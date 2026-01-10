Wintertransfers der Frauen-Regionalliga West - Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Frauen-Regionalliga West - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.

1. FC Köln U21 II

Trainer: Verena Hagedorn

Zugänge: keine

Abgänge: keine



1. FFC Recklinghausen

Trainer: Björn Sobotzki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Bayer 04 Leverkusen II

Trainer: Mirko Casper

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Borussia Dortmund

Trainer: Markus Högner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Borussia Mönchengladbach II

Trainer: Mareike Visser

Zugänge: keine

Abgänge: Louisa Derbali (SC Grimlinghausen), Nadia Belhadj (Fortuna Düsseldorf)



DJK Wacker Mecklenbeck

Trainer: Anna Steckel

Zugänge: keine

Abgänge: keine



DSC Arminia Bielefeld

Trainer: Annabel Jäger, Kevin Stwolinski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FSV Gütersloh 2009

Trainer: Mark Oliver Stricker

Zugänge: keine

Abgänge: keine



GSV Moers

Trainer: Eckart Schuster

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SC Fortuna Köln

Trainer: Marc Gertzen

Zugänge: keine

Abgänge: Clara Nellessen (Alemannia Aachen), Annika Neil (SC 2013 Bad Neuenahr)



SGS Essen II

Trainer: Daniel Balk

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportvereinigung Deutz 05

Trainer: Andree Krawietz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Rhade

Trainer: Meike Roters

Zugänge: keine

Abgänge: Alina Baar (Rhenania Bottrop)



Vorwärts Spoho 98

Trainer: Josh Green

Zugänge: keine

Abgänge: keine

________