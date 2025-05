Winter‘s Doppelpack ebnet den Weg für Menzing’s Auswärtssieg

Von Beginn an dominierte Untermenzing das Spielgeschehen. Nach einem genialen Zuspiel von Steiner blieb Winter eiskalt und traf per Volley bereits in der 2. Minute zur frühen Führung. Kurz darauf hatte Anic eine gute Möglichkeit aus spitzem Winkel. In der 15. Minute stellte Winter nach Vorarbeit von Haslinger mit ihrem elften Saisontor auf 0:2.

Wenig später bot sich Winter sogar die Chance zum Hattrick vom Punkt – doch der Elfmeter prallte an die Latte. Bott arbeitete sich immer wieder stark über die linke Seite vor, wurde teils nur durch Fouls gestoppt. Rduch und Klein hatten per Freistoß den Ausbau der Führung auf dem Fuß – Issings Keeperin parierte stark, einmal stand erneut die Latte im Weg.