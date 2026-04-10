 2026-04-09T03:39:01.720Z

Spielvorbericht

Winterscheid in Spiel eins nach Trainer Bockrath gefordert

Kreisliga A Sieg: Der TuS Winterscheid hat sich von Trainer Sven Bockrath getrennt und bekommt es im ersten Spiel nun mit Fortuna Müllekoven zu tun.

von Niklas Bien · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
Der TuS Winterscheid ist im vergangenen Sommer zusammen mit dem TuS Oberpleis II aufgestiegen
Der TuS Winterscheid ist im vergangenen Sommer zusammen mit dem TuS Oberpleis II aufgestiegen – Foto: Dennis Fuchs

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Die Formkurve des TuS Winterscheid wollte in den vergangenen Monaten einfach nicht mehr nach oben zeigen. Gerade einmal drei Punkte hat der Aufsteiger in der Rückrunde bisher eingesammelt. Mit der Trennung von Aufstiegstrainer Sven Bockrath greift der TuS nun nach seinem letzten Strohhalm im Abstiegskampf. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings weiterhin nur zwei Zähler – am Wochenende geht es gegen Mit-Aufsteiger Fortuna Müllekoven.

Spiel eins für Winterscheid unter Chef Fischer

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
15:15

Im Duell der Aufsteiger hat Fortuna Müllekoven nach 21 Spieltagen die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Ahmet Cansiz ist mit 23 Punkten Zehnter, Winterscheid steht mit 19 Zählern auf dem 15. Platz – der Vergleich der beiden zeigt, wie eng es im Tabellenkeller zugeht. Unter dem bisherigen Co- und neuen Cheftrainer Kevin Fischer braucht der TuS dennoch naturgemäß Punkte. Im Hinspiel setzte sich Winterscheid noch mit 5:2 durch – gelingt das erneut, wäre der Abstiegskampf noch ein Stück enger.

Niederkassel kämpft gegen den Trend

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
12:30

Auch der 1. FC Niederkassel II (16 Punkte) und der SV Umutspor Troisdorf (20 Punkte) stecken mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Gerade die Niederkassel-Reserve droht den Anschluss zu verlieren, vor der Osterpause setzte es eine Niederlage gegen Winterscheid. Der SV Umutspor hat derweil einen deutlichen Sieg über den favorisierten FC Kosova Sankt Augustin gefeiert. Um sich aus dem Keller zu befreien, braucht es weitere Auftritte dieser Art.

Die weiteren Spiele des 22. Spieltags

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
13:15

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So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
15:15

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So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
13:00

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So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:15

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
15:00

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So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
15:15

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