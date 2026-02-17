Wintertransfers Kreisliga A Wuppertal - die Zugänge & Abgänge

Die Transfers der Kreisliga A. – Foto: Marcel Schwering

Kreisliga: Alle Transfers der Saison in der Übersicht

SC Breite Burschen BarmenTrainer: Moritz DomannZugänge: Salem Alijevic (SSV Germania Wuppertal)Abgänge: keineSC SonnbornTrainer: Dimitrios TrasiasZugänge: Ezequiel Tomas Gomez (ASV Mettmann)Abgänge: keineSC Velbert IITrainer: Ralf ZistlerZugänge: keineAbgänge: Mateo Sime Pavlinusic (SSVg Velbert II), Constantin John (SSVg Velbert II), Erik Grawunder (TSV Einigkeit Dornap)Sportfreunde SiepenTrainer: Daniel ReuterZugänge: Tristan Schultze (SV Bayer Wuppertal), Marvin Wolters (SSV 07 Sudberg zg.), Nils Loibl (SSV 07 Sudberg zg.), Deniz Elmazi (Türkgücü Velbert), Luca Gabriel Strötzel (Spvgg Meiderich 06/95 II), Jason Kiel (1. FC Wülfrath)Abgänge: Maurice Kulpe (FC Iraklis Neviges), Elias Wayne Bögge (1. FC Wülfrath II), Lucas Thielen (Vereinslos), Jordi Borsdorf (Ziel Unbekannt), Vedat Bozkurt (Ziel Unbekannt), Tristan Schultze (Unbekannt)SSV 07 SudbergTrainer: Sven KaiserZugänge: keineAbgänge: Marvin Wolters (Sportfreunde Siepen), Nils Loibl (Sportfreunde Siepen), Patrick Siebel (SSV Germania Wuppertal II), Elmedin Bekir (VfL Wuppertal 22), Ben Philipp Sopp (TSV Union Wuppertal)SSVg HeiligenhausTrainer: Tansu TokmakZugänge: Gjilf Shabani (FSV Vohwinkel Wuppertal), Christian Schuh (Türkgücü Ratingen), Engincan Yildiz (Ratingen 04/19 U23 II), Yannick Ruhs (SC Velbert)Abgänge: Ayyoub Assaid (Ziel unbekannt), Cem-Lee Kaymaz (Ziel unbekannt), Marco Sparacio (Ziel unbekannt), Betim Uka (Ziel unbekannt), Alican Timar (SSVg Heiligenhaus II), Finn Louis Rösener (TSV Einigkeit Dornap), Inan Karatas (FC Langenberg)Stella Azzurra VelbertTrainer: Rosario SparacioZugänge: keineAbgänge: Marcel Kurzaj (SV Union Velbert II)SV Jägerhaus LindeTrainer: Dirk Richarz, Tobias SchnäbeliZugänge: Felix Heyder (Cronenberger SC II), Marc Kolinski (FC SF Delhoven)Abgänge: keineSV Union VelbertTrainer: Said Essahel El AlaouiZugänge: Dino Salkovic (), Ljubisha Velichkovski (TVD Velbert zg.)Abgänge: Dahud Gintazi (Rückkehr in die Heimat), Ogün Serdar (), Fabian Schlee (TVD Velbert II)TSV BeyenburgTrainer: Marco GuttaianoZugänge: keineAbgänge: Zana Zafer Celik (Dersimspor Solingen), Sami Akhrif (Dersimspor Solingen), Emir-Esat Kahraman (unbekannt), Christos Tserkezos (unbekannt), Sami Madaghri (unbekannt), Christos Tserkezos (FK Jugoslavija Wuppertal)TSV Einigkeit DornapTrainer: Patrick StromsZugänge: Noah Großmann (SSVg Velbert II), Finn Louis Rösener (SSVg Heiligenhaus), Ahmet Batuhan Sahin (SSVg Velbert II), Erik Grawunder (SC Velbert II)Abgänge: Gerome Fray (VfL Gennebreck)TSV Fortuna WuppertalTrainer: David Hainich, Marius DymkowskiZugänge: Yazan Hesso (TSG Sprockhövel II), Leon Lucas Müller (VfB 06 Schwelm), Amir Hussein Nazari (TuS Hattingen), Marco Pletat (Sportfreunde Dönberg)Abgänge: Sali Beqiraj (SC Uellendahl), Marco Muzzi (SC Uellendahl), Vinujan Vigneswaran (TuS Grün-Weiß Wuppertal)TSV Ronsdorf IITrainer: Manuel RehermannZugänge: Felix Müller (), Joel Leon Strack (SSV Germania Wuppertal II)Abgänge: keineTuS Grün-Weiß WuppertalTrainer: Fouad LamriZugänge: Hakan Türkmen (Cronenberger SC), Sergen Isler (), Umut Satilmis (), Ilker Topal (), Murat Yildirim (), Murat Yildirim (Cronenberger SC), Sergen Isler (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ilker Topal (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Umut Satilmis (SG Vatanspor Gevelsberg), Vinujan Vigneswaran (TSV Fortuna Wuppertal), Ghiath Alhamwi (Cronenberger SC)Abgänge: Malte Leon Jasper Utsch (TV Herbeck II zg.), Leon Gies (SC Uellendahl), Amjad Mhanduali (VfL Wuppertal 22), Julian Alberti (VfL Wuppertal 22), Chahid Achaaibi (Dersimspor Solingen)

Blau-Weiß Langenberg

Trainer: Oliver Bagehorn

Zugänge: Dominik Vogt (Sportfreunde Siepen)

Abgänge: Vedat Bozkurt (Sportfreunde Siepen), Ruslan Kupreishvili (FC Polonia Wuppertal)



Cronenberger SC II

Trainer: Tobi He

Zugänge: Florian Orthey (Vereinslos), Samet Secilmis (vereinslos), Lukas Sundermann (TuS Borgloh), Matthias Kotarski (vereinslos), Salvatore Porfidio (vereinslos), Rdwan Derman (TSV Solingen), Felix Heyder (vereinslos), Dennis Chaborski (vereinslos), Görkem Koc (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Jens Bent (), Nestor Bienvenido Gallo Monzon (Vereinslos), Muhammed Sami Kahraman (Türkgücü Velbert)

Abgänge: Christian Helmut Toben (SV Jägerhaus Linde), Clark Schworm (SV Waldesrand Linden), Alexander Bakolas (Karriereende), Johannes Höffgen (Karriereende), Dennis Sänger (Karriereende), Astrit Azemi (Karriereende), Jonathan Jaspers (unbekannt), Tim Schneppe (Wuppertaler SV II), Robert Marcin Okulski (Cronenberger SC), Ghiath Alhamwi (Cronenberger SC), Justin Perne (Wuppertaler SV II), Elias El Makrini (VfL Wuppertal 22), Leon Fiore (VfB 06 Schwelm), Arianit Ejupi (FC Albania Duisburg), Felix Heyder (SV Jägerhaus Linde), Gabriel Jose Reguiera Mühlberger (pausiert)



FC Mettmann 08

Trainer: Julian Ramos-Lucas

Zugänge: Berkay Mümin Kibritoglu (), Frederik Hennes (SC Unterbach), Benjamin Molnar ()

Abgänge: Leon Förster (Post SV Düsseldorf), Giovanni Marose (SSVg Velbert II)



Hellas Wuppertal

Trainer: Athanassios Bampakos

Zugänge: Mohammed Reda El Kaddouri (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 II), Marin Uzelac (SC Viktoria Wuppertal Rott 89 III), Yoka Van Ceciguy (Türkgücü Velbert), Isaak Bile N’senga (VfB 06 Schwelm), Melvin Najdanovic (Hiddinghauser FV)

Abgänge: Melvin Najdanovic (Hiddinghauser FV), Dustin Najdanovic (Hiddinghauser FV), Theodoros Liontos (Karriereende)



SC Breite Burschen Barmen

Trainer: Moritz Domann

Zugänge: Hannes Massow (SC Breite Burschen Barmen), Marvin Mikse (SC Breite Burschen Barmen), Joschua Bork (TV Hoffnungsthal 1907 II), Salem Alijevic (SSV Germania Wuppertal)

Abgänge: Daniel Limburg (Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20 zg.), Aldrin Gerxhalija (SC Breite Burschen Barmen II)



SC Sonnborn

Trainer: Dimitrios Trasias

Zugänge: Kevin Lange (TSV Einigkeit Dornap), Mohamed Alpha Sow (TSV Ronsdorf II), Renaz Tekemen (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ruslan Zinakov (SSV Germania Wuppertal), Adrian Zdjelar (BV Gräfrath), Yehya Moghrabi (VfR Germania Ochtersum), Max Mierau (Cronenberger SC), Ezequiel Tomas Gomez (ASV Mettmann)

Abgänge: Taeyang Ko (ESC Rellinghausen), Ezequiel Tomas Gomez (ASV Mettmann), Seonghyeok Lee (Türkgücü Velbert), Ömer Akyüz (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Darius D'Angelo (VfL Wuppertal 22), Bruno Silva Ferreira (Cronenberger SC)



SC Velbert II

Trainer: Ralf Zistler

Zugänge: Cenk Dursun (SSVg Heiligenhaus), Dijar Xhigoli (SSVg Heiligenhaus), Constantin John (SC Velbert), Andre Grimmert (SC Velbert), Moritz Sklarek (SC Velbert), Mateo Sime Pavlinusic (SC Velbert)

Abgänge: Ahmet Batuhan Sahin (SSVg Velbert II), Marc Aaron Kleiner (SC Velbert), Tjorben Mithrandir Schlieper (SC Velbert), Tim Schepanski (), Marius Lars Jeuter (), Jez Fremnong (Fatihspor Essen 2001), Efe Türk (Türkgücü Velbert), Fabion Baljiu (SV Rot-Weiß Wülfrath), Mateo Sime Pavlinusic (SSVg Velbert II), Constantin John (SSVg Velbert II), Erik Grawunder (TSV Einigkeit Dornap)



Sportfreunde Siepen

Trainer: Daniel Reuter

Zugänge: Maciej Jan Herod (DSC 99 Düsseldorf), Elias Wayne Bögge (1. FC Wülfrath zg.), Vla Camine Eugene Coulibaly (SSV Germania Wuppertal), Jordi Borsdorf (SSVg Velbert III), Vedat Bozkurt (Blau-Weiß Langenberg), Maurice Kulpe (SV Union Velbert II), Jan-Philipp Limbach (SV Union Velbert II), Tobias Manderscheid (SF Wuppertal 03), Cem Güzel (TSV Union Wuppertal), Tristan Schultze (SV Bayer Wuppertal), Marvin Wolters (SSV 07 Sudberg zg.), Nils Loibl (SSV 07 Sudberg zg.), Deniz Elmazi (Türkgücü Velbert), Luca Gabriel Strötzel (Spvgg Meiderich 06/95 II), Jason Kiel (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Thomas Schmolka (Karriereende), Dominik Vogt (Blau-Weiß Langenberg), Elias Wayne Bögge (Vereinslos), Maurice Kulpe (Vereinslos), David Keill (Vereinslos), Jannik Marcel Zielinski (Vereinslos), Jonas Weck (Vereinslos), Maurice Kulpe (FC Iraklis Neviges), Elias Wayne Bögge (1. FC Wülfrath II), Lucas Thielen (Vereinslos), Jordi Borsdorf (Ziel Unbekannt), Vedat Bozkurt (Ziel Unbekannt), Tristan Schultze (Unbekannt)



SSV 07 Sudberg

Trainer: Sven Kaiser

Zugänge: Felix Zymla (BV Gräfrath)

Abgänge: Nico Kirsch (SV Jägerhaus Linde), Jonas Dietz (SV Jägerhaus Linde), Felix Anton Suhre (TSV Ronsdorf), Muhammed Sami Kahraman (Türkgücü Velbert), Pablo Daniel Morais Silva (Türkgücü Velbert), Pablo Silva (Türkgücü Velbert), Dogus Colak (TFC Wuppertal 95/10), Ben-Elias Kaul (TSV Tettnang), Marvin Wolters (Sportfreunde Siepen), Nils Loibl (Sportfreunde Siepen), Patrick Siebel (SSV Germania Wuppertal II), Elmedin Bekir (VfL Wuppertal 22), Ben Philipp Sopp (TSV Union Wuppertal)



SSVg Heiligenhaus

Trainer: Tansu Tokmak

Zugänge: Ahmet Tugrul Tepebas (FC Blau-Gelb Überruhr), Özgür Karakas (Stella Azzurra Velbert zg.), Inan Karatas (Stella Azzurra Velbert zg.), Rene Burczyk (FC Blau-Gelb Überruhr), Giuseppe Sparacio (Stella Azzurra Velbert zg.), Dennis Mackowski (SG Kupferdreh-Byfang), Ibrahim Bayraktar (FC Blau-Gelb Überruhr), Leon Maurice Wolf (Ratingen 04/19 U23 II), Eljvir Ahmet (FC Blau-Gelb Überruhr), Tansu Tokmak (Türkgücü Ratingen), Marco Sparacio (Stella Azzurra Velbert zg.), Nabil Es-Sassi (Stella Azzurra Velbert zg.), Arda Dadas (SSVg Heiligenhaus), Betim Uka (FC 2 Korriku), Gjilf Shabani (FSV Vohwinkel Wuppertal), Christian Schuh (Türkgücü Ratingen), Engincan Yildiz (Ratingen 04/19 U23 II), Yannick Ruhs (SC Velbert)

Abgänge: Taras Nichyk (SV Hösel), Hassan Asrihi (SSVg Heiligenhaus II), Anel Dindic (SSVg Heiligenhaus II), Anas Buick (Pausiert), Cenk Dursun (SC Velbert II), Younes Ichoutene (Ziel unbekannt), Linus Kaminski (SC Velbert), Baran Ölmez (Pausiert), Stefan Prengel (Pausiert), Lionel Tchakounte (Ziel unbekannt), Dijar Xhigoli (SC Velbert II), Mohamed Asrihi (Pausiert), Mohamed Asrihi (Pausiert), Tomislav Mirosavljevic (SV Hösel), Ilir Osmani (SSVg Heiligenhaus II), Lionel Tchakounte (SV Hösel), Eljvir Ahmet (Rückkehrer), Özgür Karakas (SSVg Velbert II), Finn Louis Rösener (Ziel unbekannt), Ahmet Tugrul Tepebas (Beruflich bedingte Pause), Ayyoub Assaid (Ziel unbekannt), Cem-Lee Kaymaz (Ziel unbekannt), Marco Sparacio (Ziel unbekannt), Betim Uka (Ziel unbekannt), Alican Timar (SSVg Heiligenhaus II), Finn Louis Rösener (TSV Einigkeit Dornap), Inan Karatas (FC Langenberg)



Stella Azzurra Velbert

Trainer: Rosario Sparacio

Zugänge: keine

Abgänge: Özgür Karakas (SSVg Heiligenhaus), Inan Karatas (SSVg Heiligenhaus), Giuseppe Sparacio (SSVg Heiligenhaus), Kevin Küsters (TVD Velbert II), Sven Fabian Hemsing (TVD Velbert II), Louis Marvin Engelhardt (FSV Vohwinkel Wuppertal), Bajrush Azemi (FC Iraklis Neviges), Nabil Es-Sassi (Pausiert), Marco Sparacio (Pausiert), Adis Gusic (SV Hösel II), Leon Frenkel (SC Velbert III), Fabian Paul Osenberg (SC Velbert III), Marco Sparacio (SSVg Heiligenhaus), Nabil Es-Sassi (SSVg Heiligenhaus), Robin Ramsteck (DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen II), Berkan Kale (Langenberger SV 1916), Marcel Kurzaj (SV Union Velbert II)



SV Jägerhaus Linde

Trainer: Dirk Richarz, Tobias Schnäbeli

Zugänge: Christian Helmut Toben (Cronenberger SC II), Leon Elbl (SSV Germania Wuppertal), Sven Christian Gatzenmeier (SSV Germania Wuppertal), Marius Schubert (SSV Germania Wuppertal), Nico Schary (SSV Germania Wuppertal), Nico Kirsch (SSV 07 Sudberg zg.), Jonas Dietz (SSV 07 Sudberg zg.), David Schumann (SSV Germania Wuppertal), Felix Heyder (Cronenberger SC II), Marc Kolinski (FC SF Delhoven)

Abgänge: Marc Rehermann (TSV Ronsdorf II), Noël Biller (SV Jägerhaus Linde II), Jan Conrad Völker (Karriereende), Till Schüttrumpf (Karriereende), Alexander Larisch (SV Jägerhaus Linde II), Robin Phillip Wenske (Karriereende), Moritz Luca Vögler (Karriereende), Murat Yildirim (Cronenberger SC), Till Schüttrumpf (SV Jägerhaus Linde II)



SV Union Velbert

Trainer: Said Essahel El Alaoui

Zugänge: Said Essahel El Alaoui (Ab dem 01.07.2025), Joshua Effenberger (TSV Einigkeit Dornap), Tim Bruns (1. FC Wülfrath), Adrian Saitovski (1. FC Wülfrath), Nicolai-Luca Gaulke (Türkgücü Velbert), Marvin Störmer (SV Union Velbert), Fabian Helmes (1. FC Wülfrath), Dennis Bock (FC Iraklis Neviges), Teunis Michaelis (TSV Einigkeit Dornap), Lenard Niklas Lendemans (TSV Einigkeit Dornap), Ioannis Athanassiou (SSVg Velbert II), Tadun-Scott Weldert (SC Düsseldorf-West), Dino Salkovic (), Ljubisha Velichkovski (TVD Velbert zg.)

Abgänge: Kevin Weber (), Ayyoub Laamari (), Noah Kitzelmann (), Ayoub Lakhal (), Dennis Maximilian Dudek (), Ayoub Lakhal (DV Solingen II), Kevin Oberstraß (TVD Velbert II), Felix Aron Rades (TVD Velbert II), Marvin Störmer (SV Union Velbert), Marvin Störmer (Karriereende), Jill Cihan Tek (SV Union Velbert II), Marvin Störmer (SV Union Velbert II), Dahud Gintazi (Rückkehr in die Heimat), Ogün Serdar (), Fabian Schlee (TVD Velbert II)



TSV Beyenburg

Trainer: Marco Guttaiano

Zugänge: Sean Berkenkamp (TSV Beyenburg II), Timo Hallas (TSV Beyenburg II), Marvin Halbach (TSV Beyenburg II), Zana Zafer Celik (Dersimspor Solingen), Sami Akhrif (Dersimspor Solingen), Sami Madaghri (SC Ayyildiz Remscheid), Alexander Dario Becker (SC Breite Burschen Barmen), Emir-Esat Kahraman (SC Breite Burschen Barmen), Abdulkadir Coban (SC Ayyildiz Remscheid), Justin Joel Finke (FC Remscheid), Rudi Ahmad (Dersimspor Solingen), Devante Obinna Okafor (Sportfreunde Baumberg II)

Abgänge: Elbin Redzepovic (TSV Einigkeit Dornap), Johannes van Kyoa Fassbender (hört auf), Pierluigi Guttaiano (pausiert), Maksym Romanchuk (unbekannt), Marc Schmidt (Karriereende), Noah-Miguel Panzo (unbekannt), Maksym Romanchuk (DV Solingen II), Florian Brzezina (TV Herbeck II zg.), Timo Hallas (TSV Beyenburg II), Zana Zafer Celik (Dersimspor Solingen), Sami Akhrif (Dersimspor Solingen), Emir-Esat Kahraman (unbekannt), Christos Tserkezos (unbekannt), Sami Madaghri (unbekannt), Christos Tserkezos (FK Jugoslavija Wuppertal)



TSV Einigkeit Dornap

Trainer: Patrick Stroms

Zugänge: Fabian Dalipi (Langenberger SV 1916), Denzel Lonkeu Yankam (Langenberger SV 1916), David Heyn (TSV Ronsdorf II), Gerome Fray (VfL Gennebreck), Jim Conor Baudenbacher (ESC Rellinghausen), Elbin Redzepovic (TSV Beyenburg), Niklas Alexander Nauß (SSV Germania Wuppertal), Berkay Mümin Kibritoglu (FC Mettmann 08), Konstantin Mielke (TSV Einigkeit Dornap II), Emre Erciyes (SV Rot-Weiß Wülfrath), Emre Erciyes (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Noah Großmann (SSVg Velbert II), Finn Louis Rösener (SSVg Heiligenhaus), Ahmet Batuhan Sahin (SSVg Velbert II), Erik Grawunder (SC Velbert II)

Abgänge: Joshua Effenberger (), Maik Rosner (TSV Einigkeit Dornap II), Luca Stasun (TSV Einigkeit Dornap II), Dimitrios Kortsalis (TSV Einigkeit Dornap II), Marcel Kurtz (TSV Einigkeit Dornap II), Marcel Brocks (TSV Einigkeit Dornap II), David Niklas Krings (TSV Einigkeit Dornap II), Ben Ermels (TSV Einigkeit Dornap II), Marius Ermels (TSV Einigkeit Dornap II), Philip Carls (TSV Einigkeit Dornap II), Julian Boock (), Kevin Lange (SC Sonnborn), Joshua Effenberger (SV Union Velbert), Teunis Michaelis (SV Union Velbert), Lenard Niklas Lendemans (SV Union Velbert), René Nolte (SV Burgaltendorf II), Gerome Fray (VfL Gennebreck)



TSV Fortuna Wuppertal

Trainer: David Hainich, Marius Dymkowski

Zugänge: Yazan Hesso (TSG Sprockhövel II), Leon Lucas Müller (VfB 06 Schwelm), Amir Hussein Nazari (TuS Hattingen), Marco Pletat (Sportfreunde Dönberg)

Abgänge: Yazan Hesso (TSG Sprockhövel II), Sali Beqiraj (SC Uellendahl), Marco Muzzi (SC Uellendahl), Vinujan Vigneswaran (TuS Grün-Weiß Wuppertal)



TSV Ronsdorf II

Trainer: Manuel Rehermann

Zugänge: Jonas Kühl (SSV Germania Wuppertal II), Marc Rehermann (SV Jägerhaus Linde), Pascal Homberg (TSV Ronsdorf), Jannick Weitzel (SSV Germania Wuppertal), Gianluca Lio (SSV Germania Wuppertal), Mattis Groth (SSV Germania Wuppertal), Dejan Radumilo (FK Jugoslavija Wuppertal), Jerome Gogoll (Kiersper SC), Kian Khalaf (SSV Germania Wuppertal), Julian Blesgen (SSV Germania Wuppertal), Hassan Al Mahmud (BV Azadi Wuppertal), Felix Müller (), Joel Leon Strack (SSV Germania Wuppertal II)

Abgänge: David Heyn (TSV Einigkeit Dornap), Noel-Yacob Okbe (FK Jugoslavija Wuppertal), Sami Issa (SSV Germania Wuppertal), Mohamed Alpha Sow (SC Sonnborn)



TuS Grün-Weiß Wuppertal

Trainer: Fouad Lamri

Zugänge: Ömer Akyüz (SC Sonnborn), Recep Kalkavan (TuRa Remscheid-Süd), Onur Topal (TuRa Remscheid-Süd), Julian Alberti (TSV Union Wuppertal), Fouad Lamri (BV Gräfrath), Yalcin Erciyes (SV Rot-Weiß Wülfrath II), Hakan Türkmen (Cronenberger SC), Sergen Isler (), Umut Satilmis (), Ilker Topal (), Murat Yildirim (), Murat Yildirim (Cronenberger SC), Sergen Isler (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Ilker Topal (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Umut Satilmis (SG Vatanspor Gevelsberg), Vinujan Vigneswaran (TSV Fortuna Wuppertal), Ghiath Alhamwi (Cronenberger SC)

Abgänge: Ilhan Acar (TSV Union Wuppertal), Görkem Koc (Cronenberger SC II), Güngör Kocaman (Dersimspor Solingen), Malte Leon Jasper Utsch (TV Herbeck II zg.), Leon Gies (SC Uellendahl), Amjad Mhanduali (VfL Wuppertal 22), Julian Alberti (VfL Wuppertal 22), Chahid Achaaibi (Dersimspor Solingen)