Wintertransfer beim SV Holthausen Biene!

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene sind nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und verpflichten Abdullah Arfeen vom Oberligisten SC Spelle-Venhaus. Die vielen verletzungsbedingten Ausfälle und der dünne Kader in den letzten Wochen haben Bewusst gemacht, dass man sich nochmals umsehen und breiter aufstellen müsse.

Der 21-jährige „Abdu“ fühlt sich auf der linken Abwehrseite wohl und soll dazu beitragen die Defensive zu stabilisieren.Gerade auf dieser Position bekommen wir nun eine weitere gute Alternative in unsere Reihen und erhöhen die Konkurrenzfähigkeit. Eine erfolgreiche Zeit in Spelle durfte Abdullah besonders mit der U23 erleben, die immer wieder zu den besten Mannschaften der Bezirksliga Weser-Ems gehört. Selber konnte er in der Saison 24/25 die meisten absolvierten Minuten eines Feldspielers nachweisen und hatte sich den Sprung in den Oberligakader definitiv verdient.

„Bereits im Sommer hatten wir Kontakt zu Abdullah aufgenommen und waren sehr an einer Verpflichtung desschnellen und ehrgeizigen Linksfußes interessiert. Seine Entscheidung es in Spelle in der Oberliga zu versuchen, konnten wir aber nachvollziehen und haben dieses akzeptiert. Der Kontakt ist aber nie abgerissen und umso schöner ist es, dass wir uns nun auf einen Transfer einigen konnten. Besonders erwähnenswert ist auch der offene Austausch mit den Verantwortlichen des SC Spelle-Venhaus und der reibungslose Ablauf“, so der sportliche Leiter Joachim Korte.

Abdullah selber wohnt in Lingen und hatte in den letzten Jahren auch schon Kontakt zu dem ein oder anderen ehemaligen Speller in unseren Reihen, sodass er sich schnell bei uns zu Recht finden wird. Beim SV Holthausen Biene soll Abdullah nun wieder die verdiente Spielpraxis bekommen und sich in seinen jungen Jahren mit einer Perspektive weiterentwickeln.