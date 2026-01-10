Wintertransfers der Frauen-Regionalliga West - Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Frauen-Regionalliga West - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Köln U21 II
Trainer: Verena Hagedorn
Zugänge: Emily Tichelkamp (Borussia Mönchengladbach)
Abgänge: Luzia Marx (SV Allner-Bödingen), Emma Lattus (Borussia Mönchengladbach), Nila Dzelilovic (SC Fortuna Köln)
1. FFC Recklinghausen
Trainer: Björn Sobotzki
Zugänge: Leonie Bendzulla (FC Schalke 04), Jennifer Moses (FC Schalke 04), Nicki Ann Barnes (FC Iserlohn), Leonie Langenbach (FC Iserlohn), Marie Bahns (SV Meppen II), Hannah Klokkers (SV Meppen II), Erica Alicia Cunningham (Athlone Town / Irland), Gloria Sdami Adigo (FC Basel), Besjana Recica (FC Schalke 04), Chadia Lakhiar (Patro Eisden Maasmechelen / Belgien), Farah Erchouk (AMFF Laayoune), Carlotta Sesjak (SGS Essen II), Sebastian Middeke (SV Meppen II), Valentina Puglisi (FC Lumezzane Femminile (ITA))
Abgänge: Michelle Marie Sinz (Rhenania Bottrop), Amelie Lüth (GSV Moers), Sina Leonie Zorychta (MSV Duisburg), Kathrin van Kampen (Rhenania Bottrop), Mariella Ilic (SGS Essen II), Jacqueline Crevaux (SSVg Velbert), Catarina Teixeira Lavinas (Ziel unbekannt), Noelle Mager (Ziel unbekannt), Stella Pereira Carvalho (Ziel unbekannt), Sarah Marina Gatawis (Ziel unbekannt), Jihane Al Abdouni (Ziel unbekannt), Jennifer Brinkert (Ziel unbekannt), Lizzy Weinkauf (Ziel unbekannt), Aurora Sahiti (Ziel unbekannt), Joyce Sophie Urban (Ziel unbekannt), Alexandra Heuser (Ziel unbekannt), Stella Pereira Carvalho (FC Schalke 04 II), Lizzy Weinkauf (FC Schalke 04 II), Michelle Keller (FC Iserlohn), Leonie Bendzulla (Fortuna Düsseldorf), Catarina Teixeira Lavinas (SV Elversberg)
Bayer 04 Leverkusen II
Trainer: Mirko Casper
Zugänge: Naomi Sofie Januschewski (SC Fortuna Köln), Alisa Sinani (DJK Südwest Köln), Emilia Eltgen (SGS Essen II), Sina Frank (Bayer 04 Leverkusen), Jana Lindner (Bayer 04 Leverkusen), Angelie Martens (Bayer 04 Leverkusen), Amelie Sosnik (Bayer 04 Leverkusen), Sana Coskun (Bayer 04 Leverkusen), Amelie Moll (Bayer 04 Leverkusen), Chiara Kaiser (Bayer 04 Leverkusen), Kirkeliis Lillemets (Bayer 04 Leverkusen)
Abgänge: Bibi Hogenboom (Alemannia Aachen), Pauline Hof (TuS Jüngersdorf-Stütgerloch), Sofia Cava-Marin (Borussia Mönchengladbach), Nina Hainke (SG 99 Andernach)
Borussia Dortmund
Trainer: Markus Högner
Zugänge: Markus Högner (SGS Essen), Jasmin Jabbes (DJK Wacker Mecklenbeck), Laura van der Laan (SG 99 Andernach), Caroline Blum (Creighton Bluejays / USA), Frederike Kempe (RB Leipzig), Melanie Schuster (FSV Gütersloh), Jenske Steenwijk (SV Meppen), Yasu Wöhrn (VFL Wolfsburg ll), Sara Ito (1. FFC Turbine Potsdam), Ronja Leubner (FSV Gütersloh 2009), Celina Baum (FSV Gütersloh 2009), Noreen Günnewig (FC Zürich), Rita Schumacher (SKN St. Pölten), Emilia Pauls (DJK SV Grün-Weiß Nottuln), Mia Scholle (SC Freiburg II), Lucy Wisniewski (FSV Gütersloh 2009)
Abgänge: Sandra Schröer (Unbekannt), Marina Jung (Unbekannt), Lena Kölmel (Unbekannt), Katharina Jäger (Unbekannt), Marjana Naceva (Unbekannt), Kimberly Becker (Borussia Dortmund II), Mandy Reinhardt (Borussia Dortmund II), Sarah Giebels (Borussia Dortmund II), Lisa Gomulka (Borussia Dortmund II), Madita Sommer (Borussia Dortmund II), Hannah Geldschläger (Borussia Dortmund II), Finnja Schriek (Borussia Dortmund II), Marie Grothe (Laufbahn beendet), Mia Bedarf (Laufbahn beendet), Angelina Weber (SV Oesbern)
Borussia Mönchengladbach II
Trainer: Mareike Visser
Zugänge: Defne Sarioğlu (1. FC Union Berlin II)
Abgänge: Greta Oerding (VfR Warbeyen), Larissa Von der Eltz (Alemannia Aachen), Sophie von der Eltz (Alemannia Aachen), Louisa Derbali (SC Grimlinghausen), Nadia Belhadj (Fortuna Düsseldorf)
DJK Wacker Mecklenbeck
Trainer: Anna Steckel
Zugänge: Anna Steckel (), Tim Knabbe (), Charlotte Weinhold (FSV Gütersloh 2009), Sophie Walters (FSV Gütersloh 2009 II), Henriette Haverkamp (JSG Glane/Bad Iburg), Felix Melchers (DJK Wacker Mecklenbeck), Linn Jacobs (DJK Wacker Mecklenbeck), Paula Maren Weber (FSV Gütersloh 2009), Olivia Zitzer (FSV Gütersloh 2009), Janina Sauer (FSV Gütersloh 2009 II)
Abgänge: Felix Melchers (DJK Wacker Mecklenbeck), Pascal Will (Pausiert), Verena Funke (Karriereende), Pia Haack (Ausland), Julia Kempkes (Ausland), Jasmin Jabbes (Borussia Dortmund), Alina Alexandra Pöppelmann (FC Schalke 04 U19 Juniorinnen), Karima Abou Hamed (Studienbedingt nach Köln), Ella Kalvelage (DJK-VfL Billerbeck), Helene Victoria Beßeling (SG HD-Kirchheim)
DSC Arminia Bielefeld
Trainer: Annabel Jäger, Kevin Stwolinski
Zugänge: Lea Bultmann (FSV Gütersloh 2009), Maren Marie Tellenbröker (FSV Gütersloh 2009), Paula Peters (DSC Arminia Bielefeld), Martha Stuckenschnieder (DSC Arminia Bielefeld)
Abgänge: Charlotte Schneider (SV BW Berolina Mitte 49)
FSV Gütersloh 2009
Trainer: Mark Oliver Stricker
Zugänge: Elaine Eickmann (Borussia Dortmund II), Inga Merschel (DSC Arminia Bielefeld II), Madleen Franz (SGS Essen II), Emily Wittkowsky (Rot Weiss Ahlen), Romejsa Murati (Herforder SV Borussia Friedenstal), Rebecca Otto (VfL Wolfsburg), Hannah Leßner (FSV Gütersloh 2009), Elina Büttner (FSV Gütersloh 2009 II), Emma Maria Bendix (FSV Gütersloh 2009), Anna Stockmann (FSV Gütersloh 2009), Lena Meynert (geb. Schulte) (FSV Gütersloh 2009 II), Tina Rother (FSV Gütersloh 2009 II), Anna Sophie Schindler (FSV Gütersloh 2009), Birgitta Schmücker (FSV Gütersloh 2009 II), Sophie Nitsch (FSV Gütersloh 2009 II), Natalia Marczak (FSV Gütersloh 2009), Antonia Schön (FSV Gütersloh 2009), Janna Koerdt (FSV Gütersloh 2009), Clara Koepke (FSV Gütersloh 2009 II), Pauline Pfeiffer (FSV Gütersloh 2009), Lara Mehn (FSV Gütersloh 2009)
Abgänge: Merle Hokamp (1. FC Köln), Melvin Wulff (FC Carl Zeiss Jena), Charlotte Weinhold (DJK Wacker Mecklenbeck), Shpresa Aradini (Karriereende), Christopher Hankemeier (FSC Rheda), Sarah Rosemarie Rolle (VfL Bochum), Janne Sophie Krumme (Eintracht Frankfurt), Paula Maren Weber (DJK Wacker Mecklenbeck), Demi Victoria Pagel (FC Schalke 04), Lilly Carlotta Stojan (FC Schalke 04), Nele Schmidt (FC Schalke 04), Olivia Zitzer (DJK Wacker Mecklenbeck), Gizem Kilic (VfR Warbeyen), Lea Bultmann (DSC Arminia Bielefeld), Maren Marie Tellenbröker (DSC Arminia Bielefeld), Melanie Schuster (Borussia Dortmund), Ronja Leubner (Borussia Dortmund), Celina Baum (Borussia Dortmund), Lucy Wisniewski (Borussia Dortmund), Finja Kappmeier (Old Dominion Lady Monarchs / USA), Linda Preuß (FC St. Pauli), Lea Bartling (FC St. Pauli), Hanna Krohne (TSV Jahn Calden), Madleen Franz (Lee Lady Flames / USA), Chiara Tappe (Mississippi State Bulldogs / USA)
GSV Moers
Trainer: Eckart Schuster
Zugänge: Alina Eick (FV Mönchengladbach 2020), Patricia Sous (FV Mönchengladbach 2020), Abike Izuagie (FV Mönchengladbach 2020), Amelie Lüth (1. FFC Recklinghausen), Elisa Kammen (DJK Südwest Köln), Schalina Eimler (FV Mönchengladbach 2020), Fatine El Moussaoui (FV Mönchengladbach 2020)
Abgänge: Emma Viktoria Hilbrands (MSV Duisburg), Nadine Jolanta Bratek (Mettmann-Sport), Ulrike Pfützenreuter (CSV Marathon Krefeld)
SC Fortuna Köln
Trainer: Marc Gertzen
Zugänge: Meret Angela Folten (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Nila Dzelilovic (1. FC Köln U21 II), Felice Noemi Vera Hahn (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Alina Recht (SG 99 Andernach), Annika Neil (SV Rot-Weiß Merl), Clara Nellessen (Alemannia Aachen), Kim Stricklan (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Anggie Wittkowski (DJK Tusa 06 Düsseldorf)
Abgänge: Selma Fohrer (Karrierepause), Leonie Hölzle (unbekannt), Naomi Sofie Januschewski (Bayer 04 Leverkusen II), Kathrin Wojtasik (), Theresa Garsztecki (Karriereende), Mara-Lotta Finger (VfL Bochum II), Franziska Weißhaar (), Hanna De Haan (Karriereende), Dana Homann (Vorwärts Spoho 98), Muriel Bey (SG 99 Andernach), Cybell Osagie (Bonner SC), Abdurrahman Cicek (FC Pesch), Tarek Maarouf (Sportfreunde Troisdorf 05), Clara Nellessen (Alemannia Aachen), Annika Neil (SC 2013 Bad Neuenahr)
SGS Essen II
Trainer: Daniel Balk
Zugänge: Joyce Hess (SpVgg. Horsthausen), Lucy Marleen Minne (SpVg Aurich), Leonie Elisa Kreuz (SpVg Aurich), Tabea Burgmeir (Fortuna Düsseldorf), Mariella Ilic (1. FFC Recklinghausen), Antonia Marlene Springer (FC Iserlohn), Ruth Westphal (FC Bayern München II), Ashira Micah Aziz (MSV Duisburg II), Lana Todorovic (Bayer 04 Leverkusen)
Abgänge: Jule Laufer (VfR Warbeyen), Chaleen Klöß (FC Schalke 04), Juliette Gier (MSV Duisburg), Melina Koffler (MSV Duisburg), Madleen Franz (FSV Gütersloh 2009), Emilia Eltgen (Bayer 04 Leverkusen II), Carlotta Sesjak (1. FFC Recklinghausen)
Sportvereinigung Deutz 05
Trainer: Andree Krawietz
Zugänge: Sophie Bratzel (1. FFC Bergisch Gladbach), Hina Suwa (FC Schalke 04 II), Liane Freymann (SC Ell), Rieke Wolff (SV Henstedt-Ulzburg)
Abgänge: Mirjeta Hoxhaj (FC Viktoria Köln), Lena Pütz (SV Eintracht Hohkeppel), Maravilha Samuel (Sportvereinigung Deutz 05 II)
SSV Rhade
Trainer: Meike Roters
Zugänge: keine
Abgänge: Malin-Nikola Gerken (MSV Duisburg), Alina Baar (Rhenania Bottrop)
Vorwärts Spoho 98
Trainer: Josh Green
Zugänge: Julia Meyer (SV Heidekraut Andervenne), Jana Theisen (Sportfreunde Ippendorf), Dana Homann (SC Fortuna Köln), Luisa Hensel (Eimsbütteler TV), Emma Kremer (Alemannia Aachen)
Abgänge: Valentina Adames (Pausiert), Isabelle Anna Assenmacher (Vorwärts Spoho 98 II), Helen Baus (Vorwärts Spoho 98 II), Anne Fleig (Pausiert), Anna-Sophie Himmelberg (Vorwärts Spoho 98 II), Hannah Kämper (Vorwärts Spoho 98), Meei-Lin Dilan Kut (Pausiert), Maya Lang (SG Egelsbach), Nike Isabella Menssen (Vorwärts Spoho 98 II), Marie Müller (Pausiert), Naemi Niewald (Vorwärts Spoho 98 II), Ina Reichmann (Vorwärts Spoho 98 II), Julika Roth (1. FC Köln), Vera Schrouff (Vorwärts Spoho 98 II), Lea Wippermann (Pausiert), Johanna Wolf (Vorwärts Spoho 98 III), Clara Marie Schell (Pausiert), Meei-Lin Dilan Kut (DJK Südwest Köln)
