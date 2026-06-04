Winterthurs U21 braucht erneut einen Trainer Cantaluppi verlässt den Verein von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Neues Team für Gianluca Frontino +++ Zürcher Erstliga-Gegner wechselt Trainer +++ AS Castello geht freiwillig in 2. Liga +++ Vertragsverlängerung bei YF Juventus

FC Winterthur: Cantaluppi wechselt zurück nach Basel. Der FC Winterthur muss sich erneut auf die Suche nach einem U21-Trainer machen: Mario Cantaluppi verlässt die Schützenwiese per sofort und kehrt zum FC Basel zurück. Dort wird der frühere FCB-Spieler Assistenztrainer im Staff des Cheftrainers Stephan Lichtsteiner (er war zuvor Coach bei Wettswil-Bonstetten). Cantaluppi hatte die Winterthurer U21 erst im vergangenen November übernommen, nachdem Jonas Uebersax ins Trainerteam der ersten Mannschaft aufgerückt war. Unter seiner Leitung beendete die FCW-U21 die Erstliga-Saison in der Gruppe 3 auf Rang 9. Beim FC Basel ersetzt der 52-Jährige den bisherigen Assistenztrainer Matthias Kohler. Die Basler erhoffen sich von Cantaluppi zusätzliche Erfahrung und «rotblaue DNA». FC St. Gallen: Beringen-Spieler Frontino übernimmt die U21. Im Nachwuchs des FC St. Gallen kommt es zu einer Trainerrochade: Gianluca Frontino übernimmt auf die neue Saison hin die in der 1. Liga spielende U21 und folgt damit auf Damian Senn, der künftig die U19 betreut. Frontino war im vergangenen Sommer vom Promotion-League-Klub SC Kriens nach St. Gallen gewechselt. Der 36-Jährige spielte in der laufenden Saison zudem regelmässig für den FC Beringen in der 2. Liga. Seine Trainerlaufbahn begann er 2019 beim FC Diessenhofen, ehe er 2021 zur SV Schaffhausen wechselte. Danach war der Ex-Profi als Assistent beim Challenge-League-Team von Wil tätig und arbeitete kurzzeitig auch beim FC Zürich. Über den SC Kriens führte dann sein Weg zum FC St. Gallen.