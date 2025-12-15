Wintertransfers der Bezirksliga Nordschwarzwald & Schwarzwald/Zollern

Die Vorfreude auf die zweite Hälfte der Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Nordschwarzwald und Schwarzwald/Zollern wächst. Alle Vereine planen den Kader für die Spiele nach der Winterpause. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Altburg
Trainer: Felix Kübler
Zugänge: Philipp Horny (VfL Sindelfingen), Maksim Hoelper (VfL Nagold)
Abgänge: keine
FV GW Ottenbronn
Trainer: Julian Immisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Ahldorf/Mühlen
Trainer: Andreas Hug
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Dornstetten
Trainer: Tim Jung, Kai Totzl
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sportfreunde Gechingen
Trainer: Jens Kusterer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Althengstett
Trainer: Daniel Sajko
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Baiersbronn
Trainer: Kevin Braun, Sebastian Braun
Zugänge: Felix Keck (FV Malsch)
Abgänge: keine
SV Eutingen
Trainer: Alexander Esslinger
Zugänge: Adil Ersoy (FC Gärtringen)
Abgänge: keine
SGM Felldorf/Bierlingen
Trainer: Ümit Dagistan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Gültlingen
Trainer: Marcus Pflieger, Robin Braun
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SG Oberreichenbach/Würzbach / SV Würzbach
Trainer: Jürgen Keppler
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wittendorf
Trainer: Marco Sumser
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSF Dornhan
Trainer: Julian Haas
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Möttlingen
Trainer: Tobias Blank
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfL Nagold II
Trainer: Michael Steger
Zugänge: keine
Abgänge: Ivan Ponjavic (SG Nagold-Nord)
VfR Sulz
Trainer: Philipp Rumpel, Domenico Mosca
Zugänge: keine
Abgänge: keine
---
FC Grosselfingen
Trainer: Fabio Pflumm
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG FC Hardt / Lauterbach
Trainer: Yannick Broghammer, Marco Lenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hechingen
Trainer: Joso Zupan
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Trainer: Kevin Schopfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SGM Deißlingen / Lauffen
Trainer: Felix Schaplewski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Spvgg 06 Trossingen
Trainer: John Müller
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG Schramberg / SV Sulgen
Trainer: Kajetan Kohlmann, Albijan Spahija
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Bubsheim
Trainer: Paul Ratke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Dotternhausen
Trainer: Mathias Mauz, Marc Wissmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM SV Gruol / SV Erlaheim / SV Gruol
Trainer: Jochen Gihr, Boris Blocher
Zugänge: Danny Schmid (SG Empfingen)
Abgänge: Abdul Samed Yilmaz (Türk Pamukkalespor Haigerloch)
SV Kolbingen
Trainer: Benjamin Raidt
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Winzeln
Trainer: Tobias Heizmann, Tobias Bea
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wurmlingen
Trainer: Marc Bippus, Tom Schmid
Zugänge: keine
Abgänge: Samet Aslankilic (Hattinger SV)
TSV Frommern
Trainer: Lukas Foelsch
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Laufen/Eyach
Trainer: Axel Conzelmann, Nico Heckendorf
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Straßberg 1903
Trainer: Marc-Philipp Kleiner
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSV Trillfingen
Trainer: Fabian Singer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SG SGM Bösingen II/Beffendorf / Beffendorf II
Trainer: Manuel Bantle
Zugänge: keine
Abgänge: keine