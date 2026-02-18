Wintertransfers Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
BV Wevelinghoven II
Trainer: Mario Fuchs
Zugänge: Hendrik van Hooven (BV Wevelinghoven)
Abgänge: Volker Mansfeld (Pausiert), Johannes Schenke (Pausiert), Alexander Feers (Berufliche Pause), Fabian Gerresheim (Pausiert), Tim Deckert (Pausiert), Malte Simon (DJK Eintracht Hoeningen), Elijah Schiffer (Pause)
DJK Gnadental III
Trainer: Mikail Kücükdeveci
Zugänge: keine
Abgänge: Alperen Mavili (FSV Vatan Neuss)
1. FC Grevenbroich-Süd II
Trainer: Sven Servos
Zugänge: Florian Nelles (BV Weckhoven)
Abgänge: Mirza Hasan Atasayar (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Deniz Ucmaz (SpVg Gustorf/Gindorf II)
BV Weckhoven
Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas
Zugänge: Leon Maximilian Rainer Bräutigam (DJK Gnadental II), Till Nitschke (), Marek-Steven Cisowski (SG Unterrath), Arian Bako (Polizei SV Neuss II zg.)
Abgänge: Florian Nelles (1. FC Grevenbroich-Süd II), Niklas Taylor (TuS Reuschenberg II)
DJK Germania Hoisten
Trainer: Marcus Schwarz, Thorsten Vollmar
Zugänge: Julian Niklas Wankum (VfR 06 Neuss)
Abgänge: Matthias Roeder (Rücktritt)
DJK Gnadental II
Trainer: Niklas Fabian Dickel
Zugänge: Dominik Faßbender (), Can Veli Aykanat (), Nico Kamann Herruzo (), Eduardo Andrade Flores (Scouting Netzwerk)
Abgänge: Lars Meyer (TuS Bad Essen), Leon Maximilian Rainer Bräutigam (BV Weckhoven), Justin Dirk Weber (), Maurice Fernando Straka (), Maurice Fernando Straka (TuS Grevenbroich), Justin Dirk Weber (TuS Grevenbroich), Leon Weber ()
DJK Novesia Neuss II
Trainer: Laurent Kube
Zugänge: Laurent Kube (), Tobias Keil ()
Abgänge: keine
Holzheimer SG II
Trainer: Hakan Günday
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Polizei SV Neuss
Trainer: Cengiz Yavuz
Zugänge: Anton Bösing (), Karim Refai (), Jan Kamp ()
Abgänge: Nikolaos Maliadas (DJK Sparta Bilk II), Giulio Sinesi (SC Hardt), Pascal Schmitz (Ziemlich Beste Freunde), Shintaro Ominami (Rhenania Hochdahl), Souleymane Diaw (TuS Reuschenberg)
SG Kaarst
Trainer: Martin Lürken
Zugänge: David Leon Stratmann (Sportfreunde Neersbroich), Basel Alsadeq ()
Abgänge: Luis Lücker (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hasan Jbara (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hussein Bilal Sabah Arab (KSV Mesopotamia Grevenbroich)
SG Neukirchen-Hülchrath
Trainer: Markus Bögel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SuS Gohr
Trainer: Kevin Römer
Zugänge: Daniel Oliveira Cristovao (Pausierte)
Abgänge: keine
SV Bedburdyck/Gierath
Trainer: Lukas Baumann
Zugänge: Maurice Müller (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926)
Abgänge: Marcin Radomski (FC Eintracht Güdderath)
SV Glehn II
Trainer: André Jansen
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Rosellen II
Trainer: Oliver Fink, Niklas Jorns
Zugänge: Luca Jonas Reeb (FC Straberg)
Abgänge: Finn Bausch (DJK Rheinkraft Neuss)
SVG Grevenbroich
Trainer: Ramazan Mete
Zugänge: Semih Sari (), Noel Lionel Klaus (), Ramazan Mete (Holzheimer SG)
Abgänge: Holger Schmitz (SC Kapellen-Erft II), Ozan Öktem (TuS Hackenbroich)
TSV Norf II
Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun
Zugänge: keine
Abgänge: Arda Arisoy (FSV Vatan Neuss), Erkin Altuntas (JSV Köln 96)
VfR 06 Neuss
Trainer: Markus Floer, Ryoji Ishikawa
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Schneider (SpVgg 03 Ilvesheim), Serkan Aykanat (Rücktritt), Julian Niklas Wankum (DJK Germania Hoisten)
