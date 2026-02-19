Wintertransfers Kreisliga B Duisburg - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Duisburg-Dinslaken-Mülheim - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Dümptener TV
Trainer: Burim Berisha, Bastian Pusch, Sascha Pires
Zugänge: Ruben Ampong (SpVgg Steele), Richmond Darko (SC Croatia Mülheim II), David Bröhl (1. FC Mülheim-Styrum II), Duran Gök (1. FC Mülheim-Styrum II)
Abgänge: Imran Ömür (Rheinland Hamborn), Jakob Kruse (), Eren Tama (), Mohamad Alabdo (), Marcel Cürten (Dümptener TV II), Eren Tama (Fatihspor II), Recep Tuna (1. FC Mülheim-Styrum II)
Mülheimer SV 07 III
Trainer: Lucas Bartel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
1. FC Dersimspor
Trainer: Göksan Arslan
Zugänge: Serkan Polat (Rheinland Hamborn II), Göksan Arslan (Viktoria Buchholz), Diyar Tekin (Unbekannt), Muzobanzi Nyamidzi (Unbekannt), Justin Kreft (Sportfreunde Walsum 09), Devin Cetin (Spvgg Meiderich 06/95)
Abgänge: Berkan Güntuncer (DJK Vierlinden), Deniz Beran Güntuncer (DJK Vierlinden)
DJK Lösort Meiderich
Trainer: Kevin Sanchez, Stephan Schröter, Manuel Wawrzyniak
Zugänge: Kadir Kaya (SV Schwafheim), Emmanuel Lucaßen (SV Schwafheim), Nico Bäsner (DJK Vierlinden II), Justin Leon Kaczmarek (MTV Union Hamborn), Julian Bücher (TuRa 88 Duisburg), Thomas Drax (SC Hertha Hamborn), Lenox Mückshof (SV Schwafheim), Lesinat Eminence Miaka (SV Rhenania Hamborn), Nico Bäsner (DJK Vierlinden), Christoph Schenk (FC Albania Duisburg)
Abgänge: Isuf Jefkaj (Unbekannt), Emilio Pennekamp (Unbekannt), Markus Wallbaum (Unbekannt), Niklas Schwarz (DJK Lösort Meiderich III), Devan Steven Smith (Unbekannt), Marco Cornelissen (3.Mannschaft), Marco Cornelissen (DJK Lösort Meiderich III)
DJK Vierlinden II
Trainer: Marcel Timpanaro, Marco Gregor Jaschurek
Zugänge: Julian Baron (Reaktiviert), Marcel Rindfleisch (Reaktiviert), Patrick Kapuscziok (Sportfreunde Walsum 09 II)
Abgänge: Nico Bäsner (DJK Lösort Meiderich), Andre Hrziwnak (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III)
Post SV Siegfried Hamborn
Trainer: Marcus Folgner, Klaus Pischke
Zugänge: Jude Afanyu Bambo (Aus eigener 2.), Vialli Tem Ndumbe (Aus eigener 2.), Hevere Tse Neba Jean (Aus eigener 2.), Marcus Folgner (SG Kupferdreh-Byfang), Klaus Pischke (), Toni Wilczok (Reaktiviert), Darius Melvudin Cziuk (SG Kupferdreh-Byfang), Dennis Ewert (Reaktiviert), Sondy Desamours (DJK Arminia Klosterhardt II), Ertugrul Özdemir (Reaktiviert)
Abgänge: Mike Meyer (Karriereende), Dominik Schmidt (Auszeit), Yannick Schmitz (Ist wieder Spieler), Ertugrul Özdemir (Pausiert), Marlon Pyta (Post SV Siegfried Hamborn II), Dustin Klein (Post SV Siegfried Hamborn II), Cedric Pohl (Post SV Siegfried Hamborn II), Sven Rüdel (Umzug), Sergen Cakir (Unbekannt), Marcel Dieders (Unbekannt), Sebastian Plückelmann (DJK Vierlinden), Dirk Bollmann (Unbekannt), Dustin Klein (MTV Union Hamborn III), Fabrice Fürbach (Unbekannt), Yannick Schmitz (Pause/Unbekannt), Fabrice Fürbach (SV Beeckerwerth), Osman Vejzovic (Beruflich), Yannick Schmitz (Spvgg Meiderich 06/95)
Rheinland Hamborn II
Trainer: Ömer Okumus
Zugänge: Rahman Kurt (), Melih Kavak (Rheinland Hamborn), Bilgehan Öz (), Coskun Gündüz (SV Genc Osman Duisburg II), Mustafa Evcil (SV Genc Osman Duisburg II), Mehmet Onmaz (Duisburger FV 08 II), Kaan Gözübüyük (), Enes Üzel (Viktoria Beeck)
Abgänge: Serkan Polat (1. FC Dersimspor), Cihan Bostanci (SV Genc Osman Duisburg II), Ronaldo Stan (FC Albania Duisburg II), Ismail Yilmaz (SV Beeckerwerth)
RW Selimiyespor Lohberg II
Trainer: Murat Yildirim
Zugänge: Muzaffer Turgut ()
Abgänge: keine
SG Duisburg-Süd 98/20 II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Mert Can Artanlar (GSG Duisburg II), Eren Eroglu (GSG Duisburg II)
SGP Oberlohberg
Trainer: Dirk Thomas
Zugänge: Tom Luke Flemming (TV Jahn Hiesfeld II), Gökhan Yilmaz (Sportfreunde Walsum 09 III)
Abgänge: Simon Deffke (DJK Arminia Klosterhardt II)
Sportfreunde Walsum 09 II
Trainer: Michael Brammer
Zugänge: keine
Abgänge: Marcel Ratajczak (Eintracht Walsum II), Abdul Quadir Horo (Spvgg Meiderich 06/95), Patrick Kapuscziok (DJK Vierlinden II)
Spvgg Meiderich 06/95 II
Trainer: Daniel Sobottka
Zugänge: Marco Reiß (SV Duissern III), Dominic Dahmen (Spvgg Meiderich 06/95)
Abgänge: Luca Gabriel Strötzel (Unbekannt), Justin Klausen (Unbekannt), Marvin Kaiser (SV Viktoria Birten II), Luca Gabriel Strötzel (Sportfreunde Siepen), Louis Runge (Spvgg Meiderich 06/95), Nino Angelovski (Pausiert)
SuS 09 Dinslaken III
Trainer: Niklas Graf, Christoph Nitsche
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SuS Viktoria Wehofen
Trainer: Edis Fazljija
Zugänge: Kai Bauer (Eintracht Walsum), Maximilian Peter Nägel (Post SV Siegfried Hamborn II), Emin Keles (VfvB Ruhrort-Laar), Hilmi Kücüker (DJK Vierlinden)
Abgänge: Jordan Bugislaus (Pausiert), Himzo Muharemovic (Karriereende), Suad Korajac (Unbekannt), Amin Sadat (Unbekannt), Kristian Sljivic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Abdalla Alfassaa (Pausiert), Mirnes Bozalija (Pausiert), Justin Bugislaus (Pausiert), Abdoulaye Camara (Pausiert), Amadu Issa (Pausiert), Adnan Mujdzic (Pausiert), Godwin Success (Pausiert), Souane Pape (Umzug Bayern)
SV Beeckerwerth
Trainer: Pierre Szterlicht
Zugänge: Leonard Matzat (DJK Arminia Klosterhardt III), Mike Meyer (VfvB Ruhrort-Laar), Ismail Yilmaz (Rheinland Hamborn II), Fabrice Fürbach (Post SV Siegfried Hamborn), Joshua Zwang (TuS Baerl)
Abgänge: Amando Andriejewski (SV Budberg)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II
Trainer: Alexander Egorov, Thorsten Manhardt
Zugänge: Niclas Scheidt (Reaktiviert)
Abgänge: Berkay Bodur (GSG Duisburg II), Tobias Lenzen (FC Taxi Duisburg), Simon Timm (Karriereende)
SV Genc Osman Duisburg II
Trainer: Enver Gülsuyu
Zugänge: Erkut Ay (Sportfreunde Walsum 09), Kadir Bostanci (SV Rhenania Hamborn II), Görkem Cosgun (Sportfreunde Walsum 09), Cihan Bostanci (Rheinland Hamborn II), Zedan dawood Qasim (SV Concordia Oberhausen), Ahmet Can Temel (Rheinland Hamborn), Denis Cetinkaya (SV Rhenania Hamborn II), Esam Mustafa (1. FC Hagenshof), Muhammed Talha Okumus (SV Orsoy)
Abgänge: Coskun Gündüz (Rheinland Hamborn II), Mustafa Evcil (Rheinland Hamborn II)
TSV Bruckhausen II
Trainer: Levent Bezgal, Samet Akin
Zugänge: keine
Abgänge: Aziz Ahmet Sirin (VfvB Ruhrort-Laar), Anil Köksel (Sportfreunde Hamborn 07 II)
TuRa 88 Duisburg II
Trainer: Yahya Yanilmaz
Zugänge: Kerem Güngören (TuRa 88 Duisburg)
Abgänge: Michał Wesołowski (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Michał Wesołowski (), Isaac Boateng Boamah (VfL Wedau), Joel Kabangu (DJK Arminia Lirich 1920 II)
VfvB Ruhrort-Laar
Trainer: Murat Selik
Zugänge: Murat Selik (FC Moers-Meerfeld), Ekrem Kantaroglu (FC Albania Duisburg), Hakan Keser (FC Albania Duisburg), Fawaz Shaib Mirza (FC Albania Duisburg), Hussein Alali (FC Albania Duisburg), Emre Yaman (FC Moers-Meerfeld), Aziz Ahmet Sirin (TSV Bruckhausen II), Yasar Halkan Anders Yildirim (SV Haesen-Hochheide)
Abgänge: Emin Keles (SuS Viktoria Wehofen), Mike Meyer (SV Beeckerwerth)
