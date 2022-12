Winterruhe statt Winterschlaf beim FC Memmingen

Die nächsten Wochen ist beim Fußball-Club in sportlicher Hinsicht auch eher Winterruhe denn Winterschlaf angesagt. Die Jugend kickt ohnehin unter dem Hallendach weiter. Die Bayernliga- und auch U21-Spieler halten sich individuell fit, nutzen auch das Angebot von Partner H3O/Pure, bevor es am 23. Januar offiziell mit dem Trainingsbetrieb draußen wieder losgeht. In wöchentlich bis zu fünf Trainings- und Spieleinheiten soll die Form und Formation gefunden werden, die Anfang März die restliche Runde in Angriff nimmt. In der Bayernliga überwintert der FCM als Tabellenzweiter und damit aussichtsreich im Aufstiegskampf.