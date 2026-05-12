Winterscheid springt dank Fischer-Show – Birk gelingt Befreiungsschlag

Für den TuS Birk ist es eine Saison in Phasen: Mal gibt es drei Niederlagen in Folge, dann wieder drei Siege. Genau zum richtigen Zeitpunkt hat der Aufsteiger von 2024 wieder eine seiner Hochphasen. Der 4:2-Sieg gegen Fortuna Müllekoven schiebt den TuS auf 29 Zähler und damit zu einem Abstand von vier Punkten zur Abstiegszone.
SV Umutspor Troisdorf – TuS Mondorf 1920 II 0:0
SV Umutspor Troisdorf: Tim Hoffmann, Kianoosh Khavari, Emrullah Celikpence (60. Yuri Medina Moutaqi), Noah Arrouchdi, Driton Murseli, Abdülhaluk Karakas, Alan Hasso, Sibar Ibrahim, Abdul Samet Geven (60. Mahmoud El-Khatib), Bardya Rad, Clinton Mampuya - spielender Co-Trainer: Clinton Mampuya - Trainer: Levent Budak
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Lukas Gontrum, Andrés Gallego-Costa, Aaron Wieland, Noah Wagner, Fabian Beck, Moritz Wunder, Daniel Seiffert (46. Alexander Böthling), Eric-Noah Langenfeld (70. Jonas Winter) - Trainer: Fabian Hinrichsen
Schiedsrichter: Sener Tasdemir (Troisdorf)
Tore: keine Tore
SV Bergheim 1937 – Türkischer FC Inter Troisdorf 5:2
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Christian T. Müller, Hanif Tchazodi (7. Stefan Bach), Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach, Markus Stein (77. Bediss Messaoud), Daniel Mbungu Masaka (33. Florent Muja) (85. Adam Abdou), Luigi Louie Rama, Cedric Pirotte - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand, Mahmut Can Yildiz (48. Ahmet Öztürk), David Adotevi (70. Mihaita Georgian Stefan), Yusuf Ari, Enes Aslan, Selam Mese, Murat Ekizoglu, Sinan Nadaroglu, Deni Dapo (46. Alp-Eren Dogan) - Trainer: Abdulwahab Albira
Schiedsrichter: Julian Kindsvater
Tore: 1:0 Tim Sterzenbach (8.), 2:0 Daniel Mbungu Masaka (12.), 3:1 Luigi Louie Rama (29.), 2:1 Deni Dapo (30.), 3:2 Deni Dapo (45.), 4:2 Luigi Louie Rama (49.), 5:2 Florent Muja (78. Foulelfmeter)
TSV 06 Wolsdorf – 1. FC Spich II 0:2
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lukas Himmrich, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia, Steffen Ulrich (66. Robert Barisic), Andreas Kröcker (80. Niklas Himmrich), Tim Schellenbach, Luis Dräger, Antonio Heinz, Felix Hauck - Trainer: Timo Leo
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Tom Neelen, Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Fabian Retter, Pascal Vilain, Simon Ustjanskij (75. Bennet Joss), Simon Schultz (70. Amic Bakashiya Ngoyi), Leif Wilkens, Manuel Jäger - Trainer: André Becker
Schiedsrichter: Sven Nieuwenhulzen
Tore: 0:1 Fabian Retter (31.), 0:2 Manuel Jäger (90.)
FC Kosova Sankt Augustin – SV Allner-Bödingen 2:0
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Jakup Kameri (70. Luan Qestaj), Sebahattin Berke Özen, Armend Dauti, Ymer Misini (46. Elvin Dobreva) (66. Edon Klinaku), Erblin Berisha, Mohamed Channouf Charki, Altrin Gollubovci, Dardan Cerkini, Lindit Gashi, Dardan Delijaj (78. Muhamet Thaqi) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Julian Rupprath, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Simon Hipke (65. Lars Leo Lukas), Victor Diehl, Kamil Szyfko, Ali Secen, Fabian Koch (37. Edin Arnautovic), Kalifa Keita (76. Thomas Röhrl), Tjade Baumer (82. Lennart Lukas) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 1:0 Erblin Berisha (36.), 2:0 Muhamet Thaqi (90.)
1. FC Niederkassel II – TuS 05 Oberpleis II 4:3
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Louis Müßner (63. Dennis Paul), Felix Schäven, Mika Ullrich, Luis Borges Ferreira, Levent Sahin, Luk Yegen (75. Moritz Klütz), Salih Camci, Elion Stojkaj (63. Mika Schmalbach), Jan-Sebastian Uth (87. Luis Psillakis) - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
TuS 05 Oberpleis II: Kai Starke, Denis Nawrath, Akin Sener (46. Elias Tapia), Jannik Goethe (85. Niklas Tropartz), Masakazu Hara, Michael Wasserheß (30. Leonard Zensen), Christoph Rödl (76. Souleymane Toure), Jetgzon Krasniqi, Paul Berner, Can Thelen (60. Justus Wallau), Mehmet Hanefi Öcal - Trainer: Tim Görgens
Schiedsrichter: Philipp Bien - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Luis Borges Ferreira (15.), 2:0 Jan-Sebastian Uth (24.), 3:0 Jan-Sebastian Uth (26.), 3:1 Can Thelen (35.), 3:2 Denis Nawrath (42.), 3:3 Elias Tapia (60.), 4:3 Dennis Paul (71.)
Gelb-Rot: Levent Sahin (80./1. FC Niederkassel II/)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – Sportfreunde Troisdorf 05 0:4
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Tristan Stühm, Fabian Goller (20. Jan Hagenlocher), Hendric Schmitz, Malte Groß, Robin Bäumgen, Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Jan Leyerer, Tom Pfeffer (57. Paul Orfgen), Ayko Schneeweis, Janis Fischer (57. Tim Abdellah Brungs) - Trainer: Marvin Müller
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Muhammed Jusufi, Bilal Barouag (76. Okan Güney), Ömer Alagöz (62. David Holz), Niklas Stange (45. Abderafie Khabza), Fotios Goutzidis, Lindon Qorrolli (65. Omar Saleh), Mohamed Khabza (81. Kadir Vatanel), Alexsandro Dos Anjos Campos - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 0:1 Fabian Goller (18. Eigentor), 0:2 Lindon Qorrolli (39.), 0:3 Leart Gashi (56.), 0:4 Mohamed Khabza (80.)
