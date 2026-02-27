Winterschlaf beendet: Bayernliga Süd startet mit packenden Duellen

Spitzenspiel zum Auftakt: Der TSV Landsberg startet gegen den FC Deisenhofen in die Restrunde. – Foto: Simon Eiler

Auch im Tabellenkeller steht ein richtungsweisendes Duell an. Sturm Hauzenberg bekommt es zuhause mit Türkgücü München zu tun. Es ist das direkte Aufeinandertreffen von Vorletztem und Letztem - entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie im Abstiegskampf.

Das Topspiel steigt in Landsberg: Der TSV Landsberg empfängt den FC Deisenhofen. Zweiter gegen Dritter - mehr Spitzenspiel geht zum Restart kaum. Deisenhofen hat noch ein Spiel weniger auf dem Konto und könnte mit einem Sieg den Rückstand auf Landsberg auf zwei Zähler verkürzen. Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um die vorderen Plätze.

Samstag

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten mit Kottern eine extrem aggressive Mannschaft, die auch mitspielen möchte. Der aktuelle Tabellenplatz spiegelt definitiv nicht das wieder, was wir zu erwarten haben am Samstag. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgeht."

Personalsituation SV Heimstetten: Yamin H-Wold, Yannick Günzel, Moritz Heigl und Keeper Fabian Scherger werden nicht zur Verfügung stehen. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Die Vorbereitung verlief für Allgäuer Verhältnisse unter nahezu optimalen äußeren Bedingungen: Gute Witterung und stabile Platzverhältnisse ermöglichten ein strukturiertes und intensives Arbeiten. Sportlich konnten wir die geplanten Inhalte gut umsetzen, vor allem die Spieler, die die gesamte Vorbereitung durchgezogen haben, präsentieren sich in einem guten Zustand. Überschattet wurden die letzten drei Wochen allerdings von massiven personellen Problemen. Seit zwei bis drei Wochen fehlen uns aus diversen Gründen zeitweise bis zu zehn Kaderspieler. Der Auftakt in Heimstetten wird damit gleich zu einem echten Gradmesser. Uns erwartet eine spielerisch starke Mannschaft, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Beginn der Saison total gefangen hat. Trotzdem bleibt wie immer das große Unbekannte vor Auftaktspielen: keiner weiß genau, wo er steht. Wir müssen in den restlichen 14 Partien im Kampf um den Klassenerhalt punkten und wollen in Heimstetten damit anfangen."

Personalsituation TSV Kottern: Der Spieltagskader entscheidet sich aufgrund einiger Ausfälle erst kurzfristig.

Daniel Kerscher (Trainer TSV Nördlingen): "Die Vorbereitung war für uns in diesem Winter alles andere als einfach. Da uns nur ein kleiner Kunstrasen zur Verfügung steht (ungefähr in der Größe eines Strafraums), konnten wir taktische Inhalte praktisch nur am Wochenende im Rahmen der Testspiele einstudieren. Mit Pipinsried wartet nun natürlich direkt eine der Top-Mannschaften der Liga auf uns. Im Hinspiel mussten wir uns deutlich geschlagen geben, was die große Qualität des Gegners unterstreicht. Trotzdem wollen wir unsere Heimstärke unter Beweis stellen und alles in die Waagschale werfen. Personell gehen wir dabei mit einer guten Ausgangslage in das Spiel: Verletzte haben wir aktuell nicht zu beklagen, sodass uns der gesamte Kader zur Verfügung steht.“ Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Wir freuen uns sehr auf den Saisonauftakt nach drei Monaten Winterpause. Gerade nach der Pause ist es wichtig, wieder gut in den Wettbewerb reinzukommen. Die Umstellung vom Kunstrasen auf Naturrasen betrifft alle Mannschaften gleichermaßen, damit müssen wir umgehen." Personalsituation FC Pipinsried: Dominik Neisser, Valdrin Konjuhi und Quentin Jakob werden fehlen. Maximilian Engl, Nico Karger, Dustin Kothmair und Max Dombrowka sind seit dieser Woche wieder komplett ins Training eingestiegen.

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Wir freuen uns natürlich sehr, dass es nach der langen Pause und der intensiven Vorbereitung endlich wieder losgeht. Insgesamt konnten wir die Vorbereitung positiv gestalten, auch wenn es natürlich einzelne Spiele gab, in denen wir gesehen haben, woran wir noch arbeiten müssen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass der Start für uns zum richtigen Zeitpunkt kommt. In der Vorbereitung konnten wir auch den einen oder anderen U19-Spieler im Kader testen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass aus unserem Hinrundenkader einige Spieler näher an den Profibereich herangerückt sind - und genau dafür sind wir ja letztlich auch da. Darüber freuen wir uns sehr. Wir wissen, dass zum Auftakt gleich ein schwerer Gegner auf uns wartet. Das Ergebnis im Hinspiel war damals aus unserer Sicht zwar deutlicher, aber wir haben uns gegen diesen Gegner trotzdem schwergetan. Es ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die vor allem offensiv immer gefährlich ist und jederzeit Tore machen kann. Deshalb wird das direkt eine harte Aufgabe für uns, aber wir freuen uns auf das Spiel.“ Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Ich möchte mich vorab bei der Gemeinde Oberding und allen Helfern bedanken, dass in kürzester Zeit, ein hervorragenden Kunstrasenplatz geschaffen wurde. Dadurch hatten wir super Trainingsbedingungen und konnten ohne Verletzte die gesamte Vorbereitung durchziehen.

Unser Schwerpunkt lag defensiv kompromissloser als in der Hinrunde zu spielen und schnörkellos in der Offensive zu bleiben.

Das haben wir bei allen Vorbereitungsspielen gut hinbekommen.

Diese Dinge müssen wir mitnehmen,in der Punktrunde umsetzen und verbessern.

Nach den Verletzungen unserer Torhüter haben wir mit Felix Thiel einen hervorragenden Torhüter verpflichten können. Auch der zweite Neuzugang, Nerman Mackic hat sich hervorragend eingefügt und gibt uns zusätzliche Stabilität im Abwehrzentrum.

Mit den jungen Löwen erwartet uns gleich ein richtig harter Brocken. Die 60 er haben eine hervorragende Qualität und stehen absolut berechtigten an der Spitze der Liga.

Wir freuen uns,dass es endlich losgeht und werden mit allen was wir haben dagegen halten."

Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Wie viele andere Teams auch hatten wir in der Vorbereitung immer wieder mit Wetter, schwierigen Platzverhältnissen und auch abgesagten Testspielen zu kämpfen. Trotzdem haben wir immer versucht, Lösungen zu finden, wichtige Eindrücke mitzunehmen und mit dem Trainingslager in Barcelona hatten wir zudem einen richtig guten Baustein in der Vorbereitung. Auch personell lief bei uns nicht alles reibungslos. Einige Langzeitverletzte sind zurückgekehrt, gleichzeitig kamen wieder neue Ausfälle dazu. Aktuell haben wir einen Kader von 15 Mann, wobei in den nächsten Wochen hoffentlich noch der ein oder andere Spieler zurückkommen wird. Umso größer ist bei uns die Vorfreude, dass es jetzt endlich wieder um Punkte geht. Zum Auftakt erwartet uns ein Gegner, der ebenfalls als Aufsteiger sehr geschlossen auftritt, aggressiv presst und mit viel Leidenschaft spielt. Trotzdem wollen wir auf unserem Kunstrasen mit viel Energie, Intensität und klaren Ideen gegen den Ball, aber auch im Ballbesitz in die Rückrunde starten.“ Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Unsere Vorbereitung verlief insgesamt durchwachsen. Verletzte und angeschlagene Spieler haben sich wie ein roter Faden durch die Winterpause gezogen, entsprechend wechselhaft waren auch unsere Ergebnisse. Während das Spiel in Memmingen für uns ein klarer Dämpfer war und uns einige Probleme aufgezeigt hat, hat uns der jüngste Auftritt gegen Nördlingen wieder Mut für den Re-Start gemacht. Nach der Winterpause bringt das erste Punktspiel immer gewisse Unsicherheiten mit sich. Aus dem Hinspiel wissen wir aber, dass Geretsried eine Mannschaft mit fußballerischer Qualität ist. Für uns wird es deshalb wichtig sein, wieder unsere Tugenden auf den Platz zu bringen, um etwas Zählbares mitzunehmen und den Abstand nach unten zu wahren.“ Personalsituation Gundelfingen: Nico Frisch laboriert weiterhin an einer Schambeinentzündung, David Anzenhofer fällt mit einem Bandscheibenvorfall aus. Wann beide zurückkehren können, ist derzeit noch offen.

Geretsrieds Coach Daniel Dittmann und seine Mannschaft sind bereit für die Restrunde. Für den 26-Jährigen beginnen damit zugleich die letzten Monate bei seinem Heimatverein, ehe er das Cheftraineramt im Sommer an Martin Grelic übergibt. – Foto: Mike Sigl

Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): "Insgesamt sind wir mit der Vorbereitung zufrieden. Die Voraussetzungen waren phasenweise nicht einfach, was für alle Vereine ohne eigenen Kunstrasen gilt - seit rund zwei Wochen stehen wir wieder auf dem Rasen in Kirchanschöring. Die Jungs haben die Bedingungen wirklich hervorragend angenommen, extrem fleißig gearbeitet und in der gesamten Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Zum Gegner wollen wir nach der Winterpause gar nicht zu viel sagen. Diese ersten Spiele sind erfahrungsgemäß immer schwierig – wegen der langen Unterbrechung und oft auch wegen der Platzverhältnisse. Für uns wird es deshalb vor allem darauf ankommen, unsere Basics auf den Platz zu bekommen. Darüber müssen wir in die Partie finden. Wenn uns das gelingt, können wir auch unsere spielerische und individuelle Qualität einbringen. Genau das wird wichtig sein, um gegen Türkgücü Augsburg mit einem Erfolgserlebnis in die Restrunde zu starten.“ Personalsituation SV Kirchanschöring: Bitter aus Sicht der Gastgeber: Manuel Omelanowski und Elias Huber stehen am Samstag nicht zur Verfügung und dürften der Mannschaft voraussichtlich noch länger fehlen. Servet Bozdag (Trainer TürkAugsburg): "Mit den Möglichkeiten in der Vorbereitung waren wir nicht wirklich zufrieden. Das ging aber vermutlich nicht nur uns so. Wir hatten einige kranke Spieler, dazu auch ein paar Verletzte – nicht zuletzt wegen des harten Bodens. Trotzdem müssen wir da jetzt durch und schauen, dass wir uns für das Wochenende bestmöglich aufstellen. Uns ist bewusst, wie schwer es wird, in Kirchanschöring etwas mitzunehmen. Aber auch dort werden nur drei Punkte vergeben, und wir müssen in jedem Spiel ans Maximum gehen. Nur so haben wir eine Chance, unser Ziel zu erreichen und den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Kirchanschöring ist hinten sehr kompakt, hat aber auch nach vorne Qualität und einige gefährliche Spieler im Kader. Deshalb wird es wichtig sein, zunächst einmal stabil zu stehen und möglichst die Null zu halten.“