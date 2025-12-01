Winterpause in der Landesliga Mitte

Auch am (frühen) ersten offiziellen Spieltag nach der Winterpause - der für den 28. Februar / 1. März terminiert ist - müssen weitere Absagen einkalkuliert werden, zumal sieben der neun Klubs, die am 23. Spieltag Heimrecht haben, keinen Kunstrasenplatz haben. Das ist aber Zukunftsmusik. Dennoch sollte sich die für den Amateurspielbetrieb in Frankfurt zuständigen Verantwortlichen des DFB schon mal die Frage stellen, ob man einem Landesverband vorschreibt, dass der Spielbetriebs auf Verbandsebene am 16. Mai beendet sein muss/soll, nur weil der Meister der Regionalliga Bayern ein Aufstiegsspiel zur dritten Liga bestreiten muss. Im Gegenzug sollten sich aber vielleicht auch die BFV-Funktionäre und die Vereine nochmal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, ob es in der fünften und sechsten Liga unbedingt Klassen mit 18 Vereinen und den damit verbundenen 34. Spieltagen braucht.







Der 1. FC Passau und der TSV Bad Abbach sind die beiden einzigen Klubs, die alle 22 Matches austragen konnten und somit ohne jegliche Nachholsorgen in die Frühjahrsrunde gehen dürfen. Ganz anders sieht die Situation bei der SpVgg Lam und dem SV Etzenricht aus. Beide Vereine müssen jeweils dreimal nachsitzen und Wochentag-Spiele sind damit unvermeidbar. Nicht unbedingt glücklich werden der FC Dingolfing und der TSV Bogen sein, die beide zwar "nur" zwei Ausfälle zu beklagen haben, allerdings beide Male ihre Koffer packen und auf Reisen gehen müssen. Eines steht bereits fest: Bis die Tabelle begradigt ist, wird bereits die Saisonendphase angebrochen sein.





