Wintertransfers Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - die Zugänge & Abgänge

Die Transfer-Übersicht. – Foto: Ralf Schmidt

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

FC SF Delhoven II

Trainer: Steffen Gries

Zugänge: keine

Abgänge: keine



KSV Mesopotamia Grevenbroich

Trainer: Baykal Günes

Zugänge: Serhad Demir (MED SV Kiel), Nika Akhmedov (SC Kapellen-Erft), Mirza Hasan Atasayar (1. FC Grevenbroich-Süd II), Luis Lücker (SG Kaarst), Hasan Jbara (SG Kaarst), Hussein Bilal Sabah Arab (SG Kaarst), Alexander Paulsen (1. FC Grevenbroich-Süd III zg.), Ramazan Zeybek (1. FC Grevenbroich-Süd), Yamilo Sondermann (1. FC Grevenbroich-Süd)

Abgänge: Dakhaz Lazgeen (SV Rot-Weiß Elfgen)





Kreisliga B2

Rasensport HorremTrainer: Ilario Ulanio, Hasan AcarZugänge: keineAbgänge: Hasan Alihan (TJ Dormagen II)SC Kapellen-Erft IITrainer: Holger SchmitzZugänge: Niko Karbach (SV Hemmerden), Beke Kurmehaj (SpVg Gustorf/Gindorf), Holger Schmitz (SVG Grevenbroich)Abgänge: Kevin Hahn (Verdiente Pause)SG Rommerskirchen-GilbachTrainer: Wolfgang StauderZugänge: keineAbgänge: keineSpVg Gustorf/GindorfTrainer: Marcel StormannsZugänge: Marcel Schmautz (FC Zons), Timo Engels (BV Wevelinghoven), Oliver Wirtz (1. FC Grevenbroich-Süd)Abgänge: Beke Kurmehaj (SC Kapellen-Erft II)SSV DelrathTrainer: Sascha QuerbachZugänge: Vinko Primorac (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)Abgänge: keineSV Bedburdyck/Gierath IITrainer: Holger BisterZugänge: keineAbgänge: keineSV Rheinwacht StürzelbergTrainer: Arne Helm, Volker HelmZugänge: Marin Lilic (HSV Langenfeld)Abgänge: Dominik Jetten (Unbekannt)SV Rot-Weiß ElfgenTrainer: Ralf RitterZugänge: Dakhaz Lazgeen (KSV Mesopotamia Grevenbroich)Abgänge: Anil Kilinc (SG Orken-Noithausen), Andreas Kiersch (SG Orken-Noithausen)TSV Bayer Dormagen IITrainer: Michael SchäferZugänge: keineAbgänge: keineTuS HackenbroichTrainer: Harald BongersZugänge: Marcel Sauer (FC Zons), Connor Finn Sauer (FC Zons), Ozan Öktem (SVG Grevenbroich), Mert Sarimese (SV Rosellen)Abgänge: Dominik Linden (TuS Mechernich 1897), Pascal Lopez Melero (Alte Herren TuS Hackenbroich)VdS 1920 Nievenheim IITrainer: Fabian Ropertz, Nico StrasslZugänge: keineAbgänge: keine

1. FC Grevenbroich-Süd II

Trainer: Sven Servos

Zugänge: Florian Nelles (BV Weckhoven)

Abgänge: Mirza Hasan Atasayar (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Deniz Ucmaz (SpVg Gustorf/Gindorf II)



BV Weckhoven

Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas

Zugänge: Leon Maximilian Rainer Bräutigam (DJK Gnadental II), Till Nitschke (), Marek-Steven Cisowski (SG Unterrath), Arian Bako (Polizei SV Neuss II zg.)

Abgänge: Florian Nelles (1. FC Grevenbroich-Süd II), Niklas Taylor (TuS Reuschenberg II)



DJK Germania Hoisten

Trainer: Marcus Schwarz, Thorsten Vollmar

Zugänge: Julian Niklas Wankum (VfR 06 Neuss)

Abgänge: Matthias Roeder (Rücktritt)



DJK Gnadental II

Trainer: Niklas Fabian Dickel

Zugänge: Dominik Faßbender (), Can Veli Aykanat (), Nico Kamann Herruzo (), Eduardo Andrade Flores (Scouting Netzwerk)

Abgänge: Lars Meyer (TuS Bad Essen), Leon Maximilian Rainer Bräutigam (BV Weckhoven), Justin Dirk Weber (), Maurice Fernando Straka (), Maurice Fernando Straka (TuS Grevenbroich), Justin Dirk Weber (TuS Grevenbroich), Leon Weber ()



DJK Novesia Neuss II

Trainer: Laurent Kube

Zugänge: Laurent Kube (), Tobias Keil ()

Abgänge: keine



Holzheimer SG II

Trainer: Hakan Günday

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Polizei SV Neuss

Trainer: Cengiz Yavuz

Zugänge: Anton Bösing (), Karim Refai (), Jan Kamp ()

Abgänge: Nikolaos Maliadas (DJK Sparta Bilk II), Giulio Sinesi (SC Hardt), Pascal Schmitz (Ziemlich Beste Freunde), Shintaro Ominami (Rhenania Hochdahl), Souleymane Diaw (TuS Reuschenberg)



SG Kaarst

Trainer: Martin Lürken

Zugänge: David Leon Stratmann (Sportfreunde Neersbroich), Basel Alsadeq ()

Abgänge: Luis Lücker (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hasan Jbara (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hussein Bilal Sabah Arab (KSV Mesopotamia Grevenbroich)



SG Neukirchen-Hülchrath

Trainer: Markus Bögel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SuS Gohr

Trainer: Kevin Römer

Zugänge: Daniel Oliveira Cristovao (Pausierte)

Abgänge: keine



SV Bedburdyck/Gierath

Trainer: Lukas Baumann

Zugänge: Maurice Müller (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926)

Abgänge: Marcin Radomski (FC Eintracht Güdderath)



SV Glehn II

Trainer: André Jansen

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Rosellen II

Trainer: Oliver Fink, Niklas Jorns

Zugänge: Luca Jonas Reeb (FC Straberg)

Abgänge: Finn Bausch (DJK Rheinkraft Neuss)



SVG Grevenbroich

Trainer: Ramazan Mete

Zugänge: Semih Sari (), Noel Lionel Klaus (), Ramazan Mete (Holzheimer SG)

Abgänge: Holger Schmitz (SC Kapellen-Erft II), Ozan Öktem (TuS Hackenbroich)



TSV Norf II

Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun

Zugänge: keine

Abgänge: Arda Arisoy (FSV Vatan Neuss), Erkin Altuntas (JSV Köln 96)



VfR 06 Neuss

Trainer: Markus Floer, Ryoji Ishikawa

Zugänge: keine

Abgänge: Tobias Schneider (SpVgg 03 Ilvesheim), Serkan Aykanat (Rücktritt), Julian Niklas Wankum (DJK Germania Hoisten)