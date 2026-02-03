Winterpause hat A-Junioren des SC St. Tönis keinen Schub gegeben

Die Winterpause hat den A-Junioren des SC St. Tönis im Abstiegskampf der Niederrheinliga nicht den erhofften Schub gegeben. Sie verloren zum Rückrundenauftakt gegen die SG Schönebeck nach katastrophaler erster Halbzeit mit 2:3 (0:3). Erst als Sekou Souare (13.), Alexander Panakov (34.) und Bilal Tairovski (39.) für die Gäste aus Essen vorgelegt hatten, wachte der SC aus und kam in der Folge durch Sam Hobert (51.) und Julian Klingen (68.) noch ran. Anschließend lag sogar der Ausgleich in der Luft. Gelb-Rot gab es in der Schlussphase für die St. Töniser Derek Osei und Oumar Sangare.
Weil die direkte Konkurrenz fleißig punktete, wurden die SC-Junioren gleich bis auf den zweiten Relegationsplatz durchgereicht. Zu den Gewinnern des Tages am Tabellenende gehörte auch der KFC Uerdingen, der den favorisierten Wuppertaler SV mit 1:0 (1:0) bezwang. Der Treffer für die Elf von Jungtrainer Yannik Nawrocki erzielte Bartlomiej Gondek (26.).
Nicht in bester Erinnerung behalten werden den Spieltag die C-Junioren des SC Krefeld und des SC St. Tönis. Die Krefelder verloren das Verfolgerduell gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen durch einen Treffer in der letzten Minute der regulären Spielzeit mit 0:1 (0:0), die St. Töniser unterlagen der SSVg Velbert, die sich durch diesen wahrlich nicht eingeplanten Erfolg von den Relegationsplätzen weiter abgesetzt hat, mit 1:2 (0:1).
Die Begegnung der Krefelder gegen die Elf aus der Ruhrmetropole hatte vom Spielverlauf her eigentlich keinen Gewinner verdient. Ganz vorne zieht weiter der VfB Hilden seine Kreise. Er gewann beim Schlusslicht TSV Wuppertal-Ronsdorf zweistellig mit 11:1. Es war der 13. Erfolg im 13. Spiel. Den SC-Nachwuchsfußballern, die augenscheinlich etwas vom Anfangsschwung der Saison eingebüßt haben, gelang bei der unplanmäßigen Niederlage gegen die Schlossstädter nur der zwischenzeitliche Ausgleich, für den Adam Eric Pickett verantwortlich zeichnete.
