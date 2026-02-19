Wintertransfers Kreisliga B Essen - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Essen - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Alemannia Essen II
Trainer: Vahdet Özbek
Zugänge: Ege Akay (Fatihspor Essen 2001)
Abgänge: keine
Ballfreunde Bergeborbeck
Trainer: Mike Sauer
Zugänge: Tengiz Rashoyan (SG 06 Betzdorf), Youness Bouzakoura Ibnelqady (Juspo Altenessen)
Abgänge: Michael Sven Heuving (RuWa Dellwig II)
AL-ARZ Libanon II
Trainer: Moussa Allouche
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DJK Adler Union Frintrop III
Trainer: Sebastian Westkamp
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II
Trainer: Pierre Arendt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
DKSV Helene Essen II
Trainer:
Zugänge: Walat Mohamad ()
Abgänge: Burak Ali (TGD Essen-West IV)
Essener SC Preußen II
Trainer: Philip Gellrich
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Karnap 07/27 II
Trainer: Marcel Hagner
Zugänge: Martin Weiß (FC Karnap 07/27), Vural Ekinci (FC Karnap 07/27)
Abgänge: keine
FC Saloniki Essen II
Trainer: Stergios Bimbisidis
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Stoppenberg II
Trainer: Thorsten Hildebrand, Mathias Scheibel, Andreas Meyer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Juspo Altenessen II
Trainer: Mohamad Khalil
Zugänge: keine
Abgänge: Tolga Kirlangic (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Andre Dirks (RuWa Dellwig II)
SC Werden-Heidhausen III
Trainer: Patrick Hubl, Pascal Bartels
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Bela Allerheiligen (Fortuna Bredeney II)
SG Essen-Schönebeck IV
Trainer: Philipp Speh, Jonas Weitzel
Zugänge: keine
Abgänge: Recep Molla Hasan (Pause), Moritz Speh (Karriereende), Dominik Teschner (Karriereende)
Sportfreunde Altenessen II
Trainer: Tommy Kockro
Zugänge: Daniel Benli (Sportfreunde Altenessen), Jan-Lukas Nett (Sportfreunde Altenessen), Julian Wittmann (Sportfreunde Altenessen)
Abgänge: keine
TGD Essen-West III
Trainer: Tobias Eström, Eddy Temu
Zugänge: Mohammad Alsuwais (TGD Essen-West)
Abgänge: keine
TuS Holsterhausen III
Trainer: Maximilian Kalb
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuSEM Essen 1926 III
Trainer: Fabian Horn, Jonas Strothe
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Vogelheimer SV II
Trainer: Stephan Ruhmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Essener SG 99/06
Trainer: Ibrahim Ramadan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
ETB Schwarz-Weiß Essen II
Trainer: Marvin Zitschke
Zugänge: Marlon-Justin Methner (Juspo Essen-West), Marco Issel (Heisinger SV II), Hatem Ghalem Baladi (), Tolga Kirlangic (Juspo Altenessen II), Marouane Bensameh (Bader SV 91 zg.), Marouane Baouch (Bader SV 91 zg.), Ilijas Chabani (TuS Holsterhausen)
Abgänge: Enrico Cenk Muina Nieto (TuS Kaltehardt), Jan Erik Wirth (VfL Sportfreunde Essen)
FC Blau-Gelb Überruhr II
Trainer:
Zugänge: Dominik Koch (Rot-Weiss Essen III)
Abgänge: keine
Fortuna Bredeney II
Trainer: Johannes Kolbe
Zugänge: Paul Kemper (TuS Hochheim II), Simon Bela Allerheiligen (SC Werden-Heidhausen III)
Abgänge: Giovanni Raviotta (pausiert), Paul Jakob Brandi (Studium), Torben Burchhardt (TuS Holsterhausen), Dustin Dröge (DJK RSC Essen), Shayan Yekrangian (nicht bekannt), Philipp Markus Frebel (Studium), Elias Edward Fuchs (Studium), Valentin Nonhoff (Studium), Marlon Palm (Studium)
Heisinger SV II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Sabri Lakhdar (Heisinger SV), Marco Issel (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Laurenz Constantin Schulz (Heisinger SV)
Preußen Eiberg II
Trainer: Mike Hiegemann, Pascal Frank
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Werden-Heidhausen II
Trainer: Jason Munsch, Sebastian Hüsken
Zugänge: keine
Abgänge: Pascal Hülsewiesche (DJK RSC Essen), Aurel Jahaj (FC Marl)
SG Kupferdreh-Byfang
Trainer: Sven Woop
Zugänge: Fabio Fede ()
Abgänge: Marcus Folgner (Post SV Siegfried Hamborn), Engin Köse (SV Borbeck), Marc Niklas Tietz (SuS 21 Oberhausen), Darius Melvudin Cziuk (Post SV Siegfried Hamborn), Dennis Blömer (Sportfreunde Altenessen), Dennis Schmidt (SG Rodebachtal)
Sportfreunde Niederwenigern III
Trainer: Timo Vössing
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Steele II
Trainer: Timo Schnepp
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SuS Niederbonsfeld II
Trainer: Marcel Manzombe
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Burgaltendorf II
Trainer: René Nolte
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Kray 04
Trainer: Richard Ruthenkolk
Zugänge: Marcel Tech (DJK Dellwig 1910 II), Lavdim Kasumaj (SV Leithe II)
Abgänge: Fabian Eberhardt (SV Leithe)
TC Freisenbruch
Trainer: Helmut Bergmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Teutonia Überruhr II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Sportfreunde Essen
Trainer: Benedikt Birwe, Wolfgang Hoffmann
Zugänge: Ole Hegewald (), Lasse Hegewald (), Nick Maaßen (), Hauke Hinners (), Jan Erik Wirth (ETB Schwarz-Weiß Essen II)
Abgänge: keine
