho (VfR Krefeld-Fischeln III)
DJK VfL Willich III
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Fatih Aydin (Vereinslos), Abdul-Kerim Caliskan (Vereinslos), Mehmet Can Cetin (Vereinslos), Abdullah Cetinkaya (Vereinslos), Ferhat Vanli (Vereinslos), Ekrem Engin (Vereinslos), Emre Efdal Engin (Vereinslos), Cüneyd Öztürk (Vereinslos), Üsame Kiraz (Vereinslos), Mustafa Cicek (Vereinslos), Bahadir Temürlü (Vereinslos), Mike op de Hipt (SC Schiefbahn II), Memis Kivanc (CSV Marathon Krefeld II), Özcan Erhan (CSV Marathon Krefeld II), Fatih Aydin (FSV Vatan Neuss), Ekrem Engin (FSV Vatan Neuss), Oguz Sentürk (SC Schiefbahn II)
FC Traar
Trainer: Halil Özbulat
Zugänge: Samet Köksal (CSV Marathon Krefeld II), Sven Hein (TuS Gellep), Leon Mertin (SuS Krefeld), Christian Zeiler (zurück aus inaktivität)
Abgänge: Patrick Schneider (interner Wechsel), Brandon Lee Vieten (SV Vorst)
Hülser SV II
Trainer: Carsten Tolzmann
Zugänge: keine
Abgänge: Kevin Eschweiler (Karriereende)
KTSV Preussen Krefeld
Trainer: Tim Rother
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC St. Tönis 1911/20 IV
Trainer: Jan Hortmann
Zugänge: Dominik Lehnen ()
Abgänge: keine
SC Viktoria 09 Krefeld
Trainer: Marcus Felix
Zugänge: Pascal Olbert (VfR Krefeld-Fischeln II)
Abgänge: Dominik Fernandes (Pausiert)
SuS Krefeld II
Trainer: Ibrahim Dayi, Selcuk Bas
Zugänge: Ogulcan Erdogan (CSV Marathon Krefeld II)
Abgänge: Aliu Sumaila (FC Hellas Krefeld)
SV Oppum II
Trainer: Stefan Sesli
Zugänge: Sandro Vrebac (OSC Rheinhausen), Tobias Kant (VfR Krefeld-Fischeln II), Julien Rosenbaum (SV Oppum IV)
Abgänge: Joel Kremmers (BV Union Krefeld II), Sandro Vrebac (SV Sarajevo Oberhausen), Björn Böhm (SV Oppum IV)
SV Vorst
Trainer: Marcel Fischbach
Zugänge: Brandon Lee Vieten (FC Traar), Axel Wilde (SV Vorst)
Abgänge: Nick Scheiber (Vereinslos), Oliver Franken (OSV Meerbusch), Mahmoud Kone (Inaktiv)
Thomasstadt Kempen II
Trainer: Nico Larosche, Ingo Wesche
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Krefeld-Bockum III
Trainer: Tom Stevens
Zugänge: Louis Pantel (TSV Glinde)
Abgänge: Abdullah Abdul Fattah (Unbekannt)
TuS St. Hubert
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Jubran Nabizada (DJK VfL Willich), John Anstötz (Ziemlich Beste Freunde), Marwin Zorn (VfR Krefeld-Fischeln III)
VfL Tönisberg II
Trainer: Sven Locke
Zugänge: Feriz Limbach (SC St. Tönis 1911/20 III), Jonas Weber (Aus eigener Jugend), Marvin Franzes (SV Oppum), Ahmad Ibrahim (TuS Gellep)
Abgänge: keine
Anadolu Türkspor Krefeld II
Trainer: Talha Muhammed Alkan, Mohamad Ali
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DJK VfL Willich II
Trainer: Marco Bartsch
Zugänge: Stefan Giesen (CSV Marathon Krefeld)
Abgänge: keine
Eintracht Vinhoven
Trainer: Gökhan Kara
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hellas Krefeld II
Trainer: Dimos Rakanidis
Zugänge: keine
Abgänge: Mesut Yanik (SSV Strümp), Mert-Ali Asan (SSV Strümp), Timur Köse (SC St. Tönis 1911/20 III)
KTSV Preussen Krefeld II
Trainer: Tim Borrenkott
Zugänge: keine
Abgänge: Dustin Rödel (SuS Krefeld III)
Linner SV
Trainer: Frank Krüll
Zugänge: Enrico Velija (FC Hellas Krefeld), Alhassane Souare (TSV Krefeld-Bockum II), Nico Velija (TSV Meerbusch II)
Abgänge: keine
Niersia Neersen
Trainer: Konstantin Waniek
Zugänge: keine
Abgänge: keine
OSV Meerbusch II
Trainer: Frank Kollegger
Zugänge: keine
Abgänge: Shinji Oba (1. FC Grevenbroich-Süd)
SC Schiefbahn II
Trainer: Roland Garnschröder
Zugänge: Julien Zöllner (VfB Uerdingen), Niklas Brockerhoff (Reaktiviert), Mike op de Hipt (DJK VfL Willich III zg.), Oguz Sentürk (DJK VfL Willich III zg.)
Abgänge: keine
SC St. Tönis 1911/20 III
Trainer: Janis Marx
Zugänge: Timur Köse (FC Hellas Krefeld II)
Abgänge: Feriz Limbach (VfL Tönisberg II)
SC Viktoria 07 Anrath II
Trainer: Fabian Ix
Zugänge: keine
Abgänge: Moritz Sauer (SC Schiefbahn)
SSV Strümp II
Trainer: Tim Helesky
Zugänge: John-Chistoph Weidmann (TSV Meerbusch III)
Abgänge: keine
SuS Krefeld
Trainer: Karl-Heinz Winkler
Zugänge: Gianni Wittenberg (CSV Marathon Krefeld)
Abgänge: Leon Mertin (FC Traar), Mohamed Amin El Kaddouri (FC Hellas Krefeld)
SV Oppum
Trainer: Salih Kilic
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Franzes (VfL Tönisberg II)
VfB Uerdingen II
Trainer: Stefan G. Rex
Zugänge: keine
Abgänge: keine
