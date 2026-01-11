Wintertransfers der Frauen-Niederrheinliga - Zugänge & Abgänge

Grün-Weiß Lankern

Frauen-Niederrheinliga: Alle Transfers der Saison in der Übersicht

CfR Links Düsseldorf

Trainer: Christian Klein

Zugänge: Joana Hantke (HSV Langenfeld), Semi Orphanellis (), Pia Ziffus (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Lina Tabea Reez (TuSpo Richrath), Ilayda Aslan (DJK Rheinkraft Neuss), Hana Shewan Mousa (MSV Duisburg), Raniah Meyer (MSV Duisburg), Nicolai Schöps (SC Kapellen-Erft II), Emma Koob (SV Blau-Weiß Hand), Thomas van den Boom (MSV Duisburg), Jinane Jabri (), Svea Bach (SV Wanheim 1900), Franziska Rohrbach (SV Wanheim 1900)

Abgänge: Szilvia Szabo (Fortuna Düsseldorf), Lina Tabea Reez ()



DJK Tusa 06 Düsseldorf

Trainer: Svante Rasmus

Zugänge: Maria Drösser (Fortuna Düsseldorf)

Abgänge: Ann-Kristin Flor (SV Rosellen), Meret Angela Folten (SC Fortuna Köln), Felice Noemi Vera Hahn (SC Fortuna Köln), Kim Stricklan (SC Fortuna Köln), Anggie Wittkowski (SC Fortuna Köln), Sarah Pankau (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Ricarda Leonie Brinkmann (Pausiert), Sarah Linker (HSV Langenfeld), Maria Schmidt (FSG Irxleben/Niederndodeleben)



Rhenania Bottrop

Trainer: Marcel Dietzek

Zugänge: Michelle Marie Sinz (1. FFC Recklinghausen), Chiara Tat (VfB Hüls), Tracy Mary Boahen (FC Schalke 04), Kathrin van Kampen (1. FFC Recklinghausen), Lizzy Weinkauf (FC Schalke 04 II), Joana Merten (FC Schalke 04), Lale Senyildiz (TuS Herscheid), Alina Baar (SSV Rhade)

Abgänge: Lina Grichnik (Rhenania Bottrop II), Selay Kar (Rhenania Bottrop II), Aleksandra Kojcan (Rhenania Bottrop II), Gözde Senyüz (Ziel unbekannt), Daniela Ließem (Ziel Unbekannt), Melina Koßek (Rhenania Bottrop II), Glennda Oteng-Adjei (Rhenania Bottrop II), Julia van Aken (DJK Arminia Klosterhardt), Kathrin van Kampen (Ziel unbekannt), Lea Siemes (Ziel Unbekannt)



SC Rot-Weiß Oberhausen

Trainer: Niklas Seeger

Zugänge: Amina Zaoui (Fortuna Düsseldorf), Sabrije Krasniqi (SSVg Velbert), Jolie Marie Hayn (VfR Warbeyen II), Esma Öztamur (SSVg Velbert), Lara Orwat (DJK Adler Union Frintrop)

Abgänge: Genevieve Bak (Sportfreunde Königshardt), Josephine Weinast (Sportfreunde Königshardt), Jil Thienel (SV Wanheim 1900), Alicia Celina Ceballos Muñoz (Glück-Auf Sterkrade), Mila Pavlovic (Grün-Weiß Holten II zg.), Salma Albalili (SV Heißen)



SC Union Nettetal

Trainer: Michael Peters

Zugänge: Benita Derguti (SV Walbeck), Farina Opgenoorth (FV Mönchengladbach 2020), Frieda Rohe (Fortuna Düsseldorf), Franziska Gareißen (FV Mönchengladbach 2020), Michelle Hendrix (), Julia Sophie Brauweiler (FV Mönchengladbach 2020), Talia Maybaum ()

Abgänge: keine



SG Kaarst

Trainer: Ludger Vernaleken

Zugänge: Chiara Hinz (FV Mönchengladbach 2020), Hannah Götzen (FV Mönchengladbach 2020), Clara Konrad (Fortuna Düsseldorf), Nele Röhrhoff (SC Hardt), Anna Häberer (SV Glehn)

Abgänge: Clara Filmer (SC Grimlinghausen), Lea Wellmann (Fortuna Düsseldorf)



SGS Essen III

Trainer: Jan Eul

Zugänge: keine

Abgänge: Gabriella Ange Tsede Sharone Sounde (FSV Hessen Wetzlar zg.), Maya Graue (SV Wanheim 1900), Neslihan Diken (Fortuna Düsseldorf)



SV Budberg

Trainer: Daniel Peetz

Zugänge: keine

Abgänge: Sina Mispelkamp (SV Budberg II), Jule Tervooren (SV Budberg II)



SV Heißen

Trainer: Hasan Gören, Burak Kayakus

Zugänge: Stefanie Agyeman (SpVgg Steele), Franka Tyrell (SpVgg Steele), Emilia-Lilly Erdmann (SpVgg Steele), Charlotte von der Aue (SC Krefeld 05), Ghalia Karasheh (SV Heißen), Boma Henriette Nkem (), Eliona Niescioruk (SV Heißen), Eugenia Stroie (SpVgg Steele), Marlene von der Aue (SC Krefeld 05), Joki-Malepaname Koko (Bedburger Ballspielverein), Stella Pereira Carvalho (FC Schalke 04), Zarife Demircan (MSV Duisburg), Salma Albalili (SC Rot-Weiß Oberhausen), Zoé Hope Brück (SV Wanheim 1900)

Abgänge: Nadine Mobarek (Unbekannt), Lisa Mölders (Karriereende), Carolin-Sophie Härling (), Deborah Herz (SV Heißen II), Emma Paulin Diemer (SV Heißen II), Aimee Smelius (SV Heißen II), Lena Forell (Pausiert), Teresa Faber (DJK Blau-Weiß Mintard), Julia Kirsten (FC Schalke 04 II), Eugenia Stroie (Unbekannt), Lisa Olawsky (Pausiert)



SV Rosellen

Trainer: Tobias Haitz

Zugänge: Ann-Kristin Flor (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Jule Hilgemann (Fortuna Düsseldorf), Anika König (Jacksonville State University), Fabienne Heinrichs (SV Glehn)

Abgänge: Tatjana Heinderichs (Karriereende), Leonie Oberdörfer (Pause), Lina El Ouamari (), Vivienne Fink (), Selina Görres (Karriereende), Barbara Hupp (Karriereende), Eileen Compes (), Eileen Compes (SC Grimlinghausen), Kathrin Schmidt (DJK Dürscheid), Michelle Noetzel (SC Grimlinghausen)



SV Walbeck

Trainer: Friedel Baumann

Zugänge: keine

Abgänge: Carina Drewes (Karriereende), Sandra Goertz (Karriereende), Lisanne Grusa (Karriereende), Anja Juntermanns (Karriereende), Lena Jansen (Karriereende), Selina Berns (Karriereende), Marith Müller-Prießen (Karriereende), Benita Derguti (SC Union Nettetal), Nina Hasselmann (Borussia Mönchengladbach)



TSV Urdenbach

Trainer: Michael Boll

Zugänge: Franziska Seichter (DSC 99 Düsseldorf), Kamlah Alakmeh (SV Oesbern II)

Abgänge: keine