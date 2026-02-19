 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Wintertransfers Kreisliga B Essen - die Zugänge & Abgänge

Die Zugänge, Abgänge und generell die Transfers aller Vereine der Kreisliga B Essen in der Winterpause 2025/26 findet ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: RK-Picture

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1 Essen
Kreisliga B2 Essen
Kreisliga B3 Essen
Ballfreunde
DJK/SF Kate. II

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Essen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

>>> Folge FuPa auf WhatsApp!

Das sind die Wintertransfers

Kreisliga B1

Alemannia Essen II
Trainer: Vahdet Özbek
Zugänge: Ege Akay (Fatihspor Essen 2001)
Abgänge: keine

Ballfreunde Bergeborbeck
Trainer: Mike Sauer
Zugänge: Tengiz Rashoyan (SG 06 Betzdorf), Youness Bouzakoura Ibnelqady (Juspo Altenessen)
Abgänge: Michael Sven Heuving (RuWa Dellwig II)

DJK Dellwig 1910
Trainer: Marvin Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Hussein Zeaiter (Türkiyemspor Essen), Amar Sogolj (FC Welheim), Sven Rosen (SG Osterfeld)

DJK SG Altenessen II
Trainer: Patrick Pawlowski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK SG Altenessen III
Trainer: Emir Cosic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Essener SG 99/06 II
Trainer: Rauesch Barzangi
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Fatihspor Essen 2001 II
Trainer: Eralp Demirsoy
Zugänge: Hevin Karakas (Firtinaspor Herne II), Azad Karakas (Firtinaspor Herne II), Aydin Bulut (Firtinaspor Herne II), Kaan Hasgül (Firtinaspor Herne II), Enes Aydin (Firtinaspor Herne II), Salih Bulut (Firtinaspor Herne II)
Abgänge: keine

Juspo Essen-West
Trainer: Cenk Zeaiter
Zugänge: keine
Abgänge: Marlon-Justin Methner (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Firas El-Awad (SV Borbeck)

RuWa Dellwig II
Trainer: Taoufik Asanay
Zugänge: Patrick Grabowski (), Rony Younes (eigene Jugend), Ali Akhdar (DJK Dellwig 1910 II), Michael Sven Heuving (Ballfreunde Bergeborbeck), Andre Dirks (Juspo Altenessen II)
Abgänge: Gabriel Pietzka (Glück-Auf Sterkrade), Kevin Karch (pausiert)

SG Essen-Schönebeck III
Trainer: Bernd Allekotte
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SuS Haarzopf III
Trainer: Heiko Tüting
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Tgd. Essen II
Trainer: David Smeilus, Rene Corica
Zugänge: keine
Abgänge: Robert Golley (Essener SC Preußen), Efdal Gelin (Essener SC Preußen), Tobias Kießlich (Essener SC Preußen), Ben Geiermann (Essener SC Preußen)

Tura 86 Essen
Trainer: Murat Barakazi
Zugänge: Husayn Salih Husayn Mohammed Fanishah (), Eric Bobrowitz (SV Raadt zg.), Houssaine Siti (SV Raadt zg.)
Abgänge: keine

Türkiyemspor Essen II
Trainer: Ufuk Yilmaz, Yavuz Alsancak
Zugänge: Tarik Süheyl Yurtseven (Türkiyemspor Essen), Ridvan Demir ()
Abgänge: keine

TuS Holsterhausen II
Trainer: Daniel Trinka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Frohnhausen II
Trainer: Vahel Joumaa, Faris Ali
Zugänge: keine
Abgänge: Salim Abu Mahfouz (), Mohammad Reza Nazerian (SpVg Schonnebeck II)

Kreisliga B2

AL-ARZ Libanon II
Trainer: Moussa Allouche
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Adler Union Frintrop III
Trainer: Sebastian Westkamp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II
Trainer: Pierre Arendt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DKSV Helene Essen II
Trainer:
Zugänge: Walat Mohamad ()
Abgänge: Burak Ali (TGD Essen-West IV)

Essener SC Preußen II
Trainer: Philip Gellrich
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Karnap 07/27 II
Trainer: Marcel Hagner
Zugänge: Martin Weiß (FC Karnap 07/27), Vural Ekinci (FC Karnap 07/27)
Abgänge: keine

FC Saloniki Essen II
Trainer: Stergios Bimbisidis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Stoppenberg II
Trainer: Thorsten Hildebrand, Mathias Scheibel, Andreas Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Juspo Altenessen II
Trainer: Mohamad Khalil
Zugänge: keine
Abgänge: Tolga Kirlangic (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Andre Dirks (RuWa Dellwig II)

SC Werden-Heidhausen III
Trainer: Patrick Hubl, Pascal Bartels
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Bela Allerheiligen (Fortuna Bredeney II)

SG Essen-Schönebeck IV
Trainer: Philipp Speh, Jonas Weitzel
Zugänge: keine
Abgänge: Recep Molla Hasan (Pause), Moritz Speh (Karriereende), Dominik Teschner (Karriereende)

Sportfreunde Altenessen II
Trainer: Tommy Kockro
Zugänge: Daniel Benli (Sportfreunde Altenessen), Jan-Lukas Nett (Sportfreunde Altenessen), Julian Wittmann (Sportfreunde Altenessen)
Abgänge: keine

TGD Essen-West III
Trainer: Tobias Eström, Eddy Temu
Zugänge: Mohammad Alsuwais (TGD Essen-West)
Abgänge: keine

TuS Holsterhausen III
Trainer: Maximilian Kalb
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuSEM Essen 1926 III
Trainer: Fabian Horn, Jonas Strothe
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Vogelheimer SV II
Trainer: Stephan Ruhmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Kreisliga B3

Essener SG 99/06
Trainer: Ibrahim Ramadan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

ETB Schwarz-Weiß Essen II
Trainer: Marvin Zitschke
Zugänge: Marlon-Justin Methner (Juspo Essen-West), Marco Issel (Heisinger SV II), Hatem Ghalem Baladi (), Tolga Kirlangic (Juspo Altenessen II), Marouane Bensameh (Bader SV 91 zg.), Marouane Baouch (Bader SV 91 zg.), Ilijas Chabani (TuS Holsterhausen)
Abgänge: Enrico Cenk Muina Nieto (TuS Kaltehardt), Jan Erik Wirth (VfL Sportfreunde Essen)

FC Blau-Gelb Überruhr II
Trainer:
Zugänge: Dominik Koch (Rot-Weiss Essen III)
Abgänge: keine

Fortuna Bredeney II
Trainer: Johannes Kolbe
Zugänge: Paul Kemper (TuS Hochheim II), Simon Bela Allerheiligen (SC Werden-Heidhausen III)
Abgänge: Giovanni Raviotta (pausiert), Paul Jakob Brandi (Studium), Torben Burchhardt (TuS Holsterhausen), Dustin Dröge (DJK RSC Essen), Shayan Yekrangian (nicht bekannt), Philipp Markus Frebel (Studium), Elias Edward Fuchs (Studium), Valentin Nonhoff (Studium), Marlon Palm (Studium)

Heisinger SV II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sabri Lakhdar (Heisinger SV), Marco Issel (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Laurenz Constantin Schulz (Heisinger SV)

Preußen Eiberg II
Trainer: Mike Hiegemann, Pascal Frank
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Werden-Heidhausen II
Trainer: Jason Munsch, Sebastian Hüsken
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Hülsewiesche (DJK RSC Essen), Aurel Jahaj (FC Marl)

SG Kupferdreh-Byfang
Trainer: Sven Woop
Zugänge: Fabio Fede ()
Abgänge: Marcus Folgner (Post SV Siegfried Hamborn), Engin Köse (SV Borbeck), Marc Niklas Tietz (SuS 21 Oberhausen), Darius Melvudin Cziuk (Post SV Siegfried Hamborn), Dennis Blömer (Sportfreunde Altenessen), Dennis Schmidt (SG Rodebachtal)

Sportfreunde Niederwenigern III
Trainer: Timo Vössing
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SpVgg Steele II
Trainer: Timo Schnepp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SuS Niederbonsfeld II
Trainer: Marcel Manzombe
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Burgaltendorf II
Trainer: René Nolte
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Kray 04
Trainer: Richard Ruthenkolk
Zugänge: Marcel Tech (DJK Dellwig 1910 II), Lavdim Kasumaj (SV Leithe II)
Abgänge: Fabian Eberhardt (SV Leithe)

TC Freisenbruch
Trainer: Helmut Bergmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Teutonia Überruhr II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Sportfreunde Essen
Trainer: Benedikt Birwe, Wolfgang Hoffmann
Zugänge: Ole Hegewald (), Lasse Hegewald (), Nick Maaßen (), Hauke Hinners (), Jan Erik Wirth (ETB Schwarz-Weiß Essen II)
Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: