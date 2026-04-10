Winterscheid in Spiel eins nach Trainer Bockrath gefordert

Niederkassel kämpft gegen den Trend



Auch der 1. FC Niederkassel II (16 Punkte) und der SV Umutspor Troisdorf (20 Punkte) stecken mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Gerade die Niederkassel-Reserve droht den Anschluss zu verlieren, vor der Osterpause setzte es eine Niederlage gegen Winterscheid. Der SV Umutspor hat derweil einen deutlichen Sieg über den favorisierten FC Kosova Sankt Augustin gefeiert. Um sich aus dem Keller zu befreien, braucht es weitere Auftritte dieser Art.

Die weiteren Spiele des 22. Spieltags

Im Duell der Aufsteiger hat Fortuna Müllekoven nach 21 Spieltagen die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Ahmet Cansiz ist mit 23 Punkten Zehnter, Winterscheid steht mit 19 Zählern auf dem 15. Platz – der Vergleich der beiden zeigt, wie eng es im Tabellenkeller zugeht. Unter dem bisherigen Co- und neuen Cheftrainer Kevin Fischer braucht der TuS dennoch naturgemäß Punkte. Im Hinspiel setzte sich Winterscheid noch mit 5:2 durch – gelingt das erneut, wäre der Abstiegskampf noch ein Stück enger.