»Winterpause - jetzt!«, oder doch: »Spieler nicht aus Zucker«

Die Meinungen in dieser Hinsicht gehen unter den Vereinsvertretern auseinander, wobei doch eine Mehrheit auszumachen ist. Grundsätzlich ist es "schwierig, mit der Ungewissheit, ob gespielt werden kann, in eine Woche zu gehen", findet Erlangens Trainer Shqipran Skeraj. "Eine Absage hat man immer im Hinterkopf. Und das könnten dann, wenn doch angepfiffen wird, die Prozentpunkte sein, die über Sieg und Niederlage entscheiden."

Gegen eine generelle Absage ist unter anderem Hof-Manager Thomas Popp. "Die Gesundheit der Akteure steht natürlich über allem, aber aus Zucker sind die Spieler nun auch nicht: Wo gespielt werden kann, sollte gespielt werden. Früher wurde auch mal auf einem gefrorenem Hartplatz trainiert oder auf Schneeboden gekickt. Heute muss alles wie in der Bundesliga sein..."

Höchstwahrscheinlich gespielt werden kann in Neudrossenfeld und bei der Fortuna in Regensburg, die auf Kunstrasen spielen bzw. ausweichen. "Einer Austragung dürfte nichts im Wege stehen", informiert TSV-Vertreter Daniel Stöcker. Wohl nix geht in Gebenbach und Cham. Und erst gar nicht mit diesem Thema beschäftigen will sich Christoph Jank vom SSV Jahn Regensburg II: "Ich kann das Wetter nicht beeinflussen und somit verschwende ich keine Energie, ob es vielleicht zu einer Absage kommen könnte."

Mit dem generell unsicherem 21. Spieltag geht eine Diskussion einher, "die bereits 100 Jahre alt ist", wie es Stadelns Manfred Dedaj überspitzt formuliert. "Ich verstehe nicht ganz, warum es jedes Jahr dasselbe ist", gibt ihm Florian Bauer vom SC Großschwarzenlohe recht. "Der Spielplan muss mal in die Moderne gebracht werden. Gerade den Nachholtermin am 6. Dezember verstehe ich überhaupt. Warum spielt man nicht über den Sommer durch? Das Urlaubsargument hat doch schon lange kein Gewicht mehr. Spieler verreisen inzwischen auch unter der Saison."

Ähnlich wie der Trainer des Aufsteigers kann sich auch Sven Zurawka vom ASV Neumarkt mehr Englische Wochen in den wärmeren Monaten vorstellen. "Dann hätten wir uns die Scheiße jetzt gesparrt", findet der 30-jährige gewohnte markige Worte. Ähnlich klare Kante gibt's von Bambergs Sascha Dorsch. Freilich, das Nachholspiel unter der Woche gegen Kornburg konnte ohne größere Probleme durchgeführt werden. Der TSV kann jedoch seit acht Tagen nicht mehr "seriös" trainieren, wie Hendrik Baumgart informiert.

"In der momentanen Situation fällt es uns schwer, über sportliche Themen zu sprechen", findet Domreiter Dorsch nicht nur wegen der Situation der Mittelfranken. "Ich bitte die Verantwortlichen auch einmal die Situation der Vereine zu sehen: es kostet unglaublich viel Kraft, immer wieder Spiele neu anzusetzen, sich über Spielstätten Gedanken zu machen, Absprachen zu treffen, Wareneinkäufe und Busfahrten zu planen und wieder abzusagen und damit verbunden Mehrkosten zu generieren, die keiner ersetzt. Die Wahrheit ist: Es ist Zeit für die Winterpause - jetzt!"

Der 21. Spieltag in der Übersicht:

Spielfrei: FC Coburg

Freitag