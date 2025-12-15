Wintertransfers der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

Bezirksliga Nordschwarzwald 1. FC Altburg

Trainer: Felix Kübler

Zugänge: Philipp Horny (VfL Sindelfingen), Maksim Hoelper (VfL Nagold)

Abgänge: keine



FV GW Ottenbronn

Trainer: Julian Immisch

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Ahldorf/Mühlen

Trainer: Andreas Hug

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG Dornstetten

Trainer: Tim Jung, Kai Totzl

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Sportfreunde Gechingen

Trainer: Jens Kusterer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Althengstett

Trainer: Daniel Sajko

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Baiersbronn

Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun

Zugänge: Felix Keck (FV Malsch)

Abgänge: keine



SV Eutingen

Trainer: Alexander Esslinger

Zugänge: Adil Ersoy (FC Gärtringen)

Abgänge: keine



SGM Felldorf/Bierlingen

Trainer: Ümit Dagistan

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Gültlingen

Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach

Trainer: Jürgen Keppler

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Wittendorf

Trainer: Marco Sumser

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSF Dornhan

Trainer: Julian Haas

Zugänge: keine

Abgänge: keine



TSV Möttlingen

Trainer: Tobias Blank

Zugänge: keine

Abgänge: keine



VfL Nagold II

Trainer: Michael Steger

Zugänge: keine

Abgänge: Ivan Ponjavic (SG Nagold-Nord)



VfR Sulz

Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca

Zugänge: keine

Abgänge: keine

--- Bezirksliga Schwarzwald/Zollern