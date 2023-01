Wintertransfers der Brucker Landkreis-Teams: Maisach holt Urgestein zurück Josef Hartmann kommt aus Pöcking

Ben Bauer wechselt innerhalb der Bezirksliga. Der junge Mittelfeldmann, der in der Herbstrunde sein Erwachsenen-Debüt für den SC Unterpfaffenhofen gegeben hat, schließt sich dem FC Neuhadern an.

Der SC Maisach freut sich über die Rückkehr eines echten Leistungsträgers. Nach einem eineinhalbjährigen Intermezzo beim SC Pöcking wird Josef Hartmann wieder für den SCM auflaufen. Der 31-jährige Defensivspieler blickt bereits auf über zehn Jahre bei den Maisachern zurück.

SC Fürstenfeldbruck

Ein neuer Name steht künftig im Kader des SC Fürstenfeldbruck. Nick Lachenschmid wird das Team von Trainer Victor Medeleanu verstärken. Offensivmann Lachenschmid (24) kommt vom Bezirksligisten Günzlhofen. Dafür verlässt Ilias Kayihan den Verein. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend beim SV Germering ausgebildet worden war, ehe er 2019 zum SCF wechselte, wird künftig für den FC Bosna auflaufen.

FC Puchheim

Zwei neue Akteure hat der FC Puchheim verpflichtet. Im Mittelfeld soll Francois Ngwen den Kreisklassisten in der Frühjahrsrunde verstärken. Für noch mehr Wirbel im Angriff soll der zweite Neuzugang sorgen. Georges Fredy Amegan (19) kommt vom Bezirksligisten FC Aschheim. Tatsächlich zum Zuge gekommen ist der Stürmer aber vor allem in Aschheims zweiter Mannschaft in der Kreisklasse. In der Jugend lief Amegan vor allem für den SV Aubing auf. Er spielte aber auch schon für die U19 des SC Oberweikertshofen. (Thomas Benedikt)