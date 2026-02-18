Wintertransfers Kreisliga A2 Remscheid-Solingen - Zugänge & Abgänge

Die Transfers der A2. – Foto: David Zimmer

Genclerbirligi Opladen

Trainer: Abdullah Tüfekci

Zugänge: Bekir Polat (GSV Langenfeld II), Hasan Celik (GSV Langenfeld II), Deniz Kerim Gül (TuS Quettingen), Francesco Cerrone (TuS Quettingen), Anass Ziry (DV Solingen II), Erkay Gündogdu (TuS Quettingen)

Abgänge: Ahmed Dahri (TuS Quettingen II), Novica Petkovic (), Adam Daaboub (), Micael Dipumba (), Denis Horn (), Hakan Aydin ()



GSV Langenfeld II

Trainer: Serkan Tekdemir

Zugänge: Burak Tanrikulu (), Mert Saka (), Max Bartsch (), Yasin Bahar (), Evren Camdal (), Hassan El-Zein (GSV Langenfeld III)

Abgänge: Shaher Haji Mhallo (), Dennis Passafiume (), Hesha Nasser (), Hasan Celik (), Bekir Polat (), Dennis Passafiume (BSC Union Solingen), Bekir Polat (Genclerbirligi Opladen), Hasan Celik (Genclerbirligi Opladen), Hesha Nasser (TuS Quettingen II)





Hastener TVTrainer: Giuseppe ZizziZugänge: Giuseppe Zizzi (TuRa Remscheid-Süd)Abgänge: keineSC 08 RadevormwaldTrainer: Daniel KrauseZugänge: keineAbgänge: keineSC Ayyildiz RemscheidTrainer: Serkan HacisalihogluZugänge: Resit Cetin (SV 09/35 Wermelskirchen), Cengiz Cetin (SV 09/35 Wermelskirchen)Abgänge: Fehmi Cengiz (VfB 06 Schwelm), Mehmet Atak (TuRa Remscheid-Süd), Klimas Sanganaza (ASC Akhtamar)SC LeichlingenTrainer: Michael CzokZugänge: keineAbgänge: keineSSV Bergisch Born IITrainer: Marvin PlottZugänge: Frederik Streit (SSV Bergisch Born), Dustin Köhler (SSV Bergisch Born), Leo Wuttke (SSV Bergisch Born)Abgänge: keineSSV DhünnTrainer: Dennis SchmidtZugänge: keineAbgänge: Giuseppe Campana (FC Remscheid), Mohammad Noor Alsulaiman (RSV Hückeswagen), Laurenz Felbick (RSV Hückeswagen), Justin Hager (SSV Dhünn II)SSV LützenkirchenTrainer: Nicolas HartlZugänge: keineAbgänge: keineSV 09/35 Wermelskirchen IITrainer: Patrick GrünZugänge: keineAbgänge: keineTG HilgenTrainer: Jonas LauerZugänge: keineAbgänge: keineTS StruckTrainer: Mustafa GünlüZugänge: keineAbgänge: Kemal Türkel (TV Herbeck II zg.), Haitam Abourial (Pause), Gianluca Guarascio (Pause), Amin Ijfiri (TS Struck II), Marcel Polgar (BV Remscheid), Amin Bahaddou (TS Struck II), Paul Leon Wittkopp (TS Struck II), Martin Raul Aragon Melchor (TS Struck II)TuRa Remscheid-SüdTrainer: Matthias WinklerZugänge: Matthias Winkler (Vereinslos), Andreas Merchel (SG Hackenberg), Domenic Walloschek (Vereinslos), Mehmet Atak (SC Ayyildiz Remscheid)Abgänge: Giuseppe Zizzi (Hastener TV), Vladyslav Obukhivskyi (TuRa Remscheid-Süd II), Salvatore Caruso (Unbekannt), Salvatore Caruso (FC Remscheid II)Türkiyemspor RemscheidTrainer: Salih Özuzun, Ismet Sutkovic, Oliver HipplerZugänge: keineAbgänge: keineTuS QuettingenTrainer: Tunahan TekZugänge: Serkan Özkan (TuS 1887 Roland Bürrig), Hakan Özkan (TuS 1887 Roland Bürrig)Abgänge: Deniz Kerim Gül (Genclerbirligi Opladen), Francesco Cerrone (Genclerbirligi Opladen), Erkay Gündogdu (Genclerbirligi Opladen), Emirkan Nair (TuS 1887 Roland Bürrig II), Aktay Sezer (DV Solingen II)

Kreisliga: Alle Transfers der Saison in der Übersicht

BV Bergisch Neukirchen

Trainer: Heiko Schornstein

Zugänge: Mehmet Sezer (1. FC Sport-Ring Solingen), Adem Cakmanus (1. FC Sport-Ring Solingen), Marcel Jeske (HSV Langenfeld), Heiko Schornstein (HSV Langenfeld), Riccardo Colombo (SV Hilden-Ost), Goran Antelj (DV Solingen II), Alessio Paolo Milan Beuchel (SV Schlebusch), Mohammed Abdramane (BV Bergisch Neukirchen), Gustavo Lino (TSV Solingen), Mustafa Savun (BV Bergisch Neukirchen), Georgios Alexandridis (BV Bergisch Neukirchen), Eliah Theobald (BV Bergisch Neukirchen)

Abgänge: Kadrus Brahimi (Genclerbirligi Opladen), Yannis Boddenberg (DV Solingen II), Anass Ziry (DV Solingen II), Maximilian Rene Kretzschmar (TuSpo Richrath), Bilal Demirok (Dabringhauser TV), Daniel Mücke (SC Germania Reusrath), Lucas Bock (SC Germania Reusrath), Daniel Adamek (SC Germania Reusrath), Georgios Alexandridis (Studium in Griechenland), Goran Antelj (Pause), Tim Steger (Studium), Alec Wegner (BV Bergisch Neukirchen II), Mustafa Savun (Pause wegen längerer Verletzung), Alessio Paolo Milan Beuchel (unbekannt)



Dabringhauser TV

Trainer: Hayrush Islami

Zugänge: Finn Pannack (SV 09/35 Wermelskirchen), Ramazan Karacaer (TG Hilgen), Besart Maliqi (TG Hilgen), Edon Maliqi (TG Hilgen), Leon Smakolli (TG Hilgen), Marvin Dattner (SV 09/35 Wermelskirchen), Bilal Demirok (BV Bergisch Neukirchen), Tobias Bräuning (Vereinslos), Amine Brahimi (Dabringhauser TV II), Noah Brandherm (Dabringhauser TV II), Mark John Lawton (Dabringhauser TV II), Fynn Asbach (Dabringhauser TV II), Dustin Weber (Dabringhauser TV II), Yannick Weber (Dabringhauser TV II), Marvin Hindrichs (Dabringhauser TV II), Jonas Neldner (Dabringhauser TV II), Alexander Langen (Dabringhauser TV II), Henrik Geis (Dabringhauser TV II), Florian Ballerstein (Dabringhauser TV II), Mathias Echl (Dabringhauser TV II), Sebastian Bublies (Dabringhauser TV II), Lars Nitschke (Dabringhauser TV II), Niklas Lantzke (SV Altenberg 1948 II), Jan Mrozek (Dabringhauser TV II), Semin Hrnjic (CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Tom Schnell (Dabringhauser TV II), Nils Niklas Pannack (Dabringhauser TV II)

Abgänge: Marcel Ritter (SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich)



Genclerbirligi Opladen

Trainer: Abdullah Tüfekci

Zugänge: Kadrus Brahimi (BV Bergisch Neukirchen), Cedric Winter (Sc Leverkusen 2), Denis Horn (SC Leverkusen 2), Ahmed Muhsen Mohammed (TuS Quettingen), Micael Dipumba (DSK Köln), Adam Daaboub (Genclerbirligi Opladen II), Tolga Inam (Genclerbirligi Opladen II), Roman Blohman (TuS Quettingen), Alessio Ferranti (TuS Quettingen), Mario Cerrone (TuS Quettingen II), Bekir Polat (GSV Langenfeld II), Hasan Celik (GSV Langenfeld II), Deniz Kerim Gül (TuS Quettingen), Francesco Cerrone (TuS Quettingen), Anass Ziry (DV Solingen II), Erkay Gündogdu (TuS Quettingen)

Abgänge: Ömer Furkan Ilbay (TuS Quettingen II), Fatih Demir (TuS 1887 Roland Bürrig II), Mirnes Mehovic (SSV Leverkusen-Alkenrath), Ginet Celebi (HSV Langenfeld), Edvard Asllani (FC Siegen United), Ahmed Dahri (TuS Quettingen II), Novica Petkovic (), Adam Daaboub (), Micael Dipumba (), Denis Horn (), Hakan Aydin ()



GSV Langenfeld II

Trainer: Serkan Tekdemir

Zugänge: Sinan Yalca (HSV Langenfeld II), Hasan Celik (TSV Solingen), Dogan Sözeri (TSV Solingen), Ozan Dogan (Sportfreunde Baumberg II), Veton Balaj (FC Germania Zündorf 1913 II), Mert Saka (Rückkehr nach der Auszeit), Shaher Haji Mhallo (SpVg Wahn-Grengel II), Hesha Nasser (TuS Quettingen), Thomas Enns (FC Germania Zündorf 1913 II), Dennis Passafiume (BSC Union Solingen), Burak Tanrikulu (), Mert Saka (), Max Bartsch (), Yasin Bahar (), Evren Camdal (), Hassan El-Zein (GSV Langenfeld III)

Abgänge: Serkan Tekdemir (Rücktritt), Kayhan Vari (Rücktritt), Ufuk Ucar (Rücktritt), Serkan Tekdemir (FC Türkspor Hilden), Ibrahim Avsar (FC Türkspor Hilden), Kayhan Vari (FC Türkspor Hilden), Sascha Zimmer (Pausiert), Selami Algün (Pausiert), Fabio Müller (Post SV Solingen), Shaher Haji Mhallo (), Dennis Passafiume (), Hesha Nasser (), Hasan Celik (), Bekir Polat (), Dennis Passafiume (BSC Union Solingen), Bekir Polat (Genclerbirligi Opladen), Hasan Celik (Genclerbirligi Opladen), Hesha Nasser (TuS Quettingen II)



Hastener TV

Trainer: Giuseppe Zizzi

Zugänge: Giuseppe Zizzi (TuRa Remscheid-Süd)

Abgänge: Luca Fischer (SV 09/35 Wermelskirchen), Florian Börsch (SV 09/35 Wermelskirchen), Ben Rohlf (VfB Marathon Remscheid), Cengiz Can Görgün (VfB Marathon Remscheid), Marco Shenol Luciano (VfB Marathon Remscheid), Joshua Baum (TuRa Remscheid-Süd), Fabrizio-Francesco Zizzi (TuRa Remscheid-Süd), Talha Sarikaya (TuRa Remscheid-Süd), Amir Bungur (SC Ayyildiz Remscheid), Sanel Bungur (SC Ayyildiz Remscheid), Serkan Hacisalihoglu (SC Ayyildiz Remscheid), Mo Karagera (SC Ayyildiz Remscheid), Aaron Stiebing (TuRa Remscheid-Süd), Marvin Gurk (SSV Bergisch Born III), Oliver Adamiec (SG Hackenberg), Dennis Adamiec (SG Hackenberg), Dennis Krzanowski (SG Hackenberg), Edward Yamoah (SG Hackenberg), Florian Leyendecker (SC Ayyildiz Remscheid)



SC 08 Radevormwald

Trainer: Daniel Krause

Zugänge: Maris Paul Adorf (), Tom Miguel Schaefer (), Anas Kaddouri (), Lukas Rutka (TSV Rehling)

Abgänge: Jonas Kalteis (TV Herbeck), Anas Kaddouri (ASV Mettmann), Philipp Siewert (TV Herbeck II zg.), Sajjad Al Yoyohajiah (Pausiert), Daniel Berghaus (Pausiert), Thomas Peter Szalaga (Pausiert), Danell Giuseppe Di Biase (SSV Dhünn), Berkant Fidanci (Pausiert), Mohamad Anwar Sawaha (Pausiert), Dennis Liersch (Alte Herren), Maurice Selbach (Pausiert), Jan Keller (Pausiert)



SC Ayyildiz Remscheid

Trainer: Serkan Hacisalihoglu

Zugänge: Arda Senuglo (VfB Marathon Remscheid), Sanel Bungur (), Amir Bungur (Hastener TV), Aydin Türksoy (TuRa Remscheid-Süd), Nevzat Aktas (SV 09/35 Wermelskirchen), Sanel Bungur (Hastener TV), Serkan Hacisalihoglu (Hastener TV), Mo Karagera (Hastener TV), Florian Leyendecker (Hastener TV), Marco Forte (FC Remscheid), Resit Cetin (SV 09/35 Wermelskirchen), Cengiz Cetin (SV 09/35 Wermelskirchen)

Abgänge: Abdoulie Cham (Unbekannt), Sami Madaghri (TSV Beyenburg), Nasim Hashemi (SSV Bergisch Born III), Abdulkadir Coban (TSV Beyenburg), Fehmi Cengiz (VfB 06 Schwelm), Mehmet Atak (TuRa Remscheid-Süd), Klimas Sanganaza (ASC Akhtamar)



SC Leichlingen

Trainer: Michael Czok

Zugänge: Philipp Artur Lihs (), Dino Husakovic (SC Leichlingen II)

Abgänge: Daniel Domnick (SC Leichlingen II)



SSV Bergisch Born II

Trainer: Marvin Plott

Zugänge: Linus Rämsch (SSV Bergisch Born), Jannik Hoffmeister (SSV Bergisch Born), Tamas Kosztolanyi (SV 09/35 Wermelskirchen), Fynn Schlamm (FSV Gevelsberg), Antonio Plesa (SSV Bergisch Born), Maurizio Amato (SSV Bergisch Born), Max Wuttke (VfB Kreuzberg 1947), Antonio Plesa (), Maurizio Amato (), Dennis Scholz (), Patrick Leuchten (SSV Bergisch Born), Frederik Streit (SSV Bergisch Born), Dustin Köhler (SSV Bergisch Born), Leo Wuttke (SSV Bergisch Born)

Abgänge: Alessio Di Rosolini (), Giuseppe Di Rosolini (), Jonas Garrels (Karrierepause), Leo Wuttke (), Fabio Lichte (), Marcel Kritzinger (SSV Bergisch Born III)



SSV Dhünn

Trainer: Dennis Schmidt

Zugänge: Dimitri Jurcenko (SSV Dhünn), Joshka Bührmann (SSV Dhünn), Laurenz Felbick (RSV Hückeswagen), Nils Röser (SC Heide Hückeswagen), Mohammad Noor Alsulaiman (RSV Hückeswagen), Justin Maurice Everhartz (TG Hilgen), Danell Giuseppe Di Biase (SC 08 Radevormwald), Tim Lukas Posingies (SSV Dhünn)

Abgänge: Patrick Grün (SV 09/35 Wermelskirchen II), Matthias Block (Karriereende), Nils Peppinghaus (SSV Dhünn II), Dimitri Jurcenko (Karriereende), Artin Ademi (SSV Dhünn II), Joshka Bührmann (SSV Dhünn), Tim Lukas Posingies (SSV Dhünn), Giuseppe Campana (FC Remscheid), Mohammad Noor Alsulaiman (RSV Hückeswagen), Laurenz Felbick (RSV Hückeswagen), Justin Hager (SSV Dhünn II)



SSV Lützenkirchen

Trainer: Nicolas Hartl

Zugänge: Donovan Daum (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel II)

Abgänge: Tim-Laurin Boddenberg (DV Solingen II), Yusuf Delibas (JSV Köln 96 II), Doraeed Al Ibrahim (RSV Urbach 1912 III), Lukas Jeremias Rivera Möller (TuS 1887 Roland Bürrig), Colin Wiersgalla (SSV Lützenkirchen II)



SV 09/35 Wermelskirchen II

Trainer: Patrick Grün

Zugänge: Patrick Grün (SSV Dhünn), Phillip Gassen (SV 09/35 Wermelskirchen III), Ben-Louis Uppenkamp (SV 09/35 Wermelskirchen III), Justin Müller (SV 09/35 Wermelskirchen)

Abgänge: Matthias Mandok (Pausiert), Paul Nippel (), Alessandro Prete (), Max-Jonas Braun (), Kevin Seinsche (), Henry Wilke (), Max Müßener (), Louis Strombach (), Tobias Wolff (), Louis Strombach (SV Weiden 1914/75)



TG Hilgen

Trainer: Jonas Lauer

Zugänge: Mark Philip Bros (TG Hilgen II zg.), Jannik Grimberg (TG Hilgen II zg.), Justin Stolz (TG Hilgen II zg.), Luca Lasse vom Stein (TG Hilgen II zg.), Claudio Dias (TG Hilgen II zg.), Luis Mrohs (TG Hilgen II zg.), Kreshnik Lataj (TG Hilgen II zg.), Yannik Nils Gehrmann (TG Hilgen II zg.), Max Esgen (TG Hilgen II zg.)

Abgänge: Dustin Grün (VfL Witzhelden), Ramazan Karacaer (Dabringhauser TV), Besart Maliqi (Dabringhauser TV), Edon Maliqi (Dabringhauser TV), Leon Smakolli (Dabringhauser TV), Niklas Seydewitz (VfL Witzhelden), Justin Maurice Everhartz (SSV Dhünn), Gjon Cakolli (Karriereende), Dardan Krasniqi (Karriereende)



TS Struck

Trainer: Mustafa Günlü

Zugänge: Sergen Berat Bozdas (), Yunus Emre Circir (), Moussa Toure (), Gianluca Guarascio (FC Remscheid), Amin Ijfiri (VfB Marathon Remscheid), Karim Abou-Rakha (SSV Bergisch Born), Martin Raul Aragon Melchor (FC Remscheid), Paul Leon Wittkopp (FC Remscheid)

Abgänge: Salvatore Caruso (TuRa Remscheid-Süd), Kevin De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Dennis De Oliveira (TuRa Remscheid-Süd), Lukas Szczurek (TS Struck AH), Esad Aynaci (SG Hackenberg), Daniel Nußbaum (TS Struck II), Abdelkarim El Bouhmi (TS Struck II), Andi Popaj (TS Struck II), Kemal Türkel (TV Herbeck II zg.), Haitam Abourial (Pause), Gianluca Guarascio (Pause), Amin Ijfiri (TS Struck II), Marcel Polgar (BV Remscheid), Amin Bahaddou (TS Struck II), Paul Leon Wittkopp (TS Struck II), Martin Raul Aragon Melchor (TS Struck II)



TuRa Remscheid-Süd

Trainer: Matthias Winkler

Zugänge: Gabriele Nazzareno (TuRa Remscheid-Süd), Anthony Esosa (), Joshua Baum (Hastener TV), Fabrizio-Francesco Zizzi (Hastener TV), Salvatore Caruso (TS Struck), Talha Sarikaya (Hastener TV), Aaron Stiebing (Hastener TV), Valentino Cucuzza (SG Hackenberg), Kevin De Oliveira (TS Struck), Dennis De Oliveira (TS Struck), Marco Ekkehard Saturno (SV 09/35 Wermelskirchen), Carlo Farella (VfB Marathon Remscheid), Biagio Cantelli (TuRa Remscheid-Süd II), Alessio Bisignano (SV 09/35 Wermelskirchen), Robin Dowald (SSV Bergisch Born), Matthias Winkler (Vereinslos), Andreas Merchel (SG Hackenberg), Domenic Walloschek (Vereinslos), Mehmet Atak (SC Ayyildiz Remscheid)

Abgänge: Gabriele Nazzareno (vereinslos), Gabriele Nazzareno (TuRa Remscheid-Süd), Orlando Paulo Samuel (), Umut Cakir (), Marc Ostermann (VfB Marathon Remscheid), Aydin Türksoy (SC Ayyildiz Remscheid), Recep Kalkavan (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Onur Topal (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Talha Sarikaya (vereinslos), Anthony Esosa (Vereinslos), Constancio Castano Lagar (Vereinslos), Giuseppe Zizzi (Hastener TV), Vladyslav Obukhivskyi (TuRa Remscheid-Süd II), Salvatore Caruso (Unbekannt), Salvatore Caruso (FC Remscheid II)



Türkiyemspor Remscheid

Trainer: Salih Özuzun, Ismet Sutkovic, Oliver Hippler

Zugänge: keine

Abgänge: Yusuf Sari (FC Freudenberg)



TuS Quettingen

Trainer: Tunahan Tek

Zugänge: Tunahan Tek (SC Leverkusen 2017 II zg.), Firat Köseoglu (SC Leverkusen 2017 II zg.), Harun Nas (SC Leverkusen 2017 II zg.), Mirko Cerinza (SC Leverkusen 2017 II zg.), Sercan Sahin (SC Leverkusen 2017 II zg.), Ahmet Camuralioglu (SC Leverkusen 2017 II zg.), Alessio Ferranti (SC Leverkusen 2017 II zg.), Emirkan Nair (SC Leverkusen 2017 II zg.), Ümit Cakmanus (SC Leverkusen 2017 II zg.), Deniz Kerim Gül (SC Leverkusen 2017 II zg.), Behnan Maslar-Moustafa (SC Leverkusen 2017 II zg.), Roman Blohman (SC Leverkusen 2017 II zg.), Khalil El Hantour (SV Bergisch Gladbach 09), Gesue Messina (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Pasco Ngoy Kadindwe (SV Schlebusch II), Silas Weis (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel zg.), Emre Maslar-Moustafa (SV Bergisch Gladbach 09), Leon Sammi Culogero Castellino (SC Leverkusen 2017), Aktay Sezer (HSV Langenfeld), Yassine Ahamriou (Inter Monheim), Serkan Özkan (TuS 1887 Roland Bürrig), Hakan Özkan (TuS 1887 Roland Bürrig)

Abgänge: Dennis Zösch (Ziel unbekannt), Dennis Zösch (Ziel unbekannt), Bahruz Vilayat Oglu Isayev (Ziel unbekannt), Bahruz Vilayat Oglu Isayev (), Anton Monakhov (Ziel unbekannt), Ahmed Muhsen Mohammed (Genclerbirligi Opladen), Jephthe Kissimba (Ziel unbekannt), Island Luan Francisco da Silva (Ziel unbekannt), Vladyslav Balakai (DV Solingen II), Ali Mousa (Ziel unbekannt), Han-been Jang (Ziel unbekannt), Firas Ismael Midor Midor (Ziel unbekannt), Hesha Nasser (GSV Langenfeld II), Roman Blohman (Genclerbirligi Opladen), Alessio Ferranti (Genclerbirligi Opladen), Pascal Mutke (Unbekannt), Deniz Kerim Gül (Genclerbirligi Opladen), Francesco Cerrone (Genclerbirligi Opladen), Erkay Gündogdu (Genclerbirligi Opladen), Emirkan Nair (TuS 1887 Roland Bürrig II), Aktay Sezer (DV Solingen II)