 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wintertransfers der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Verlinkte Inhalte

BZL Nordschwarzwald
BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Wittendorf

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Nordschwarzwald

1. FC Altburg
Trainer: Felix Kübler
Zugänge: Philipp Horny (VfL Sindelfingen), Maksim Hoelper (VfL Nagold)
Abgänge: keine

FV GW Ottenbronn
Trainer: Julian Immisch
Zugänge: Sasa Ilic (SG Hirsau/Ernst./Oberkollb.), Eren Berkan Yilmaz (SV Althengstett), Kerem Böyük (TSV Dagersheim II)
Abgänge: Mario Weiß (TSV Möttlingen)

SG Ahldorf/Mühlen
Trainer: Andreas Hug
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG Dornstetten
Trainer: Tim Jung, Kai Totzl
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Sportfreunde Gechingen
Trainer: Jens Kusterer
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Beurenmeister (TSV Waldenbuch), Marcel Voellmer (TSV Möttlingen)

SV Althengstett
Trainer: Daniel Sajko
Zugänge: keine
Abgänge: Eren Berkan Yilmaz (FV GW Ottenbronn)

SV Baiersbronn
Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun
Zugänge: Felix Keck (FV Malsch)
Abgänge: keine

SV Eutingen
Trainer: Alexander Esslinger
Zugänge: Adil Ersoy (FC Gärtringen)
Abgänge: keine

SGM Felldorf/Bierlingen
Trainer: Ümit Dagistan
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Gültlingen
Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach
Trainer: Michael Frey
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wittendorf
Trainer: Marco Sumser
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Roller (SG Oberes Enztal)

TSF Dornhan
Trainer: Julian Haas, Daniel Schreiber
Zugänge: keine
Abgänge: Alessio Lonis (FC 07 Albstadt)

TSV Möttlingen
Trainer: Tobias Blank
Zugänge: Mario Weiß (FV GW Ottenbronn), Max Drohla (TSV Mühlhausen a.d. Würm), Marcel Voellmer (Sportfreunde Gechingen)
Abgänge: keine

VfL Nagold II
Trainer: Michael Steger
Zugänge: keine
Abgänge: Ivan Ponjavic (SG Nagold-Nord)

VfR Sulz
Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca
Zugänge: keine
Abgänge: keine

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

FC Grosselfingen
Trainer: Fabio Pflumm
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Koch (SV Rangendingen)

SG FC Hardt / Lauterbach
Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Hechingen
Trainer: Joso Zupan
Zugänge: Gino Rizzo (FV Bisingen)
Abgänge: keine

FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Trainer: Kevin Schopfer
Zugänge: keine
Abgänge: Michael Junger (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (FC 07 Albstadt II)

SGM Deißlingen / Lauffen
Trainer: Felix Schaplewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Spvgg 06 Trossingen
Trainer: John Müller
Zugänge: Marco Runge (FC Brigachtal II), Kenan Redzic (DJK Donaueschingen), Bilal Rüzgar (), Oleksandr Balazh (FC 08 Villingen II)
Abgänge: Paolo De Meo (FV Möhringen), Noah Maier (FV Möhringen), Kamran Yahyaijan (FC 07 Furtwangen), Dean Savic (FC 08 Villingen II)

SG Schramberg / SV Sulgen
Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bubsheim
Trainer: Paul Ratke
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Dotternhausen
Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol
Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher
Zugänge: Danny Schmid (SG Empfingen), Levin Junginger (FSV Waiblingen), Filip Crnov (SG SV Hart / SV Owingen)
Abgänge: Abdul Samed Yilmaz (Türk Pamukkalespor Haigerloch)

SV Kolbingen
Trainer: Benjamin Raidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Winzeln
Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Wurmlingen
Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: Samet Aslankilic (Hattinger SV)

TSV Frommern
Trainer: Lukas Foelsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Laufen/Eyach
Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf
Zugänge: keine
Abgänge: Benedikt Fritsche (TSG Margrethausen), Emre Can Yildiz (TSG Margrethausen), Pascal Wagner (pausiert)

TSV Straßberg 1903
Trainer: Marc-Philipp Kleiner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Trillfingen
Trainer: Fabian Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II
Trainer: Manuel Bantle
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Aufrufe: 027.1.2026, 13:00 Uhr
Timo BabicAutor