Wintertransfers der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

SG Ahldorf/Mühlen

Trainer: Andreas Hug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Dornstetten

Trainer: Tim Jung, Kai Totzl

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Sportfreunde GechingenTrainer: Jens KustererZugänge: keineAbgänge: Robin Beurenmeister (TSV Waldenbuch), Marcel Voellmer (TSV Möttlingen)SV AlthengstettTrainer: Daniel SajkoZugänge: keineAbgänge: Eren Berkan Yilmaz (FV GW Ottenbronn)SV BaiersbronnTrainer: Kevin Braun, Sebastian BraunZugänge: Felix Keck (FV Malsch)Abgänge: keineSV EutingenTrainer: Alexander EsslingerZugänge: Adil Ersoy (FC Gärtringen)Abgänge: keineSGM Felldorf/BierlingenTrainer: Ümit DagistanZugänge: keineAbgänge: keineSV GültlingenTrainer: Marcus Pflieger, Robin BraunZugänge: keineAbgänge: keineSG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV WürzbachTrainer: Michael FreyZugänge: keineAbgänge: keineSV WittendorfTrainer: Marco SumserZugänge: keineAbgänge: Adrian Roller (SG Oberes Enztal)TSF DornhanTrainer: Julian Haas, Daniel SchreiberZugänge: keineAbgänge: Alessio Lonis (FC 07 Albstadt)TSV MöttlingenTrainer: Tobias BlankZugänge: Mario Weiß (FV GW Ottenbronn), Max Drohla (TSV Mühlhausen a.d. Würm), Marcel Voellmer (Sportfreunde Gechingen)Abgänge: keineVfL Nagold IITrainer: Michael StegerZugänge: keineAbgänge: Ivan Ponjavic (SG Nagold-Nord)VfR SulzTrainer: Philipp Rumpel, Domenico MoscaZugänge: keineAbgänge: keine

---

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

FC Grosselfingen

Trainer: Fabio Pflumm

Zugänge: keine

Abgänge: Benjamin Koch (SV Rangendingen)



SG FC Hardt / Lauterbach

Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Hechingen

Trainer: Joso Zupan

Zugänge: Gino Rizzo (FV Bisingen)

Abgänge: keine



FV Rot-Weiß Ebingen 2006

Trainer: Kevin Schopfer

Zugänge: keine

Abgänge: Michael Junger (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (Ziel unbekannt), Sinisa Stanojevic (FC 07 Albstadt II)



SGM Deißlingen / Lauffen

Trainer: Felix Schaplewski

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Spvgg 06 Trossingen

Trainer: John Müller

Zugänge: Marco Runge (FC Brigachtal II), Kenan Redzic (DJK Donaueschingen), Bilal Rüzgar (), Oleksandr Balazh (FC 08 Villingen II)

Abgänge: Paolo De Meo (FV Möhringen), Noah Maier (FV Möhringen), Kamran Yahyaijan (FC 07 Furtwangen), Dean Savic (FC 08 Villingen II)



SG Schramberg / SV Sulgen

Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Bubsheim

Trainer: Paul Ratke

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Dotternhausen

Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol

Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher

Zugänge: Danny Schmid (SG Empfingen), Levin Junginger (FSV Waiblingen), Filip Crnov (SG SV Hart / SV Owingen)

Abgänge: Abdul Samed Yilmaz (Türk Pamukkalespor Haigerloch)



SV Kolbingen

Trainer: Benjamin Raidt

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Winzeln

Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wurmlingen

Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid

Zugänge: keine

Abgänge: Samet Aslankilic (Hattinger SV)



TSV Frommern

Trainer: Lukas Foelsch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Laufen/Eyach

Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf

Zugänge: keine

Abgänge: Benedikt Fritsche (TSG Margrethausen), Emre Can Yildiz (TSG Margrethausen), Pascal Wagner (pausiert)



TSV Straßberg 1903

Trainer: Marc-Philipp Kleiner

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Trillfingen

Trainer: Fabian Singer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II

Trainer: Manuel Bantle

Zugänge: keine

Abgänge: keine