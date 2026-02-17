Wintertransfers Kreisliga A1 Remscheid-Solingen - Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Monheim II
Trainer: Matthias Backhausen
Zugänge: Jason Leonard Similien (GSV Langenfeld), Emre Adigüzel (1. FC Monheim), Jan Friederichsen (HSV Langenfeld), Marcel Kotlorz (1. FC Monheim), Mertay Sahin (Dersimspor Solingen), Sajad Naseri (TuSpo Richrath), Amin Bouzahra (1. FC Monheim), Adel Mustafa (1. FC Monheim), Rayane Bouchikhi (SV Wersten 04 zg.), Levent Plesina (DV Solingen II), Omid Waziri (Vereinslos)
Abgänge: Maher Anakhrouch (unbekannt), Belend Baker (unbekannt), Dominik Kosel (unbekannt), Michael Müller (unbekannt), Szymon Uszycki (unbekannt), Mohamed Sayah (unbekannt), Marcel Krings (VfB 06 Langenfeld), Belend Baker (SC Germania Reusrath II), Szymon Uszycki (MSV Hilden), Mohamed Sayah (Bader SV 91 II), Alexandru Tarata (unbekannt, Kölner Raum), Ismet Soylu (Inter Monheim), Alexandru Tarata (SpVg Frechen 20 II)
1. FC Sport-Ring Solingen
Trainer: Carmine Maltempo
Zugänge: Hicham Amraoui ()
Abgänge: Gürkan Sarkin (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Vincenzo Lorefice (SP.-VG. Hilden 05/06), Daniel Asuman (SV Solingen 08/10 II), Oğuzhan Okyay (SV Solingen 08/10 II), Mehmet Sezer (BV Bergisch Neukirchen), Adem Cakmanus (BV Bergisch Neukirchen), Emre Karademir (DV Solingen II), Shanthushan Srikanthan (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Luca Vicari (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Alessio Russo (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Carlo Girardi (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Yannick Kirchner (BV Gräfrath), Maikel Schleiden (SV Rot-Weiß Wülfrath), Ismail Cakici (BV Gräfrath), Alperen Bag (SV Solingen 08/10 II)
1. Spvg. Solingen Wald 03 II
Trainer: Francisco Simoes Figueiredo, Björn Sträßer
Zugänge: Jose-Miguel Lopez Torres (1. Spvg. Solingen Wald 03), Habib Daff (1. Spvg. Solingen Wald 03), Manuel Molina-Fertitta (1. Spvg. Solingen Wald 03), Marlon Thomasini (1. Spvg. Solingen Wald 03), Shanthushan Srikanthan (1. FC Sport-Ring Solingen), Luca Vicari (1. FC Sport-Ring Solingen), Alessio Russo (1. FC Sport-Ring Solingen), Carlo Girardi (1. FC Sport-Ring Solingen), Massimiliano la Mendola (DV Solingen II), Benedikt Wendler (TSV Solingen III), Danny Robin Zyla (GSV Langenfeld), Nicodemo Pulicano (BSC Union Solingen), Fabio Vinciguerra (SSVg 06 Haan), Miles Adeoye (SSVg 06 Haan), Antonios Kamplionis (1. Spvg. Solingen Wald 03), Angelo Vedruccio (GSV Langenfeld), Francesco Leonardo Di Donato (SSV Bergisch Born)
Abgänge: Ilias Aazzouz (Studium), Burak Akal (), Kevin Dirks (Karriereende), Christian Kania (), Luc Vincent Reez (Pausiert), Angelo Vedruccio (), Bahnushan Srikanthan (), Bojan Blazic (), Emre Celik (), Christian Kania (DV Solingen III), Burak Akal (SV Solingen 08/10 II), Vasileios Anastasiou (SV Solingen 08/10 II), Yassin Aazzouz (GSV Langenfeld), Oguzhan Aslan (Pausiert), Carlo Girardi (Pausiert), Luca Vicari (Pausiert), Danny Robin Zyla (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Marvin Andritzke (Pausiert)
Dersimspor Solingen
Trainer: Güngör Kocaman
Zugänge: Güngör Kocaman (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Zana Zafer Celik (TSV Beyenburg), Sami Akhrif (TSV Beyenburg), Rojan Ince (HSV Langenfeld), Durid Fares (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Chahid Achaaibi (TuS Grün-Weiß Wuppertal)
Abgänge: Mertay Sahin (1. FC Monheim II), Maksym Panicz (HSV Langenfeld), Zana Zafer Celik (TSV Beyenburg), Sami Akhrif (TSV Beyenburg), Berdan Yusuf Yalcin (SV Solingen 08/10), Rudi Ahmad (TSV Beyenburg), Enrico Luca Lieto (BSC Union Solingen III), Tareke Abdoulay (VfL Wuppertal 22)
GSV Langenfeld
Trainer: Marvin Spatz, Veton Balaj
Zugänge: Soner Gökce (), Christian Dusi (), Yassin Aazzouz (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Florian Sascha Rehm (SV Schlebusch II), Betim Beqiri (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Paul Becker (VfB 03 Hilden III zg.)
Abgänge: Jason Leonard Similien (1. FC Monheim II), Hassan El-Zein (GSV Langenfeld III), Timo Siekmann (VfB 06 Langenfeld), Youssef Messoudi (Ziel Unbekannt), Martin Sosnik (), Hassan El-Zein (), Kevin Nassen (AC Italia Hilden), Danny Robin Zyla (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Youssef Messoudi (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Fabian Matthias Czub (), Christian Dusi (), Soner Gökce (), Davide Lo Martire (), Julian Meis (), Angelo Vedruccio (), Angelo Vedruccio (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Soner Gökce (FC Türkspor Hilden), Christian Dusi (FC Türkspor Hilden), Davide Lo Martire (SSV Berghausen)
HSV Langenfeld II
Trainer: Marvin Kinzer, Kevin Hering, Alexander Fischer
Zugänge: Ben Rapp (HSV Langenfeld)
Abgänge: Jens Müller (Pausiert), Sinan Yalca (GSV Langenfeld II), Gianluca Gagliardi (TuSpo Richrath), Ouassim Charroud (MSV Düsseldorf), Faissal El Amrani (HSV Langenfeld), Felix Rapp (Verletzungsbedingtes Karriereende)
Inter Monheim
Trainer: Yusuf Hünkar
Zugänge: Alassane Damas (SSV Berghausen), Emir Abdulahi (HSV Langenfeld), Mohamed Sinouh (HSV Langenfeld), Sercan Ergül (Sportfreunde Baumberg II), Imad Lamaallam (Sportfreunde Baumberg II), Bünyamin Tosun (SSV Berghausen), Can Roland Obert (Inter Monheim II), Leutrim Ljuma (HSV Langenfeld), Leutrim Ljuma (SC Germania Reusrath zg.), Ismet Soylu (1. FC Monheim II)
Abgänge: Stelios Kalatoudis (unbekannt), Salvatore Grillo (unbekannt), Liridon Hoxhaj (unbekannt), Chrisovalantis Tsaprantzis (unbekannt), Luka Rozic (unbekannt), Oualid Lamaallam (Karriereende), Yoshito Kohira (CfR Links Düsseldorf), Hasan Aydin (unbekannt), Burhan Aydin (unbekannt), Jan Ruhnau-Geuenich (unbekannt), Nassim Ouahim (unbekannt), Boray Aydin (unbekannt), Mete Ismail Oglou (unbekannt), Bilal Azhil (unbekannt), Soufiane Azhil (unbekannt), Benjamin Gladbach (unbekannt), Cem Dündar (unbekannt), Yassine Ahamriou (unbekannt), Laoran Osmani (unbekannt), Bekir Polat (unbekannt), Stelios Kalatoudis (TuS 1887 Roland Bürrig II), Luka Rozic (TuS 1887 Roland Bürrig II), Chrisovalantis Tsaprantzis (TuS 1887 Roland Bürrig II), Soufiane Azhil (Sportfreunde Gerresheim), Samet Akarsu (TuS 1887 Roland Bürrig II), Jan Ruhnau-Geuenich (SC Leverkusen 2017), Nassim Ouahim (SC Leverkusen 2017), Mete Ismail Oglou (FC Türkspor Hilden), Boray Aydin (SC Leverkusen 2017), Bilal Azhil (HSV Langenfeld), Laoran Osmani (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II), Osman Demir (TuS 1887 Roland Bürrig II), Yassine Ahamriou (TuS Quettingen), Emre Sahin (TuSpo Richrath), Pasquale Rizzelli (Rücktritt), Pasquale Rizzelli (Rücktritt), Hasan Ergül (Pausiert), Alassane Damas (Pausiert), Bünyamin Tosun (Pausiert), Ekramulla Kazikhil (SC Leverkusen 2017)
SC Ayyildiz Remscheid II
Trainer: Musa ?eno?lu, Erdal Sürmeli
Zugänge: Sanel Bungur (), Ousmane Soumah ()
Abgänge: Yahia Bourihane (), Sezgin Basel (FC Remscheid II)
SC Germania Reusrath II
Trainer: Niclas Hermes
Zugänge: Robin Seinsch (SC Germania Reusrath II), Nils Kaufmann (), Can-Luca Güler (), Matteo Loppo (SC Germania Reusrath III), Nick Schieferdecker (TG Burg), Henning Barenbrügge (SC Germania Reusrath), Belend Baker (1. FC Monheim II), Cenk Aymann Aladi (SC Germania Reusrath III), Nils Fischer (SC Germania Reusrath)
Abgänge: Matthias Olszok (), Robin Seinsch (SC Germania Reusrath II), Alexander Leichner (), Frederik Fangmeyer (), David Wietschorke (), Kevin Haagmans (), Jean-Pascal Raccardi (), Abderrahim Outmani (), Maurice Maik Lage (), Jean-Pascal Raccardi (), Bedran Simsik (Sportvereinigung Deutz 05 II)
Sportfreunde Baumberg II
Trainer: Normen Litschko
Zugänge: Marcel Ogon (), Marcel Ogon (), Chokri Methnani (), Jens Asmuth ()
Abgänge: Bastian Adoma (SV Wersten 04), Semih Luca Ödemis (FC Zons), Andreas Kober (SV Wersten 04), Maximilian Lüdtke (SG Benrath-Hassels II), Ismail Abidar (Unbekannt), Benjamin Brause (Unbekannt), Sercan Ergül (Unbekannt), Adam Kumukov (Unbekannt), Imad Lamaallam (Unbekannt), Normen Litschko (Karriereende), Kevin Muth (Karriereende), Amin Sayah (Unbekannt), Serhii Tymoschenko (Unbekannt), Soufian Yasir (Unbekannt), Kevin Muth (Jugendleiter), Ozan Dogan (GSV Langenfeld II), Azeddine Issarti (TuRU Düsseldorf II), Soufian Alkhabbachi (HSV Langenfeld), Nabil Al Khabbachi (HSV Langenfeld), Younes Arahouan (VfB 06 Langenfeld), Sercan Ergül (Inter Monheim), Imad Lamaallam (Inter Monheim), Devante Obinna Okafor (TSV Beyenburg), Amin Kumukov (VfB 06 Langenfeld)
SSV Bergisch Born III
Trainer: Holger Dieckmann, Rene Seifert, Patrick Leuchten
Zugänge: Lennart Neuschäfer (SSV Bergisch Born), Leon Enrico Michalke (SSV Bergisch Born), Colin Engelmann (FC Remscheid II), Mario Alfredo Raffaele (FC Remscheid II), Maximilian Behrendt (Betriebssport), Fabien Messall (SC Heide Hückeswagen II), Max Jablonski (SSV Bergisch Born), Marcel Kritzinger (SSV Bergisch Born III), Marcel Kritzinger (SSV Bergisch Born II), Leon Enrico Michalke (Aus Verletzung zurück), Marvin Gurk (Hastener TV), Nasim Hashemi (SC Ayyildiz Remscheid), Yannick Eckert (SV Maierhöfen/Grünenbach), Batuhan Mekik (), Batuhan Mekik (VfR Wipperfürth 1914)
Abgänge: Marcel Kritzinger (SSV Bergisch Born III), Mario Alfredo Raffaele (FC Remscheid II), Colin Engelmann (FC Remscheid II), Leon Enrico Michalke (SG Hackenberg II)
SV Solingen 08/10 II
Trainer: Enis Batuhan Celik
Zugänge: Julien Wolf (SV Solingen 08/10), Burak Akal (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Daniel Asuman (1. FC Sport-Ring Solingen), Oğuzhan Okyay (1. FC Sport-Ring Solingen), Faceli Conde (SV Solingen 08/10), Fabian Höhmann (SV Solingen 08/10), Aron Wolny (SV Solingen 08/10), Sambala Susso (SV Solingen 08/10), Bastian Czub (SV Solingen 08/10), Vasileios Anastasiou (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Seyyid Taha Ünlü (DV Solingen II), Justin Phakhin Tillert (BV Gräfrath II), Abdoulaye Diallo (SV Solingen 08/10), Oleksandr Herman (SV Solingen 08/10), Alperen Bag (1. FC Sport-Ring Solingen), Rayane Sabba (TSV Solingen II)
Abgänge: Martin Plutecki (SV Schlebusch II), Shiekh Osama Alkandah (BV Gräfrath), Carmelo Farruggia (Unbekannt), Filippo La Ciacera (wird Trainer), Luca Mangia (Unbekannt), Carmelo Farruggia (BSC Union Solingen III), Gianni Farruggia (BSC Union Solingen III), Marius Dittmann (BV Gräfrath), Luca Mangia (BSC Union Solingen III), Vasileios Anastasiou (1. Spvg. Solingen Wald 03 III), Emre Celik (Karriereende), Sinan Akin (DV Solingen III)
TG Hilgen II
Trainer: Andreas Herweg, Mark Bros
Zugänge: keine
Abgänge: Mark Philip Bros (TG Hilgen), Jannik Grimberg (TG Hilgen), Justin Stolz (TG Hilgen), Luca Lasse vom Stein (TG Hilgen), Claudio Dias (TG Hilgen), Luis Mrohs (TG Hilgen), Kreshnik Lataj (TG Hilgen), Yannik Nils Gehrmann (TG Hilgen), Max Esgen (TG Hilgen), Fabio Dias (SV Bechen 1930), Florian Eppelmann (SV Bechen 1930), Marc Heinrich Monells (SV Bechen 1930), Daniel Tauber (SV Bechen 1930), Mike Oliver Tauber (SV Bechen 1930), Nico Mrohs (SV Bechen 1930), Markus Retzlaff (SV Bechen 1930), Nick Luis Schröder (SV Bechen 1930), Batuhan Günden (SV Bechen 1930), Daniel Thielmann (SV Bechen 1930), Ruben Kaib (SV Bechen 1930), Lukas Dittrich (VfL Witzhelden), Lukas Froben (Dabringhauser TV III), Phillipp Dittrich (VfL Witzhelden)
TSV Solingen II
Trainer: Uwe Frantz
Zugänge: Rayane Sabba (TSV Solingen), Saidow Jallow (TSV Solingen), Luca Frassanito (TSV Solingen)
Abgänge: Thomas Zak (SP.-VG. Hilden 05/06), Anil Kerim Yazir (SP.-VG. Hilden 05/06), Rayane Sabba (SV Solingen 08/10 II), Daniel Kauffeldt (SP.-VG. Hilden 05/06)
VfB 06 Langenfeld
Trainer: Fabian Krzykala
Zugänge: Leonardo Tuttolomondo (VfB 06 Langenfeld II), Timo Siekmann (GSV Langenfeld), Marcel Krings (1. FC Monheim II), Marvin Kessler (VfB 06 Langenfeld), Marc-Niclas Siekmann (BSC Union Solingen), Younes Arahouan (Sportfreunde Baumberg II), Eric Hellwig (HSV Langenfeld), Marcel Gerst (TSV Urdenbach), Amin Kumukov (Sportfreunde Baumberg II), Pablo Mauricio Aguirre (Club Atlético Santa Cruz)
Abgänge: Lars Flemm (VfB 06 Langenfeld II), Lukas Hänsch (Studium), Chernoh Jalloh (unbekannt), Domenico Bianco (unbekannt), Lars Christian Kapell (unbekannt), John Kuxhausen (pausiert), Lars Sczyrba (Karriereende), Marvin Kessler (VfB 06 Langenfeld), Sebastian Topuz (VfB 06 Langenfeld II), Romeo Landu (TuS Quettingen II), Sven Tonollo (Privat), Ralf Grutza (verletzungsbedingtes Karriereende), Sven Tonollo (SV Wersten 04)
VfB Marathon Remscheid
Trainer: Tim Klammer
Zugänge: Ben Rohlf (Hastener TV), Cengiz Can Görgün (Hastener TV), Marco Shenol Luciano (Hastener TV), Marc Ostermann (TuRa Remscheid-Süd), Dominik Müller ()
Abgänge: Amin Ijfiri (), Yassir Yabba (), Jehovany Pedro da Silva (), Fabrice Tchouta Nkamdoum (), Sven Falk Giersch (), Nico Pasold (), Marcel Dennis Zaremba (), Arda Senuglo (SC Ayyildiz Remscheid), Marian Hohmann (), Mohamed Lamine Camara (), Jehovany Pedro da Silva (TuS Xanten), Carlo Farella (Karriereende), Amin Ijfiri (TS Struck), Carlo Farella (TuRa Remscheid-Süd)
