Wintertransfers der Kreisliga A1 Essen - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Essen, Gruppe 1 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
AL-ARZ Libanon
Trainer: Ibrahim Ramadan
Zugänge: Evangelos Mitsiotis (FC Saloniki Essen), Issa Allouche (FC Kray), Mohamed El-Zein (TuS Essen-West 81), Antonio Lombardi (FC Stoppenberg), Joel Lombardi (FC Stoppenberg), Fabio Minino (VfR Krefeld-Fischeln)
Abgänge: keine
Bader SV 91
Trainer: Naoufel Bouazza
Zugänge: keine
Abgänge: Marouane Bensameh (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Marouane Baouch (ETB Schwarz-Weiß Essen II)
DJK SG Altenessen
Trainer: Jörg Dohmann
Zugänge: Merlin Sabanov (SuS 21 Oberhausen), Premtim Gashi (DJK SG Altenessen), Shawn Simon (Türkiyemspor Essen), Kaan Kazim Karakus (Fatihspor Essen 2001), Ibrahim Erol Özbay (Türkiyemspor Essen), Soufian Rami (DKSV Helene Essen), Jeremy-Dean Olle (DJK SG Altenessen), Mounir Till Asrih (Türkiyemspor Essen)
Abgänge: Premtim Gashi (DJK SG Altenessen), Jeremy-Dean Olle (DJK SG Altenessen), Kaan Kazim Karakus (Fatihspor Essen 2001), Mounir Till Asrih (Fatihspor Essen 2001)
DKSV Helene Essen
Trainer: Ferhat Dogan
Zugänge: Mahmut Gülnaz (Sportfreunde Bulmke), Sahin Dogan (SV Preußen Sutum), Malek El Chaabi (SG Unterrath), Mohamed Essbai (FC Karnap 07/27), Sipan Akkus (SV Horst-Emscher 08), John-Pantelis Schumann (SuS 21 Oberhausen), Hasan Akcakaya (VfL Jüchen-Garzweiler)
Abgänge: Soufian Rami (DJK SG Altenessen), Marcel Große-Beck (SpVg Schonnebeck II), Leotrim Kryeziu (SpVg Schonnebeck II), Issa Fakhro (SuS Schwarz-Blau Gladbeck), Nabil Hadfi (FC Saloniki Essen III), Youssef Acharkaoui (FC Saloniki Essen III), Mohamed Fakhro (SuS Schwarz-Blau Gladbeck), Omed Sherzad (SV Borbeck), Sahin Dogan (SV Preußen Sutum), Nesim Arslan (Eisenbahner TuS Gelsenkirchen)
Essener SC Preußen
Trainer: Manfred Schröder
Zugänge: Henrick Grzeskowiak (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Michael-Detlef Andres (Schwarz-Weiß Alstaden), Tayfun Zmudzinski (Heisinger SV), Loukman Bais (Essener SC Preußen II), Jean Kouadio Amon (SV Union Ritzerfeld II), Patrick Herve Tchoupo Timchou (Sporting Club Horus), Robert Golley (Tgd. Essen II), Efdal Gelin (Tgd. Essen II), Tobias Kießlich (Tgd. Essen II), Ben Geiermann (Tgd. Essen II), Bryan Osei (SC 1920 Oberhausen)
Abgänge: Kai Hoffmann (SV Borbeck), Bryan Osei (SC 1920 Oberhausen), Dennis Karczewski (SV Leithe), Muniru Jeff Haruna (Ballfreunde Bergeborbeck), Marius Frieg (Essener SC Preußen II), Robin Habermann (Pausiert), William Steve Fozing Yamdjio (Unbekannt), Robin Habermann (Pausiert), Nils Etscheid (Essener SC Preußen II)
FC Karnap 07/27
Trainer: Björn Neumann
Zugänge: Nico Labenz (Sportfreunde Altenessen), Michel-Pascal Fischer (Sportfreunde Altenessen), Eric Schweers (Sportfreunde Altenessen), Pascal Brandner (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Yusuf Ekin (FC Karnap 07/27 II), Marvin Marcel Roth (SuS Schwarz-Blau Gladbeck II), Serdar Yildirim (Pausiert), Edwin Kraft (FC Karnap 07/27 II), Yassine Ben Naya (Essener SC Preußen II), Tarek Alsuwais (Essener SC Preußen II), Sebastian Teutscher (FC Karnap 07/27), Gino Große-Kreul (FC Karnap 07/27), Martin Weiß (FC Karnap 07/27), Timo Bruhnke (TSV Heimaterde Mülheim), Franko Krystek (SSV/FCA Rotthausen), Kevin Krystek (SSV/FCA Rotthausen)
Abgänge: Valentin Lenze (SG Essen-Schönebeck IV), Antonio Lombardi (FC Stoppenberg), Finn Wielgosz (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Kakeru Akasaka (Mülheimer FC 97), Mike Hennig (FC Karnap 07/27 II), Joris Schwarze (DJK RSC Essen II), Mohamed Essbai (DKSV Helene Essen), Marvin Marcel Roth (SV Horst-Emscher 08 III)
FC Saloniki Essen
Trainer: Niko Andreadakis
Zugänge: Tim Stränger (DJK Blau-Weiß Mintard II), Adrian Wolbeck (SpVgg Steele), Georgios Sevastidis (TuS Holsterhausen II), Boris Markovic (TuS Holsterhausen II), Athanassios Tegos (TuSEM Essen 1926 II)
Abgänge: Osman Puschmann (FC Saloniki Essen III), Diyar Ken Dinc (FC Saloniki Essen III), Stavros Paroutoglou (FC Saloniki Essen III), Matheos Mavroudis (TSV Meerbusch III), Marcel Kischka (FC Taxi Duisburg), Evangelos Mitsiotis (AL-ARZ Libanon), Frank Zabinski (Pausiert)
FC Stoppenberg
Trainer: Marco Schulze
Zugänge: Joel Lombardi (Fatihspor Essen 2001), Lasse Kanders (FC Stoppenberg), Noah Künzel (FC Stoppenberg II), Lukas Baier (Sportfreunde Altenessen), Antonio Lombardi (FC Karnap 07/27), Nico Gorzelany (FC Stoppenberg U19), Amin Aarab (ESC Rellinghausen 06 U19)
Abgänge: Tim Schöneweiss (SV Borbeck), Gillian Gabor Goik (SV Borbeck), Christian Maurer (SV Borbeck), Yasar Askin (Sportfreunde Altenessen), Tim Bärenfänger (DJK RSC Essen II), Antonio Lombardi (AL-ARZ Libanon), Joel Lombardi (AL-ARZ Libanon)
RuWa Dellwig
Trainer: Christian Koch, Sebastian Vietz
Zugänge: Christoph Jügel (TGD Essen-West), Steffen Nass (TGD Essen-West), Christian Koch (RuWa Dellwig II), Ibrahim Ajarra (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Ismail Cördük (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Emirhan Güldogan (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Mehul Malhatra (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Christian Szopa (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Julian Mali (DJK Arminia Lirich 1920), Lucas Manis (TGD Essen-West), Timo Lindemann (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Rupeshwar Arumugam (Vogelheimer SV), Parham Nasrollahzadeh Jirandehi (Vogelheimer SV)
Abgänge: Hüseyin Ünal (SC Frintrop 05/21), Mihajlo Davidovic (Vogelheimer SV), Rupeshwar Arumugam (Vogelheimer SV), Alpcan Sen (TGD Essen-West), Zaven Varjabetyan (Preußen Eiberg), Milad Mansoori (VfB Frohnhausen), Carsten Aumann (SV Heißen), Charles Obinna Offor (Türkiyemspor Essen), Osman Durmus (Alemannia Essen), Nikola Lazic (Alemannia Essen), Yasser Regrag (Bader SV 91 II), Randy Szymiczek (SV Borbeck), Peter Akpe (Sportfreunde Altenessen)
SG Essen-Schönebeck II
Trainer: Silvain Wirkus
Zugänge: Tom Ufermann (SC Frintrop 05/21), Paul Leon Thumulla (DJK Adler Union Frintrop), Nikita Senk (SG Essen-Schönebeck), Erik Ludwig (SG Essen-Schönebeck), Marco Langer-Jordy (SG Essen-Schönebeck), Zaid Hraoui (Fatihspor Mülheim), Ilias Laynaui (Bader SV 91 zg.), Mats Reinirkens (SG Essen-Schönebeck II), Dario Nagel (SG Essen-Schönebeck II), Janis Sowa (SG Essen-Schönebeck II), Daniel Wibbe (SG Essen-Schönebeck IV), Luca-Fabio Darowski (SG Essen-Schönebeck IV), Younes Boumoungar (DJK Adler Oberhausen)
Abgänge: Alexander Louis Hernaut (SuS 21 Oberhausen), Benludvig Elad (SuS 21 Oberhausen), Anas Ben Lhaj (SV Heißen), Yousef Ahmad (SV Rot-Weiss Mülheim), Orges Roci (SV Rot-Weiss Mülheim), Niels Dieckmann (Sportfreunde Mülheim)
Sportfreunde Altenessen
Trainer: Erkan Sahin
Zugänge: Yasar Askin (FC Stoppenberg), Esat Uckan (Tura 86 Essen), Jan-Lukas Nett (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Luca Simon (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Julian Wittmann (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Obada Sarmini (Tura 86 Essen), Vipul Bhardwaj (SC Frintrop 05/21), Laurynas Vaiciunas (SC Frintrop 05/21), Daniel Benli (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II), Alie Mansaray (Fatihspor Mülheim), Issa Fakhro (SuS Schwarz-Blau Gladbeck), Levent Nalbant (Alemannia Essen), Peter Akpe (RuWa Dellwig), Dennis Blömer (SG Kupferdreh-Byfang), Muharrem Mekoli (FC Kickers Ückendorf), Simon Gabriel (SuS Niederbonsfeld)
Abgänge: Nazmi Yazici (DJK SG Altenessen IV), Nico Zemmek (Fortuna Bredeney), Daniel Hünselar (TuRa Rüdinghausen), Lukas Baier (FC Stoppenberg), Nico Labenz (FC Karnap 07/27), Michel-Pascal Fischer (FC Karnap 07/27), Eric Schweers (FC Karnap 07/27), Alassane Ibrahim Guira (DJK Arminia Lirich 1920), Koray Aldibas (Türkiyemspor Essen), Nico Trawny (SC Frintrop 05/21 III), Semih Kecap (), Daniel Benli (Sportfreunde Altenessen II), Jan-Lukas Nett (Sportfreunde Altenessen II), Julian Wittmann (Sportfreunde Altenessen II)
SpVg Schonnebeck II
Trainer: Philipp Rosenberg, Sven Wienecke
Zugänge: Bekir Kozak (Alemannia Essen), Sven Wienecke (SpVg Schonnebeck II), Marcel Große-Beck (DKSV Helene Essen), Leotrim Kryeziu (DKSV Helene Essen), Arkadiusz Brenk (TuS Essen-West 81), Max Winkel (DJK Adler Union Frintrop), Leonal Nkansah (SV Adler Osterfeld), Ayman El Hany (Bader SV 91 zg.), Elias De Ranca (Vereinslos), Mohammad Reza Nazerian (VfB Frohnhausen II), Koray Aldibas (Türkiyemspor Essen)
Abgänge: Kevin Polz (ETB Schwarz-Weiß Essen II), Can Maurice Maral (Preußen Eiberg), Robin Andreas Müller (SpVg Schonnebeck III), Sven Wienecke (SpVg Schonnebeck II), Mohammed Faiz (TuS Asterlagen), Robin Vegue-Wagner (Pause)
SuS Haarzopf II
Trainer: Kevin Lehnhoff
Zugänge: keine
Abgänge: Luigi Brescia (TGD Essen-West)
SV Borbeck
Trainer: Kevin Betting
Zugänge: Max Fröse (), Dustin Hoffmann (DJK Adler Union Frintrop), Dominik Lindemann (SG Essen-Schönebeck IV), Tim Schöneweiss (FC Stoppenberg), Gillian Gabor Goik (FC Stoppenberg), Christian Maurer (FC Stoppenberg), Kevin Sokhan Sanj (Rhenania Bottrop), Deniz Hotoglu (SuS Haarzopf), Ilias Adrissi (DJK Adler Union Frintrop), Dennis Magdeburg (SV Borbeck), Daniel Munoz Talavera (SV Borbeck), Marvin Abeijon (Vogelheimer SV), Kai Hoffmann (Essener SC Preußen), Daniel Kouam Kengne (SV Schwafheim), Mahmoud Ibrahim (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Moreno Emilio Gursky (SV Borbeck II), Nils Thiesling (SV Borbeck), Randy Szymiczek (RuWa Dellwig), Omed Sherzad (DKSV Helene Essen), Engin Köse (SG Kupferdreh-Byfang), Firas El-Awad (Juspo Essen-West), Jasper Luemba (SuS 21 Oberhausen)
Abgänge: Dennis Magdeburg (SV Borbeck), Daniel Munoz Talavera (SV Borbeck), Daron Birakis (Vogelheimer SV II), Murad Güden (Unbekannt), Marco Hartinger (Umzug), Esad Morina (FC Besa), Mirco Norman Schneider (SV Borbeck II), Filip Smolka (Vogelheimer SV II), Philipp Storek (Pausiert), Arton Xhemajli (FC Besa), Chris Vinken (Karriereende), Max Fröse (SV Borbeck II), Dennis Magdeburg (Karriereende), Daniel Munoz Talavera (Karriereende), Pierre Soumagne (SC Frintrop 05/21 II), Daniel Kouam Kengne (Unbekannt), Romeo Stanev (SV Borbeck III), Nils Thiesling (Karriereende), Nils Thiesling (Karriereende)
Türkiyemspor Essen
Trainer: Yunus Bucuka, Hasan Fidan
Zugänge: Burak Bayram (GSV Moers zg.), Rami Habeeb (SC Frintrop 05/21), Onur Caparlar (TGD Essen-West), Poyraz-Can Sahin (VfB Frohnhausen), Volkan Yerek (Fatihspor Essen 2001), Orkun Oktay (Fatihspor Essen 2001), Ivan Wetshemungu (Alemannia Essen), Charles Obinna Offor (RuWa Dellwig), Vitalij Nazarov (VfB Bottrop), Ryoya Aota (Duisburger SV 1900), Enes Sari (Türkiyemspor Essen II), Koray Aldibas (Sportfreunde Altenessen), Tarik Süheyl Yurtseven (Alemannia Essen), Barkin Cömert (Rheinland Hamborn), Adin Selimovic (Fatihspor Essen 2001), Hussein Zeaiter (DJK Dellwig 1910), Özkan Akcapinar (TGD Essen-West), Özgür Akcapinar (TGD Essen-West), Komlan Agbégniadan (VfB Frohnhausen)
Abgänge: Kerem-Ali Temur (VfB Frohnhausen), Aydin Bas (), Mounir Till Asrih (), Mounir Till Asrih (), Bekir Durmus (Alemannia Essen), Emre Kandemir (Fatihspor Essen 2001), Shawn Simon (DJK SG Altenessen), Ibrahim Erol Özbay (DJK SG Altenessen), Mounir Till Asrih (DJK SG Altenessen), Isa Mert Koc (FC Welheim), Recep Durmus (Alemannia Essen), Muhammed Mustafa (Türkiyemspor Essen II), Yavuz Uzuner (Türkiyemspor Essen II), Enes Sari (Türkiyemspor Essen II), Serkan Barutcu (SC 1920 Oberhausen), Tarik Süheyl Yurtseven (Türkiyemspor Essen II), Muhammed Erdogmus (), Charles Obinna Offor (), Tarik Süheyl Yurtseven (TGD Essen-West), Mert Akyüz (TGD Essen-West), Koray Aldibas (SpVg Schonnebeck II)
TuSEM Essen 1926 II
Trainer: Thomas Graf
Zugänge: keine
Abgänge: Mark Erdelkamp (FC Blau-Gelb Überruhr II), Joel Ruhrus (Fortuna Bredeney), Athanassios Tegos (FC Saloniki Essen)
