Winterscheid in Spiel eins nach Trainer Bockrath gefordert

Die Formkurve des TuS Winterscheid wollte in den vergangenen Monaten einfach nicht mehr nach oben zeigen. Gerade einmal drei Punkte hat der Aufsteiger in der Rückrunde bisher eingesammelt. Mit der Trennung von Aufstiegstrainer Sven Bockrath greift der TuS nun nach seinem letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings weiterhin nur zwei Zähler – am Wochenende geht es gegen Mit-Aufsteiger Fortuna Müllekoven.
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