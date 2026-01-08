Wintertransfers der Oberliga Niederrhein - alle Zugänge und Abgänge

1. FC Kleve

Trainer: Umut Akpinar

Zugänge: Ilkay Arif Akpinar (1. FC Kleve), Daniel Fernando da Costa (1. FC Kleve), Elias Reffeling (1. FC Kleve), Ole Kook (SV Haldern), Timo Sanders (Sportfreunde 97/30 Lowick), Joel Agbo (TVD Velbert zg.), Lennis Bonnet (SGE Bedburg-Hau), Felix Beeker (SGE Bedburg-Hau), Samuel Laurin Darius Derkum (SC Union Nettetal), Daniel Lee (Sportfreunde Baumberg), Luca Thuyl (Pausiert)

Abgänge: Pascal Hühner (SV Rees), Nathnael Scheffler (SV Biemenhorst), Dano Evrard (SV Rindern), Miguel Nefian (SV Scherpenberg), Luka Grlic (unbekannt), Chong Johnny Lu (unbekannt), Nedzad Dragovic (Karriereende), Luca Thuyl (Pausiert), Justin Paul Francis (Vereinslos), Jamie van De Loo (SV Budberg), Justin Paul Francis (VfL Jüchen-Garzweiler), Chong Johnny Lu (SV Biemenhorst)



1. FC Monheim

Trainer: Dennis Ruess

Zugänge: Florian Breuer (TSV Meerbusch), Tom Mages (VfB 03 Hilden), Luca-Christian Fenzl (Ratingen 04/19), Leon Feher (VfB 03 Hilden), Ebrahim Omayrat (TVD Velbert zg.), Isa Özel (TSV Meerbusch), Eray Bastas (SV Solingen 08/10), Enno Lang (SpVg Frechen 20), Kisolo-Deo Biskup (SpVg Frechen 20), Tim Klefisch (Ratingen 04/19), Zissis Alexandris (Ratingen 04/19), Isa Özel (TSV Meerbusch), Timm Florian Bungert (VfB 03 Hilden), Simon Büttgenbach (Holzheimer SG), Niclas Isaac Ferreira Zufelde (Roda JC Kerkrade)

Abgänge: Joshua Sumbunu (TuRU Düsseldorf), Tayfun Altin (Vereinslos), Noel Jerome Brieden (Vereinslos), Leon Jovceski (Vereinslos), Assani Lukimya (Karriereende), Noah Salau (Vereinslos), Youssef El Boudihi (Pausiert), Sebastian Spinrath (Karriereende), Merveil Tekadiomona (Vereinslos), Kaan Karaduman (Vereinslos), Elias Dian (Vereinslos), Youssef El Boudihi (DJK Gnadental), Merveil Tekadiomona (VfL Jüchen-Garzweiler), Tayfun Altin (SV Solingen 08/10), Tobias Lippold (VfL Jüchen-Garzweiler), Elias Dian (SG Unterrath), Leon Jovceski (Türkgücü Velbert), Noah Salau (1. Spvg. Solingen Wald 03), Ebrahim Omayrat (1. FC Wülfrath), Thomas Hammling (SpVgg Hainsacker), Sebastian Spinrath (DJK Gnadental), Gianluca Cserep (SC Germania Reusrath)



DJK Adler Union Frintrop

Trainer: Marcel Cornelissen

Zugänge: Nils Verwold (ETB Schwarz-Weiß Essen), Leif Sören Linnig (TVD Velbert zg.), Max Koltermann (SpVg Schonnebeck), Nils Grigoleit (SpVg Schonnebeck), Silas Yanik Niebaum (SpVg Schonnebeck), Tristan-Tell Ornot (SpVg Schonnebeck), Noah Karthaus (FC Büderich), Joel Kloßek (SpVg Schonnebeck), Koffi Jason Togbedji (FC Kray), Marlon Wiechert (DJK Adler Union Frintrop), Yan Marcos Friessner Montas (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Dustin Hoffmann (SV Borbeck), Raul Sossong Bautista (VfB Bottrop), Tim Heinsen (SSV Buer), Paul Leon Thumulla (SG Essen-Schönebeck II), Ilyas-Aboulkacim Afaya (SuS Haarzopf), Malte Schneemann (DJK Adler Union Frintrop III), Cedric Köppen (Pause), Olsi Shiba (Unbekannt), Felix Gatner (Rhenania Bottrop), Olsi Shiba (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Melvin Ridder (TV Kalkum-Wittlaer)



ETB Schwarz-Weiß Essen

Trainer: Björn Matzel, Christian Dorda

Zugänge: Elefterios Theocharis (SpVgg Erkenschwick), Tim Kaminski (SG Wattenscheid 09), Phil Lenuweit (SG Wattenscheid 09), Maurice Rene Haar (Türkspor Dortmund), Marcello Romano (SV Lippstadt 08), Kiyan Gilani (SpVgg Erkenschwick), Efe Aldemir (SC Rot-Weiß Oberhausen), Joel Kaworsky (TSV Meerbusch), Justus Morten Becker (Rückt aus eigener U19 auf), Mohamed Abou Khamis (Rückt aus eigener U19 auf), Samir Younes Bouazza (Rückt aus eigener U19 auf), Simon Gawryluk (Rot-Weiss Essen), Chihyun Jung (TuRU Düsseldorf), Rotosson Kanu (SG Unterrath), Björn Matzel (Interimstrainer)

Abgänge: Niko Bosnjak (SpVg Schonnebeck), Frederik Lach (Sportfreunde Niederwenigern), Ryan Valentine (RW Oberhausen), Christopher Stöhr (SV Schermbeck), Kamil Poznanski (ESC Rellinghausen), Jan Luca Bugenhagen (SV Bergisch Gladbach 09), Nils Verwold (DJK Adler Union Frintrop), Guiliano Zimmerling (Ratingen 04/19), Umut Yildiz (Ratingen 04/19), Jan Bachmann (KFC Uerdingen), Felix Geisler (1. FC Kaiserslautern II), Elmin Mujezinovic (Mülheimer FC 97), Mohamed Cisse (VfB 03 Hilden), Almedin Gusic (Ratingen 04/19), Dennis Czayka (Trennung durch den Verein), Florian Usein (VfB Frohnhausen), Fatih Özbayrak (SSV Germania Wuppertal), Fosu Innocent Kwakya (SC Weitmar 45)



FC Büderich

Trainer: Torsten Schedler, Sebastian Siebenbach

Zugänge: Linus Ansumana (DJK Blau-Weiß Mintard), Oliver Tomasz Dessau (SG Unterrath), Jamil Jamal Al Hussein (SG Unterrath), Talha Acikgöz (SV Helpenstein), Taira Kayama (TVD Velbert zg.), Philipp Baum (SC St. Tönis 1911/20), Jannik Schulte (VfL Jüchen-Garzweiler), Marc Knops (VfR Krefeld-Fischeln), Maximilian Köhler (SC Union Nettetal), Timon Julius Remer (Berliner AK), Yasin Pirnal (Rot-Weiss Essen), Mohamed Karma (FC Kosova Düsseldorf), Gordon Wild (), Joel Konadu (Sportfreunde Gerresheim), Venhar Ismailji (KFC Uerdingen), Gabriel-Eromose Imoiseza (VfB 03 Hilden), Shunta Onishi (SG Benrath-Hassels), Giovanni Nkowa (SpVgg Greuther Fürth II), Kaies Alaisame (SC Union Nettetal), Robin Offhaus (SC St. Tönis 1911/20), Pierre Nowitzki (GSV Moers), Glayne Wago (VfL Jüchen-Garzweiler)

Abgänge: Leon Jonah Lepper (SSVg Velbert), Dennis Schreuers (CfR Links Düsseldorf), Alexander von Ameln (CfR Links Düsseldorf), Antonio Munoz-Bonilla (SG Unterrath), Younes Mouadden (VfB Homberg), Anas El-Rifai (Holzheimer SG), Bora Nurettin Kat (ASV Einigkeit Süchteln), Brian Schwechel (Pausiert), Marvin Commodore (Hört auf), Lukas van den Bergh (Hört auf), Hendrik Kortgödde (Hört auf), Talha Evler (), Noah Karthaus (DJK Adler Union Frintrop), Armin Deljkovic (Ratingen 04/19), Jimmy Can Atila (Ratingen 04/19), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Roman Wakily (VfB 03 Hilden), Mahrab Khan (FC Pesch), Talha Acikgöz (SV Helpenstein), Kevin Weggen (1. FC Viersen), Felix Dannenberg (DJK Gnadental), Justin Möllering (KFC Uerdingen), Mohamed Karma (FC Kosova Düsseldorf)



Holzheimer SG

Trainer: Jesco Neumann

Zugänge: Luca Busch Garcia (VfB 03 Hilden), Robert Wilschrey (SC Kapellen-Erft), Anas El-Rifai (FC Büderich), Semih Zeriner (SV Sonsbeck), Sakaki Ota (VfB Homberg), Niklas Harth (TSV Meerbusch), Ryuji Kuwajima (Cronenberger SC), Jonas Theuerzeit (ASV Einigkeit Süchteln), Aaron Thomas (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Vitali Habarov (TSV Meerbusch), Dennis Esser (TuS Grevenbroich), Oscar James Callan (FC Kosova Düsseldorf), Vitali Habarov (TSV Meerbusch), Arton Tolaj (FC Kosova Düsseldorf), Zinedine Durmus (MSV Duisburg)

Abgänge: Nico Kaufmann (DJK Gnadental), Justin Schiffer (SC Kapellen-Erft), Maurice Pluntke (vereinslos), Joel Trotzki (BV Wevelinghoven), Maik Odenthal (BV Wevelinghoven), Sinan Kurt (MSV Düsseldorf), Aram Abdelkarim (MSV Düsseldorf), Tobias Schriddels (SC Union Nettetal), Amin Mohsen (VfB 03 Hilden II), Semih Zeriner (Anadolu Türkspor Krefeld), Vitali Habarov (TSV Meerbusch), Lars Alex (SC Kapellen-Erft), Simon Büttgenbach (1. FC Monheim), Anas El-Rifai (TSV Eller 04), Ramazan Mete (SVG Grevenbroich)



KFC Uerdingen

Trainer: Julian Stöhr

Zugänge: Dominik Burghard (Rot Weiss Ahlen), Yasin-Cemal Kaya (SSVg Velbert), Ole Päffgen (Rückkehr nach Freistellung), Botan Melik (1. FC Grevenbroich-Süd), Jonas Holzum (SV Sonsbeck), Batuhan Özden (SV Eintracht Hohkeppel), Jan Bachmann (ETB Schwarz-Weiß Essen), Dave Fotso Youmssi (MSV Duisburg), Anthony Oscasindas (Sportfreunde Baumberg), Rafael Hester (SpVgg Erkenschwick), Malcom Scheibner (1. FC Düren), Noah Tomson (Siegburger SV 04), Kingsley Marcinek (Türkspor Dortmund), Noah-Florian Koch (Rot-Weiss Essen), Maximilian Dimitrijevski (Ratingen 04/19), Derick Gyamfi (TSV Meerbusch), Alexander Lipinski (FC Büderich), Seongsun You (), Etienne-Noel Reck (Wuppertaler SV), Pierre Rogasik (Rot-Weiss Essen), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (TSV Meerbusch), Nedzhib Hadzha (FC Schalke 04 II), Mustafa Doganci (KFC Uerdingen 05), Ephraim Kalonji (1. FC Düren), Justin Möllering (FC Büderich)

Abgänge: Gianluca Rizzo (SC St. Tönis 1911/20), Rawley St. John (FC St. Pauli II), Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Sisco Ngambia Dzonga (FC St. Pauli II), Ben Klefisch (VfL Sportfreunde Lotte), Nazzareno Ciccarelli (VfL Sportfreunde Lotte), Ron Meyer (VfL Sportfreunde Lotte), Marvin Niklas Gomoluch (Ratingen 04/19), Enes Yilmaz (Siegburger SV 04), Tim Blaga (DSC Arminia Bielefeld II), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Melvin Ramusovic (SV Sandhausen), Hamadi Al Ghaddioui (SC Fortuna Köln), Ufumwen Osawe (SV Eintracht Hohkeppel), Noel Werner (Bremer SV), Ilhan Altuntas (Bremer SV), Venhar Ismailji (FC Büderich), Henri Malik Euwi (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Daniel Michel (Bremer SV), Dylan Pires (SpVgg Erkenschwick), Angelo Langer (SV Eintracht Hohkeppel), Ensar Celebi (1. FC Bocholt), Kingsley Marcinek (SV Schermbeck), Rafael Hester (Vereinslos), Batuhan Özden (Sportfreunde Baumberg), Malcom Scheibner (1. FC Düren)



Ratingen 04/19

Trainer: Damian Apfeld

Zugänge: Ali Hassan Hammoud (KFC Uerdingen), Guiliano Zimmerling (ETB Schwarz-Weiß Essen), Umut Yildiz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Marvin Niklas Gomoluch (KFC Uerdingen), Damian Apfeld (Vereinslos), Sam Koch (SpVg Schonnebeck), Fabrizio Giuseppe Fili (SV Schermbeck), Armin Deljkovic (FC Büderich), Jimmy Can Atila (FC Büderich), Cem Sabanci (Mülheimer FC 97), Yannick Geisler (SpVg Schonnebeck), Slone Matondo (Ratingen 04/19), Daniel Gorden Raul (verletzt), Almedin Gusic (ETB Schwarz-Weiß Essen), Slone Matondo (), Valon Zhushi (SSVg Velbert)

Abgänge: Tim Potzler (Türkgücü Ratingen), Erkan Ari (1. Spvg. Solingen Wald 03), Dario Ljubic (DJK Sparta Bilk), Ali-Can Ilbay (DV Solingen), James Shepard (VfB Homberg), Luca-Christian Fenzl (1. FC Monheim), Fabio Di Gaetano (1. Spvg. Solingen Wald 03), Birol Can Adibelli (DV Solingen), Tim Klefisch (1. FC Monheim), Zissis Alexandris (1. FC Monheim), Slone Matondo (Ratingen 04/19), Connor Klossek (VfB Homberg), Maximilian Dimitrijevski (KFC Uerdingen), Luca Paura (SuS Gohr), Ali Basboga (Bader SV 91 II)



SC St. Tönis 1911/20

Trainer: Bekim Kastrati

Zugänge: Gianluca Rizzo (KFC Uerdingen), Kris Pöstges (Fortuna Düsseldorf II), Jan Goretzki (VfL Tönisberg), Marcel Goretzki (VfL Tönisberg), Daiki Hara (DJK Blau-Weiß Mintard), Fumito Okihara (), Ibraim Ilazi (SC St. Tönis 1911/20), Eghosa Aaron Ogbeide (SC St. Tönis 1911/20), Noel Dias Ferreira Souto (SC St. Tönis 1911/20), Mohamad Hegi (VVV-Venlo), Tim Leon Schrick (VVV-Venlo), Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig), Edward Lomotey (DJK Fortuna Dilkrath), Adonis Milaj (KF Shkupi)

Abgänge: Johann Noubissi Noukumo (VfB Homberg), Jan Fauseweh (SV Sonsbeck), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Daiki Kamo (Wuppertaler SV), Philipp Baum (FC Büderich), Adonis Milaj (KF Shkupi), Branimir Galic (SC Union Nettetal), Robin Offhaus (FC Büderich), Luke Winter (1. FC Lintfort), Mohamad Hegi (), Marcel Goretzki (1. FC Lintfort), Jan Goretzki (1. FC Lintfort), Daiki Hara (DJK Sparta Bilk)



Sportfreunde Baumberg

Trainer: Salah El Halimi

Zugänge: Hayato Uchimura (SV Sonsbeck), Paolo Aurelio Piccinini (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Peniel Djopa (VfB 03 Hilden), Timo Hölscher (Vereinslos), André Mandt (TuS Koblenz), Simone Lo Castro (Sportfreunde Baumberg), Amin Sahli (Sportfreunde Baumberg), Davide Tavormina (Sportfreunde Baumberg), Haruto Idoguchi (SSVg Velbert), Batuhan Özden (KFC Uerdingen)

Abgänge: Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03), Sercan Er (DV Solingen), Anas El Bakali (VfL Benrath), Frederik Brünen (TuRU Düsseldorf), Anthony Oscasindas (KFC Uerdingen), Daniel Lee (1. FC Kleve), Ismail Bah (TVD Velbert zg.), Hayato Matsuzoe (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Furkan Sagman (DV Solingen)



SpVg Schonnebeck

Trainer: Dirk Tönnies

Zugänge: Leon Bachmann (SpVgg Erkenschwick), Moritz Isensee (SpVgg Erkenschwick), Niko Bosnjak (ETB Schwarz-Weiß Essen), Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Len Blackmann (SC Preußen Münster), Malik Timmerberg (SC Union Nettetal), Hugo Schmidt (Wuppertaler SV), Moise Lionel Gae (TSV Meerbusch), Noah Kloth (SC Preußen Münster II), Tim Ulrich (SV Budberg), Lennon Jung (SV Darmstadt 98)

Abgänge: Artur Golubytskij (FC Rot-Weiß Erfurt), Calvin Minewitsch (ESC Rellinghausen), Maurice Tavio Y Huete (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Kerron Oteng-Adjei (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Nils Grigoleit (DJK Adler Union Frintrop), Arne Wessels (Borussia Dortmund II), Conor David Tönnies (Fortuna Düsseldorf II), Nico Petritt (VfB Bottrop), Yannick Geisler (Ratingen 04/19), Henri Kvesa (SG Essen-Schönebeck), Leon Bachmann (1. FC Wülfrath)



SV Biemenhorst

Trainer: Marc Gebler

Zugänge: Mika Egeling (Sportfreunde 97/30 Lowick), Daniel Beine (Viktoria Goch), Nathnael Scheffler (1. FC Kleve), Giuseppe Mirason Geukes (Viktoria Goch), Dardan Pepa (FC Emmen U19), Lennart Brandes (1. FC Bocholt), Jan Weibring (Sportfreunde 97/30 Lowick), Reo Yoda (SG Essen-Schönebeck), Sohail Nadi (FC Blau-Gelb Überruhr), Angelos Avramis (SV Schermbeck), Berkant Gebes (TSV Meerbusch), Chong Johnny Lu (1. FC Kleve), Max Peerenboom (PSV Wesel), Darnell Jeron Weidemann (SV Biemenhorst), Noah Brucksteg (Reaktiviert), Niklas Laigre (Reaktiviert), Marc Gebler (Viktoria Heiden), Lars Fondermann ()

Abgänge: Ben Hutmacher (TuS Gahlen), Joel Alexander Kerff (Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo), Jan-Niklas Frieg (Karriereende), Nick Lübbers (Karriereende), Niklas Laigre (Karriereende), Noah Brucksteg (Karriereende), Alexander Puhe (Karriereende), Jannis Boland (SV Biemenhorst II), Haris Memic (Karriereende), Daniel Beine (Vereinslos), Dag Demming (Vereinslos), John Gertzen (SV Blau-Weiß Dingden II), Laurin Büdding (Viktoria Heiden), Berkant Gebes (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)



SV Blau-Weiß Dingden

Trainer: Sebastian Amendt

Zugänge: Sebastian Amendt (TuS Haltern am See), David Hulshorst (Sportfreunde 97/30 Lowick), Moritz Osthoff (DJK Arminia Klosterhardt), Yannik Hundt (1. FC Bocholt), Noah Schulz (FC Kray), Ibrahim Kouyate (SpVgg Vreden), Marek Heuser (SV 08/29 Friedrichsfeld), Johannes Hengstermann (SV Blau-Weiß Dingden), Memetsah Cakar (TuB Bocholt), Joshua Tackenberg ()

Abgänge: André Bugla (Karriereende), Christian Görkes (Karriereende), Leon Norman Bender (Hamminkelner SV)



SV Sonsbeck

Trainer: Heinrich Losing

Zugänge: Jan Fauseweh (SC St. Tönis 1911/20), Semih Güngör (SC Rot-Weiß Oberhausen), Leon Hammerschmidt (DJK Fortuna Dilkrath), Lorik Rama (Mülheimer FC 97), Florian Josip Berisic (TuRU Düsseldorf), Mahmud Sahintürk (SC Rot-Weiß Oberhausen), Tymoteusz Miller (Hallescher FC), Lina Killewald (1. FC Lintfort), Marco De Stefano (SSVg Velbert), Kenan Mehmedovic (VVV Venlo U19), Daniel Gorden Raul (vereinslos)

Abgänge: Luca Terfloth (SV Menzelen), Malik Bongers (Kevelaerer SV), Alexander Maas (1. FC Lintfort), Shawn Kiyau (SV Schermbeck), Semih Zeriner (Holzheimer SG), Luca Meyers-Richter (TSV Meerbusch), Hayato Uchimura (Sportfreunde Baumberg), Jonas Holzum (Ziel unbekannt), Moritz Kosfeld (Ziel unbekannt), Moritz Kosfeld (SC Union Nettetal), Jonas Holzum (KFC Uerdingen), Yuichiro Kichize (FC Pesch)



TSV Meerbusch

Trainer: Marcel Winkens

Zugänge: Luca Meyers-Richter (SV Sonsbeck), Pablo Ramm (FC Wegberg-Beeck), Marcel Winkens (VfL Jüchen-Garzweiler), David Alexandre Alves Oliveira (VfL Jüchen-Garzweiler), Reo Kamiyama (VfL Jüchen-Garzweiler), Aaron Addo (VfB Homberg), Franz Langhoff (Türkspor Dortmund), Enes Tekin (FC Remscheid), Florian Berisha (VfB Homberg), Harding Mac Stuell Beira (SSVg Velbert), Vitali Habarov (Holzheimer SG), Harumi Goto (SSVg Velbert)

Abgänge: Nils Christian Werner (GSV Moers), Jan Ziebell (GSV Moers), Niklas Harth (Holzheimer SG), Alexander Geraedts (Sportfreunde Hamborn 07), Moise Lionel Gae (SpVg Schonnebeck), Kevin Bartschies (Spielverein Klinkum), Vitali Habarov (Holzheimer SG), Hasan Akcakaya (VfL Jüchen-Garzweiler), Noah Cain (SpVg Porz 1919), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (KFC Uerdingen), Ariyoh Yussuf Ayinla (VfB Homberg), Kolja Pusch (SG Benrath-Hassels)



VfB 03 Hilden

Trainer: Tim Schneider

Zugänge: Philipp Schütz (VfB 03 Hilden II), Ercan Akhan (FSV Vohwinkel Wuppertal), Roman Wakily (FC Büderich), Emmanuel Yeboah (Mülheimer FC 97), Mohamed Cisse (ETB Schwarz-Weiß Essen)

Abgänge: Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Leon Feher (1. FC Monheim), Timm Florian Bungert (1. FC Monheim), Gabriel-Eromose Imoiseza (FC Büderich), Koray Temiz (TuRU Düsseldorf), Peter Schmetz (Karriereende), Len Heinson (Pausiert), Calvin Marion Mockschan (SSVg Velbert), Mohammed Monir Ayyad (Rheinland Hamborn), Ercan Akhan (FSV Vohwinkel Wuppertal)



VfB Homberg

Trainer: Stefan Janßen

Zugänge: Emir Demiri (GSV Moers), Johann Noubissi Noukumo (SC St. Tönis 1911/20), Marcio Jordan Blank (SV Scherpenberg), Younes Mouadden (FC Büderich), Razmik Khurshudyan (SC Rot-Weiß Oberhausen), Alessio Tafa (FC Wegberg-Beeck), James Shepard (Ratingen 04/19), Leon Schübel (SV Schermbeck), Connor Klossek (Ratingen 04/19), Ariyoh Yussuf Ayinla (TSV Meerbusch)

Abgänge: Vahidin Turudija (VfL Bochum II), Sakaki Ota (Holzheimer SG), Milen Manchev (Ziel unbekannt.), Beate Hawryluk (1. FC Lintfort), Luca Alexander Happe (FC Schalke 04 II), Aaron Addo (TSV Meerbusch), Bryan Asagwara (SG Essen-Schönebeck), Ryo Iwata (FC Rot-Weiss Koblenz), Luca Kazelis (FC Kray), Florian Berisha (TSV Meerbusch), Milen Manchev (SV Werder Bremen III), Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro (1. FC Viersen)



VfL Jüchen-Garzweiler

Trainer: Daniel Klinger

Zugänge: Stefan Schiffer (SC Kapellen-Erft), Hasan Akcakaya (TSV Meerbusch), Joel Dassen (TuS Buisdorf), Maurice Bender (SV Bedburdyck/Gierath), Björn Nowicki (1. Spvg. Solingen Wald 03), Miguel Jason Franz Bügler (SC Union Nettetal), Jeremy Fabiano Gaudian (TSV Meerbusch), Justin Paul Francis (1. FC Kleve), Merveil Tekadiomona (1. FC Monheim), Tobias Lippold (1. FC Monheim), Yuta Inoue (FC Union 60 Bremen), Giovanni Multari (Siegburger SV 04), Ike Rowland Ezunagu Jr (SV Werder Bremen III), Patrick Koronkiewicz (Viktoria Köln), Kevin Rubaszewski (Germania Teveren)

Abgänge: Sven Moseler (SpVg Odenkirchen), Pascal Moseler (SpVg Odenkirchen), Marco Lüttgen (DJK Gnadental), Justin Butterweck (SpVg Odenkirchen), Jannik Schulte (FC Büderich), Marcel Winkens (TSV Meerbusch), David Alexandre Alves Oliveira (TSV Meerbusch), Reo Kamiyama (TSV Meerbusch), Felix Gerdts (Pausiert), Tim Müller (Pausiert), Ben Venhaus (Pausiert), Jan-Lars Schuchardt (SV Germania Grefrath 1926), Hasan Akcakaya (DKSV Helene Essen), Glayne Wago (FC Büderich), Joel Dassen (DJK Fortuna Dilkrath)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: