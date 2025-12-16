Wintertransfer im Hause Birkenhof

🔴⚪ !! Neuzugang für Rot-Weiss Birkenhof Eschenried!! Mit großer Freude können wir unseren ersten Neuzugang präsentieren! Mit Beginn der Rückrunde und mitten im Rennen um die Meisterschaft verstärkt ein spielstarker Offensivakteur unsere Mannschaft. Furkan Ocaktan wechselt vom ASV Dachau zu Rot-Weiss Birkenhof Eschenried. Er bringt Erfahrung aus der Bezirksliga und Landesliga mit und soll unserem Offensivspiel mit seiner Qualität, Spielübersicht und Torgefahr zusätzliche Impulse geben. Herzlich willkommen bei Rot-Weiss Birkenhof Eschenried, Furkan – auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! ❤️🤍