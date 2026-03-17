Winterthur in Yverdon ohne Chance

Statement-Sieg von Yverdon im Spitzenspiel gegen den FC Winterthur. Der Tabellenführer gewinnt gleich mit 5:0 und der FC Winterthur verliert den Anschluss an den FC Sion und ist nun im Kampf um Platz zwei um 4 Punkten im Rückstand. Mit zwei Spielen ausstehend scheint der Platz in der Aufstiegsrunde halb vergeben.

Der FC Sion lässt beim Gastspiel in Wädenswil nichts anbrennen und ist nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 in Rückstand. Romy Geiger hielt kurzfristig dagegen und konnte mit einem Doppelschlag (32. und 39. Minute) nochmals auf 3:2 verkürzen. Doch die Hoffnung währte nur kurz - noch bis zur Pause konnte der FC Sion die Führung wieder auf 5:2 ausbauen. Nach der Pause trafen Cardoso und Aymon noch zum 7:2 Endstand.

Zurück auf der Erfolgsspur ist der FC Ostermundigen. Mit drei Siegen in die Rückrunde gestartet wurden sie letztes Wochenende vom FC Winterthur mit einer 2:1 Niederlage zurückgebunden. Die Antwort der Bernerinnen dieses Wochenende war bestechend: Gegen den formstarken FC Lugano traf Eli vor und Golla nach der Pause zum 2:0 Sieg. Mit diesem Dreier pirscht sich der Aufsteiger weiter Richtung Mittelfeld an.

Im oberen Mittelfeld ist der FC Küssnacht angekommen. Sie gewinnen gegen Etoile Carouge diskussionslos mit 5:1. Nach einer Stunde stand es 5:0 - Silja Ulrich und Gina Schillinger schnürten je einen Doppelpack. Das Gegentor von Mega ist nur noch Resultatkosmetik. Auch die Innerschweizerinnen stehen in der Rückrunde bei 4 Siegen und mussten sich bis jetzt nur gegen den FC Sion geschlagen geben.

Schlagzeilen unter der Woche gab es beim FC Schlieren. Dem langjährigen Trainer Vicedomini wurde mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit auf Ende Saison beendet werden soll. Dies war nicht im Sinne des stolzen Süditalieners und er hat nach dem Vertrauensentzug gleich den sofortigen Rückzug angekündigt. Vicedomini übernahm den FC Schlieren als Tabellenkeller-Team und formte innert 5 Jahren ein Team, welches mittlerweile klar mehr Spiele gewinnt als verliert und von den "Nichtabsteigbaren" zu einem NLB-Spitzenverein wurde. Nur mit dem Assistenztrainer Antonio De Marco an der Seitenlinie reichte es im Heimspiel gegen den FC Oerlikon/Polizei zu einem 3:3.

Zahlen und Fakten zum Spieltag: