Wintertransfers der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Altburg
Trainer: Felix Kübler
Zugänge: Philipp Horny (VfL Sindelfingen), Maksim Hoelper (VfL Nagold)
Abgänge: keine
FV GW Ottenbronn
Trainer: Julian Immisch
Zugänge: Sasa Ilic (SG Hirsau/Ernst./Oberkollb.), Eren Berkan Yilmaz (SV Althengstett), Kerem Böyük (TSV Dagersheim II)
Abgänge: Mario Weiß (TSV Möttlingen)
---
FC Grosselfingen
Trainer: Fabio Pflumm
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Koch (SV Rangendingen)
SG FC Hardt / Lauterbach
Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hechingen
Trainer: Joso Zupan
Zugänge: Gino Rizzo (FV Bisingen)
Abgänge: keine
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Trainer: Kevin Schopfer
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Junger (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (FC 07 Albstadt II)
SGM Deißlingen / Lauffen
Trainer: Felix Schaplewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg 06 Trossingen
Trainer: John Müller
Zugänge: Marco Runge (FC Brigachtal II), Kenan Redzic (DJK Donaueschingen), Bilal Rüzgar (), Oleksandr Balazh (FC 08 Villingen II)
Abgänge: Paolo De Meo (FV Möhringen), Noah Maier (FV Möhringen), Kamran Yahyaijan (FC 07 Furtwangen), Dean Savic (FC 08 Villingen II)
SG Schramberg / SV Sulgen
Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bubsheim
Trainer: Paul Ratke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Dotternhausen
Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol
Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher
Zugänge: Danny Schmid (SG Empfingen), Levin Junginger (FSV Waiblingen), Filip Crnov (SG SV Hart / SV Owingen)
Abgänge: Abdul Samed Yilmaz (Türk Pamukkalespor Haigerloch)
SV Kolbingen
Trainer: Benjamin Raidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Winzeln
Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wurmlingen
Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: Samet Aslankilic (Hattinger SV)
TSV Frommern
Trainer: Lukas Foelsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Laufen/Eyach
Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Fritsche (TSG Margrethausen), Emre Can Yildiz (TSG Margrethausen), Pascal Wagner (pausiert)
TSV Straßberg 1903
Trainer: Marc-Philipp Kleiner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Trillfingen
Trainer: Fabian Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II
Trainer: Manuel Bantle
Zugänge: keine
Abgänge: keine