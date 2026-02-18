 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfer-Übersicht.
Die Transfer-Übersicht. – Foto: Ralf Schmidt

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Grevenbroich-Neuss - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

BV Wevelinghoven II
Trainer: Mario Fuchs
Zugänge: Hendrik van Hooven (BV Wevelinghoven)
Abgänge: Volker Mansfeld (Pausiert), Johannes Schenke (Pausiert), Alexander Feers (Berufliche Pause), Fabian Gerresheim (Pausiert), Tim Deckert (Pausiert), Malte Simon (DJK Eintracht Hoeningen), Elijah Schiffer (Pause)

DJK Gnadental III
Trainer: Mikail Kücükdeveci
Zugänge: keine
Abgänge: Alperen Mavili (FSV Vatan Neuss)

FC SF Delhoven II
Trainer: Steffen Gries
Zugänge: keine
Abgänge: keine

KSV Mesopotamia Grevenbroich
Trainer: Baykal Günes
Zugänge: Serhad Demir (MED SV Kiel), Nika Akhmedov (SC Kapellen-Erft), Mirza Hasan Atasayar (1. FC Grevenbroich-Süd II), Luis Lücker (SG Kaarst), Hasan Jbara (SG Kaarst), Hussein Bilal Sabah Arab (SG Kaarst), Alexander Paulsen (1. FC Grevenbroich-Süd III zg.), Ramazan Zeybek (1. FC Grevenbroich-Süd), Yamilo Sondermann (1. FC Grevenbroich-Süd)
Abgänge: Dakhaz Lazgeen (SV Rot-Weiß Elfgen)

Rasensport Horrem
Trainer: Ilario Ulanio, Hasan Acar
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Alihan (TJ Dormagen II)

SC Kapellen-Erft II
Trainer: Holger Schmitz
Zugänge: Niko Karbach (SV Hemmerden), Beke Kurmehaj (SpVg Gustorf/Gindorf), Holger Schmitz (SVG Grevenbroich)
Abgänge: Kevin Hahn (Verdiente Pause)

SG Rommerskirchen-Gilbach
Trainer: Wolfgang Stauder
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVg Gustorf/Gindorf
Trainer: Marcel Stormanns
Zugänge: Marcel Schmautz (FC Zons), Timo Engels (BV Wevelinghoven), Oliver Wirtz (1. FC Grevenbroich-Süd)
Abgänge: Beke Kurmehaj (SC Kapellen-Erft II)

SSV Delrath
Trainer: Sascha Querbach
Zugänge: Vinko Primorac (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)
Abgänge: keine

SV Bedburdyck/Gierath II
Trainer: Holger Bister
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Rheinwacht Stürzelberg
Trainer: Arne Helm, Volker Helm
Zugänge: Marin Lilic (HSV Langenfeld)
Abgänge: Dominik Jetten (Unbekannt)

SV Rot-Weiß Elfgen
Trainer: Ralf Ritter
Zugänge: Dakhaz Lazgeen (KSV Mesopotamia Grevenbroich)
Abgänge: Anil Kilinc (SG Orken-Noithausen), Andreas Kiersch (SG Orken-Noithausen)

TSV Bayer Dormagen II
Trainer: Michael Schäfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuS Hackenbroich
Trainer: Harald Bongers
Zugänge: Marcel Sauer (FC Zons), Connor Finn Sauer (FC Zons), Ozan Öktem (SVG Grevenbroich), Mert Sarimese (SV Rosellen)
Abgänge: Dominik Linden (TuS Mechernich 1897), Pascal Lopez Melero (Alte Herren TuS Hackenbroich)

VdS 1920 Nievenheim II
Trainer: Fabian Ropertz, Nico Strassl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga B2

1. FC Grevenbroich-Süd II
Trainer: Sven Servos
Zugänge: Florian Nelles (BV Weckhoven)
Abgänge: Mirza Hasan Atasayar (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Deniz Ucmaz (SpVg Gustorf/Gindorf II)

BV Weckhoven
Trainer: Josef Stumpilich, Robert Thomas
Zugänge: Leon Maximilian Rainer Bräutigam (DJK Gnadental II), Till Nitschke (), Marek-Steven Cisowski (SG Unterrath), Arian Bako (Polizei SV Neuss II zg.)
Abgänge: Florian Nelles (1. FC Grevenbroich-Süd II), Niklas Taylor (TuS Reuschenberg II)

DJK Germania Hoisten
Trainer: Marcus Schwarz, Thorsten Vollmar
Zugänge: Julian Niklas Wankum (VfR 06 Neuss)
Abgänge: Matthias Roeder (Rücktritt)

DJK Gnadental II
Trainer: Niklas Fabian Dickel
Zugänge: Dominik Faßbender (), Can Veli Aykanat (), Nico Kamann Herruzo (), Eduardo Andrade Flores (Scouting Netzwerk)
Abgänge: Lars Meyer (TuS Bad Essen), Leon Maximilian Rainer Bräutigam (BV Weckhoven), Justin Dirk Weber (), Maurice Fernando Straka (), Maurice Fernando Straka (TuS Grevenbroich), Justin Dirk Weber (TuS Grevenbroich), Leon Weber ()

DJK Novesia Neuss II
Trainer: Laurent Kube
Zugänge: Laurent Kube (), Tobias Keil ()
Abgänge: keine

Holzheimer SG II
Trainer: Hakan Günday
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Polizei SV Neuss
Trainer: Cengiz Yavuz
Zugänge: Anton Bösing (), Karim Refai (), Jan Kamp ()
Abgänge: Nikolaos Maliadas (DJK Sparta Bilk II), Giulio Sinesi (SC Hardt), Pascal Schmitz (Ziemlich Beste Freunde), Shintaro Ominami (Rhenania Hochdahl), Souleymane Diaw (TuS Reuschenberg)

SG Kaarst
Trainer: Martin Lürken
Zugänge: David Leon Stratmann (Sportfreunde Neersbroich), Basel Alsadeq ()
Abgänge: Luis Lücker (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hasan Jbara (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Hussein Bilal Sabah Arab (KSV Mesopotamia Grevenbroich)

SG Neukirchen-Hülchrath
Trainer: Markus Bögel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SuS Gohr
Trainer: Kevin Römer
Zugänge: Daniel Oliveira Cristovao (Pausierte)
Abgänge: keine

SV Bedburdyck/Gierath
Trainer: Lukas Baumann
Zugänge: Maurice Müller (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926)
Abgänge: Marcin Radomski (FC Eintracht Güdderath)

SV Glehn II
Trainer: André Jansen
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Rosellen II
Trainer: Oliver Fink, Niklas Jorns
Zugänge: Luca Jonas Reeb (FC Straberg)
Abgänge: Finn Bausch (DJK Rheinkraft Neuss)

SVG Grevenbroich
Trainer: Ramazan Mete
Zugänge: Semih Sari (), Noel Lionel Klaus (), Ramazan Mete (Holzheimer SG)
Abgänge: Holger Schmitz (SC Kapellen-Erft II), Ozan Öktem (TuS Hackenbroich)

TSV Norf II
Trainer: Ali Gümüs, Murat Dursun
Zugänge: keine
Abgänge: Arda Arisoy (FSV Vatan Neuss), Erkin Altuntas (JSV Köln 96)

VfR 06 Neuss
Trainer: Markus Floer, Ryoji Ishikawa
Zugänge: keine
Abgänge: Tobias Schneider (SpVgg 03 Ilvesheim), Serkan Aykanat (Rücktritt), Julian Niklas Wankum (DJK Germania Hoisten)

