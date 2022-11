Winterpause jetzt auch in der Kreisliga 1 Das Nachholspiel Sünching gegen Wiesent wurde abgesagt

Am Donnerstagabend wurde das Spiel zwischen dem SV Sünching und dem SV Wiesent abgesagt. Somit befinden sich alle Mannschaften der Kreisliga 1 ab sofort in der Winterpause.

Der SV Sünching und der SV Wiesent bestreiten am Samstag um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Sünching noch ein Nachholspiel. Alle anderen Mannschaften der Kreisliga 1 befinden sich bereits in der Winterpause.