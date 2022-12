Winterpause in Sicht: U23-Frauen von Union sichern Herbstmeisterschaft

Am vergangenen Sonntag konnten sich die U23-Frauen mit einem ungefährdeten 13:0 gegen den 1. FC Schöneberg die Hinrundenmeisterschaft sichern. Am Ende war es eine eindeutige Sache auf vereisten Geläuf mit vielen Möglichkeiten auf der Unionerseite.

"Beide Teams haben das Beste aus der Spielsituation gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit der Hinrunde. Mich freut vorallem, dass wir in der Fairplay-Wertung mit nur einer Verwarnung auch das Feld anführen“, so Trainer Oliver Hartrampf.