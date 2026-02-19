Wintertransfers Kreisliga B Essen - die Zugänge & Abgänge

DJK Dellwig 1910

Trainer: Marvin Schmidt

Zugänge: keine

Abgänge: Hussein Zeaiter (Türkiyemspor Essen), Amar Sogolj (FC Welheim), Sven Rosen (SG Osterfeld)



DJK SG Altenessen II

Trainer: Patrick Pawlowski

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Kreisliga B2

DJK SG Altenessen IIITrainer: Emir CosicZugänge: keineAbgänge: keineEssener SG 99/06 IITrainer: Rauesch BarzangiZugänge: keineAbgänge: keineFatihspor Essen 2001 IITrainer: Eralp DemirsoyZugänge: Hevin Karakas (Firtinaspor Herne II), Azad Karakas (Firtinaspor Herne II), Aydin Bulut (Firtinaspor Herne II), Kaan Hasgül (Firtinaspor Herne II), Enes Aydin (Firtinaspor Herne II), Salih Bulut (Firtinaspor Herne II)Abgänge: keineJuspo Essen-WestTrainer: Cenk ZeaiterZugänge: keineAbgänge: Marlon-Justin Methner (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Firas El-Awad (SV Borbeck)RuWa Dellwig IITrainer: Taoufik AsanayZugänge: Patrick Grabowski (), Rony Younes (eigene Jugend), Ali Akhdar (DJK Dellwig 1910 II), Michael Sven Heuving (Ballfreunde Bergeborbeck), Andre Dirks (Juspo Altenessen II)Abgänge: Gabriel Pietzka (Glück-Auf Sterkrade), Kevin Karch (pausiert)SG Essen-Schönebeck IIITrainer: Bernd AllekotteZugänge: keineAbgänge: keineSuS Haarzopf IIITrainer: Heiko TütingZugänge: keineAbgänge: keineTgd. Essen IITrainer: David Smeilus, Rene CoricaZugänge: keineAbgänge: Robert Golley (Essener SC Preußen), Efdal Gelin (Essener SC Preußen), Tobias Kießlich (Essener SC Preußen), Ben Geiermann (Essener SC Preußen)Tura 86 EssenTrainer: Murat BarakaziZugänge: Husayn Salih Husayn Mohammed Fanishah (), Eric Bobrowitz (SV Raadt zg.), Houssaine Siti (SV Raadt zg.)Abgänge: keineTürkiyemspor Essen IITrainer: Ufuk Yilmaz, Yavuz AlsancakZugänge: Tarik Süheyl Yurtseven (Türkiyemspor Essen), Ridvan Demir ()Abgänge: keineTuS Holsterhausen IITrainer: Daniel TrinkaZugänge: keineAbgänge: keineVfB Frohnhausen IITrainer: Vahel Joumaa, Faris AliZugänge: keineAbgänge: Salim Abu Mahfouz (), Mohammad Reza Nazerian (SpVg Schonnebeck II)

AL-ARZ Libanon II

Trainer: Moussa Allouche

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Adler Union Frintrop III

Trainer: Sebastian Westkamp

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II

Trainer: Pierre Arendt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DKSV Helene Essen II

Trainer:

Zugänge: Walat Mohamad ()

Abgänge: Burak Ali (TGD Essen-West IV)



Essener SC Preußen II

Trainer: Philip Gellrich

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Karnap 07/27 II

Trainer: Marcel Hagner

Zugänge: Martin Weiß (FC Karnap 07/27), Vural Ekinci (FC Karnap 07/27)

Abgänge: keine



FC Saloniki Essen II

Trainer: Stergios Bimbisidis

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Stoppenberg II

Trainer: Thorsten Hildebrand, Mathias Scheibel, Andreas Meyer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Juspo Altenessen II

Trainer: Mohamad Khalil

Zugänge: keine

Abgänge: Tolga Kirlangic (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Andre Dirks (RuWa Dellwig II)



SC Werden-Heidhausen III

Trainer: Patrick Hubl, Pascal Bartels

Zugänge: keine

Abgänge: Simon Bela Allerheiligen (Fortuna Bredeney II)



SG Essen-Schönebeck IV

Trainer: Philipp Speh, Jonas Weitzel

Zugänge: keine

Abgänge: Recep Molla Hasan (Pause), Moritz Speh (Karriereende), Dominik Teschner (Karriereende)



Sportfreunde Altenessen II

Trainer: Tommy Kockro

Zugänge: Daniel Benli (Sportfreunde Altenessen), Jan-Lukas Nett (Sportfreunde Altenessen), Julian Wittmann (Sportfreunde Altenessen)

Abgänge: keine



TGD Essen-West III

Trainer: Tobias Eström, Eddy Temu

Zugänge: Mohammad Alsuwais (TGD Essen-West)

Abgänge: keine



TuS Holsterhausen III

Trainer: Maximilian Kalb

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TuSEM Essen 1926 III

Trainer: Fabian Horn, Jonas Strothe

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Vogelheimer SV II

Trainer: Stephan Ruhmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Kreisliga B3

Essener SG 99/06

Trainer: Ibrahim Ramadan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



ETB Schwarz-Weiß Essen II

Trainer: Marvin Zitschke

Zugänge: Marlon-Justin Methner (Juspo Essen-West), Marco Issel (Heisinger SV II), Hatem Ghalem Baladi (), Tolga Kirlangic (Juspo Altenessen II), Marouane Bensameh (Bader SV 91 zg.), Marouane Baouch (Bader SV 91 zg.), Ilijas Chabani (TuS Holsterhausen)

Abgänge: Enrico Cenk Muina Nieto (TuS Kaltehardt), Jan Erik Wirth (VfL Sportfreunde Essen)



FC Blau-Gelb Überruhr II

Trainer:

Zugänge: Dominik Koch (Rot-Weiss Essen III)

Abgänge: keine



Fortuna Bredeney II

Trainer: Johannes Kolbe

Zugänge: Paul Kemper (TuS Hochheim II), Simon Bela Allerheiligen (SC Werden-Heidhausen III)

Abgänge: Giovanni Raviotta (pausiert), Paul Jakob Brandi (Studium), Torben Burchhardt (TuS Holsterhausen), Dustin Dröge (DJK RSC Essen), Shayan Yekrangian (nicht bekannt), Philipp Markus Frebel (Studium), Elias Edward Fuchs (Studium), Valentin Nonhoff (Studium), Marlon Palm (Studium)



Heisinger SV II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: Sabri Lakhdar (Heisinger SV), Marco Issel (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Laurenz Constantin Schulz (Heisinger SV)



Preußen Eiberg II

Trainer: Mike Hiegemann, Pascal Frank

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Werden-Heidhausen II

Trainer: Jason Munsch, Sebastian Hüsken

Zugänge: keine

Abgänge: Pascal Hülsewiesche (DJK RSC Essen), Aurel Jahaj (FC Marl)



SG Kupferdreh-Byfang

Trainer: Sven Woop

Zugänge: Fabio Fede ()

Abgänge: Marcus Folgner (Post SV Siegfried Hamborn), Engin Köse (SV Borbeck), Marc Niklas Tietz (SuS 21 Oberhausen), Darius Melvudin Cziuk (Post SV Siegfried Hamborn), Dennis Blömer (Sportfreunde Altenessen), Dennis Schmidt (SG Rodebachtal)



Sportfreunde Niederwenigern III

Trainer: Timo Vössing

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Steele II

Trainer: Timo Schnepp

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SuS Niederbonsfeld II

Trainer: Marcel Manzombe

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Burgaltendorf II

Trainer: René Nolte

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Kray 04

Trainer: Richard Ruthenkolk

Zugänge: Marcel Tech (DJK Dellwig 1910 II), Lavdim Kasumaj (SV Leithe II)

Abgänge: Fabian Eberhardt (SV Leithe)



TC Freisenbruch

Trainer: Helmut Bergmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Teutonia Überruhr II

Trainer:

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Sportfreunde Essen

Trainer: Benedikt Birwe, Wolfgang Hoffmann

Zugänge: Ole Hegewald (), Lasse Hegewald (), Nick Maaßen (), Hauke Hinners (), Jan Erik Wirth (ETB Schwarz-Weiß Essen II)

Abgänge: keine

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: