Wintertransfers Kreisliga B Düsseldorf - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga B Düsseldorf - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
ASC Ratingen-West
Trainer: Denis Steinfort, Ariberto Piazzoli, August Schuller
Zugänge: Robin Schewczyk (Aus eigener Jugend), Leon Di Filippo (SSVg Heiligenhaus II), Alexander Zakancuk (ASV Tiefenbroich)
Abgänge: Taygan Lofcali (Ratingen 04/19 U23 II), Ahmet Lofcali (Pausiert)
BV 04 Düsseldorf
Trainer: Mohamed Afritit
Zugänge: keine
Abgänge: Philipp Gollak (SC Düsseldorf-West), Lasha-Giorgi Lomtatidze (SG Unterrath)
FC Türkspor Hilden
Trainer: Giray Kürsat Arslan - Beydilli
Zugänge: Soner Gökce (GSV Langenfeld), Christian Dusi (GSV Langenfeld)
Abgänge: Okan Adas (TuS Köln rechtsrheinisch 1874), Ousmane Kaba (FC Bewegung)
MSV Düsseldorf II
Trainer: Aziz L´kattaoui
Zugänge: Soufiane Abtalas ()
Abgänge: Tarek Ahmid (SC Düsseldorf-West)
MSV Hilden
Trainer: Francesco Montefusco
Zugänge: Yannik Achenbach (VfB 03 Hilden III zg.), Ilias El Khattouti (SG Benrath-Hassels II)
Abgänge: keine
Polizei SV Düsseldorf
Trainer: Thomas Facklam
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Baetz (DSC 99 Düsseldorf II)
Post SV Düsseldorf
Trainer: Markus Schraets
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastiano Greco (Umzug)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II
Trainer: Marco Buchler
Zugänge: keine
Abgänge: Alex Dennis Sokoliß (SV Oberbilk 09 II)
SC Unterbach II
Trainer: Gianluca Tedesco
Zugänge: Othman Allaiti (Rhenania Hochdahl), Dante de Meo (VfB 03 Hilden III zg.), Jonas Kummer (SSV Erkrath II), Maximilian Hahn (SSV Erkrath II)
Abgänge: keine
SG Benrath-Hassels II
Trainer: Nico Eckers, David Pagga
Zugänge: Jason Knakowski (AC Italia Hilden II)
Abgänge: Fouad Auragh (SV Hilden-Ost), Lilian Stirbu (AC Italia Hilden), Sebastian Arndt (), Ilias El Khattouti (MSV Hilden), Robert-Andrei Ciopeica (AC Italia Hilden), Maximilian Lüdtke (Garather SV), Oliwier Pacewicz (TSV Urdenbach), Nedim Kasapovic (TSV Urdenbach), David Grunert (Unbekannt), Jassine Sigfeldt (Unbekannt), Leon Nowak (AC Italia Hilden), Din Music (Vereinslose Spieler Niederrhein)
SP.-VG. Hilden 05/06 II
Trainer: Robert Morciniec, Pavlos Saripapasidis
Zugänge: Steffen Rath (SP.-VG. Hilden 05/06), Alban Ahmetaj (TSV Solingen), Lukas Mouseck (Reaktiviert), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06), Maximilian Matthias Alexy (Rhenania Hochdahl)
Abgänge: keine
Sportfreunde Gerresheim II
Trainer: Markus Weber
Zugänge: keine
Abgänge: Luis Gondek (SSV Erkrath), Younes Baziou (SSV Erkrath)
SSV Erkrath
Trainer: David Grützner
Zugänge: Luis Gondek (Sportfreunde Gerresheim II), Younes Baziou (Sportfreunde Gerresheim II), Engin Cakir (TuS Gerresheim)
Abgänge: Oumar Bah (), Soumalia Diakite (), Alessio Hasibra (SSVg 06 Haan), Oumar Bah (DSC 99 Düsseldorf II)
SV Hilden-Ost
Trainer: Manuel Jordan, Björn Wirtz
Zugänge: Fouad Auragh (SG Benrath-Hassels II), André Wiechmann (Eintracht Duisburg), Zouhair El Mathari (SG Benrath-Hassels IV)
Abgänge: Tim Schwenzer (VfL Witzhelden II)
SV Hösel III
Trainer: Patrick Norbisrath
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wersten 04 II
Trainer: Markus Paff
Zugänge: Sebastian Kuchajda (Reaktiviert), Domenic Ziprath (Reaktiviert), Sebastian Hesse (Nach Verletzung zurück als Spieler)
Abgänge: Justin Schneider (SpVg Gustorf/Gindorf II), Yannick Fänders (Unbekannt)
TSV Urdenbach II
Trainer: Patrick Overlack
Zugänge: Yassin Azhari ()
Abgänge: Martin Müller-Broich (), Andre Pascal Kischka (Garather SV)
TuS Gerresheim II
Trainer: Volkan Sariyayla
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB 03 Hilden III
Trainer: Tobias Wild
Zugänge: keine
Abgänge: Yannik Achenbach (MSV Hilden), Dante de Meo (SC Unterbach II), Paul Becker (GSV Langenfeld)
VfL Benrath II
Trainer: Thomas Kroupa, Enver Perviz
Zugänge: Ahmed Alhousen (), David Grunert (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ahmad Mahdi Hatoum (FC Lions Ransbach)
Abgänge: Mohamed El Ouardani (VfL Benrath III), Mehdi Rostom (VfL Benrath III), Daniel Wende (SSV Erkrath II), David Mohr (TSV Urdenbach), Tristan Kray (Garather SV)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: