Winterstart mit Hochspannung: Oberligisten gehen in die Vorbereitung

Die Winterpause ist fast vorbei, der Ball rollt bald wieder. In der NOFV-Oberliga Süd und Nord beginnt für drei brandenburgische Vereine die entscheidende Phase der Rückrundenvorbereitung. RSV Eintracht 1949, VfB Krieschow und SG Union Klosterfelde haben ihre Fahrpläne festgelegt. Testspiele, ambitionierte Gegner und klare Termine markieren den Neustart in eine zweite Saisonhälfte, die mehr verspricht als nur Ergebnisse.

Der Neustart nach der Pause Der Winter ist noch spürbar, doch auf den Fußballplätzen der Region kehrt Leben zurück. Nach Wochen ohne Wettkampf beginnt für die Oberligisten die Zeit der Rückbesinnung auf Rhythmus, Fitness und Zusammenhalt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist kein Beiwerk, sondern Fundament für alles, was folgt. Jeder Termin, jedes Spiel trägt Bedeutung in sich.

Der Blick auf den Pflichtspielauftakt in Plauen Der Ernst des Wettbewerbs kehrt für den RSV am Samstag, den 7. Februar 2026, zurück. In der NOFV-Oberliga Süd steht um 13:30 Uhr das Auswärtsspiel beim VFC Plauen an. Nach Wochen der Vorbereitung wird sich dort zeigen, wie tragfähig die Grundlagen der Winterarbeit sind.

RSV Eintracht 1949: Heimserie mit Anspruch Beim RSV Eintracht 1949 beginnt das neue Jahr mit einer besonderen Konstellation. Sämtliche Testspiele finden zuhause auf der Celsiusstraße statt. Am 17. Januar um 13 Uhr gastiert der SC Staaken aus der Berlin-Liga, eine Woche später folgt am 24. Januar um 13 Uhr der FC Eilenburg aus der Regionalliga Nordost. Den Abschluss der Testspielphase bildet am 30. Januar um 19 Uhr das Duell mit dem Berliner SC, ebenfalls aus der Berlin-Liga. Die Rückkehr auf den heimischen Platz markiert mehr als nur Trainingsalltag, sie ist ein Signal des Aufbruchs.

VfB Krieschow: Dichte Termine, hohe Intensität

Auch der VfB 1921 Krieschow hat seine Wintervorbereitung klar strukturiert. Den Auftakt bildet am 17. Januar um 11 Uhr ein Auswärtstest bei der U19 des FC Energie Cottbus. Es folgt am 24. Januar um 13 Uhr das Spiel beim BFC Dynamo. Am 31. Januar nimmt Krieschow an einem 3er-Turnier in Dresden teil, bei dem Laubegast und Weixdorf die weiteren Gegner sind. Am 4. Februar um 18:30 Uhr steht das Auswärtsspiel bei Wacker Ströbitz an, ehe am 7. Februar um 13:30 Uhr Eintracht Mahlsdorf wartet. Jeder Termin ist Teil eines eng getakteten Plans.

Der Pflichtspielstart führt nach Wernigerode

Für den VfB Krieschow beginnt die Rückrunde am 15. Februar 2026. Um 13:30 Uhr tritt die Mannschaft in der NOFV-Oberliga Süd beim FC Einheit Wernigerode an. Der 17. Spieltag markiert den Übergang von der Vorbereitung zur Realität des Punktkampfs.

SG Union Klosterfelde: Viel Spielpraxis vor dem Ligastart

Die SG Union 1919 Klosterfelde setzt in der Winterphase auf zahlreiche Testspiele. Den Anfang macht am Mittwoch, den 14. Januar 2026, um 19 Uhr das Spiel bei Hertha 03 Zehlendorf. Am 17. Januar um 13 Uhr folgt das Duell mit der VSG Altglienicke II. Weitere Tests stehen am 24. Januar um 13 Uhr beim Frohnauer SC 1946 und am 31. Januar um 13 Uhr beim SC Charlottenburg an. Am 8. Februar um 13 Uhr empfängt Klosterfelde den Berliner SC. Die Abfolge zeigt den klaren Willen, Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen zu sammeln.

Rückrundenauftakt in der Oberliga Nord

Der Pflichtspielstart für Union Klosterfelde ist auf Sonntag, den 15. Februar 2026, terminiert. Um 13 Uhr empfängt der Verein in der NOFV-Oberliga Nord TuS Makkabi Berlin. Nach einer intensiven Testphase wird dieses Spiel den Übergang in die entscheidenden Monate der Saison markieren.

Zwischen Hoffnung und Erwartung

Die Wintervorbereitung dieser Oberligisten ist geprägt von klaren Strukturen, festen Terminen und dem spürbaren Drang nach Wettkampf. Noch sind es Testspiele, doch die emotionale Spannung ist bereits da. Mit jedem Anstoß rückt die Rückrunde näher, und mit ihr die Gewissheit, dass der Fußball wieder den Takt vorgibt.