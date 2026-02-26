Winterstart mit Druck: Zimmern vorn, Kellerduelle brennen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 20. Spieltag der Landesliga, Staffel 3 kehrt die Liga nach der Winterpause in den regulären Rhythmus zurück. Es ist der erste Spieltag nach der Winterpause, nachdem in der vergangenen Woche nur ein Nachholspiel ausgetragen wurde. An der Spitze führt SV Zimmern mit 42 Punkten vor TSG Balingen II (40) und SG Empfingen (37), dahinter lauern SV Nehren und VfL Nagold (je 34). Unten ist die Lage hart: vier direkte Absteiger plus Abstiegsrelegation – und damit hat fast jede Partie sofort Gewicht.

VfL Pfullingen (Absteiger) startet als Tabellen-Siebter mit 25 Punkten (18 Spiele, 35:29 Tore) in die Rückrunde und will den Abstand zur unteren Zone vergrößern. SV Seedorf steht auf Rang 13 mit 17 Punkten aus 17 Spielen (21:31 Tore) und braucht dringend Zähler, um nicht tiefer in den Abstiegskampf gezogen zu werden.

Das Hinspiel endete am 24.08.25 1:1 (SV Seedorf – VfL Pfullingen 1:1). Genau dieses Remis macht das Rückspiel spannend: Pfullingen will zu Hause mehr Zugriff entwickeln, Seedorf reist mit dem Wissen an, dass gegen diesen Gegner Punkte möglich sind.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr SG Empfingen SG Empfingen VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:00 PUSH



Für die SG Empfingen ist dieses Spiel ein klarer Auftrag im Aufstiegsrennen. Empfingen ist Dritter mit 37 Punkten (18 Spiele, 47:23 Tore) und steht damit in Schlagdistanz zur Spitze. VfL Mühlheim (Aufsteiger) ist Zwölfter mit 19 Punkten (18 Spiele, 29:39 Tore) und kämpft um Stabilität.

Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Empfingen knapp 3:2 auswärts (VfL Mühlheim – SG Empfingen 2:3). Mühlheim hat also gezeigt, dass es Empfingen fordern kann. Empfingen weiß zugleich, dass es gegen diesen Gegner schon einmal die Nerven behalten hat. Genau daraus entsteht ein Spiel mit viel Spannung zwischen Pflicht und Widerstand.

Für Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) ist jeder Spieltag ein Kampf ums Überleben. Das Team ist 17. mit 10 Punkten aus 18 Spielen und einem Torverhältnis von 18:55. VfL Nagold steht als Fünfter bei 34 Punkten (18 Spiele, 38:23 Tore) und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Für Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) ist jeder Spieltag ein Kampf ums Überleben. Das Team ist 17. mit 10 Punkten aus 18 Spielen und einem Torverhältnis von 18:55. VfL Nagold steht als Fünfter bei 34 Punkten (18 Spiele, 38:23 Tore) und will den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Nagold 2:0 (VfL Nagold – Spvgg Freudenstadt 2:0). Freudenstadt geht also mit einer klaren Aufgabe in dieses Heimspiel: defensiv standhafter sein und das Spiel länger offenhalten. Nagold wiederum darf sich im Rennen oben keinen Fehlstart erlauben.



Ein Duell aus der unteren Tabellenhälfte, das nach einem echten Richtungsweiser aussieht. BSV 07 Schwenningen ist Zehnter mit 21 Punkten aus 16 Spielen (26:25 Tore) und kann mit einem Heimsieg ein wichtiges Polster schaffen. TSV Harthausen/Scher steht auf Rang 16 mit 12 Punkten aus 17 Spielen (15:41 Tore) und muss dringend punkten.

Ein Duell aus der unteren Tabellenhälfte, das nach einem echten Richtungsweiser aussieht. BSV 07 Schwenningen ist Zehnter mit 21 Punkten aus 16 Spielen (26:25 Tore) und kann mit einem Heimsieg ein wichtiges Polster schaffen. TSV Harthausen/Scher steht auf Rang 16 mit 12 Punkten aus 17 Spielen (15:41 Tore) und muss dringend punkten.

Das Hinspiel am 24.08.25 war deutlich: TSV Harthausen/Scher – BSV 07 Schwenningen 0:3. Schwenningen bringt also die klare Erinnerung an einen überzeugenden Auftritt mit. Harthausen/Scher steht vor der Aufgabe, genau dieses Bild zu korrigieren – mit mehr Stabilität und mehr Widerstandskraft.

Sa., 28.02.2026, 15:00 Uhr SV Zimmern SV Zimmern TuS Ergenzingen Ergenzingen 15:00 PUSH



Der Tabellenführer startet mit einer Partie, die auf dem Papier klar wirkt, aber in dieser Phase der Saison dennoch Druck trägt. SV Zimmern führt mit 42 Punkten (18 Spiele, 37:15 Tore) und will den Platz an der Sonne verteidigen. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) ist 14. mit 15 Punkten aus 17 Spielen (32:39 Tore) und steckt im Abstiegskampf.

Der Tabellenführer startet mit einer Partie, die auf dem Papier klar wirkt, aber in dieser Phase der Saison dennoch Druck trägt. SV Zimmern führt mit 42 Punkten (18 Spiele, 37:15 Tore) und will den Platz an der Sonne verteidigen. TuS Ergenzingen (Aufsteiger) ist 14. mit 15 Punkten aus 17 Spielen (32:39 Tore) und steckt im Abstiegskampf.

Das Hinspiel am 23.08.25 war eine klare Angelegenheit: TuS Ergenzingen – SV Zimmern 0:5. Zimmern hat damit einen deutlichen Referenzwert. Ergenzingen reist mit einer schweren Erinnerung, aber auch mit dem Wissen, dass jeder Punkt im Kellerkampf enorme Wirkung hätte.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SSC Tübingen SSC Tübingen 15:00 PUSH



Hier trifft ein Team aus dem unteren Mittelfeld auf einen Aufsteiger, der weiter unter Druck steht. SV Croatia Reutlingen ist Neunter mit 23 Punkten (18 Spiele, 35:42 Tore), SSC Tübingen (Aufsteiger) steht auf Rang 11 mit 19 Punkten aus 17 Spielen (33:42 Tore). Beide Mannschaften haben Tore im Spiel, aber auch defensive Wunden.

Hier trifft ein Team aus dem unteren Mittelfeld auf einen Aufsteiger, der weiter unter Druck steht. SV Croatia Reutlingen ist Neunter mit 23 Punkten (18 Spiele, 35:42 Tore), SSC Tübingen (Aufsteiger) steht auf Rang 11 mit 19 Punkten aus 17 Spielen (33:42 Tore). Beide Mannschaften haben Tore im Spiel, aber auch defensive Wunden.

Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Croatia Reutlingen deutlich 3:0 (SSC Tübingen – SV Croatia Reutlingen 0:3). Für Tübingen ist das die offene Rechnung. Für Croatia ist es die Chance, den direkten Vergleich erneut zu prägen und sich weiter von den ganz gefährlichen Plätzen fernzuhalten.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



SV Nehren geht mit viel Selbstvertrauen in den Rückrundenstart: Rang 4, 34 Punkte aus 16 Spielen, starkes Torverhältnis von 35:18. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 15:36 – mitten im Abstiegskampf.

SV Nehren geht mit viel Selbstvertrauen in den Rückrundenstart: Rang 4, 34 Punkte aus 16 Spielen, starkes Torverhältnis von 35:18. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 15:36 – mitten im Abstiegskampf.

Das Hinspiel am 22.08.25 gewann Nehren klar 3:0 (FC 07 Albstadt – SV Nehren 0:3). Für Nehren ist das die Chance, im oberen Feld weiter Druck zu machen. Für Albstadt ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf, jede stabile Phase wichtig wird, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Do., 14.05.2026, 15:00 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen TSG Balingen Balingen II 15:00 PUSH



Ein besonders spannendes Duell zum Start, weil hier ein Team aus dem Mittelfeld auf einen Titelkandidaten trifft. SC 04 Tuttlingen ist Achter mit 24 Punkten aus 16 Spielen (33:31 Tore) und kann mit einem Sieg einen großen Schritt machen. TSG Balingen II (Absteiger) steht als Zweiter bei 40 Punkten (18 Spiele, 55:20 Tore) und jagt Tabellenführer Zimmern.

Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Balingen II 2:0 (TSG Balingen II – SC 04 Tuttlingen 2:0). Tuttlingen weiß also, wie schwer diese Aufgabe ist. Balingen II wiederum muss sofort liefern, wenn der Abstand zur Spitze nicht größer werden soll. Genau solche Spiele entscheiden früh, ob der Winterstart gelingt oder sofort unter Spannung gerät.