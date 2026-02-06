Wintertransfer beim Ludwigsfelder FC, neuer Trainer in Babelsberg

Der Ludwigsfelder FC verstärkt sich für die Rückrunde mit Uthman Mustapha. Der 21-Jährige wechselt vom Brandenburgliga-Konkurrenten BSC Süd 05 ins Waldstadion und erweitert die Optionen auf den offensiven Außenbahnen. Zuvor spielte Mustapha in Zehdenick und Klosterfelde, nun folgt der nächste Schritt innerhalb der Liga.

„Ich freue mich sehr, für den Ludwigsfelder FC zu spielen und wieder mit alten Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. In der Rückrunde will ich meine beste Leistung bringen und der Mannschaft bestmöglich helfen“, sagt der Neuzugang zu seinem Wechsel.

Sportdirektor Philipp Karaschewitz sieht im Transfer eine gezielte Verstärkung: „Mit Uthman bekommen wir eine neue dynamische Alternative für die Offensive. Seine Schnelligkeit und Beweglichkeit hat er schon im Hinspiel gegen uns gezeigt und ich freue mich, dass er in Zukunft das LFC-Trikot tragen wird. Einigen Spielern ist er auch aus seiner Juniorenzeit bekannt, deshalb gab es auch keine lange Eingewöhnungszeit. Bleibt er gesund und hat die nötige Fitness, kann er uns sofort weiterhelfen.“

Beim LFC verbindet man mit der Verpflichtung zusätzliche Geschwindigkeit und Tiefe im Angriffsspiel – und die Hoffnung, dass Mustapha der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase wichtige Impulse geben kann.