Wintertransfer beim Ludwigsfelder FC, neuer Trainer in Babelsberg

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim FSV Babelsberg stehen zur kommenden Sommerpause personelle Veränderungen im Trainerstab an. Trainer Maximilian Krone, Sportlicher Leiter Hendryk Lau und Athletiktrainer Sebastian Lieberenz werden den Verein aus privaten und beruflichen Gründen verlassen. Die Entscheidung wurde bewusst frühzeitig kommuniziert, um Klarheit für Mannschaft und Umfeld zu schaffen.
Krone war zur Saison 2023/24 zunächst als Co-Trainer zur ersten Mannschaft gestoßen und übernahm im November 2023 das Amt des Cheftrainers. Hendryk „Henne“ Lau ist seit 2019 im Verein aktiv und begleitete den Klub unter anderem in Landesliga-Zeiten auch zwei Jahre als Co-Trainer. Lieberenz gehört seit 2016 fest zum Trainerstab und prägte nach seiner aktiven Spielerzeit vor allem den athletischen Bereich.
„Uns war es besonders wichtig, dass wir unsere Entscheidung frühzeitig kommunizieren, um maximal offen gegenüber der Mannschaft, aber auch dem Verein zu sein“, erklärt Krone. Trotz des angekündigten Abschieds richtet das Trio den Fokus klar auf die laufende Saison. „Wir werden weiterhin alles geben, um unsere gesteckten Saisonziele zu erreichen.“ Beim FSV wird der Einsatz des scheidenden Trainerteams ausdrücklich gewürdigt.
Der Ludwigsfelder FC verstärkt sich für die Rückrunde mit Uthman Mustapha. Der 21-Jährige wechselt vom Brandenburgliga-Konkurrenten BSC Süd 05 ins Waldstadion und erweitert die Optionen auf den offensiven Außenbahnen. Zuvor spielte Mustapha in Zehdenick und Klosterfelde, nun folgt der nächste Schritt innerhalb der Liga.
„Ich freue mich sehr, für den Ludwigsfelder FC zu spielen und wieder mit alten Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. In der Rückrunde will ich meine beste Leistung bringen und der Mannschaft bestmöglich helfen“, sagt der Neuzugang zu seinem Wechsel.
Sportdirektor Philipp Karaschewitz sieht im Transfer eine gezielte Verstärkung: „Mit Uthman bekommen wir eine neue dynamische Alternative für die Offensive. Seine Schnelligkeit und Beweglichkeit hat er schon im Hinspiel gegen uns gezeigt und ich freue mich, dass er in Zukunft das LFC-Trikot tragen wird. Einigen Spielern ist er auch aus seiner Juniorenzeit bekannt, deshalb gab es auch keine lange Eingewöhnungszeit. Bleibt er gesund und hat die nötige Fitness, kann er uns sofort weiterhelfen.“
Beim LFC verbindet man mit der Verpflichtung zusätzliche Geschwindigkeit und Tiefe im Angriffsspiel – und die Hoffnung, dass Mustapha der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase wichtige Impulse geben kann.