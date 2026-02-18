Wintertransfers Kreisliga A2 Essen - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Essen, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Alemannia Essen
Trainer: Serhat Hakan
Zugänge: Bekir Durmus (Türkiyemspor Essen), Maximilian Danquah (SV Horst-Emscher 08), Faruk Kuduzovic (TGD Essen-West), Osman Durmus (RuWa Dellwig), Nikola Lazic (RuWa Dellwig), Kagola Kourani Traore (SpVg Schonnebeck), Justice Kaminski (TGD Essen-West), Marcel Wischnat (Rhenania Bottrop), Recep Durmus (Türkiyemspor Essen), Wahim Jan (DJK Adler Union Frintrop), Dominik Milaszewski (SW Wattenscheid 08)
Abgänge: Ergin Yeter (), Güven Örnek (), Mohamed Allouche (SC Frintrop 05/21), Bekir Kozak (SpVg Schonnebeck II), Ivan Wetshemungu (Türkiyemspor Essen), Alie Mansaray (Fatihspor Mülheim), Tarik Süheyl Yurtseven (Türkiyemspor Essen), Levent Nalbant (Unbekannt), Teodoro Tischer (Unbekannt), Muhammed Ceylan (Unbekannt), Levent Nalbant (Sportfreunde Altenessen)
Bader SV 91 II
Trainer:
Zugänge: Ali Basboga (Ratingen 04/19), Yasser Regrag (RuWa Dellwig), Mohamed Sayah (1. FC Monheim II)
Abgänge: My Adil Lahbabi (SuS Schwarz-Blau Gladbeck), Ali Basboga (SV Rot-Weiß Wülfrath)
DJK Adler Union Frintrop II
Trainer: Udo Jonetat, Julian Büddeker
Zugänge: Linus Schwarze (DJK Blau-Weiß Mintard II)
Abgänge: Marc Niklas Tietz (), Max Florian Isselmann (DJK Adler Union Frintrop III), Kevin Tole (DJK Blau-Weiß Mintard II), Darius Melvudin Cziuk (SG Kupferdreh-Byfang), Milosz Posluszny (SC 1920 Oberhausen), Baris Mangtay (SG Kupferdreh-Byfang), Alkan-Aziz Kalecik (SG Kupferdreh-Byfang), Engin Köse (SG Kupferdreh-Byfang), Matthias Rustemeyer (SC Frintrop 05/21 III)
DJK Blau-Weiß Mintard II
Trainer: Tuna Tunceli
Zugänge: Steven Tonski (SV Rot-Weiss Mülheim), Tuna Tunceli (SV Rot-Weiss Mülheim), Marvin Kura (SV Horst-Emscher 08 II), Daniel Kneifel (ESC Rellinghausen II), Jan Wittenberg (DJK Blau-Weiß Mintard), Cassian Marc Vogel (DJK Blau-Weiß Mintard), Hannes Welz (DJK Blau-Weiß Mintard), Daniell Kusel (DJK Blau-Weiß Mintard), Alexis Soukas (DJK Blau-Weiß Mintard), Julian Kopka (SV Rot-Weiss Mülheim), Kevin Tole (DJK Adler Union Frintrop II), Jamal Zoranic (Mülheimer SV 07), Enes Malik Bayrakdar (Mülheimer SV 07)
Abgänge: Oliver Wronsky (), Christian Werle (), Christian Werle (DJK Blau-Weiß Mintard III), Marius Kirchner (DJK Blau-Weiß Mintard III), Johannes Diesel (DJK Blau-Weiß Mintard III), Linus Schwarze (DJK Adler Union Frintrop II), Marius Binder (SV Rot-Weiss Mülheim), Sahid Tahivu (unbekannt), Jan Alexander Hasanov (Pausiert), Richardt Harksen (TSV Heimaterde Mülheim III), Benedikt Beyer (unbekannt), Tim Stränger (FC Saloniki Essen), Matti Reino Wagener (DJK Blau-Weiß Mintard), Sahid Tahivu (DJK Arminia Lirich 1920), Golekuh Caesar (SC 1920 Oberhausen), Benedikt Beyer (TuS Essen-West 81), Marvin Rösch (DJK Vierlinden)
ESC Rellinghausen II
Trainer: Jerome Buchalik
Zugänge: Dominik Meithner (Teutonia Überruhr), Leon Bergau (Teutonia Überruhr), Luca Ratje (Teutonia Überruhr), Christian Bartsch (Teutonia Überruhr), Hendrik Krüger (SG Kupferdreh-Byfang), Adnan Cesko (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Nicolas Isho (SV Burgaltendorf), Dominik Friedrichs (SG Kupferdreh-Byfang), Luis Noah Meller (Teutonia Überruhr), Marc-Luca Rathje (Teutonia Überruhr), Robin Falk (Teutonia Überruhr)
Abgänge: Tobias Manfred Spannagel (NK Croatia Essen), Fabrice Haller (ESC Rellinghausen), Daniel Kneifel (DJK Blau-Weiß Mintard II), Nadyar Khaled (), Lukas Möller (), Hee Chan Park (), Sebastian Altenkamp (SC Velbert III), Hiwa Alasliman (TGD Essen-West III), Niklas Splett (DJK RSC Essen II), Michael Graf (SV Hösel II), Adnan Cesko (SV Sarajevo Oberhausen), Agon Canolli (TGD Essen-West)
Fortuna Bredeney
Trainer: Raphael Becker
Zugänge: Justin Schneemann (DJK Blau-Weiß Mintard), Gian-Luca Sabella (Heisinger SV), Ben Lasse Arnold (Aus eigener Jugend), Nico Zemmek (Sportfreunde Altenessen), Elias Gruhn (DJK Vierlinden), Mirco Selle (Rot-Weiss Essen II), Marvin Löwenberg (DJK Adler Union Frintrop III), Joel Ruhrus (TuSEM Essen 1926 II), Maurice Möller (Rot-Weiss Essen II)
Abgänge: Rida Hallak (VfB Frohnhausen), Leonidas Alexandros Diamantis (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Benjamin Heuser (Tamilstars Dortmund), Aaron Heppke (SG Kupferdreh-Byfang), Torben Burchhardt (TuS Holsterhausen)
FSV Kettwig
Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Zugänge: keine
Abgänge: Ibrahim Aadda (SSVg Heiligenhaus II), Jamal Daniel Werner (SC Werden-Heidhausen), Arsenio Godinho (SC Unterbach zg.)
NK Croatia Essen
Trainer: Wolfgang Gräfen
Zugänge: Justin Kotermann (Fatihspor Essen 2001), Tobias Manfred Spannagel (ESC Rellinghausen II), Fehim Jusic (), Tobias Manfred Spannagel (), Anas Mouhtadi (), Justin Kotermann (), Wiktor Owczarczak (Fatihspor Essen 2001), Ivan Šarić (), Ivan Šarić (), Leon Zamljen (SuS Haarzopf)
Abgänge: Mihael Škorić (), Jörg Meier (), Kristian Kanakusen (NK Croatia Essen II), Michael Meyer (NK Croatia Essen II), Anas Mouhtadi (Preußen Eiberg)
Preußen Eiberg
Trainer: Thomas Cichon
Zugänge: Kevin-Alexander Scheike (), Dennis Abrosimov (), Robert Burcea (), Eduard Freis (Teutonia Überruhr), Marco Metzler (Vereinslos), Andre Schönhardt (SG Kupferdreh-Byfang), Zaven Varjabetyan (RuWa Dellwig), Anas Mouhtadi (NK Croatia Essen), Thomas Cichon (SpVgg Steele), Connor Bema (Preußen Eiberg II), Bartosz Dykiel (FC Blau-Gelb Überruhr), Szymon Dykiel (FC Blau-Gelb Überruhr), Can Maurice Maral (SpVg Schonnebeck II), Nouredine Aarab (Preußen Eiberg II), Nils Peltzer (Fortuna Bottrop), Patrick Dutschke (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)
Abgänge: Mirko Dietz (SF Rot-Weiß Leithe 1919)
SC Frintrop 05/21
Trainer: Kevin Voß
Zugänge: Julian Ott (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Hüseyin Ünal (RuWa Dellwig), Mohamed Allouche (Alemannia Essen), Andrii Ollinyk (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Leon Laskowski (TGD Essen-West), Sipan Ali (Glück-Auf Sterkrade), Niko Papadopoulos (Rot-Weiss Essen III), Alex-Justin Milizia (Rot-Weiss Essen III), Esad Morina (FC Besa 05 Leopoldshöhe), Arton Xhemajli (FC Besa 05 Leopoldshöhe), Maurice Riechert (FC Besa Essen)
Abgänge: Samir Laskowski (VfB Frohnhausen), Tom Ufermann (SG Essen-Schönebeck II), Fathi Ajbilou (TuS Heven), Rami Habeeb (Türkiyemspor Essen), Enes Tezsoy (SV Heißen), Kosta Moraitis (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich II zg.), Yahia El-Haouari (DJK Arminia Lirich 1920), Vipul Bhardwaj (Sportfreunde Altenessen), Laurynas Vaiciunas (Sportfreunde Altenessen), Yassine Attalauziti (Ballfreunde Bergeborbeck), Musa Krubaly Damba ()
SuS Niederbonsfeld
Trainer: Marc Bläsing
Zugänge: keine
Abgänge: Simon Gabriel (Sportfreunde Altenessen)
SV Leithe
Trainer: Eyüp Caliskan
Zugänge: Kevin Leon Gaul (GTSV Essen), Dennis Karczewski (Essener SC Preußen), Adam Ogrodowczyk (SV Kray 04), Mohamed Warsama (TuS Essen-West 81), Wilfried Sarr (Pausiert), Fabian Eberhardt (SV Kray 04)
Abgänge: Pajaziti Kenedi (SpVgg Steele), Lindon Nuvaga Sanjela (AL-ARZ Libanon), Hüseyin Demirci (SV Adler Osterfeld)
Teutonia Überruhr
Trainer: Bennett Dahlke
Zugänge: keine
Abgänge: Eduard Freis (Preußen Eiberg), Dominik Meithner (ESC Rellinghausen II), Leon Bergau (ESC Rellinghausen II), Luca Ratje (ESC Rellinghausen II), Christian Bartsch (ESC Rellinghausen II), Luis Noah Meller (ESC Rellinghausen II), Sahel Walid Schaffa (FC Blau-Gelb Überruhr II), Robin Kauper (SV Burgaltendorf II), Marc-Luca Rathje (ESC Rellinghausen II), Robin Falk (ESC Rellinghausen II)
TGD Essen-West
Trainer: Dietmar Krause
Zugänge: Alpcan Sen (RuWa Dellwig), Burak Pakdemirli (Vogelheimer SV), Burak Mumcu (SV Türkiyemspor Bochum), Mert Aslaner (reaktiviert), Ray Ceka (DJK SG Altenessen III zg.), Sakvan Sulaiman (BV Rentfort), Luigi Brescia (SuS Haarzopf II), Jalil Shikhzadayev (TGD Essen-West IV), Younis Elbouzidy (FC Halle-Neustadt), Ümit Özdemir (reaktiviert), Stefan Weyers (reaktiviert), Dirk Wenzlow (SC Frintrop 05/21 III), Keanu Klösener (SC Frintrop 05/21 III), Hussein Tabel (TGD Essen-West IV), Musa Deniz (TGD Essen-West), Sirwan Hushim Abdul (TGD Essen-West), Efe Kandemir (TGD Essen-West), Deniz Eren Pisgin (1. FC Mülheim-Styrum), Tarik Süheyl Yurtseven (Türkiyemspor Essen), Mert Akyüz (Türkiyemspor Essen), Marco Della Penna (U.S.Quinto Romano Calcio 1980 add), Agon Canolli (ESC Rellinghausen II)
Abgänge: Kevin Zamkiewicz (VfB Frohnhausen), Halil Bulut (FSV Duisburg), Onur Caparlar (Türkiyemspor Essen), Christoph Jügel (RuWa Dellwig), Steffen Nass (RuWa Dellwig), Faris El Maaroufi (FC Kray), Robert Pijowczyk (Tgd. Essen II), Lucas Manis (RuWa Dellwig), Faruk Kuduzovic (Alemannia Essen), Justice Kaminski (Alemannia Essen), Kevin Okechukwu Ogbuju (Langenberger SV 1916), Jani Dragoni (Pausiert), Mohammad Alsuwais (TGD Essen-West III), Özkan Akcapinar (Türkiyemspor Essen), Özgür Akcapinar (Türkiyemspor Essen)
TuS Essen-West 81
Trainer: Mirko ?Erde? Erdmann
Zugänge: Kai Brose (VfB Frohnhausen), Mahmud Harb (TuSEM Essen 1926), Benedikt Beyer (DJK Blau-Weiß Mintard II), Daniel Sdzuj (Tgd. Essen II)
Abgänge: Jerome-Marcel Reisig (SpVgg Steele), Phil Thomas (SpVgg Steele), Mohamed Warsama (SV Leithe), Jeremy Metzler (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arkadiusz Brenk (SpVg Schonnebeck II), Albert Pracht (FC Saloniki Essen III), Mohamed El-Zein (AL-ARZ Libanon)
TuS Holsterhausen
Trainer: Geoffrey Reich
Zugänge: Torben Burchhardt (Fortuna Bredeney II), Torben Burchhardt (Fortuna Bredeney)
Abgänge: Florian Bedkowski (TVD Velbert II)
