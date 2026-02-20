Winterpause beendet! SV Wallinghausen empfängt den TV Bunde

Für den SVW ist es aufgrund diverser Spielabsagen erst die zwölfte Partie die bestritten wird. Entsprechend haben die Hausherren trotz ordentlicher Bilanz (sechs Siege, zwei Unentschieden, 3 Niederlagen) erst 20 Punkte auf dem Konto und wollen nun die Nachholspiele als Möglichkeit auf Zusatzpunkte sehen. Dem gegenüber steht der TV Bunde, welcher mit 13 Punkten aus 13 Spielen eine deutlich schwächere Bilanz aufweist und dringend auf Punkte angewiesen ist. Das Hinspiel konnte Wallinghausen im Übrigen auswärts mit 2:0 für sich entscheiden.