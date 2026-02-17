Wintertransfers Kreisliga A Oberhausen-Bottrop - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Hirschkamp
Trainer: Bahjat Amine, Joussef Ramadan
Zugänge: Galed Mohamad (DJK Adler Oberhausen), Orhan Uytas (), Mehmet Kafli (Sportfreunde Bulmke), Mirac Bayram (DJK Arminia Klosterhardt), Sertan Erdogan (TSV Safakspor Oberhausen), Ahmed Oweis (Sportfreunde Königshardt), Enes Bayram (SV Genc Osman Duisburg), Adnan Laroshi (Rheinland Hamborn), Berkay Miyanyedi (FC Sterkrade 72), Okan Al (SC Buschhausen 1912), Emrullah Bayhoca (Dostlukspor Bottrop), Burak Taspinar (Dostlukspor Bottrop), Jan Schmidt (1. FC Hirschkamp), Fatih Bekmezci (1. FC Hirschkamp), Danny Steinmetz (VfB Bottrop), Ömer Yüksel (Glück-Auf Sterkrade), Francesco Lentini (FC Internationale Oberhausen 2023), David Fojcik (FC Sterkrade 72), Malik Amine (Firtinaspor Herne), Maximilian Hasshoff (GSV Moers zg.), Ahmed Mohamad (SC Buschhausen 1912)
Abgänge: Yasin Akca (), Tugay Özcan (), Can Sahin (), Tugay Özcan (BV Osterfeld 1919), Luca Scalia (SV Bottrop 1911 III), Eyman Ramadan (BV Osterfeld 1919), Fuat Gündogdu (Unbekannt), Hakan Var (), Ahmed Oweis (), Semih Akdogan (TSV Safakspor Oberhausen), Fatih Köktürk (TSV Safakspor Oberhausen), Adnan Laroshi (), Abdelaziz Boukdir (), Abdelaziz Boukdir (SV Adler Osterfeld), Ahmed Oweis (Grün-Weiß Holten), Hakan Var (TSV Safakspor Oberhausen)
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Trainer: Adrian Reiß
Zugänge: Karl Kukuczka (Schacht 11 Bottrop II zg.), Philip Kaczmar (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Niklas Balsliemke-Louven (SuS 21 Oberhausen), Fynn Henkel (Fortuna Bottrop), Fabian Mischketat (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Jannis Pröschold (Blau-Weiß Fuhlenbrock), David Gajda (VfB Bottrop), Robin Polak (VfL Grafenwald), Lennart Espenhahn (Spvgg Sterkrade-Nord), Leon Griesdorn (Blau-Weiß Fuhlenbrock)
Abgänge: Tom Rene Nocon (Grün-Weiß Holten), Elyes Tebourski (Fortuna Bottrop), Emre Kilic (Fortuna Bottrop), Fynn Henkel (Fortuna Bottrop), Lars Bradering (TSV Michelbach II), Jan Lukas Kobus (Blau-Weiß Fuhlenbrock IV), Karl Kukuczka (Schacht 11 Bottrop)
BV Osterfeld 1919
Trainer: Adem Saglam, Okay Özkan
Zugänge: Ensar Bicak (Glück-Auf Sterkrade), Harun Uzan (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Ethem Uzan (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Ömer Öztas (Firtinaspor Herne II), Tugay Özcan (1. FC Hirschkamp), Ahmet Haliloglu (BV Osterfeld 1919), Sefa Bozca (BV Osterfeld 1919 II), Ensar Kahramanoglu (BV Osterfeld 1919), Alaattin Kürklü (BV Osterfeld 1919 II), Eren Yagci (BV Osterfeld 1919), Furkan Demirci (BV Osterfeld 1919 II), Kamuran Kürklü (BV Osterfeld 1919 II), Altay Yavuz (BV Osterfeld 1919 II), Tugberk Calmekik (BV Osterfeld 1919 II), Burak Aksoy (Reaktiviert), Hasan Darici (BV Osterfeld 1919 II), Enes Mekikli (BV Osterfeld 1919 II), Abdullah Baydar (1. FC Hirschkamp II), Umut Bozacioglu (TB Oberhausen 1889 II), Eyman Ramadan (1. FC Hirschkamp), Luke Stratenhoff (Schwarz-Weiß Alstaden A-Jugend), Lennard Stratenhoff (Schwarz-Weiß Alstaden A-Jugend), Soner Karakoc (Reaktiviert), Aiman Rump (Pausiert), Sien Greven (Pausiert), Abdullah Baydar (Pausiert), Xavier Meller (BV Osterfeld 1919), Nico Ljubic (Reaktiviert), Dustin Masek (VfR 08 Oberhausen), Timo Mrozek (VfR 08 Oberhausen), Harun Al (SG Osterfeld), Selahattin Güner (SV Rhenania Hamborn), Alkan Candan (SG Osterfeld), Adil Can Kelleci (SV Sarajevo Oberhausen)
Abgänge: Celil Kuzu (FSV Duisburg), Haluk Türkeri (FSV Duisburg), Halil-Ibrahim Cobanoglu (FSV Duisburg), Alperen Bozkurt Sipahi (FSV Duisburg), Savas Aksoy (FSV Duisburg), Kerem Kadir Sengül (FSV Duisburg), Abdül Samet Kilic (FSV Duisburg), Nihat Aksoy (FSV Duisburg II), Aytekin Aripek (FSV Duisburg II), Bulut Aksoy (FSV Duisburg II), Yusuf Aydin (FSV Duisburg II), Halil-Ibrahim Cobanoglu (FSV Duisburg II), Ozan Dirim (FSV Duisburg II), Bünyamin Cakmak (FSV Duisburg II), Yunus Yildiz (FSV Duisburg II), Mümin Aktürk (FSV Duisburg II), Vahdet Özgül (FSV Duisburg II), Coskun Alkan (FSV Duisburg II), Kemal Uyanik (FSV Duisburg II), Oguz Alkurt (FSV Duisburg II), Saner Kilic (FSV Duisburg II), Kadir Yildirim (FSV Duisburg II), Said Koumbaz (FSV Duisburg II), Serkan Karadeniz (FSV Duisburg II), Tacettin Kocao (FSV Duisburg II), Daniel Rudnizki (FSV Duisburg), Riza Sahin (FSV Duisburg II), Semih Dzaferi (Anadolu Türkspor Krefeld III), Hakan Gülec (FC Internationale Oberhausen 2023), Tugay Özcan (FC Bosporus Oberhausen), Ömer Öztas (Türkischer SV Witten)
DJK Arminia Klosterhardt II
Trainer: Andreas Bovenz
Zugänge: Vahdet Türkmen (TB Oberhausen 1889 II), Edis Kadiric (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Simon Deffke (SGP Oberlohberg), Tim Synnberg (SV Bottrop 1911), Yannick Wykrota (SV Bottrop 1911), Leon Petzold (MSV Duisburg II)
Abgänge: Thimo Warnke (1. FC Mülheim-Styrum), Muris Kesko (Sportfreunde Königshardt), Timur Gümüs (DJK Arminia Klosterhardt III), Onur Ibrahim Gümüs (DJK Arminia Lirich 1920), Emir Senguen (Sportfreunde Königshardt), Marvelous Gospel Oyibogare (DJK Adler Oberhausen III), Sondy Desamours (Post SV Siegfried Hamborn)
FC Sterkrade 72
Trainer: Alexander Forger
Zugänge: Enrico Cuccu (SuS 21 Oberhausen II), Luca David Behlau (), Samet Can Kuruoglu (SC Buschhausen 1912), Islam Kaloshi (Eintracht Walsum II), Gökhan Dikmen (Schwarz-Weiß Alstaden II), Ali Riza Dogan (SV Adler Osterfeld), Koray Salvarli (SV Rhenania Hamborn)
Abgänge: Murat Berbero (Rhenania Bottrop), Jannis Heins (SpVgg Sterkrade 06/07), Ian Kohlgruber (SpVgg Sterkrade 06/07), Nabil Hamkar (SC 1920 Oberhausen), Devin Malik (Spvgg Sterkrade-Nord II), Marvin Stanczyk (SC 1920 Oberhausen), Berkay Miyanyedi (1. FC Hirschkamp), Ugochukwu Akubuike (DJK Arminia Lirich 1920), Adil Can Büyükimdat (GSG Duisburg), Yusuf Akmese (SV Genc Osman Duisburg II), David Fojcik (1. FC Hirschkamp), Nico Jan Motzkuhn (SC Hertha Hamborn), Nico Kinscher (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Damian Lee Ford (SC Hertha Hamborn)
FC Welheim II
Trainer: Murat Cebeci
Zugänge: Nabil Walid Mawas (FC Welheim), Mert Ata (FC Welheim), Ramazan Akyüz (FC Welheim), Faruk Dibekci (FC Welheim), Caner Kömür (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Ozan Bayat (Pausiert), Mustapha Bazza (VfB Bottrop II zg.), Nabil Attoumi (VfB Bottrop II zg.), Merdan Senyüz (Dostlukspor Bottrop), Masoud Mohammad (Dostlukspor Bottrop), Halet Delen (Dostlukspor Bottrop II), Kaan Semiz (Spvgg Sterkrade-Nord), Can Sahin (Pausiert)
Abgänge: Eric Borislav (FC 96 Recklinghausen), Ahmad Alaa Al Khaleli (SV Adler Osterfeld), Menderes Utor (SSV Welheimer Mark 25), Caner Kömür (unbekannt)
FC Welheim
Trainer: Ramazan Karakus
Zugänge: Ali Al Hakim (VfB Bottrop), Sabri Kayali (SV Horst-Emscher 08 III), Özgür Erdogan (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Hussein Aliu (SG Osterfeld), Isa Mert Koc (Türkiyemspor Essen), Felix Mika Matheis (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Nils Etienne Hoffmann (Reaktiviert), Justin Marvin Kolek (Blau-Weiß Fuhlenbrock II), Amar Sogolj (DJK Dellwig 1910), Tolunay Turgut (Pausiert)
Abgänge: Nassim Ahkim (Dostlukspor Bottrop), Marvin Hillenbrand (Rhenania Bottrop), Nabil Walid Mawas (FC Welheim II), Mert Ata (FC Welheim II), Ramazan Akyüz (FC Welheim II), Faruk Dibekci (FC Welheim II), Eric Bobrowitz (SV Raadt zg.), Abbas Jaafar (Dostlukspor Bottrop), Kevin Mike Boateng (TV Kalkum-Wittlaer II), Caner Kömür (SG Osterfeld)
Glück-Auf Sterkrade
Trainer: Marco Allekotte, Toni Collura
Zugänge: Emin Tosun (SG Osterfeld), Berke Bayram (SV Adler Osterfeld), Nat-Lemuel Aboagye (DJK Arminia Lirich 1920), Alie Mansaray (Türkgücü Velbert), Yannik Lepping (Aus eigener Jugend), Gabriel Pietzka (RuWa Dellwig II), Adem Incebacak (Glück-Auf Sterkrade III), Artur Nedbajlo (Spvgg Sterkrade-Nord II)
Abgänge: Sipan Ali (SC Frintrop 05/21), Ensar Bicak (BV Osterfeld 1919), Muhammed Ali Yildizöz (FC Bosporus Oberhausen), Ömer Yüksel (1. FC Hirschkamp), Berke Bayram (FC Internationale Oberhausen 2023)
SC Buschhausen 1912 II
Trainer: Carsten Scholz
Zugänge: Marco Sedzik (DJK Vierlinden), Joel Pohl (SC Buschhausen 1912), Carsten Scholz (SC Buschhausen 1912), Christian Schäumer (Rückkehr nach Pause), Janik Hoffmeister (Reaktiviert), Marvin Jacobs (Glück-Auf Sterkrade II), Ahmed Semmo (SC 1920 Oberhausen III), Kenan Al-Jawabreh (SpVgg Sterkrade 06/07 II)
Abgänge: Jens Tackenberg (Adler Ellinghorst), Emanuel Feldhoff (Karriereende), Bartek Olejarz (), Sven Posberg (VfL Grafenwald), Fabian Huysmann (Pausiert), Philipp Joshua Sprock (), Martin Schick (SC Buschhausen 1912), Muhammet Yildirim (FSV Duisburg II), Mustafa Yildirim (FSV Duisburg II), Semih Cakmak (FSV Duisburg II), Turgay Cakmak (FSV Duisburg II), Yalcin Alkurt (FSV Duisburg II), Bartek Olejarz (Grün-Weiß Holten III), Pascal Behlau (Grün-Weiß Holten III), Michael Schröder (VfB Obermarxloh), Lucas Hülsmann (Sportfreunde 06 Sterkrade), Kalle Okon (SC Buschhausen 1912)
SC Buschhausen 1912
Trainer: Marcus Behnert
Zugänge: Andre Frensch (SpVgg Sterkrade 06/07), Mohamad Ghazaly (VfR 08 Oberhausen), Sadik Sahan (SpVgg Sterkrade 06/07 II), Artur Veselov (DJK Arminia Klosterhardt), Yevhenii Belmach (SpVgg Sterkrade 06/07), Nico Goronzy (FSV Duisburg), Samet Can Kuruoglu (TSV Safakspor Oberhausen), Finn Szary (BV Osterfeld 1919), Nico Lambertz (Sportfreunde Königshardt II zg.), Dominik Varlemann (SV Scherpenberg), Kalle Okon (SC Buschhausen 1912 II)
Abgänge: Adrian Marcinkowski (Adler Ellinghorst), Ekin Yolasan (Schwarz-Weiß Alstaden), Jens Tackenberg (Adler Ellinghorst), Joel Pohl (SC Buschhausen 1912 II), Carsten Scholz (SC Buschhausen 1912 II), Sascha Hufmann (SC Buschhausen 1912), Sven Buil (Karriereende), Tom Kaczmarek (Rhenania Bottrop), Amanuel Haile (Fortuna Bottrop), Damiano Schirru (Post SV Oberhausen), Kevin Corvers (Spvgg Sterkrade-Nord), Kevin Marzotko (Spvgg Sterkrade-Nord II), Okan Al (1. FC Hirschkamp), Samet Can Kuruoglu (FC Sterkrade 72), Andre Frensch (Grün-Weiß Holten), Ahmed Mohamad (1. FC Hirschkamp)
Sportfreunde Königshardt II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Timo Schmidt (Grün-Weiß Holten), Paskal Fischbach (Grün-Weiß Holten), Lukas Radschun (Grün-Weiß Holten), Moritz Berndsen (Grün-Weiß Holten), Marc-Andre Schweiger (Grün-Weiß Holten), Florian Hansmann (Grün-Weiß Holten), Kevin Loege (Grün-Weiß Holten), Amin Abdulahi (Grün-Weiß Holten), Yannis Kahlke (Grün-Weiß Holten), Ciarán Burke (Grün-Weiß Holten), Tom Weiß (Grün-Weiß Holten), Steffen Zimmermann (Grün-Weiß Holten), Steffen Kobe (Grün-Weiß Holten), Leon Hölz (Grün-Weiß Holten), Leon Alex Gustav Bialas (Grün-Weiß Holten), Maik Kusenberg (Glück-Auf Sterkrade III), Robin Balzer (Grün-Weiß Holten), Daniel Förster (DJK Adler Union Frintrop), Lucas Müntjes (Spvgg Sterkrade-Nord II), Nico Lambertz (SC Buschhausen 1912), Brian Samuel Klauenberg (SV Beeckerwerth), Fabian Kehnen (DJK Teutonia Ehrenfeld)
Spvgg Sterkrade-Nord II
Trainer: Dustin Vogt
Zugänge: Kevin Marzotko (SC Buschhausen 1912), Elias Aaron Peukert (Fortuna Bottrop II), Sven Konarski (Schwarz-Weiß Alstaden), Devin Malik (FC Sterkrade 72), Batuhan Aktas (Spvgg Sterkrade-Nord), Lucas Müntjes (Sportfreunde Königshardt II zg.), Artur Nedbajlo (SV Fortuna Fresenburg 1975)
Abgänge: Pierre Henscheid (SV Adler Osterfeld), Artur Nedbajlo (Glück-Auf Sterkrade)
SV Adler Osterfeld
Trainer: Christoph Tapinos
Zugänge: Tom Kicza (VfR Mehrhoog), Tolga Korkmaz (DJK Arminia Lirich 1920), Emmanuel Nwabuego (MTV Union Hamborn), Jonis Youssef (Schacht 11 Bottrop II zg.), Pierre Henscheid (Spvgg Sterkrade-Nord II), Philipp Herrmann (PSV Wesel II), Christian Kinowski (Ruhestand), Sead Durakovic (Rhenania Bottrop U23 II zg.), Ahmad Alaa Al Khaleli (FC Welheim II), Serdar Dogan (SG Osterfeld), Yasin Meziroglu (SG Osterfeld), Abdelaziz Boukdir (1. FC Hirschkamp), Hüseyin Demirci (SV Leithe), Adetola Olaseni Adegun (SV Sarajevo Oberhausen), Kadir Demircan (SG Osterfeld), Okan Demircan (SG Osterfeld)
Abgänge: Mohamed-Ali Al Naboush (), Berke Bayram (), Mikail Ocak (DJK Adler Oberhausen), Justin Adelsbach (), Pierre Prokein (SV Adler Osterfeld II), Leonal Nkansah (), Berke Bayram (Glück-Auf Sterkrade), Mohamed-Ali Al Naboush (1. FC Mülheim-Styrum), Julian Krasniqi (SC 1920 Oberhausen), Leonal Nkansah (SpVg Schonnebeck II), Alexander Thiehofe (Niendorfer TSV II), Ali Riza Dogan (Vereinslos), Hasan Can Agbulut (Rhenania Bottrop III), Lukas Schneider (SV Bottrop 1911), Ali Riza Dogan (FC Sterkrade 72), Mehriz Fezzani (DJK Arminia Lirich 1920), Edwin Evsjukov (Mülheimer FC 97 II)
SV Sarajevo Oberhausen
Trainer: Beris Vrebac
Zugänge: Adetola Olaseni Adegun (TB Oberhausen 1889), Harun Husnic (BV Osterfeld 1919), Fatlum Hyseni (Albanien), Demir Mustic (SV Preußen Sutum), Tugberk Calmekik (BV Osterfeld 1919 II), Adnan Cesko (ESC Rellinghausen II), Janis Finian Redmond (Pausiert), Ferid Dzanan (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Eldin Kadic (Hibernia Alstaden), Valentino Mustafic (Reaktiviert), Sandro Vrebac (SV Oppum II), Viktor Dimitrov Nanov (Pausiert), Benjamin Musiolik (SV Sarajevo Oberhausen II)
Abgänge: Milos Ristic (KSC Tesla 07), Mirel Dzakmic (SV Adler Osterfeld II), Erol Kücükarslan (Fatihspor Mülheim), Emmanuel Eme Jacob (SC 1920 Oberhausen), Almin Essler (Schwarz-Weiß Alstaden), Hadis Muslija (Unbekannt), Adetola Olaseni Adegun (SV Adler Osterfeld), Adil Can Kelleci (BV Osterfeld 1919)
TB Oberhausen 1889
Trainer: Daniel Coers
Zugänge: Danny Finn Hoffmann (Sportfreunde Hamborn 07 II), Justin Oliver Kohl (VfR 08 Oberhausen II), Niko Rigo Grundmann (Nach Verletzung zurück), Nejat Berbero (Rückkehrer mit TB Oberhausen Wurzeln), Mohamed Junior Coumbassa (Vereinsintern gewechselt), Manuel Offergeld (Vereinsintern aktiviert), Louis Victor Mietzsch (Wechselt von Hibernia Alstaden), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (DJK Arminia Lirich 1920), Zidane Sani (TB Oberhausen 1889 III)
Abgänge: Tim Coers (Ruhestand), Okan Arslan (Schacht 11 Bottrop II zg.), Adetola Olaseni Adegun (SV Sarajevo Oberhausen), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (DJK Arminia Lirich 1920), Nejat Berbero (Rhenania Bottrop)
TSV Safakspor Oberhausen
Trainer: Tuncay Aksoy
Zugänge: Cüneyt Türk (Spvgg Meiderich 06/95), Mehmet Can Ekelik (SV Genc Osman Duisburg), Berat Aktürk (Rheinland Hamborn II), Dogukan Kara (TuSpo Saarn 1908 II), Cihad Saral (Spvgg Meiderich 06/95), Erdal Yaprak (Spvgg Sterkrade-Nord II), Talha Yamakli (Spvgg Meiderich 06/95), Semih Akdogan (1. FC Hirschkamp), Fatih Köktürk (1. FC Hirschkamp), Hakan Var (1. FC Hirschkamp)
Abgänge: Sertan Erdogan (1. FC Hirschkamp), Samet Can Kuruoglu (SC Buschhausen 1912), Berkan Kücükarslan (FSV Duisburg), Akin Dogan (FC Bosporus Oberhausen)
VfR 08 Oberhausen
Trainer: Paul Schendzielorz
Zugänge: Fabio Saporito (Schwarz-Weiß Alstaden), Timo Mrozek (Schwarz-Weiß Alstaden), Can Luca Gad (Schwarz-Weiß Alstaden), Jannik Haferkamp (Schwarz-Weiß Alstaden), Dustin Masek (Schwarz-Weiß Alstaden), Eray Aslan (VfR 08 Oberhausen II), Mathias Henkemeyer (VfR 08 Oberhausen II), Gino Schlipper (VfR 08 Oberhausen II), Enes Aslan (VfR 08 Oberhausen II), Sebastian Stollen (Schwarz-Weiß Alstaden), Tim Schaefer (SC Rot-Weiß Oberhausen U12), Marvin Altendorfer (Schwarz-Weiß Alstaden II), Leonhard Weikam (VfR 08 Oberhausen II)
Abgänge: Manuel Knobloch (DJK Adler Oberhausen), Mohamad Ghazaly (SC Buschhausen 1912), Dustin Masek (BV Osterfeld 1919), Timo Mrozek (BV Osterfeld 1919)
VfR 08 Oberhausen II
Trainer: Andre Finger, Mirco Remmerde
Zugänge: Anel Omerinovic (SV Sarajevo Oberhausen II), Serkan Sezen (Post SV Oberhausen), Manuel Knobloch (DJK Adler Oberhausen), Irfet Alicajic (SV Sarajevo Oberhausen II)
Abgänge: Eray Aslan (VfR 08 Oberhausen), Nico Depczynski (Karriereende), Dindar Seerwan Khalel Al Kheder (Pausiert), Mathias Henkemeyer (VfR 08 Oberhausen), Lukas Krause (Karriereende), Gino Schlipper (VfR 08 Oberhausen), Enes Aslan (VfR 08 Oberhausen), Justin Oliver Kohl (TB Oberhausen 1889), Burak Düzmen (Ziel unbekannt), Samy Rohm (Ziel unbekannt), Bradon Nkwanyi Zanfac Eko (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Burak Düzmen (Schwarz-Weiß Alstaden II), Leonhard Weikam (VfR 08 Oberhausen), Lucien Philippe Schulz (SC Croatia Mülheim II)
