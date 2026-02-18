Wintertransfers Kreisliga B Düsseldorf - die Zugänge & Abgänge

Die Transfer-Übersicht. – Foto: Sascha Zeise

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düsseldorf - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

CfR Links Düsseldorf II

Trainer: Silke Luner, Ioannis Papadopoulos

Zugänge: keine

Abgänge: Leon Zeka (DJK Sparta Bilk II)



DJK Sparta Bilk II

Trainer: Daniel Alberty

Zugänge: Nikolaos Maliadas (Polizei SV Neuss), Leon Zeka (CfR Links Düsseldorf II)

Abgänge: Konstantin Garidis (DJK Sparta Bilk), Maximilian Ferdinand Neunzig (Pausiert), Christian Neunzig (Pausiert)





Kreisliga B2

DJK Tusa 06 Düsseldorf IITrainer: Stefan Loyda, Timo WulfZugänge: Kevin Günther ()Abgänge: keineFC Hellas DüsseldorfTrainer: Ben Pakusch, Stergios VassiliouZugänge: Dimitrios Tsoutsis (), Adrian Naglic (Rhenania Hochdahl), Tim Kurtz (Lohausener SV II)Abgänge: keineFC TannenhofTrainer: Dionissios LipanisZugänge: keineAbgänge: Lindrit Elmazi (1. FC Grevenbroich-Süd), Samir Kastanjeva (1. FC Grevenbroich-Süd), Leon Fischer (TuS Gerresheim)GSC Hellas DüsseldorfTrainer: Nikolaos KyzeridisZugänge: keineAbgänge: Dimitrios Vasiliadis (KSC Tesla 07)Lohausener SV IITrainer: Linus NeumannZugänge: Anton Neunzig (Pause)Abgänge: Luke Beister (Pause), Marc Achterfeld (Karriereende), Mathis Neumann (Karriereende), Tim Kurtz (FC Hellas Düsseldorf)NK Croatia 70 DüsseldorfTrainer: Hrvoje MarsicZugänge: keineAbgänge: keinePolizei SV Düsseldorf IITrainer: Jasmin KrvavacZugänge: keineAbgänge: keineRather SVTrainer: Daniél Harrer, Kevin JeschkeZugänge: keineAbgänge: keineSC Düsseldorf-West IITrainer: Tom BrzekZugänge: Ben Bollinger (Aus eigener Jugend), Mohamed El Quitar (Rhenania Hochdahl), Konstantin Will (FC Büderich IV zg.)Abgänge: keineSV Hösel IITrainer: Christoph HöfigZugänge: Till Ahrens (SV Hösel II), Dirk Fromme (SV Hösel II), Rene Frohnhoff (ASV Tiefenbroich)Abgänge: Till Ahrens (SV Hösel II), Dirk Fromme (SV Hösel II), Maximilian Rodmann (Pausiert)SV Oberbilk 09Trainer: Daniel ThissenZugänge: Pascal Santo (TuS Gerresheim), Niklas Heise (Rückkehr aus Portugal)Abgänge: Yannick Schneider (Karriereende), Oliver Tent (Karriereende), Leon Tomy (Unbekannt), Oliver Tent (SV Ittertal)TuRU Düsseldorf IITrainer: Sascha EickelsZugänge: keineAbgänge: Ratthachai Kumman (SG Lütgendortmund II)TuS BreitscheidTrainer: Emre YeniZugänge: Maurice Remmel (SSV Erkrath III), Nisar El Fayyad (TuS Gerresheim)Abgänge: keineTV Kalkum-Wittlaer IITrainer: Michael HeckerZugänge: Pascal Sanojca (TuS Gerresheim), Kevin Mike Boateng (FC Welheim)Abgänge: Evgeni Zang (DSC 99 Düsseldorf II), Pascal Geyer (Studium), Christian van Bebber (Studium), Erfan Hooshyar (SC Düsseldorf-West)

FC Türkspor Hilden

Trainer: Giray Kürsat Arslan - Beydilli

Zugänge: Soner Gökce (GSV Langenfeld), Christian Dusi (GSV Langenfeld)

Abgänge: Okan Adas (TuS Köln rechtsrheinisch 1874), Ousmane Kaba (FC Bewegung)



MSV Düsseldorf II

Trainer: Aziz L´kattaoui

Zugänge: Soufiane Abtalas ()

Abgänge: Tarek Ahmid (SC Düsseldorf-West)



MSV Hilden

Trainer: Francesco Montefusco

Zugänge: Yannik Achenbach (VfB 03 Hilden III zg.), Ilias El Khattouti (SG Benrath-Hassels II)

Abgänge: keine



Polizei SV Düsseldorf

Trainer: Thomas Facklam

Zugänge: keine

Abgänge: Niklas Baetz (DSC 99 Düsseldorf II)



Post SV Düsseldorf

Trainer: Markus Schraets

Zugänge: keine

Abgänge: Sebastiano Greco (Umzug)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II

Trainer: Marco Buchler

Zugänge: keine

Abgänge: Alex Dennis Sokoliß (SV Oberbilk 09 II)



SC Unterbach II

Trainer: Gianluca Tedesco

Zugänge: Othman Allaiti (Rhenania Hochdahl), Dante de Meo (VfB 03 Hilden III zg.), Jonas Kummer (SSV Erkrath II), Maximilian Hahn (SSV Erkrath II)

Abgänge: keine



SG Benrath-Hassels II

Trainer: Nico Eckers, David Pagga

Zugänge: Jason Knakowski (AC Italia Hilden II)

Abgänge: Fouad Auragh (SV Hilden-Ost), Lilian Stirbu (AC Italia Hilden), Sebastian Arndt (), Ilias El Khattouti (MSV Hilden), Robert-Andrei Ciopeica (AC Italia Hilden), Maximilian Lüdtke (Garather SV), Oliwier Pacewicz (TSV Urdenbach), Nedim Kasapovic (TSV Urdenbach), David Grunert (Unbekannt), Jassine Sigfeldt (Unbekannt), Leon Nowak (AC Italia Hilden), Din Music (Vereinslose Spieler Niederrhein)



SP.-VG. Hilden 05/06 II

Trainer: Robert Morciniec, Pavlos Saripapasidis

Zugänge: Steffen Rath (SP.-VG. Hilden 05/06), Alban Ahmetaj (TSV Solingen), Lukas Mouseck (Reaktiviert), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06), Maximilian Matthias Alexy (Rhenania Hochdahl)

Abgänge: keine



Sportfreunde Gerresheim II

Trainer: Markus Weber

Zugänge: keine

Abgänge: Luis Gondek (SSV Erkrath), Younes Baziou (SSV Erkrath)



SSV Erkrath

Trainer: David Grützner

Zugänge: Luis Gondek (Sportfreunde Gerresheim II), Younes Baziou (Sportfreunde Gerresheim II), Engin Cakir (TuS Gerresheim)

Abgänge: Oumar Bah (), Soumalia Diakite (), Alessio Hasibra (SSVg 06 Haan), Oumar Bah (DSC 99 Düsseldorf II)



SV Hilden-Ost

Trainer: Manuel Jordan, Björn Wirtz

Zugänge: Fouad Auragh (SG Benrath-Hassels II), André Wiechmann (Eintracht Duisburg), Zouhair El Mathari (SG Benrath-Hassels IV)

Abgänge: Tim Schwenzer (VfL Witzhelden II)



SV Hösel III

Trainer: Patrick Norbisrath

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wersten 04 II

Trainer: Markus Paff

Zugänge: Sebastian Kuchajda (Reaktiviert), Domenic Ziprath (Reaktiviert), Sebastian Hesse (Nach Verletzung zurück als Spieler)

Abgänge: Justin Schneider (SpVg Gustorf/Gindorf II), Yannick Fänders (Unbekannt)



TSV Urdenbach II

Trainer: Patrick Overlack

Zugänge: Yassin Azhari ()

Abgänge: Martin Müller-Broich (), Andre Pascal Kischka (Garather SV)



TuS Gerresheim II

Trainer: Volkan Sariyayla

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfB 03 Hilden III

Trainer: Tobias Wild

Zugänge: keine

Abgänge: Yannik Achenbach (MSV Hilden), Dante de Meo (SC Unterbach II), Paul Becker (GSV Langenfeld)



VfL Benrath II

Trainer: Thomas Kroupa, Enver Perviz

Zugänge: Ahmed Alhousen (), David Grunert (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ahmad Mahdi Hatoum (FC Lions Ransbach)

Abgänge: Mohamed El Ouardani (VfL Benrath III), Mehdi Rostom (VfL Benrath III), Daniel Wende (SSV Erkrath II), David Mohr (TSV Urdenbach), Tristan Kray (Garather SV)

